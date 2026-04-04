جمهوری اسلامی وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، زندانیان سیاسی، را اعدام کرد
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان، زندانیان سیاسی، به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی منتظر و بنیعامریان را «تروریست» خواند و از اعدام آنها در بامداد شنبه ۱۵ فروردین خبر داد.
میزان برخی اتهامات این دو را «عضویت در گروهک تروریستی منافقین با هدف بر هم زدن امنیت کشور»، «بغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» برشمرد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد میکنند.
میزان افزود منتظر و بنیعامریان «در حالی که قصد انجام عملیات پرتاب لانچر را داشتند»، دستگیر شدند.
اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
جمهوری اسلامی پیشتر اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین و پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
تمامی این زندانیان سیاسی آذرماه ۱۴۰۳ از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
اتهامات منتسب به منتظر و بنیعامریان
میزان در ادامه گزارش خود، منتظر را «عضو تشکیلاتی» سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد و نوشت او با «هدایت سرپلها» و «همکاری دیگر اعضا»، دست به «اقدامات مسلحانه» میزد.
این رسانه حکومتی منتظر را به «تهیه خانه تیمی» متهم کرد و افزود این مکانها برای «ساخت لانچر و بمبهای دستساز» مورد استفاده قرار میگرفت.
میزان همچنین اتهامات بنیعامریان را انجام «اقدامات تبلیغاتی و ایذایی» به نفع سازمان مجاهدین خلق، حمایت از این سازمان بهمنظور «سرنگونی نظام جمهوری اسلامی» و مشارکت در «عملیاتهای تعرض به اماکن مختلف» عنوان کرد.
به گزارش رسانه قوه قضاییه، دادگاه پس از بررسی «جرم مشهود» متهمان و «اقاریر صریح و مقرون به واقع» آنها، حکم اعدام منتظر و بنیعامریان را صادر کرد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
حکومت ایران پیشتر امیرحسین حاتمی را در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی را در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام کرد.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
۲۷ اسفند نیز حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اجرا شد.
دو سازمان حقوق بشری ۱۳ فروردین با اشاره به تشدید سرکوب و ادامه جنگ هشدار دادند هزاران زندانی در ایران در معرض خطر مرگ قرار دارند.
در حالی که انجمن قلم آمریکا بازداشت نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر و برنده جایزه ساخاروف، را تکاندهنده توصیف کرد، وزارت خارجه فرانسه خواستار آزادی فوری او و تمامی افرادی شد که بهطور خودسرانه در ایران بازداشت شدهاند.
وزارت خارجه فرانسه جمعه ۱۴ فروردین اعلام کرد بازداشت ستوده نمونهای تازه از سیاست نظاممند آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر از سوی حکومت ایران است و باید متوقف شود.
فرانسه همچنین نگرانی خود را نسبت به گزارشهای نگرانکننده درباره وضعیت سلامتی نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح زندانی در ایران، ابراز و تاکید کرد مردم ایران باید بتوانند حقوق اساسی خود را اعمال کرده و سرنوشت خود را آزادانه تعیین کنند.
همزمان کایلی مور-گیلبرت، پژوهشگر و زندانی سیاسی پیشین استرالیایی در ایران، با اشاره به بازداشت ستوده در شبکه ایکس نوشت او بهخاطر شجاعت و صداقت بینظیرش شناخته میشود و بههمراه همسرش، رضا خندان که هماکنون در زندان اوین است، باید فورا آزاد شود.
بازداشتی تکاندهنده
انجمن قلم آمریکا نیز جمعه با محکوم کردن «بازداشت تکاندهنده» ستوده، این اقدام را بخشی از سرکوب نگرانکننده آزادی بیان در ایران دانست و خواستار آزادی فوری او و دیگر نویسندگانی شد که به گفته این نهاد، به ناحق زندانی شدهاند.
کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر در مرکز آزادی نوشتن این انجمن گفت: «نسرین تعهدی تزلزلناپذیر به حقوق بشر و آزادی بیان دارد و همین تعهد او و خانوادهاش را هدف آزار مداوم و بازداشتهای مکرر مقامهای ایرانی قرار داده است.»
انجمن قلم آمریکا اعلام کرد بازداشت اخیر ادامه کارزار چند دههای فشار علیه ستوده به دلیل فعالیتهایش در دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان است.
این انجمن همچنین از افزایش فشارها بر نویسندگان، روزنامهنگاران و فعالان در ایران خبر داد و اعلام کرد در شاخص «آزادی نوشتن» سال ۲۰۲۴، ایران با زندانی کردن ۴۳ نویسنده در رتبه دوم جهان قرار داشته است.
مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، ۱۳ فروردین خبر داد که مادرش چهارشنبه شب (۱۲ فروردین)، زمانی که در خانه تنها بوده، بازداشت شده است.
دختر خانم ستوده، گفت لوازم الکترونیکی، از جمله لپتاپ و گوشیهای مادر و پدرش، رضا خندان، ضبط شده است.
ستوده ۱۱ فروردین در گفتوگویی با ایرانوایر، تصویری بیواسطه از شرایط تهران در جریان جنگ ارائه کرد و گفت: «شهر، شهر رها شده است. شهری که در موقع حمله، نه آژیر خطری در آن به صدا در میآید نه پناهگاهی هست.»
او همچنین با انتقاد از وضعیت حکمرانی جمهوری اسلامی گفت: «حکومتی که میخواست نابخردانه از انرژی هستهای برای تولید برق استفاده کند، به دلیل لجاجت احمقانهاش کل برق کشور را در معرض نابودی قرار داده است. حکومتی که نیم قرن شعار مرگ بر این کشور و آن کشور سر داد، ما را در معرض مرگ قرار داده است.»
بر اساس این گزارش، تا زمان تنظیم این خبر، هیچ تماسی از سوی ستوده برقرار نشده و خانواده او از نهاد بازداشتکننده و محل نگهداریاش اطلاعی ندارند.
نسرین ستوده از شناختهشدهترین وکلای حقوق بشر در ایران است که در سالهای گذشته بهدلیل فعالیتهای حقوقی و مدنی خود بارها بازداشت و زندانی شده است.
او ۱۱ فروردین در گفتوگویی با ایرانوایر، تصویری بیواسطه از شرایط تهران در جریان جنگ ارائه کرد و گفت: «شهر، شهر رها شده است. شهری که در موقع حمله، نه آژیر خطری در آن به صدا در میآید نه پناهگاهی هست.»
ستوده همچنین با انتقاد از وضعیت حکمرانی جمهوری اسلامی گفت: «حکومتی که میخواست نابخردانه از انرژی هستهای برای تولید برق استفاده کند، به دلیل لجاجت احمقانهاش کل برق کشور را در معرض نابودی قرار داده است. حکومتی که نیم قرن شعار مرگ بر این کشور و آن کشور سر داد، ما را در معرض مرگ قرار داده است.»
این وکیل حقوق بشری درباره آثار جنگ بر زندگی شهروندان نیز گفت: «هر چند در جنگ ایران و عراق ما کمتر خبر از نزدیکان داشتیم که کشته داده باشند یا خانههایشان آسیب دیده باشد، اما این بار بسیاری از نزدیکانمان با تخریب خانه یا شکسته شدن شیشهها در اثر موج انفجار روبهرو هستند. درست مثل جریان ۱۸و ۱۹ دی»
به گفته ستوده، «سوال این است که آیا جلب اعتماد جهان راحتتر از این همه درگیری نیست؟ آنچنان که بسیاری از کشورها پس از جنگ جهانی دوم به تصمیم کشورهای دیگر برای جلب اعتمادشان تمکین کردند».
او همچنین در توصیف فضای زندانهای جمهوری اسلامی گفت: «ماموران کمی در زندان حضور دارند. بیشتر آنها رفتهاند و افراد کمی فقط برای آب و غذا دادن به زندانیان ماندهاند. مقامات برخلاف قانون از آزاد کردن زندانیان در زمان جنگ خودداری میکنند. آنها فقط از جان خود مراقبت میکنند.»
این وکیل حقوق بشری، بهمن ماه ۱۴۰۴ در مصاحبه با نشریه فرانسوی لوپوئن، خواستار مداخله بینالمللی در ایران به دلایل بشردوستانه شد و بر «مسئولیت حفاظت» از مردم تاکید کرد.
ستوده در مصاحبه با این نشریه فرانسوی گفت: «همه ما هنوز در شوک هستیم و از خود میپرسیم یک حکومت چگونه اینچنین بیمحابا به کشتار و خشونت دست میزند؟»
ستوده در ادامه صحبتهای خود گفت: «ضربه نهایی، اعدامهای انجامشده در مراکز بازداشت و نمایش عمومی اجساد متعدد بود. صحنههایی از جسدها که در کیسههای سیاه کنار هم در فضای باز گذاشته شده بودند، از تلویزیون دولتی پخش شد.»
در یک نمونه از همین اعدامهای فراقضایی، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد علی حیدری، معترضی که شامگاه ۱۸ دی در جریان اعتراضات در مشهد مجروح و بازداشت شد و ۳۳ روز در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار داشت، حدود یک ماه پس از بازداشت با شلیک تیر مستقیم ماموران امنیتی به پیشانیاش در بازداشتگاه به قتل رسیده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام امیرحسین حاتمی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بامداد پنجشنبه ۱۳ فروردین به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی حاتمی را «عامل تروریستی» و «اغتشاشگر» خواند و اتهام او را «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» عنوان کرد.
میزان نوشت: «در جریان اغتشاشات ۱۸ دی و بروز اقدامات تروریستی اغتشاشگران، حاتمی به همراه تعداد دیگری از آشوبگران به یکی از مکانهای نظامی دارای طبقهبندی تهران تعرض کرده و پس از تخریب، اقدام به آتش زدن آن کردند.»
بر اساس این گزارش، حاتمی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و در جریان بازپرسیها «اعتراف» کرد هدفش از حضور در اعتراضات، «براندازی نظام» بوده است.
میزان افزود حکم اعدام او که به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود، بامداد ۱۳ فروردین «پس از طی تشریفات قانونی» اجرا شد.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج تن از هفت متهم پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در جریان اعتراضات دیماه خبر داد.
ایراناینترنشنال نوشت پرونده محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم به اجرای احکام ارجاع شده است و مقامهای قضایی آنها را از بند عمومی زندان قزلحصار خارج کردهاند.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شد.
شاهزاده رضا پهلوی ۱۲ فروردین در بیانیهای با اشاره به وضعیت این پنج زندانی سیاسی هشدار داد جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای ارتکاب یک «جنایت نابخشودنی دیگر» است.
او همچنین از مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست «فورا» برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام و نجات جان این زندانیان مداخله کنند.
اتهامات منتسب به حاتمی
خبرگزاری حکومتی میزان در ادامه گزارش خود نوشت حاتمی و دیگر «اغتشاشگران تروریست عامل دشمن» قصد داشتند با حمله به مقر نظامی، سلاح گرم و مهمات موجود در آن را به دست آورند.
در این گزارش آمده است معترضان «قصد داشتند به مهمات و سلاحها دست پیدا کنند، ولی بهدلیل استحکام محل نگهداری تجهیزات و اسلحه به هدف خود نمیرسند و تصمیم به فرار میگیرند».
میزان بدون اشاره به نام این پایگاه افزود حاتمی «نقش خود را در تخریب و آتش زدن این مکان دارای طبقهبندی نظامی» پذیرفته است.
اجرای حکم این زندانی نشان میدهد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
۲۸ اسفند نیز جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات دیماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
دیدبان حقوق بشر و شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کردند زندانیان در ایران همزمان با حملات نظامی و تشدید سرکوب داخلی با خطر جدی جراحت و مرگ مواجهاند.
به گزارش دیدبان حقوق بشر و شبکه حقوق بشر کردستان، هزاران زندانی در ایران، از جمله زندانیان سیاسی و کودکان، در معرض خطر مرگ و آسیب ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل و همچنین نقضهای گسترده حقوق بشر توسط مقامهای جمهوری اسلامی قرار دارند.
تهدید دوگانه: بمباران و سرکوب
در این گزارش آمده است که زندانیان در ایران با «تهدیدی دوگانه» مواجهاند؛ از یک سو حملات نظامی در نزدیکی مراکز نگهداری آنان و از سوی دیگر، خطر اعدامهای گسترده، خودسرانه و مخفیانه از سوی حکومت.
بَهار صبا، پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر، گفته است: «زندانیان - از جمله هزاران نفر که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند - در معرض خشونت مقامهایی هستند که سابقه کشتار زندانیان را دارند و همزمان در معرض بمباران قرار دارند.»
موج بازداشتهای گسترده پیش از آغاز جنگ
بر اساس این گزارش، در هفتههای پیش از آغاز درگیری نظامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مقامهای ایرانی دهها هزار نفر از معترضان، فعالان مدنی، وکلا و حتی کودکان را بازداشت کردند.
بسیاری از این افراد در بازداشتگاههای مخفی نگهداری شده و در معرض ناپدیدسازی قهری قرار گرفتهاند.
افزایش اعدامها و نگرانی از اعدامهای مخفیانه
این گزارش از افزایش اعدامها، بهویژه با اتهامات سیاسی، خبر میدهد. دستکم چندین نفر در هفتههای اخیر با اتهاماتی مانند «جاسوسی» و «محاربه» اعدام شدهاند.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که در سایه جنگ و محدودیت اطلاعرسانی، خطر اعدامهای گسترده و مخفیانه افزایش یافته است.
زندانها در معرض حملات و شرایط وخیم
بر اساس گزارشها، حملات هوایی در نزدیکی زندانهایی از جمله اوین، تهران بزرگ، اصفهان، مهاباد و زنجان رخ داده است. زندانیان از شنیدن انفجارهای شدید و احساس موجهای انفجار خبر دادهاند.
همزمان، شرایط داخل زندانها نیز رو به وخامت گذاشته است. منابع از کاهش کیفیت و مقدار غذا، کمبود آب آشامیدنی، و محرومیت از خدمات پزشکی خبر دادهاند.
یک منبع گفته است: «حتی زندانیان بیمار به مراکز درمانی منتقل نمیشوند و به دارو دسترسی ندارند.»
سرکوب اعتراضات در داخل زندانها
زندانیانی که به شرایط نامناسب اعتراض کردهاند، با برخورد خشونتآمیز مواجه شدهاند. گزارشها حاکی از استفاده از گاز اشکآور و حتی نیروی مرگبار در برخی زندانها است.
در زندان چابهار، گفته شده نیروهای امنیتی در واکنش به اعتراضات زندانیان - که به دلیل کمبود غذا آغاز شده بود - چندین نفر را کشته یا زخمی کردهاند.
ناپدیدسازی قهری و بیاطلاعی خانوادهها
این گزارش همچنین به مواردی از انتقال زندانیان به مکانهای نامعلوم اشاره میکند که موجب نگرانی خانوادهها شده است. در برخی موارد، مقامها از ارائه هرگونه اطلاعات درباره محل نگهداری زندانیان خودداری کردهاند.
سابقه نقضهای گسترده حقوق بشر
نهادهای حقوق بشری با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در کشتار زندانیان - از جمله اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ - نسبت به تکرار چنین وقایعی هشدار دادهاند.
درخواست برای اقدام فوری بینالمللی
دیدبان حقوق بشر و شبکه حقوق بشر کردستان از کشورهای عضو سازمان ملل خواستهاند که حکومت ایران را برای آزادی فوری بازداشتشدگان خودسرانه، توقف اعدامها و رعایت حقوق بشردوستانه بینالمللی تحت فشار قرار دهند.
این نهادها تاکید کردهاند که در شرایط کنونی، حفاظت از جان غیرنظامیان، از جمله زندانیان، باید در اولویت قرار گیرد.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای، وضعیت سلامت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، را «بحرانی» ارزیابی کرد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد.
در این بیانیه که چهارشنبه ۱۲ فروردین منتشر شد، آمده است مقامهای جمهوری اسلامی «باید امکان دسترسی فوری او به خدمات درمانی تخصصی در بیمارستانی خارج از زندان را فراهم آورند».
عفو بینالملل به نقل از یک منبع آگاه افزود محمدی چهارم فروردین در زندان زنجان در حالت بیهوشی با دست و پای سرد و بیحس و با چشمان به عقب برگشته پیدا شد.
به گفته این منبع، پزشک زندان از احتمال بروز حمله قلبی خبر داد، اما مقامهای جمهوری اسلامی علیرغم این تشخیص، از انتقال او به بیمارستان خودداری کردند.
بر اساس بیانیه عفو بینالملل، وکلای محمدی ۹ فروردین با او دیدار کردند و از کاهش چشمگیر وزن و رنگپریدگی او خبر دادند.
این سازمان یادآور شد که مسئولان زندان مانع از ارائه خدمات درمانی به این زندانی سیاسی برای علائمی مانند درد قفسه سینه، سردردهای شدید، حالت تهوع، استفراغ، دوبینی، نوسان فشار خون، غش کردن و سایر مشکلات جسمی شدهاند.
نیروهای امنیتی در جریان مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته، که ۲۱ آذر سال گذشته در مشهد برگزار شد، دهها شهروند و فعال مدنی، از جمله محمدی، را دستگیر کردند.
۱۹ بهمن، قوه قضاییه جمهوری اسلامی این فعال حقوق بشر را به ۷.۵ سال حبس، تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.
۲۳ بهمن، نمایندگان پارلمان اروپا در قطعنامهای خواستار پایان فوری همه اشکال خشونت و سرکوب علیه غیرنظامیان در ایران، از جمله بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه شدند و بر آزادی زنان زندانی، بهویژه محمدی، تاکید کردند.
نگرانی از امنیت زندانیان در زندان زنجان در شرایط جنگی
عفو بینالملل در ادامه بیانیه خود نوشت پس از بازداشت خشونتآمیز محمدی در آذرماه، این زندانی سیاسی تحت شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله ضربات مکرر به سر، قرار گرفت که منجر به خونریزی شد و آثار کبودیها حتی سه ماه بعد نیز قابل مشاهده بود.
بر اساس این گزارش، محمدی پیشتر در ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ نیز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در مشهد بیهوش شد و به بیمارستان رضوی انتقال یافت. پزشک متخصص در این مرکز درمانی انجام فوری آنژیوگرافی را توصیه کرد، اما این اقدام هرگز انجام نشد و او تنها چهار روز بعد به بیمارستان زنجان انتقال یافت.
این سازمان افزود محمدی اکنون در بندی در زندان زنجان به سر میبرد که محل نگهداری زندانیان محکوم به قتل و دیگر جرائم خشونتآمیز است.
عفو بینالملل با اشاره به جنگ جاری، نسبت به در معرض خطر بودن محمدی و دیگر زندانیان در زندان زنجان هشدار داد و تاکید کرد: «مقامهای جمهوری اسلامی باید تا حد امکان زندانیان و سایر غیرنظامیان را از نزدیکی اهداف نظامی دور کنند، تمامی بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند و برای دیگر زندانیان نیز امکان آزادی به دلایل بشردوستانه فراهم شود.»
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی منتشر شده که از بهکارگیری اماکن غیرنظامی در فعالیتهای نظامی جمهوری اسلامی و نیز استفاده از شهروندان بهعنوان «سپر انسانی» حکایت دارد.
پیشتر در ۱۱ فروردین، «ائتلاف آزادی نرگس» وضعیت سلامتی محمدی را «بحرانی» توصیف کرده و هشدار داده بود نگهداری این فعال حقوق بشر در کنار زندانیان جرائم خشن، جان او را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.
محمدی در سال ۲۰۲۳ برنده جایزه نوبل صلح شد. پیش از او نیز شیرین عبادی در سال ۲۰۰۳ این جایزه را دریافت کرده بود.