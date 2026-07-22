بر اساس بیانیه خانواده که چهارشنبه ۳۱ تیر منتشر شد، شرایط جسمانی لیندزی پس از ۶۶ روز و کریگ پس از ۷۵ روز اعتصاب غذا، وخیم است.

خانواده این دو شهروند بریتانیایی با استناد به اطلاعات به‌دست آمده از زندان اوین اعلام کردند لیندزی و کریگ اکنون تنها آب مصرف می‌کنند و شکر و نمکی را که پیش‌تر در جریان اعتصاب غذا مصرف می‌کردند، کنار گذاشته‌اند.

آنها از دولت جدید بریتانیا خواستند برای فراهم کردن فوری دسترسی کنسولی و مراقبت‌های پزشکی دست به اقدام بزند و هشدار دادند هرگونه تاخیر ممکن است این زوج را با آسیب‌های جدی مواجه کند.

به گفته منابع داخل زندان، لیندزی بر ادامه کنش اعتراضی خود تاکید کرده و گفته است: «تا زمان مرگ ادامه خواهم داد تا مطمئن شوم همه می‌بینند در اینجا چه می‌گذرد.»

بر پایه این بیانیه، لیندزی و کریگ هیچ گونه درمان وریدی یا مراقبت پزشکی موثری دریافت نکرده‌اند و همچنان از صحبت کردن با فرزندانشان محروم هستند.

خبرگزاری حقوق بشری هرانا پیش‌تر گزارش داد لیندزی پس از کاهش بیش از ۱۴ کیلوگرم از وزنش، از سرگیجه، لرزش بدن و ضعف شدید رنج می‌برد. کریگ نیز حدود ۱۶ کیلوگرم وزن کم کرده است.

خانواده این زوج همچنین اعلام کردند مسئولان زندان اقلام ارسالی سفارت بریتانیا، از جمله ویتامین‌ها، عینک طبی، کتاب و لوازم بهداشتی را تحویل گرفته‌اند، اما هیچ یک از این اقلام در اختیار لیندزی و کریگ گذاشته نشده است.

منابع داخل زندان افزودند لیندزی بارها خواستار امکان صحبت با خانواده‌اش شده و نسبت به نقض گسترده حقوق بشر، خشونت و نحوه رفتار با زنان در زندان هشدار داده است.

۱۳ تیر، فرزندان لیندزی به همراه بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای خانواده و دوستان نزدیک این زوج، نامه‌ای را امضا کردند و از آنها خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند.

به گفته خانواده، این نامه هنوز به آنها تحویل داده نشده است.

این زوج گردشگر بهمن ۱۴۰۳ در جریان سفر خود به دور دنیا با موتورسیکلت، به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در کرمان بازداشت شدند .

جمهوری اسلامی یک ماه پس از بازداشت آنها اعلام کرد این زوج با «تظاهر» به گردشگری، برای «جمع‌آوری اطلاعات» وارد ایران شده بودند.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بهمن ۱۴۰۴ لیندزی و کریگ را مجرم شناخت و هر یک را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند حکومت ایران از این افراد به‌عنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده می‌کند.

درخواست خانواده لیندزی و کریگ برای اقدام فوری دولت جدید بریتانیا

جو بنت، پسر لیندزی، ۳۱ تیر با اشاره به اعتصاب غذای این زوج گفت آنها «از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم شده‌اند و اکنون باور دارند این تنها راهی است که برای واداشتن جهان به شنیدن صدایشان باقی مانده» است.

او افزود: «دولت جدید مسئول رسیدگی به این پرونده است. از آنها می‌خواهیم فوریت این وضعیت را درک و متناسب با آن اقدام کنند. قاطع بودن یعنی اقدام فوری، تا زمانی که هنوز فرصت ایجاد تغییر وجود دارد.»

بنت تاکید کرد تیم کنسولی بریتانیا و یک پزشک مستقل باید فورا با لیندزی و کریگ دیدار کنند و اقلامی که سفارت بریتانیا پیش‌تر به زندان تحویل داده است، در اختیار آنها قرار گیرد.

او همچنین خواستار فراهم شدن امکان تماس این زوج با خانواده‌شان شد و گفت: «این‌ها خواسته‌های اولیه و بشردوستانه هستند.»

خانواده آنها در پایان هشدار دادند هر روزی که بدون مداخله موثر سپری می‌شود، سلامت این زوج را بیش از پیش به خطر می‌اندازد.

وضعیت نامناسب زندان‌های جمهوری اسلامی و محرومیت زندانیان ، به‌ویژه زندانیان سیاسی ، از مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی، طی سال‌های اخیر انتقادهای گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری را به همراه داشته است.