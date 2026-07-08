خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۷ تیر، بر اساس داده‌های رهگیری کشتی‌ها و منابع صنعت کشتی‌رانی گزارش داد اختلال در تردد نفت‌کش‌ها پس از حملات اخیر در تنگه هرمز تشدید شده و نگرانی‌ها درباره امنیت یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، دست‌کم چهار نفت‌کش حامل نفت و گاز که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، پس از حملات سه‌شنبه مسیر خود را تغییر داده و از ادامه حرکت منصرف شدند.

این حملات پس از گزارش‌هایی درباره شلیک موشک از سوی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در این آبراه رخ داد و مرکز مشترک اطلاعات دریایی تحت رهبری نیروی دریایی آمریکا، سطح تهدید برای عبور از تنگه هرمز را از «قابل توجه» به «شدید» افزایش داد.

داده‌های شرکت‌های رهگیری کشتی‌ها نشان می‌دهد سه نفت‌کش خالی ال‌ان‌جی «الغریه»، «دحیل» و «الرویس» که تحت مدیریت قطر انرژی هستند، در حالی که برای بارگیری به پایانه راس لفان قطر می‌رفتند، پیش از ورود به تنگه هرمز تغییر مسیر دادند.

همچنین نفت‌کش «لیلا وادینار» با پرچم هند که دو میلیون بشکه نفت خام کویت را حمل می‌کند، چهارشنبه در ورودی تنگه هرمز و مقابل سواحل عمان دور زد و از ادامه مسیر منصرف شد.

در مقابل، برخی نفت‌کش‌ها موفق به خروج از تنگه شدند. نفت‌کش‌های «مرکوری هوپ»، «تنجون» و «پرتامینا پراید» که هر یک حدود دو میلیون بشکه نفت خام امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی را حمل می‌کردند، سه‌شنبه و چهارشنبه از تنگه هرمز خارج شدند.

بر اساس داده‌های کشتی‌رانی، فرستنده نفت‌کش «پرتامینا پراید» هنگام عبور از تنگه هرمز خاموش بود.

کشتی قطری در انتظار عملیات نجات

رویترز همچنین گزارش داد کشتی حمل گاز مایع طبیعی(ال‌ان‌جی) «الرکایات » متعلق به شرکت قطری ناقلات که شامگاه سه‌شنبه در نزدیکی سواحل عمان هدف پرتابه قرار گرفت، همچنان در محل حادثه متوقف است و در انتظار آغاز عملیات نجات قرار دارد.

به گفته منابع آگاه، این کشتی از سمت چپ آسیب دیده و به‌دلیل آتش‌سوزی در موتورخانه، در معرض خطر انفجار قرار گرفته بود. با این حال، همه خدمه به سلامت تخلیه شده‌اند و مخازن اصلی حامل گاز طبیعی مایع آسیب ندیده است.

یک منبع صنعت انرژی نیز به رویترز گفت تا زمانی که کشتی هدف حمله دیگری قرار نگیرد، احتمال انفجار آن پایین ارزیابی می‌شود.

داده‌های رهگیری کشتی‌ها نیز نشان می‌دهد یک یدک‌کش و یک شناور خدماتی در نزدیکی این کشتی مستقر هستند.

شرکت قطری «ناقلات»، مالک کشتی «الرکایات»، و شرکت قطر انرژی تاکنون درباره این حادثه اظهار نظری نکرده‌اند. وزارت خارجه قطر نیز سه‌شنبه تهران را مسئول کامل حقوقی این حمله دانست و معاون سفیر جمهوری اسلامی در دوحه را برای اعتراض به هدف قرار گرفتن این نفتکش احضار کرد .

هم‌زمان شرکت «بحری» عربستان سعودی نیز تایید کرد نفتکش «ودیان» با پرچم این کشور ۱۶ تیر و هنگام عبور از تنگه هرمز دچار حادثه شده است. این شرکت اعلام کرد کشتی در وضعیت مناسب برای ادامه دریانوردی قرار دارد، محموله آن ایمن است و هیچ‌یک از خدمه آسیب ندیده‌اند.

رویترز همچنین گزارش داد نفتکش «سایپرس پراسپریتی» با پرچم لیبریا از دیگر شناورهایی بوده که در روزهای اخیر هدف حمله قرار گرفته است.

در پی این حملات، سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد تا زمانی که ایمنی و امنیت خدمه کشتی‌ها تضمین نشود، باید از عبور از تنگه هرمز اجتناب کرد.

آرسنیو دومینگز، دبیرکل این سازمان، گفت هیچ دریانوردی نباید تنها به‌دلیل انجام وظیفه جان خود را به خطر بیندازد.

داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد تنها چهار نفت‌کش بامداد چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کردند؛ در حالی که میانگین عبور روزانه هفته گذشته ۳۴ کشتی و سه‌شنبه ۲۲ کشتی بود.

این رقم همچنان بسیار کمتر از میانگین روزانه ۱۲۵ تا ۱۴۰ شناور پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ است.

همچنین حدود ۱۴ کشتی حمل ال‌ان‌جی در نزدیکی پایانه راس لفان قطر در انتظار مانده‌اند و به گفته تحلیلگران ورتکسا، صف کشتی‌های خالی برای بارگیری در اوایل تیرماه به بیش از ۱۰ فروند رسیده بود.

هشدار درباره خطر انفجار کشتی‌های حمل گاز مایع طبیعی

رویترز در گزارشی دیگر درباره خطرات حمل کشتی‌های حمل ال‌ان‌جی نوشت با وجود نگرانی‌های ایجاد‌شده، تاکنون هیچ انفجار فاجعه‌باری در مخازن بار یک کشتی حمل ال‌ان‌جی در دریا ثبت نشده است.

کارشناسان می‌گویند ال‌ان‌جی در حالت مایع نمی‌سوزد و تنها در صورت نشت، تبدیل شدن به گاز، ترکیب با هوا و رسیدن به منبع جرقه می‌تواند موجب آتش‌سوزی یا انفجار شود.

به‌گفته این کارشناسان، کشتی‌های مدرن حمل ال‌ان‌جی با بدنه دوجداره، مخازن فوق‌عایق، سامانه‌های تشخیص گاز، تجهیزات کاهش فشار، سامانه‌های توقف اضطراری و تجهیزات اطفای حریق طراحی شده‌اند. این کشتی‌ها همچنین تابع دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه عملیاتی‌اند و خدمه آن‌ها آموزش ویژه می‌بینند.

آتش‌سوزی در موتورخانه به‌تنهایی به معنای انفجار کشتی نیست، مگر آنکه آتش به سامانه‌های حمل بار سرایت کند، به مخازن نگهداری آسیب بزند یا موجب نشت قابل توجه گاز طبیعی مایع شود.

در همین حال، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی را به نقض روزانه آتش‌بس متهم کرد و گفت ممکن است موضوع هسته‌ای «بدون توافق» حل شود.

او همچنین با اشاره به حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، گفت این کشتی‌ها حق حضور در این آبراه را داشتند و آمریکا احتمالا امشب بار دیگر حمله‌ای «بسیار شدید» علیه اهدافی در ایران انجام خواهد داد.

به این ترتیب، حملات به نفت‌کش‌ها، کاهش تردد در تنگه هرمز و تهدید تازه ترامپ به حمله نظامی، نگرانی‌ها درباره امنیت یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان را بیش از پیش افزایش داده و بار دیگر باعث افزایش قیمت نفت و سوخت فسیلی شده است.