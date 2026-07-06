به‌نوشته شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال، جمهوری اسلامی هرگز اهداف خود را درباره تنگه هرمز پنهان نکرده است: مالکیت ایران بر تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها تنها در ازای پرداخت عوارض و دریافت مجوز از تهران. حکومت ایران اکنون برای تحقق چنین امری اعلام کرده است که کشورهای «دوست» مانند چین ممکن است در این آبراه بین‌المللی از امتیازاتی ویژه برخوردار شوند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، سفیر جمهوری اسلامی در چین شنبه ۱۳ تیر در پکن اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز قطعا هزینه خدمات دریافت خواهد کرد اما چین و دیگر کشورهای «دوست» ممکن است درباره میزان و نوع این هزینه‌ها از «ملاحظات ویژه» برخوردار شوند.

به‌نوشته وال‌استریت ژورنال به این ترتیب، سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عامل تعیین‌کننده جریان انرژی جهان تبدیل خواهد شد و این وضعیت با «عبور آزاد» یا «باز بودن تنگه هرمز» که دونالد ترامپ و جی‌دی ونس، رییس‌جمهوری آمریکا ومعاون او آن را مهم‌ترین دستاورد توافق خود معرفی کرده‌اند، همخوانی ندارد.

شورای سردبیری این روزنامه در سرمقاله خود افزوده است: « اگر متن یادداشت تفاهم را با دقت بخوانیم، این توافق ایران را تنها برای مدت ۶۰ روز متعهد می‌کند که عوارضی دریافت نکند و در عین حال به تهران اختیار می‌دهد که در گفت‌وگو با عمان، سازوکار آینده اداره و خدمات دریایی در تنگه را تعیین کند.»

دولت ترامپ استدلال می‌کند که عبارت‌بندی دقیق توافق به اندازه توازن قدرت اهمیت ندارد. به‌نوشته وال‌استریت ژورنال این استدلال قابل درک است، اما حکومت ایران تنها چند هفته پیش با پهپاد به دو کشتی حمله کرد و همچنان کشتی‌هایی را که از مسیر آزاد عمان در تنگه هرمز عبور می‌کنند، تهدید می‌کند.

در روزهای اخیر، نزدیک به یک‌سوم کشتی‌های عبوری از مسیر عمان استفاده کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اقدامات قهری جمهوری اسلامی هنوز به‌طور کامل موفق نبوده است اما حکومت ایران هر زمان که بخواهد می‌تواند دوباره به شناورها حمله کند. این حکومت تاکنون کشتی‌ها را وادار کرده است سیستم‌های شناسایی خود را خاموش کنند، ناگهان تغییر مسیر دهند و برای عبور به حمایت نظامی آمریکا متکی باشند. کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در حال بررسی مصالحه‌هایی با جمهوری اسلامی هستند تا عبور کشتی‌ها را تضمین کنند.

به‌نوشته شورای سردبیری وال‌استریت ژورنال اهمیت این موضوع تنها مالی یا مربوط به ایجاد یک سابقه جدید نیست. در حالی که ترامپ می‌کوشد از این درگیری عبور کند، جمهوری اسلامی همچنان می‌جنگد تا بتواند روزبه‌روز و کشتی‌به‌کشتی تصمیم بگیرد که کدام کشورها سوخت خود را به‌موقع دریافت کنند. تهران که در زمان جنگ دوباره از «سلاح نفت» استفاده کرد، اکنون می‌کوشد همان ابزار را در دوران صلح نیز به شکلی رسمی و مشروع تثبیت کند.

در پایان این یادداشت تاکید شده است که اعطای امتیاز ویژه از سوی جمهوری اسلامی به چین در تنگه هرمز نشان می‌دهد که کشورهای رقیب آمریکا همچنان به همکاری با یکدیگر ادامه می‌دهند و این همکاری‌ به زیان منافع ایالات متحده است. تهران برای فروش نفت خود و بازسازی برنامه موشکی‌اش به پکن وابسته است. مسکو نیز در ازای پهپادها و مهمات تولید انبوه ایران، تجهیزات نظامی و اطلاعات در اختیار تهران قرار می‌دهد. اگر جمهوری اسلامی مالک و اداره‌کننده تنگه هرمز شود، عبور رایگان این کشورها از این آبراه را می‌توان تضمین‌شده دانست.