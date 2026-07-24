بر اساس این گزارش که جمعه دوم مرداد منتشر شد، مسئولیت برگزاری و پیگیری این جلسه بر عهده علی شمخانی، دبیر وقت شورای دفاع، بود.

نورنیوز نوشت این نشست دو دستور کار اصلی داشت: پیگیری اجرای طرح «سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تامین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاشات» و بررسی احتمال قریب‌الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل.

این رسانه حکومتی اعتراضات مردمی را «تهدید ترکیبی داخلی» توصیف کرد و افزود تجربه دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان داد «دشمن به‌عنوان زمینه‌ساز و مکمل اقدام نظامی، به‌دنبال بهره‌برداری از آن است».

طبق این گزارش، طرح «مدیریت» اعتراضات، پس از خیزش دی‌ماه و با تاکید علی خامنه‌ای، دیکتاتور پیشین ایران، در دستور کار قرار گرفت و دبیرخانه شورای دفاع مامور پیگیری آن شد.

نورنیوز افزود خامنه‌ای با پیشنهاد واگذاری مسئولیت پیگیری این طرح به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرد و خواست شمخانی اجرای آن را تا مرحله نهایی دنبال کند.

مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی در تلاش برای بی‌اعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» ، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آن‌ها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده‌اند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» پیش‌تر هشدار داد جمهوری اسلامی می‌کوشد برای توجیه سیاست‌های سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.

بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور خامنه‌ای کشته شدند.

تلاش برای کم‌رنگ جلوه دادن نقش حکومت در کشتار معترضان

نورنیوز در ادامه گزارش خود، با طرح ادعاهایی درباره نقش کشورهای خارجی در اعتراضات ایران کوشید مسئولیت جمهوری اسلامی را در سرکوب خشونت‌آمیز و کشتار معترضان به حاشیه ببرد.

بر اساس این گزارش، اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه، «صنایع شهید میثمی» وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی را هدف قرار داد؛ تاسیساتی که به نوشته نورنیوز، ماموریت اصلی آن طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای «مدیریت تجمعات و اغتشاشات» بود.

این رسانه حکومتی افزود: «هدف قرار دادن صنایع شهید میثمی نشان می‌داد دشمن صرفا برای جنگ نظامی خارجی برنامه‌ریزی نکرده است؛ بلکه در کنار حمله نظامی، سناریوی ایجاد بحران و اغتشاش داخلی را نیز دنبال می‌کرد و هم‌زمان تلاش داشت ظرفیت جمهوری اسلامی برای مدیریت چنین بحران‌هایی با کمترین میزان آسیب و تلفات را محدود کند.»

نورنیوز همچنین راهبرد جمهوری اسلامی را در مواجهه با اعتراضات، «مدیریت کم‌هزینه‌تر» توصیف کرد.

این در حالی است که بررسی اعتراضات سال‌های گذشته، از جمله جنبش سبز، آبان ۹۸ و خیزش مهسا ، نشان می‌دهد نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف به‌طور سازمان‌یافته از خشونت گسترده و مرگبار علیه معترضان استفاده کرده‌اند.

بر پایه شواهد و روایت‌های متعدد از انقلاب ملی ایرانیان در دی‌ماه ۱۴۰۴، نیروهای حکومتی با استفاده از گلوله جنگی به سوی معترضان شلیک کردند.

روایت‌ها از منابع گوناگون حاکی از آن است که سرکوبگران شماری از معترضان مجروح را در مراکز درمانی هدف «تیر خلاص» قرار دادند و کشتند.

گزارش‌ها همچنین از مشارکت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله عوامل وابسته به حشد شعبی ، در کنار اعضای سپاه پاسداران و بسیج در سرکوب و کشتار معترضان در ایران حکایت دارند.