ایگلسیاس که در سلتاویگو بازی می‌کند، پیش‌تر نیز از معترضان حامی فلسطین حمایت کرده، در حمایت از جنبش «جان سیاه‌پوستان مهم است» ناخن‌هایش را مشکی رنگ کرده و بارها علیه همجنس‌گراستیزی موضع گرفته است. حالا او ممکن است با ترامپ روبه‌رو شود؛ اتفاقی که ظاهرا هیچ علاقه‌ای به آن ندارد.

به نوشته دیلی‌میل، ایگلسیاس در گفت‌وگو با یک مجله محلی درباره احتمال دیدار با ترامپ گفت: «نمی‌خواهم به زندان بروم. امیدوارم در شرایطی به او سلام کنم که همه خوشحال باشند، این دیدار خیلی سریع تمام شود و بتوانم آن را فراموش کنم.»

او ادامه داد: «فکر نمی‌کنم الان زمان ایجاد جنجال باشد. همه دقیقا می‌دانند که دیدگاه من چیست. دوست دارم کارهای زیادی انجام بدهم، اما واقعیت این است که برخلاف تصور بعضی‌ها، آن‌قدر قدرت ندارم که بتوانم با بعضی مسائل مقابله کنم.»

ایگلسیاس گفت: «یک پروتکل و تعهد از روی احترام وجود دارد که باید رعایت شود، هرچند چیزی که دلم می‌گوید انجام بدهم، با کاری که باید انجام دهم متفاوت است.»

ایگلسیاس همچنین گفت: «من آدم‌هایی را دوست دارم که برای پیشرفت و حفظ ارزش‌های بنیادین مبارزه می‌کنند و فکر می‌کنم ترامپ در این زمینه با مشکل روبه‌روست.»

ایگلسیاس که این فصل ۱۸ گل برای سلتاویگو به ثمر رسانده، در جام جهانی سه بار به میدان رفته و در مجموع ۷۳ دقیقه بازی کرده است؛ آن هم به‌عنوان مهاجم ذخیره.