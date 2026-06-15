۹ کشته در حملات گسترده روسیه به اوکراین؛ صومعه تاریخی کییف بهشدت آسیب دید
در پی موج تازه حملات هوایی روسیه به شهرهای مختلف اوکراین، دستکم ۹ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰ تن دیگر زخمی شدند. همزمان، یکی از مهمترین بناهای تاریخی و مذهبی کییف، پایتخت اوکراین، در جریان این حملات بهشدت آسیب دید.
مقامهای اوکراینی صبح دوشنبه ۲۵ خرداد اعلام کردند حملات روسیه به کییف چهار کشته و ۲۳ زخمی بر جای گذاشت.
به گفته مسئولان کییف، پهپادها و موشکهای روسیه چندین ساختمان مسکونی مرتفع را هدف قرار دادند و به زیرساختهای برقرسانی نیز خسارت وارد کردند. در نتیجه این حملات، حدود ۱۴۰ هزار نفر از ساکنان پایتخت با قطع برق مواجه شدند.
خبرگزاری رویترز به نقل از تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی پایتخت، گزارش داد صومعه تاریخی «پچرسک لاورا کییف» در اثر اصابت مستقیم دچار آتشسوزی شده و آسیبهای جدی دیده است.
این مجموعه مذهبی که در سال ۱۰۵۱ میلادی تاسیس شده، از مهمترین نمادهای فرهنگی و معنوی اوکراین به شمار میرود و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
یولیا سویریدنکو، نخستوزیر اوکراین، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این رویداد را «یورش وحشیانه» به مردم و میراث کشورش توصیف کرد.
همچنین آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، اعلام کرد کییف بلافاصله پیگیریهای لازم را در چارچوب یونسکو و دیگر سازوکارهای بینالمللی آغاز خواهد کرد تا «پاسخهای فوری و مناسب به این وحشیگری دولتی» ارائه شود.
این سنگینترین حمله هوایی روسیه به پایتخت اوکراین طی دو هفته گذشته به شمار میرود. شدت این حملات به حدی بود که از ساکنان کییف خواسته شد برای حفظ جان خود به پناهگاه بروند.
پیشتر در جریان حملات روسیه به کییف در ۱۲ خرداد، بیش از ۲۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر مجروح شدند.
حملات روسیه به خارکیف و سومی
رویترز در ادامه گزارش داد آژیر هشدار حملات هوایی در ساعات اولیه بامداد ۲۵ خرداد در بخش عمدهای از خاک اوکراین به صدا درآمد.
به گفته ایهور کلیمنکو، وزیر کشور اوکراین، در حمله روسیه به شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ این کشور، پنج نفر از نیروهای امداد و نجات کشته و دستکم پنج تن دیگر زخمی شدند.
همچنین مقامهای محلی اعلام کردند در شهر سومی در شمال شرق اوکراین، سه نفر از جمله یک کودک بر اثر حملات روسیه مجروح شدند.
این حملات در حالی صورت گرفت که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۲۴ خرداد از گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، برای بررسی راههای پایان دادن به جنگ خبر داده بود.
این تماس تلفنی پیش از برگزاری اجلاس سران گروه هفت انجام شد. این نشست از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اویان فرانسه برگزار میشود و جنگ اوکراین یکی از محورهای اصلی آن خواهد بود.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
حملات اوکراین به روسیه
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است. اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.
رویترز به نقل از یک مقام محلی روسیه نوشت در تازهترین مورد، حمله پهپادی به شهر تولا، از مراکز صنعتی مهم در جنوب مسکو، دستکم سه کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.
فرمانده منطقه تولا خبر داد در میان مجروحان، کودکی یکساله نیز دیده میشود.
اوکراین طی عملیات دیگری، دو پل ارتباطی میان شبهجزیره کریمه و مناطق تحت کنترل روسیه را هدف قرار داد.
به گزارش رویترز، این اقدام با هدف مختل کردن مسیرهای تدارکاتی به کریمه صورت گرفت. این در حالی است که گزارشها از کمبود شدید بنزین در کریمه حکایت دارند.
روسیه در سال ۲۰۱۴ این شبهجزیره را به اشغال خود درآورد.
رهبران کشورهای گروه هفت از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در فرانسه گرد هم میآیند. نشستی که تفاهم اولیه برای توافق جمهوری اسلامی و آمریکا به منظور پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، یکی از مهمترین محورهای آن خواهد بود.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۵ خرداد نوشت اجلاس سه روزه سران کشورهای گروه هفت علاوه بر تحولات مرتبط با ایران، به موضوعاتی چون جنگ اوکراین، نابرابریهای اقتصادی جهانی و تامین مواد معدنی راهبردی خارج از زنجیرههای تحت تسلط چین نیز میپردازد.
گروه هفت (G7) مجمعی سیاسی و اقتصادی است که شامل آلمان، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه و کانادا میشود. علاوه بر این، اتحادیه اروپا بهعنوان «عضو غیررسمی» در آن حضور دارد.
قرار است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۵ خرداد وارد شهر اویان-له-بن شود تا در نشست گروه هفت شرکت کند.
حضور ترامپ در این نشست در شرایطی صورت میگیرد که بسیاری از متحدان واشینگتن نسبت به سیاستهای متغیر دولت آمریکا در عرصه بینالمللی، ابراز نگرانی کردهاند.
ترامپ اعلام کرده تنگه هرمز که یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان به شمار میرود و تهران طی ماههای گذشته عملا آن را مسدود کرده بود، از ۲۹ خرداد بازگشایی خواهد شد.
او همچنین گفته که دستور پایان محاصره دریایی بنادر جنوب ایران از سوی آمریکا را صادر کرده است.
در همین حال، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد از شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد، جنگ و عملیات نظامی در همه جبههها، از جمله لبنان، بهطور دائمی متوقف خواهد شد.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت در طول یک دوره ۶۰ روزه آتشبس، مذاکرات درباره توافقی گستردهتر ادامه خواهد یافت. توافقی که موضوع رفع تحریمها علیه جمهوری اسلامی را نیز در بر خواهد گرفت.
پیشتر منابعی به رویترز گفته بودند پرونده هستهای جمهوری اسلامی قرار است در مرحله بعدی مذاکرات مورد بررسی قرار گیرد.
امارات متحده عربی که از پیامدهای جنگ آسیب دیده و همچنین قطر و مصر که از میانجیهای اصلی مذاکرات بودهاند، در نشست گروه هفت حضور خواهند داشت.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، میزبان نشست گروه هفت خواهد بود. اجلاسی که بسیاری آن را یکی از مهمترین رویدادهای بینالمللی در واپسین سال ریاستجمهوری او میدانند.
دوره دوم و نهایی ریاستجمهوری مکرون سال آینده به پایان میرسد و او امیدوار است از ریاست فرانسه بر گروه هفت برای پیشبرد برخی اولویتهای اقتصادی و دیپلماتیک خود استفاده کند.
اگرچه جایگاه سیاسی مکرون در داخل فرانسه تضعیف شده، اما او همچنان در عرصه بینالمللی نقش فعالی ایفا میکند.
در همین چارچوب، او موفق شده ترامپ را برای شرکت در ضیافت رسمی کاخ ورسای در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد متقاعد کند.
یکی از محورهای مورد نظر پاریس در این نشست، بحث درباره عدم توازنهای اقتصادی در سطح جهان است. موضوعی که سالها مورد توجه آمریکا بوده و قرار است در آستانه ریاست واشینگتن بر گروه ۲۰ و سپس گروه هفت، بیش از پیش مطرح شود.
رویترز نوشت که فرانسه این مساله را مسئولیتی مشترک میان قدرتهای بزرگ توصیف میکند: «وضعیتی که به گفته مقامهای فرانسوی، در آن چین بیش از نیاز تولید میکند، آمریکا بیش از اندازه مصرف میکند و اروپا کمتر از حد لازم سرمایهگذاری انجام میدهد.»
در همین راستا، برزیل، هند، کنیا و کره جنوبی نیز برای مشارکت در گفتوگوهای اجلاس گروه هفت دعوت شدهاند.
مکرون همچنین از چین خواسته است با افزایش مصرف داخلی، نقش فعالتری در کاهش عدم توازنهای اقتصادی جهانی ایفا کند.
رهبران و مقامهای ارشد بینالمللی پس از اعلام تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ، توقف محاصره دریایی ایران و بازگشایی تنگه هرمز، از این تحول استقبال کردند و آن را گامی مهم برای کاهش تنشها و بازگرداندن ثبات به اقتصاد جهانی دانستند.
به گزارش رویترز، مقامهای آمریکایی و ایرانی روز یکشنبه اعلام کردند که بر سر تفاهمنامهای برای پایان جنگ و ایجاد چارچوبی برای مذاکرات بعدی به تفاهم رسیدهاند؛ تفاهمی که در صورت اجرا میتواند مسیر صادرات انرژی از تنگه هرمز را بار دیگر به روی جهان باز کند.
سازمان ملل: گامی مهم برای حل مسالمتآمیز بحران سازمان ملل متحد از نخستین نهادهایی بود که به این توافق واکنش نشان داد.
سخنگوی آنتونیو گوترش اعلام کرد دبیرکل از توافق میان آمریکا و حکومت ایران که شامل آتشبس فوری و دائمی، بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد چارچوبی برای ادامه مذاکرات است، استقبال میکند.
به گفته او، این توافق «گامی حیاتی در مسیر حلوفصل مسالمتآمیز مناقشه» به شمار میرود.
قدرتهای اروپایی: ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد رهبران چهار کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیهای مشترک بر یک نکته تاکید کردند: «ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
آنها همچنین اعلام کردند آمادهاند برای تحقق این هدف با آمریکا، ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کنند.
آلمان: توافق میتواند اقتصاد جهانی را احیا کند فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز این توافق را یک «پیشرفت دیپلماتیک» توصیف کرد و آن را به دونالد ترامپ و طرف ایرانی تبریک گفت.
به گفته او، توافق میان واشینگتن و تهران میتواند راه را برای احیای اقتصاد جهانی و شکلگیری خاورمیانهای امنتر هموار کند.
مرتس همچنین بر ضرورت اجرای قاطعانه و کامل توافق تاکید کرد.
ژاپن: هرمز باید در عمل امن شود سنائه تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، ابراز امیدواری کرد که آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نه فقط در سطح سیاسی، بلکه در عمل تضمین شود.
او همچنین خواستار دستیابی سریع به توافق نهایی درباره برنامه هستهای ایران و سایر موضوعات باقیمانده شد.
نیوزیلند: دیپلماسی مؤثرترین راهحل است وینستون پیترز، وزیرخارجه نیوزیلند، توافق میان آمریکا و حکومت ایران را «توافقی مهم و سازنده» توصیف کرد که میتواند به کاهش تنشها و افزایش ثبات در منطقهای حیاتی برای امنیت اقتصادی جهان کمک کند.
او تاکید کرد که گفتوگو و دیپلماسی همچنان موثرترین ابزار برای حل اختلافهای دیرینه هستند.
اجماع جهانی بر دو محور بر اساس گزارش رویترز، اگرچه رهبران جهان از زوایای مختلف به توافق میان تهران و واشینگتن نگاه کردهاند، اما تقریباً همه واکنشها بر دو محور مشترک متمرکز بوده است: نخست، ضرورت بازگشایی سریع و امن تنگه هرمز برای جلوگیری از اختلال در بازارهای انرژی و تجارت جهانی؛ و دوم، لزوم ادامه مذاکرات برای اطمینان از آنکه جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
رویترز مینویسد استقبال گسترده قدرتهای جهانی از این توافق نشان میدهد جامعه بینالمللی آن را فرصتی برای پایان دادن به یکی از پرهزینهترین بحرانهای ماههای اخیر و کاهش فشار بر اقتصاد جهانی میداند، هرچند اجرای کامل توافق و مذاکرات بعدی درباره پرونده هستهای ایران همچنان با چالشهای مهمی روبهرو خواهد بود.
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت قصد دارد در مراسم رسمی امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی حضور داشته باشد، اما احتمال دارد دونالد ترامپ نیز شخصا در این مراسم شرکت کند. او گفت: «در حال بررسی جزییات و هماهنگیها درباره افرادی هستیم که در مراسم امضا حضور خواهند داشت.»
ونس در گفتوگویی کوتاه با شبکه فاکس نیوز گفت: «فکر میکنم هنوز در حال بررسی جزییات و هماهنگیها درباره افرادی هستیم که در مراسم امضا حضور خواهند داشت. من قطعا قصد دارم در آنجا باشم، اما این احتمال وجود دارد که خود رییسجمهوری نیز در مراسم حضور پیدا کند.»
سرویس مخفی آمریکا معمولا حضور همزمان رییسجمهوری و معاون رییسجمهوری را، بهویژه در سفرهای خارجی، به دلایل امنیتی و ملاحظات جانشینی توصیه نمیکند.
این اظهارات ساعاتی پس از آن مطرح شد که شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از برگزاری مراسم رسمی امضای توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روز جمعه در ژنو سوئیس خبر داد.
قرار است دونالد ترامپ پیش از آن برای شرکت در نشست سالانه گروه هفت به فرانسه سفر کند.
همزمان با افزایش تنشها میان اسرائیل و لبنان که بر توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن سایه انداخته است، دونالد ترامپ اعلام کرد که تفاهمنامه پیش از پایان روز یکشنبه ۲۴ خرداد امضا میشود. او گفت که حملات اسرائیل به بیروت امضای توافق را چند ساعت به تعویق انداخت.
فاکس نیوز، در گزارشی که شامگاه یکشنبه ۲۴ خرداد از این رسانه پخش شد، گفت که ترامپ در یک گفتوگوی کوتاه تلفنی با خبرنگار این رسانه گفته است که انتظار میرود این توافق «همین امشب، ظرف دو تا سه ساعت آینده بهصورت الکترونیکی» امضا شود و به همین دلیل از جمهوری اسلامی میخواهد از پاسخ به حملات اسرائیل به بیروت خودداری کند.
ترامپ همچنین به این رسانه گفت: «اگر ایران امشب توافق را امضا کنند، بیدرنگ دستور میدهم محاصره بندرهای ایران برداشته شود و سپس وارد گفتوگوهای مفصلتر درباره برنامه هستهای آنها خواهیم شد.
به گفته رییسجمهوری آمریکا ممکن است مراسم امضای حضوری این توافق هفته آینده، در اروپا برگزار شود.
رییسجمهوری آمریکا در گفتوگویی دیگر با رسانه اکسیوس گفت که توافق، با وجود حمله اسرائیل به بیروت و تهدید جمهوری اسلامی به تلافی، همچنان طبق برنامه قرار است یکشنبه انجام شود. او همچنین به این رسانه گفت: «این اتفاق زمانبندی توافق را به هم ریخت و امضا را چند ساعت عقب انداخت. قرار بود همین حالا انجام شود. حالا برای چند ساعت دیگر برنامهریزی شده است.»
به گزارش اکسیوس، ترامپ از شنیدن خبر حملات اسرائیل به بیروت غافلگیر و از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خشمگین شد.
رییسجمهوری آمریکا پیش از این گفتوگوها در شبکه اجتماعی تروث سوشال از اسرائیل بابت حمله به بیروت انتقاد کرد و نوشت: «حمله صبح امروز به بیروت، بهویژه در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیاری نزدیک هستیم، نباید اتفاق میافتاد.» او افزود: «همه طرفها باید عقبنشینی کنند و هیچ حملهای از سوی اسرائيل به هیچ کجای لبنان نباید انجام شود.»
ترامپ در ادامه تاکید کرد که حزبالله نیز نباید حملات دیگری علیه حزبالله انجام دهد.»
او در ابتدای این پست نوشته است که هرچند اسرائیل «حق دارد» در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما حملاتی که به آن پاسخ داد «بسیار کوچک و بیمعنی بود، کسی آسیب ندید و زخمی یا کشته نشد.»
حملات روز یکشنبه اسرائیل به منطقه ضاحیه در بیروت به کشته شدن علی موسی دقدوق، از فرماندهان ارشد حزبالله، منجر شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد این فرد در سمتهای مختلفی از جمله فرمانده تیم حفاظت حسن نصرالله، رهبر پیشین حزبالله، فرمانده در یگان رضوان، فرمانده در بخش عملیات یگان نصر و مسئول یگان پیادهنظام حزبالله فعالیت کرده بود.
این اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد هیات قطری هماکنون در تهران حضور دارد و مواضع و جزییات مدنظر جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل میکند.
این منبع گفت هنوز هیچیک از موضوعات مورد مذاکره نهایی نشده است و افزود حتی در صورت رفتوبرگشت در روند گفتوگوها، شرط اساسی جمهوری اسلامی لحاظ شدن کامل مطالباتش در متن نهایی است.
به گفته این منبع، حتی در صورت پذیرش همه نظرات جمهوری اسلامی نیز در زمان اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
فارس نوشت این اظهارات ساعاتی پیش از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت مطرح شده است.
یکشنبه ۲۴ خرداد مصادف با هشتادمین سالروز تولد دونالد ترامپ است و همزمانی آن با دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا این روز را به تاریخی ویژه برای دولت آمریکا و شخص ترامپ تبدیل کرده است. به همین مناسبت برنامه بزرگی با حدود چهارهزار مدعو در کاخ سفید تدارک دیده شده است و ترامپ اصرار دارد تفاهمنامه اولیه با جمهوری اسلامی نیز در همین روز به امضا برسد.
خبرگزاری فارس، ۲۳ خرداد در گزارشی اصرار واشینگتن به امضای تفاهم در روز یکشنبه را «عجیب» و «فشار نمایشی» خواند و نوشت: «سرنوشت امضای یکشنبه نه فقط یک آزمون فنی برای محتوای تفاهم، بلکه آزمونی برای صداقت و ایستادگی مسئولان ایرانی در برابر فشارهای نمایشی نیز خواهد بود.»
گروهی از مقامهای جمهوری اسلامی به تهدید ادامه میدهند
با وجود انتشار درخواست ترامپ از ایران برای خویشتنداری در قبال حملات اسرائیل به لبنان، ابراهیم عزیزی، از فرماندهان سپاه و رییس کنونی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتشار پستی در ایکس پاسخ به حملات اسرائیل از سوی «جبهه متحد مقاومت» را قطعی خواند.
محمدباقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز در ایکس نوشت: «پاسخ رزمندگان اسلام در پیش است. وحدت میدانها یک زنجیره امنیتی در دفاع از منطقه ایجاد کرده است. لبنان جان ماست و نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی تحمل نخواهد شد.»
پیشتر ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که بر اساس این ارزیابیها، خود را برای احتمال شلیک به خاک اسرائیل در ساعات آینده آماده میکند.
حملات اسرائیل به بیروت در روز یکشنبه ۲۴ خرداد زنجیرهای از واکنشها را به دنبال داشت؛ تهران تهدید کرد که پاسخ میدهد و دونالد ترامپ نیز گفت حملات اسرائیل نباید اتفاق میافتاد. یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات خبر داد که این تنشها نهایی کردن توافق را با مشکل روبهرو کرده است.
فاکسنیوز عصر یکشنبه ۲۴ خرداد به نقل از یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات اعلام کرد که حملات اسرائیل به بیروت نهایی کردن توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا را با مشکل روبهرو کرده است.
این دیپلمات حملات یکشنبه را «تلاشی آشکار از سوی اسرائیل برای خراب کردن توافق رییسجمهوری آمریکا» و کشاندن دوباره این کشور به جنگ با جمهوری اسلامی خواند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی از حملات تلافیجویانه علیه اسرائیل خبر دادند، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در شبکه اجتماعی تروث سوشال اسرائیل را بابت این حملات سرزنش کرد و نوشت: «حمله صبح امروز به بیروت، بهویژه در یک روز خاص که ما به توافق صلح با ایران بسیاری نزدیک هستیم، نباید اتفاق میافتاد.» او افزود: «همه طرفها باید عقبنشینی کنند و هیچ حملهای از سوی اسرائيل به هیچ کجای لبنان نباید انجام شود.»
ترامپ در ادامه تاکید کرد که حزبالله نیز نباید حملات دیگری علیه حزبالله انجام دهد.»
او در ابتدای این پست نوشته است که هرچند اسرائیل «حق دارد» در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما حملاتی که به آن پاسخ داد «بسیار کوچک و بیمعنی بود، کسی آسیب ندید و زخمی یا کشته نشد.»
ارتش اسرائیل در بیانیهای که در ایکس منتشر شد، اعلام کرد که این کشور در حال آماده شدن برای مقابله با حملات موشکی احتمالی از سوی جمهوری اسلامی در ساعات آینده است.
همزمان، یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتوگو با این رسانه اتهام شروع تبادل آتش از سوی اسرائیل را رد کرد و گفت این حزبالله بود که در سه روز گذشته غیرنظامیان اسرائیلی را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل صبح یکشنبه در واکنش به حمله پهپادی حزبالله به شمار این کشور، به منطقه ضاحیه در جنوب لبنان حمله کرد. دولت اسرائيل در بیانیهای حملات این کشور به بیروت را تایید.
ارتش اسرائیل نیز عصر یکشنبه در بیانیهای اعلام کرد که در «یک حمله دقیق در ضاحیه بیروت» یک مقر متعلق به حزبالله، گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، را که برای «پیشبرد طرحهای تروریستی علیه شهروندان و نیروهای ارتش اسرائيل» مورد استفاده قرار میگرفت، هدف قرار داده است.
در پایان این بیانیه تاکید شده است که ارتش اسرائیل به فعالیت خود برای «رفع هرگونه تهدید» ادامه خواهد داد.
شبکه خبری العربیه، وابسته به عربستان سعودی، اعلام کرد که در این حملات یکی از فرماندهان ارشد حزبالله به نام «علی الحجاج» کشته شد.
رسانه آمریکایی اکسیو نوشت: «مقامهای اسرائیلی و آمریکایی میگویند ارتش اسرائیل اندکی پیش از این حمله به بیروت، فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، را در جریان گذاشته بود.»
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی
همزمان با این تحولات، مقامهای ایرانی درگیر در مذاکرات نیز هشدار دادند که حملات اسرائیل به لبنان، مذاکرات را تهدید میکند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و مسئول تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در پیامی در ایکس، حملات اسرائیل به ضاحیه را نشاندهنده فقدان «اراده یا توان آمریکا در اجرای تعهدات خود» خواند و هشدار داد: «با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمیتوانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.»
او در پایان این پیام نوشت: «اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست.»
محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، در واکنش به حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت گفت: «بدون شک این جنایات بیپاسخ نخواهد ماند.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد که هیات قطری هماکنون در تهران حضور دارد و مواضع و جزییات مدنظر جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل میکند.
این منبع گفت هنوز هیچیک از موضوعات مورد مذاکره نهایی نشده است و افزود حتی در صورت رفتوبرگشت در روند گفتوگوها، شرط اساسی جمهوری اسلامی لحاظ شدن کامل مطالباتش در متن نهایی است.
به گفته این منبع، حتی در صورت پذیرش همه نظرات جمهوری اسلامی نیز در زمان اعلامشده از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هیچ توافقی امضا نخواهد شد.
فارس نوشت این اظهارات ساعاتی پیش از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت مطرح شده است.