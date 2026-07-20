دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، دوشنبه ۲۹ تیر در تروث سوشال، پست مسیح علینژاد درباره اعدام عرفان اسفندیاری، از معترضان دی‌ماه، را بازنشر کرد.

مسیح علینژاد، روزنامه‌نگاری ایرانی، یکشنبه در شبکه ایکس نوشت در حالی که جهان مشغول تماشای جنگ است، جمهوری اسلامی، عرفان اسفندیاری، پسر ۱۹ ساله، را اعدام کرد.

او نوشت عرفان نه کسی را کشته بود و نه سلاحی حمل می‌کرد، جرم او پناه دادن به معترضانی بود که از نیروهای امنیتی فرار می‌کردند.