زیدی پنج‌شنبه اول مرداد در تهران مورد استقبال مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، قرار گرفت و سپس دو طرف با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری گزارش داد پزشکیان و زیدی در این دیدار بر «تحکیم روابط راهبردی و گشودن افق‌های جدید همکاری» میان تهران و بغداد تاکید کردند.

بر اساس این گزارش، دو طرف خواستار «تسریع در اجرای کامل» توافقات مشترک شدند و اعلام کردند که «توسعه مناسبات همه‌جانبه، علاوه بر تقویت ثبات، امنیت و رفاه دو کشور، در راستای تامین منافع دو ملت برادر و تحکیم همبستگی و انسجام منطقه‌ای نیز نقش‌آفرین خواهد بود».

نخست‌وزیر عراق پیش از عزیمت به تهران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، هدف از این سفر را «بررسی همکاری‌های دوجانبه و رایزنی درباره مسائل منطقه‌ای و تلاش‌های جاری برای تثبیت امنیت و ثبات در منطقه» عنوان کرد.

او افزود همکاری‌های جمهوری اسلامی و عراق باید در سایه «گفت‌وگو، تعامل و احترام متقابل» ادامه یابد.

به گفته منابع آگاه، زیدی در حالی راهی ایران شده که بغداد تلاش دارد با بهره‌گیری از روابط متوازن خود با تهران و واشینگتن، نقش میانجی را ایفا کند.

با این حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اول مرداد در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نقش‌آفرینی بغداد گفت: «نیاز به میانجی با آمریکا نداریم، به اندازه کافی هستند که پیام‌ها را تبادل کنند. مشکل ما رویکردهای آمریکا است.»

او افزود تا زمانی که واشینگتن به «زیاده‌خواهی‌» خود ادامه می‌دهد، «امکانی که در این زمینه حرکتی صورت بگیرد وجود نخواهد داشت و این احتیاجی به پیغام و پسغام ندارد».

از واشینگتن تا تهران

زیدی ۲۳ تیر با رییس‌جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد؛ اقدامی که هم‌زمانی آن با ازسرگیری رویارویی نظامی واشینگتن و تهران و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، نارضایتی مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت.

زیدی در نشست خبری مشترک با ترامپ اعلام کرد نیروهای ایالات متحده تا هشتم مهر از عراق خارج خواهند شد و در مقابل، زمینه برای حضور شرکت‌های آمریکایی در این کشور فراهم می‌شود.

به گفته او، روابط آینده بغداد و واشینگتن بر «شراکت اقتصادی» استوار خواهد بود، نه مناسبات نظامی.

او همچنین با اشاره به موضوع خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت تهران در عراق گفت بر اساس برنامه دولت، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».

ترامپ نیز در این دیدار زیدی را «یک قهرمان جدید و فوق‌العاده» توصیف کرد و با اشاره به تضعیف حکومت ایران گفت جمهوری اسلامی دیگر «بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود».

پایگاه خبری اکسیوس ۲۵ تیر نوشت دیدار ترامپ و زیدی در کاخ سفید تنها چند روز پس از دفن علی خامنه‌ای ، دیکتاتور پیشین ایران، صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا حضور زیدی در کاخ سفید را نشانه‌ای از نزدیک‌تر شدن بغداد به واشینگتن و فاصله گرفتن آن از تهران ارزیابی می‌کند.

یک روز بعد، علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در یادداشتی، زیدی را «نخست‌وزیر جوان و کم‌تجربه» و سفر او به آمریکا را «تاسف‌بار و بی‌موقع» دانست و گفت این اقدام به «حیثیت» عراق لطمه زده است.

نگرانی تهران از چرخش بغداد به سوی واشینگتن

ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، اول مرداد مطلبی با عنوان «سفر به تهران؛ نخستین آزمون سیاست خارجی الزیدی» منتشر کرد و در ابتدای آن، به «واکنش‌های منفی» به دیدار اخیر نخست‌وزیر عراق با ترامپ پرداخت.

ایرنا نوشت: «منتقدان الزیدی را به‌دلیل آنچه کوتاه آمدن در برابر خواسته‌های آمریکا خواندند، مورد انتقاد قرار دادند و نگرانی خود را از این ابراز کردند که در دوره نخست‌وزیری او، عراق ممکن است از دایره دوستان و متحدان سنتی خود خارج شود و به سمت همکاری نزدیک‌تر با آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن گرایش پیدا کند.»

با این حال، باقر حکیم که ایرنا از او به‌عنوان «تحلیلگر مسائل عراق» نام برده است، گفت به‌دلیل «پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی» میان ایران و عراق، امکان «فاصله گرفتن ناگهانی» بغداد از تهران وجود ندارد.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا زیدی در جریان سفر به تهران، نقشی میانجی‌گرانه میان جمهوری اسلامی و آمریکا ایفا خواهد کرد و تلاش‌های بغداد می‌تواند به فروکش کردن بحران در منطقه بینجامد یا خیر.

در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیری‌ها در منطقه انجامیده است.

ترامپ ۳۱ تیر در پیامی در تروث سوشال هشدار داد پاسخ هر حمله جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، نابودی یک پل یا نیروگاه در ایران خواهد بود.