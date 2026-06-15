مقام‌های اوکراینی صبح دوشنبه ۲۵ خرداد اعلام کردند حملات روسیه به کی‌یف چهار کشته و ۲۳ زخمی بر جای گذاشت.

به گفته مسئولان کی‌یف، پهپادها و موشک‌های روسیه چندین ساختمان مسکونی مرتفع را هدف قرار دادند و به زیرساخت‌های برق‌رسانی نیز خسارت وارد کردند. در نتیجه این حملات، حدود ۱۴۰ هزار نفر از ساکنان پایتخت با قطع برق مواجه شدند.

خبرگزاری رویترز به نقل از تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی پایتخت، گزارش داد صومعه تاریخی «پچرسک لاورا کی‌یف» در اثر اصابت مستقیم دچار آتش‌سوزی شده و آسیب‌های جدی دیده است.

این مجموعه مذهبی که در سال ۱۰۵۱ میلادی تاسیس شده، از مهم‌ترین نمادهای فرهنگی و معنوی اوکراین به شمار می‌رود و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

یولیا سویریدنکو، نخست‌وزیر اوکراین، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این رویداد را «یورش وحشیانه» به مردم و میراث کشورش توصیف کرد.

همچنین آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، اعلام کرد کی‌یف بلافاصله پیگیری‌های لازم را در چارچوب یونسکو و دیگر سازوکارهای بین‌المللی آغاز خواهد کرد تا «پاسخ‌های فوری و مناسب به این وحشی‌گری دولتی» ارائه شود.

این سنگین‌ترین حمله هوایی روسیه به پایتخت اوکراین طی دو هفته گذشته به شمار می‌رود. شدت این حملات به حدی بود که از ساکنان کی‌یف خواسته شد برای حفظ جان خود به پناهگاه بروند.

پیش‌تر در جریان حملات روسیه به کی‌یف در ۱۲ خرداد، بیش از ۲۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر مجروح شدند.

100 % ویرانی‌های بر‌جامانده از حملات روسیه به کی‌یف، ۲۵ خرداد

حملات روسیه به خارکیف و سومی

رویترز در ادامه گزارش داد آژیر هشدار حملات هوایی در ساعات اولیه بامداد ۲۵ خرداد در بخش عمده‌ای از خاک اوکراین به صدا درآمد.

به گفته ایهور کلیمنکو، وزیر کشور اوکراین، در حمله روسیه به شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ این کشور، پنج نفر از نیروهای امداد و نجات کشته و دست‌کم پنج تن دیگر زخمی شدند.

همچنین مقام‌های محلی اعلام کردند در شهر سومی در شمال شرق اوکراین، سه نفر از جمله یک کودک بر اثر حملات روسیه مجروح شدند.

این حملات در حالی صورت گرفت که ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، ۲۴ خرداد از گفت‌وگوی تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، برای بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ خبر داده بود.

این تماس تلفنی پیش از برگزاری اجلاس سران گروه هفت انجام شد. این نشست از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اویان فرانسه برگزار می‌شود و جنگ اوکراین یکی از محورهای اصلی آن خواهد بود.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

حملات اوکراین به روسیه

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خود را به زیرساخت‌های صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است . اقدامی که کی‌یف آن را بخشی از تلاش‌ها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ می‌داند.

رویترز به نقل از یک مقام محلی روسیه نوشت در تازه‌ترین مورد، حمله پهپادی به شهر تولا، از مراکز صنعتی مهم در جنوب مسکو، دست‌کم سه کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.

فرمانده منطقه تولا خبر داد در میان مجروحان، کودکی یک‌ساله نیز دیده می‌شود.

اوکراین طی عملیات دیگری، دو پل ارتباطی میان شبه‌جزیره کریمه و مناطق تحت کنترل روسیه را هدف قرار داد.

به گزارش رویترز، این اقدام با هدف مختل کردن مسیرهای تدارکاتی به کریمه صورت گرفت. این در حالی است که گزارش‌ها از کمبود شدید بنزین در کریمه حکایت دارند.

روسیه در سال ۲۰۱۴ این شبه‌جزیره را به اشغال خود درآورد.