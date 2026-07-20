ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در شبکه ایکس اعلام کرد که دو نفر از کارکنان سفارت این کشور یکشنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد «تهدید و رفتار ارعابآمیز شدید» قرار گرفتند.
بارو گفت این اقدام نقض آشکار مصونیتهای دیپلماتیکی است که این افراد از آن برخوردارند.
وزیر خارجه فرانسه افزود: «آنها بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت بودند و مورد بازجویی قرار گرفتند و یکی از آنها نیز مورد ضربوشتم قرار گرفت.»
او گفت: «آنها سرانجام توانستند به سفارت برگردند و اکنون در آنجا در امنیت به سر میبرند تا در ساعات آینده به فرانسه بازگردند.»
بارو تاکید کرد به عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده که «این تعرض غیرقابلقبول به سلامت و امنیت کارکنان ما، بدون پیامد نخواهد ماند».