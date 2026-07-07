سیب آدم، که یکی از ویژگی‌های برجسته بدن مردان است، در واقع بخش جلویی غضروف تیروئید است که از حنجره یا جعبه صوتی محافظت می‌کند. تستوسترون زاویه غضروف را تیزتر می‌کند و تارهای صوتی را بلندتر می‌سازد؛ تغییری که باعث بم‌تر شدن صدا می‌شود.

زیست‌شناسان فرگشتی این ویژگی را به انتخاب جنسی نسبت می‌دهند؛ فرآیندی که در آن صدای بم‌تر نشانه‌ای از برتری و جثه بزرگ‌تر، به‌ویژه در نظام‌های رقابتی جفت‌یابی، تلقی می‌شود. برخی پژوهشگران معتقدند کارکرد اصلی این ساختار صرفا پایین آوردن زیر و بمی صدا نیست، بلکه تغییر «فرمنت‌های صوتی» است تا مردان بزرگ‌تر از آنچه واقعا هستند به نظر برسند.

با این حال، در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی دانشمندان استدلال می‌کنند که سیب آدم صرفا محصول جانبی رشد عمومی ناشی از هورمون‌های آندروژنی است و نه یک علامت تکامل‌یافته مستقل برای ارسال پیام.

در نهایت، این برجستگی قابل مشاهده روی گردن، ثبت دائمی یک تغییر هورمونی است؛ تغییری که در اصل برای شنیده شدن طراحی شده، نه دیده شدن، و بازتابی از تلاش بدن در دوران نوجوانی برای القای جثه‌ای بزرگ‌تر است.

برآمدگی قابل مشاهده در جلوی گلوی مردان که معمولا سیب آدم نامیده می‌شود و در بیشتر نخستی‌های دیگر دیده نمی‌شود، ممکن است در واقع تنها نشانه‌ای از اندازه بدن باشد.

به تصویر یک مرد از روبه‌رو نگاه کنید؛ احتمالا برجستگی سفتی را خواهید دید که درست بالای استخوان ترقوه از جلو گردن بیرون زده است. اما اگر به شامپانزه، گوریل یا حتی بیشتر زنان نگاه کنید، این نشانه تقریبا وجود ندارد.

به‌نوشته فوربس برای یک زیست‌شناس، این موضوع پدیده‌ای عجیب است که نیاز به توضیح دارد: تقریبا همه اجزای دیگر گلوی انسان شباهت بسیار نزدیکی با سایر نخستی‌ها دارند، اما این ساختار خاص در یک جنس، آن هم عمدتا پس از بلوغ، به شکلی آشکار نمایان می‌شود. این همان ساختاری است که امروز آن را سیب آدم می‌نامیم.

خود این برجستگی یک اندام مستقل نیست، بلکه لبه جلویی غضروف تیروئید است؛ غضروفی سپرمانند که دور حنجره یا جعبه صوتی را فرا گرفته و از آن محافظت می‌کند.

در کودکان، چه دختر و چه پسر، این غضروف زاویه‌ای نسبتا باز دارد و تقریبا دیده نمی‌شود. اما در دوران بلوغ مردان، افزایش سطح تستوسترون باعث می‌شود این غضروف به سمت جلو رشد کند و با زاویه‌ای تندتر به هم برسد. هم‌زمان، تارهای صوتی و مجرای صوتی که درست پشت آن قرار دارند نیز بلندتر می‌شوند. بنابراین، آنچه به‌عنوان «سیب آدم» دیده می‌شود، در واقع محل اتصال همین زاویه تند غضروف است که از زیر پوست برجسته شده است.

رایج‌ترین توضیح درباره علت وجود سیب آدم

پرسش جالب‌تر این است که چرا تستوسترون اصلا باید ساختار گلو را دگرگون کند؟

پاسخ اصلی که بیشتر دانشمندان ارائه می‌کنند، به آکوستیک یا ویژگی‌های صوتی مربوط می‌شود.

تارهای صوتی بلندتر و ضخیم‌تر با سرعت کمتری می‌لرزند. به همین دلیل است که صدای پسران در دوران بلوغ تقریبا یک اکتاو بم‌تر می‌شود، در حالی که صدای دختران تنها اندکی کاهش پیدا می‌کند.

زیست‌شناسان فرگشتی که تفاوت صدای زنان و مردان را مطالعه می‌کنند، معمولا این پدیده را نمونه‌ای از انتخاب جنسی می‌دانند؛ یعنی خصوصیتی که نه به‌دلیل افزایش بقا، بلکه به علت تاثیرش بر جذب جفت و رقابت با رقیبان تکامل یافته است.

مطالعه‌ای که سال ۲۰۱۶ منتشر شد نشان داد این تفاوت میان صدای نر و ماده در گونه‌های نخستی، در گونه‌هایی که نظام جفت‌یابی رقابتی‌تری دارند، بسیار بیشتر است و انسان بیش از هر میمون دیگری چنین تفاوتی را نشان می‌دهد.

در فرهنگ‌های مختلف، صدای بم معمولا متعلق به فردی بزرگ‌تر و مسلط‌تر تلقی می‌شود و شنوندگان، صرف‌نظر از اینکه این برداشت تا چه اندازه با واقعیت منطبق باشد، تنها از روی زیر و بمی صدا درباره سن، اندازه بدن و حتی میزان سلطه اجتماعی افراد قضاوت می‌کنند.

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اختلاف‌نظر درباره سیب آدم

البته همه زیست‌شناسان نظریه «بزرگ‌تر جلوه دادن بدن» را به‌طور کامل نمی‌پذیرند. مقاله‌ای که سال ۲۰۱۸ منتشر شد، اشاره می‌کند که میان بم بودن صدای مردان و اندازه واقعی بدن یا قدرت جسمانی آن‌ها تنها ارتباط ضعیفی وجود دارد.

نویسندگان این مقاله استدلال می‌کنند که شاید شنوندگان صرفا از یک سوگیری ادراکی قدیمی استفاده می‌کنند که صدای بم را معادل «بزرگ بودن» تلقی می‌کند؛ صرف‌نظر از اینکه این برداشت واقعا شاخص قابل اعتمادی باشد یا نه.

نظریه قدیمی دیگری نیز وجود دارد که با این دیدگاه رقابت می‌کند. بر اساس آن، بم‌تر شدن صدا و بزرگ‌تر شدن حنجره صرفا محصول جانبی همان موج هورمون‌های آندروژنی است که باعث افزایش حجم عضلات و پهن‌تر شدن شانه‌ها در دوران بلوغ می‌شود و این تغییرات هیچ نقش مستقل و ویژه‌ای در ارسال پیام‌های تکاملی ندارند.

بر اساس این دیدگاه، تستوسترون در دوران بلوغ تقریبا همه بافت‌های بدن را دگرگون می‌کند و گلو نیز صرفا یکی از همان بافت‌هاست؛ نه اینکه خود به‌طور مستقل هدف انتخاب طبیعی یا انتخاب جنسی قرار گرفته باشد.

پاسخ صادقانه این است که احتمال دارد هر دو سازوکار هم‌زمان عمل کرده باشند؛ یعنی تغییرات ناشی از رشد عمومی در کنار خصلتی که بعدها، چون برای ارسال پیام مفید بوده، مورد انتخاب قرار گرفته است.

همچنین لازم است یک تصور رایج اصلاح شود: زنان نیز این غضروف را دارند.

غضروف تیروئید در همه انسان‌ها از حنجره محافظت می‌کند و صدای همه افراد نیز در دوران بلوغ تا حدی بم‌تر می‌شود، زیرا تارهای صوتی بلندتر می‌شوند. تفاوت فقط در میزان این تغییر است، نه در وجود یا عدم وجود آن.

استروژن تغییر بسیار کوچک‌تری نسبت به تستوسترون در زاویه غضروف و طول تارهای صوتی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، این برجستگی در زنان ظریف باقی می‌ماند و کاملا از بین نمی‌رود.

علاوه بر این، برخی بیماری‌ها و همچنین تفاوت‌های فردی در ساختار گردن و میزان چربی بدن می‌توانند باعث شوند سیب آدم در هر فرد، صرف‌نظر از جنسیت، کم‌وبیش قابل مشاهده باشد.

آنچه سیب آدم را به نمونه‌ای آموزشی و جذاب تبدیل می‌کند، خود غضروف نیست، بلکه مفهومی است که نمایندگی می‌کند: ثبت دائمی و قابل مشاهده یک پیام هورمونی که در اصل قرار بوده شنیده شود، نه دیده شود.

بم بودن صدا به محض اینکه فرد صحبت کردن را متوقف کند از میان می‌رود، اما معماری گلو باقی می‌ماند.

از این منظر، این برجستگی روی گردن کمتر یک اندام با کارکرد مستقل است و بیشتر فسیلی از دوران نوجوانی محسوب می‌شود؛ شاهدی منجمد از دورانی که بدن، برای چند سال، سخت تلاش می‌کرد بزرگ‌تر از آنچه واقعا بود به گوش برسد.