بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، همزمان با نزدیک شدن به شصتمین روز بازداشت سارا سپهری، شهروند بهائی ساکن شیراز، نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی او در زندان عادل‌آباد افزایش یافته است.

یک منبع آگاه گفت ناراحتی چشمی خانم سپهری در زندان به مرحله بحرانی رسیده و او را در معرض خطر خونریزی چشمی قرار داده است.

به گفته این منبع، با وجود انجام برخی اقدامات درمانی اولیه پس از وخامت حال، این اقدامات کافی نبوده و او نیازمند آزادی فوری و دسترسی به مراقبت‌های تخصصی و مستمر پزشکی است.

بر اساس نظر پزشک معالج، وضعیت چشم این شهروند بهائی حاد و نگران‌کننده است و فشارهای ناشی از شرایط زندان می‌تواند در هر لحظه پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت او داشته باشد. او پیش‌تر نیز سابقه خونریزی معده و مشکلات شدید التهابی چشم داشته است.

این منبع مطلع همچنین گفت بازجویی‌های انجام‌شده ارتباطی با اتهام‌های مطرح‌شده علیه خانم سپهری نداشته و ادامه بازداشت او بدون ارائه دلیل موجه و قانونی ادامه یافته است.

به گفته این منبع، مسئولیت هرگونه آسیب یا پیامد ناگوار احتمالی برای سارا سپهری مستقیما بر عهده نهاد بازداشت‌کننده و مقام‌های مسئول خواهد بود.

سارا سپهری ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ از سوی ماموران امنیتی در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد. او مسئولیت نگهداری و مراقبت از مادر ۸۰ ساله خود را که دارای معلولیت است بر عهده دارد.