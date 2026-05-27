فرمانده شاخه نظامی حماس در حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شد
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد محمد عوده، فرمانده شاخه نظامی حماس، در حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شد.
کاتز چهارشنبه ششم خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شینبت، تبریک گفت و اعلام کرد فرمانده شاخه نظامی حماس در حمله سهشنبه پنجم خرداد به غزه از پا درآمد.
او تاکید کرد اسرائیل به حذف همه افرادی که در حمله هفتم اکتبر نقش داشتند، ادامه خواهد داد.
به گفته کاتز، اسرائیل اجازه نخواهد داد حماس دوباره بهصورت نظامی یا غیرنظامی بر غزه حکومت کند و طرح «مهاجرت داوطلبانه» از غزه نیز «در زمان و به شیوه مناسب» انجام خواهد شد.
آژانس دفاع مدنی غزه پیشتر اعلام کرد در حمله به محله ریمال در غرب شهر غزه، دستکم سه نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.
رسانههای وابسته به حماس نیز گزارش دادند عوده، همراه همسر و پسرانش کشته شدند. با این حال، حماس تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
محمد عوده که بود؟
ارتش اسرائیل و شینبت در بیانیه مشترکی اعلام کردند عوده پس از کشته شدن عزالدین حداد، فرماندهی شاخه نظامی حماس را بر عهده گرفت و طی سالهای اخیر نیز ریاست دستگاه اطلاعاتی این گروه را بر عهده داشت.
بر اساس این بیانیه، نیروهای اسرائیلی پس از ماهها «ردیابی اطلاعاتی» و زیر نظر گرفتن رفتوآمدهای عوده و نزدیکانش، چند ساختمان در مرکز شهر غزه را که بهعنوان مخفیگاه استفاده میشد، هدف قرار دادند.
ارتش اسرائیل ۲۵ اردیبهشت حداد را در حملهای هوایی هدف قرار داد و از پا درآورد.
به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، عوده روابط نزدیکی با حداد داشت و پس از ترور رهبران سابق حماس، محمد ضیف و محمد سنوار، با او برای «تجدید ساختار سازمانی» این گروه همکاری میکرد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد آپارتمان متعلق به یکی از اعضای حماس که در حمله هفتم اکتبر مشارکت داشت و از نزدیکان عوده بود نیز هدف قرار گرفت.
بر اساس این بیانیه، عوده از آخرین فرماندهان ارشد شاخه نظامی حماس بود که در طراحی و اجرای حمله هفتم اکتبر و هدایت نبرد علیه نیروهای اسرائیلی نقش داشت و کشته شدنش «ضربهای مهم» به تلاشهای حماس برای بازسازی ساختار نظامی خود محسوب میشود.
رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد پیونگیانگ با نظارت کیم جونگ اون، رهبر این کشور، مجموعهای از موشکهای بالستیک، راکتها و موشکهای کروز دقیق هدایتشونده مبتنی بر هوش مصنوعی را آزمایش کرده است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ششم خرداد گزارش داد کره شمالی پس از توسعه موشکهای بالستیک دوربرد و تواناییهای هستهای خود، در سالهای اخیر بهطور مداوم در حال ارتقای زرادخانه تاکتیکی و متعارفش بوده و وعده داده است این تسلیحات را در نزدیکی مرز با کره جنوبی مستقر کند.
این در حالی است که ارتش کره جنوبی پنجم خرداد اعلام کرد کره شمالی چند پرتابه، از جمله دستکم یک موشک بالستیک کوتاهبرد، به سمت آبهای ساحل غربی این کشور شلیک کرده است.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیهای اعلام کرد این پرتابها حدود ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی، از نزدیکی شهر چونگجو در استان پیونگان شمالی در کره شمالی انجام شدهاند.
آزمایش تسلیحات «مناسب جنگ مدرن»
خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرد این آزمایشها برای ارزیابی قدرت یک «کلاهک ماموریت ویژه» روی موشکهای بالستیک تاکتیکی، میزان اطمینانپذیری راکتهای دوربرد پرتاب چندگانه و دقت موشکهای کروز تاکتیکی مجهز به هدایت هوش مصنوعی انجام شده است.
کیم جونگ اون گفت این آزمایشها نشان دادهاند سامانههای تسلیحاتی و پرتاب خودکار با موفقیت بهروزرسانی شدهاند تا «با شرایط واقعی جنگ مدرن سازگار شوند و کاربرد رزمی آنها افزایش یابد.»
به گفته او، این آزمایشها، آمادگی رزمی موشکهای کروز مستقر در یگانهای توپخانهای نزدیک مرز کره جنوبی را تایید کردهاند. موشکهایی که به سامانه ناوبری دقیق و کنترل مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز هستند و میتوانند اهدافی در فاصله ۱۰۰ کیلومتری را هدف قرار دهند.
سئول، پایتخت پرجمعیت کره جنوبی، در فاصلهای کمتر از ۱۰۰ کیلومتر از منطقه غیرنظامی میان دو کره قرار دارد.
پیونگیانگ پیشتر کره جنوبی را «دشمن اصلی» خود خوانده و سیاست اتحاد دوباره دو کره را کنار گذاشته است.
اشاره علنی به استفاده از هوش مصنوعی در موشکها
تحلیلگران با اشاره به اعلام رسمی کره شمالی درباره سامانه هدایت نهایی موشکهای کروز، گفتند احتمالا این نخستین باری است که این کشور بهصورت علنی از استفاده از هوش مصنوعی در موشکها سخن میگوید.
این فناوری با استفاده از دادههای لحظهای، هدف را شناسایی و روی آن قفل میکند.
یانگ اوک، کارشناس نظامی در موسسه مطالعات سیاسی «آسان» (Asan)، گفت: «موضوع، استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی هدف و هدایت موشک است.»
کره شمالی پیشتر نیز اعلام کرده بود در پهپادهای خود از فناوری هوش مصنوعی استفاده کرده است.
هونگ مین، پژوهشگر موسسه اتحاد ملی کره، گفت ادعای پیونگیانگ احتمالا به نسخه ارتقایافته سامانههای هدایت دیجیتال موجود همراه با فناوری شناسایی خودکار هدف اشاره دارد؛ هرچند از روی گزارش منتشرشده نمیتوان میزان پیشرفت واقعی این فناوری را تایید کرد.
تجربه جنگ اوکراین
کره شمالی از اواخر سال ۲۰۲۳ موشکهای بالستیک و راکتهای توپخانهای در اختیار روسیه قرار داده که در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار گرفتهاند.
تحلیلگران معتقدند استفاده از این تسلیحات در میدان جنگ، دادههای ارزشمندی برای توسعه زرادخانه نظامی پیونگیانگ فراهم کرده است.
در پی درگیرهای محدود میان جمهوری اسلامی و آمریکا، مقامات ایرانی و میانجیهای عرب گفتند تهران در مذاکرات با واشینگتن دو هدف اصلی را دنبال میکند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت، بدون آنکه امتیازهایی بدهد که ترامپ بتواند آن را «پیروزی» سیاسی معرفی کند.
والاستریت ژورنال سهشنبه پنجم خرداد در گزارشی نوشت تهران امیدوار است با دستیابی به توافق، بخشی از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدودشده خود را آزاد کند و دوباره به بازار جهانی نفت دسترسی پیدا کند.
بر اساس این گزارش، تهران خبر کشته شدن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تاخیر منتشر کرد تا گفتوگوها آسیب نبیند.
یکی از اصلیترین اختلافها در مذاکرات، آینده برنامه هستهای جمهوری اسلامی و ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران است.
این در حالی است که محور این مذاکرات، آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران است.
بر اساس این گزارش مقامهای ایرانی و میانجیها گفتهاند تهران به توافقی نزدیک شده که در مرحله نخست نیمی از این مبلغ آزاد شود.
والاستریت ژورنال با اشاره به این که حملات به زیرساختهای انرژی در ایران به سهمیهبندی سوخت منجر شده و تورم و پایین آمدن شدید سطح رفاه، اعتراضهای سراسری دیماه را رقم زد، تاکید کرد مقامهای عملگراتر در حکومت نگرانند ادامه بحران اقتصادی به موج تازهای از نارضایتی عمومی منجر شود.
بر اساس این گزارش با توجه به دیده نشدن مجتبی خامنهای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، از زمان جانشینی پدرش، میانجیها در تلاشاند اطمینان پیدا کنند پیشنهادهای فعلی تهران مورد تایید جریانهای تندرو و نهادهای امنیتی نیز قرار دارد.
فشارها بر ترامپ
به گفته والاستریت ژورنال، در آمریکا نیز نشانههایی دیده میشود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور، پس از انتقاد سناتورهای جمهوریخواه، بهدنبال تغییر برخی مفاد توافق احتمالی با ایران است.
سناتورهایی از جمله تد کروز، چارچوب توافق را «اشتباه» توصیف کرده و گفتهاند این توافق بیش از حد به برجام شبیه است و میتواند جمهوری اسلامی را تقویت کند.
ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال تلاش کرد منتقدان را آرام کند و گفت توافق جدید «کاملا برعکس» برجام خواهد بود.
او سپس اعلام کرد میخواهد عربستان سعودی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر و اردن به توافقهای ابراهیم بپیوندند و روابط خود را با اسرائیل، عادیسازی کنند یا گسترش دهند.
ترامپ همچنین گفت تهران نیز پس از امضای توافق صلح میتواند به این روند ملحق شود.
غافلگیری رهبران خاورمیانه
بر اساس این گزارش، پیشنهاد گسترش توافقهای ابراهیم، مقامهای خاورمیانه را غافلگیر کرد، زیرا پیش از تماس ترامپ در جریان این طرح قرار نگرفته بودند.
کاخ سفید اعلام کرد این ایده مستقیما از سوی ترامپ مطرح شده است.
والاستریت ژورنال نوشت طرح تازه ترامپ علاوه بر تاثیر بر مذاکرات حکومت ایران و آمریکا، میتواند روابط واشینگتن با کشورهای خاورمیانه را نیز تغییر دهد. منطقهای که پس از سالها جنگ، همچنان نسبت به عادیسازی روابط با اسرائیل تردیدهای جدی در آن وجود دارد.
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت ترامپ از درخواست قبلی خود برای تحویل مستقیم ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران به آمریکا عقبنشینی کرده و گفته است این مواد میتوانند زیر نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در داخل ایران یا در مکانی دیگر نابود شوند.
خبرگزاری رویترز بهنقل از دو مقام آگاه گزارش داد ناتو قصد دارد با ایجاد یک ساختار جدید، دفاع از جناح شرقی خود را تقویت کند؛ ساختاری که امکان استقرار سریع نیروها در لتونی و استونی را در صورت وقوع جنگ با روسیه فراهم میکند.
در حال حاضر، نیروهای ناتو در هر سه کشور بالتیک و همچنین شمال لهستان تحت فرماندهی یک مقر چندملیتی واحد در شهر شچچین لهستان قرار دارند.
بهنوشته رویترز تغییر برنامهریزیشده، اهمیت راهبردی کشورهای بالتیک را برجسته میکند؛ منطقهای که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در کانون توجه قرار گرفته است.
یک مقام نظامی به رویترز گفت که اختصاص یک سپاه دوم به این منطقه به ناتو اجازه میدهد «نیرو را با سرعت و در مقیاس بالا» وارد میدان کند و این اقدام به محدود بودن عمق راهبردی و آسیبپذیری این منطقه پاسخ میدهد.
زمانی که یک سپاه بهطور کامل عملیاتی شود، معمولا فرماندهی سه لشکر، یا حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار نیرو را بر عهده دارد. در زمان صلح، این ساختار معمولا بهصورت یک چارچوب فرماندهی حداقلی، با قابلیتهایی تخصصی مانند توپخانه، پدافند هوایی و خدمات پزشکی، وجود دارد تا در صورت نیاز امکان استقرار سریع نیروها فراهم شود.
بهگفته منابع نظامی، آلمان و هلند در هماهنگی با ناتو توافق کردهاند که «سپاه آلمان-هلند» مستقر در شهر مونستر آلمان را به دفاع از لتونی و استونی اختصاص دهند.
متحدان اروپایی در شرایطی مسئولیت بیشتری برای امنیت خود بر عهده میگیرند که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها آنها را به دلیل حمایت ناکافی از جمله در جنگ ایران، بهشدت مورد انتقاد قرار داده و اخیرا اعلام کرده است که واشنگتن پنج هزار نیروی خود را از آلمان خارج خواهد کرد.
رویترز بهنقل از منابع خود که نامشان را اعلام نکرد با اشاره به تواناییهای حیاتی مانند توپخانه دوربرد، پدافند هوایی، مهندسی و خدمات پزشکی، گزارش داد که این توافق، آخرین مانع یعنی کمبود نیروهای وابسته به سطح سپاه را برطرف کرده است.
به گفته منابع، آلمان و هلند اکنون به همراه سایر شرکا اقدام به تقویت این نیروها خواهند کرد.
هنوز مشخص نیست این تصمیم چه زمانی اجرایی میشود و در صورت بروز درگیری، چه تعداد نیرو تحت فرماندهی این ساختار جدید قرار خواهند گرفت.
وزارت دفاع هلند اعلام کرد که اختصاص این سپاه «در حال بررسیهای بیشتر» است و از ارائه جزییات خودداری کرد. وزارت دفاع آلمان نیز با اشاره به هماهنگیهای جاری با ناتو، از اظهارنظر خودداری کرد.
ناتو اعلام کرد بعدا در این باره واکنش نشان خواهد داد.
مقامهای ناتو سالهاست درباره افزایش تهدید از سوی روسیه هشدار میدهند و میگویند مسکو ممکن است از سال ۲۰۲۹ به بعد توان انجام یک حمله گسترده به خاک کشورهای عضو را داشته باشد.
روسیه این ادعاها را رد کرده و ناتو را به افزایش تنشها از طریق گسترش به مناطق همجوار متهم میکند.
رویترز در گزارشی اختصاصی نوشت پنتاگون در تلاش برای کمک به شهروندان ایران بهمنظور دور زدن قطع اینترنت بینالملل از سوی حکومت، بر سر هزینه فعالسازی قابلیت اتصال مستقیم تلفنهای همراه به استارلینک در ایران، با شرکت اسپیسایکس اختلاف پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش که سهشنبه پنجم خرداد منتشر شد، طرح مورد بحث میتوانست امکان اتصال مستقیم گوشیهای تلفن همراه در ایران به شبکه ماهوارهای استارلینک را، بدون نیاز به ترمینال زمینی، فراهم کند. این قابلیت که شبیه اینترنت 5G توصیف شده است، در صورت اجرا، میتوانست بخشی از اختلالها، پارازیتاندازیها و توقیف تجهیزات از سوی حکومت ایران را دور بزند.
رویترز گزارش داد که با تشدید جنگ ایران و افزایش تلاشهای واشینگتن برای کمک به شهروندان ایرانی بهمنظور دور زدن قطعیها و اختلالهای ارتباطی، مقامهای پنتاگون گفتوگو با اسپیسایکس را درباره راهاندازی قابلیت اتصال مستقیم تلفنهای همراه در ایران به استارلینک آغاز کردند.
به گفته یکی از افراد آگاه و بر اساس اسناد پنتاگون که رویترز بررسی کرده است، اسپیسایکس برای راهاندازی این قابلیت رقمی تا ۵۰۰ میلیون دلار و برای ادامه فعالیت آن ماهانه ۱۰۰ میلیون دلار درخواست کرده بود؛ ارقامی که موجب نگرانی مقامهای دفاعی آمریکا شد.
رویترز نوشته هنوز مشخص نیست دو طرف در این زمینه به توافق نهایی رسیدهاند یا نه.
بر اساس این گزارش، پس از آنکه در جریان جنگ، حکومت ایران از ضبط کردن شماری از ترمینالهای استارلینک قاچاقشده به داخل کشور خبر داد و برای مختل کردن ارتباطات، در شهرهای بزرگ سامانههای اخلال الکترونیکی را به کار گرفت، مقامهای پنتاگون ظرف یک هفته گفتوگو با اسپیسایکس درباره استفاده از سرویس مستقیم به تلفن همراه را آغاز کردند.
رویترز نوشت این تلاش ادامه اقدامهای پیشین دولت ترامپ برای فراهم کردن اینترنت آزادتر برای ایرانیان بود.
پس از سرکوب خونین اعتراضات دیماه در ایران که به گزارش ایراناینترنشنال به جانباختن دستکم ۳۶ هزار شهروند انجامید، دولت ترامپ بیش از ۶ هزار ترمینال استارلینک را برای فراهم کردن دسترسی شهروندان به اینترنت به داخل ایران منتقل کرده بود.
اما با شدت گرفتن جنگ و افزایش تلاش حکومت ایران برای شناسایی، ضبط یا مختل کردن ترمینالهای زمینی، گزینه اتصال مستقیم تلفن همراه به ماهواره برای پنتاگون اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ گزینهای که از نظر عملیاتی میتوانست وابستگی به تجهیزات فیزیکی روی زمین را کاهش دهد.
تنش گستردهتر از مساله ایران است
اختلاف بر سر ایران، بخشی از تنش گستردهتر میان پنتاگون و اسپیسایکس بر سر قیمتگذاری خدمات استارلینک در ماههای اخیر است. رویترز نوشت همزمان با آنکه پهپادهای انتحاری لوکاس آمریکا که با شبکه استارلینک ایلان ماسک هدایت میشدند، در جنگ علیه ایران به دستاوردهای قابل مشاهدهای رسیدند، مقامهای ارشد اسپیسایکس به پنتاگون مراجعه کردند تا به آنها اطلاع دهند که باید برای دسترسی به شبکه وایفای ماهوارهای آنها پول بیشتری بپردازد.
این پهپادها که رویترز آنها را مدلی ارزان و مشابه پهپادهای شاهد ایران توصیف کرده، میتوانند بر فراز منطقه هدف پرواز کنند و سپس با برخورد مستقیم منفجر شوند.
به گفته دو منبع آگاه و بر اساس اسناد پنتاگون، اسپیسایکس به مقامهای دفاعی آمریکا گفته بود ارتش برای اتصال هر ترمینال حدود پنج هزار دلار پرداخت میکند، در حالی که نوع استفاده از این ترمینالها به سطح خدماتی نزدیکتر است که ماهانه حدود ۲۵ هزار دلار ارزش دارد.
مقامهای پنتاگون با این استدلال مخالف بودند و میگفتند تعرفه ۲۵ هزار دلاری برای هواپیما طراحی شده، نه برای پهپادهای انتحاری که فقط چند دقیقه یا چند ساعت به اتصال استارلینک نیاز دارند.
با این حال، پنتاگون که در حال افزایش حملات خود علیه جمهوری اسلامی بود، در نهایت با افزایش پیشنهادی اسپیسایکس موافقت کرد. به نوشته این خبرگزاری، از آنجا که پنتاگون پیشتر برای خرید هر پهپاد LUCAS حدود ۳۰ هزار دلار پرداخت میکرد، افزودن تعرفه بالاتر اتصال ماهوارهای تقریبا هزینه عملیاتی هر پهپاد را دو برابر کرد.
این اختلاف پس از آن علنیتر شد که ایلان ماسک اول مارس در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به تصویری از پهپاد LUCAS که به نظر میرسید ترمینال استارلینک روی آن نصب شده، نوشت استفاده از ترمینالهای تجاری استارلینک در سامانههای تسلیحاتی «نقض شرایط خدمات» است و هنگام شناسایی قطع میشود. او افزود شبکه جداگانهای به نام Starshield وجود دارد که از سوی دولت آمریکا اداره میشود.
یک مقام پنتاگون در بیانیهای به رویترز، هرگونه نقض توافق این نهاد با اسپیسایکس را رد کرد.
رویترز نوشت با وجود این اختلافها، پنتاگون همچنان در حال بررسی خرید بیش از سه هزار و ۵۰۰ اشتراک ترمینال Starshield است؛ قراردادی که ۱۰۰ اشتراک با تعرفه گرانتر هوانوردی را شامل میشود و میتواند سالانه صدها میلیون دلار درآمد برای اسپیسایکس ایجاد کند.
رویترز نوشت روشن نیست این توافق نهایی شده یا درباره چه قیمتی مذاکره شده است.
اسپیسایکس به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد. پنتاگون نیز درباره افزایش قیمتها، تصمیم خود برای پرداخت هزینه بالاتر و طرح ارائه سرویس مستقیم استارلینک به شهروندان در ایران اظهارنظر نکرد.
یک مقام پنتاگون تنها گفت دفتر مسئول خرید ارتباطات ماهوارهای تجاری در تلاش است رقبای دیگری برای این خدمات پیدا کند. او افزود: «وزارت جنگ متعهد است فضای رقابتی برای ارتباطات ماهوارهای تجاری ایجاد کند.»
با این حال، در حال حاضر هیچ شرکت دیگری جایگزینی قابل مقایسه با استارلینک ارائه نمیدهد. شبکه ماهوارهای اسپیسایکس با حدود ۱۰ هزار ماهواره، بیش از ۶۰ درصد ماهوارههای موجود در مدار را تشکیل میدهد و منظومههای رقیب مانند وانوب و آمازون لئو هنوز در مقیاسی بسیار کوچکتر فعالیت میکنند.
وابستگی آمریکا و متحدانش به استارلینک در جریان جنگ اوکراین نیز جنجالبرانگیز شده بود. رویترز پیشتر گزارش داده بود ماسک در سال ۲۰۲۲ دستور داد خدمات استارلینک در بخشهایی از اوکراین قطع شود. این اقدام ضدحمله نیروهای اوکراینی علیه مواضع روسیه را مختل کرد. تابستان گذشته نیز آزمایشهای نیروی دریایی آمریکا با قایقهای نظامی بدون سرنشین، پس از قطعی جهانی استارلینک، با اختلال روبهرو شد.
بر اساس یک ثبت رسمی نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، حدود ۲۰ درصد درآمد اسپیسایکس از دولت آمریکا تامین میشود. رویترز همچنین نوشت استارلینک در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است.
این گزارش در آستانه عرضه اولیه سهام اسپیسایکس منتشر شده؛ عرضهای که میتواند یکی از بزرگترین عرضههای سهام در تاریخ باشد. تلاش این شرکت برای افزایش درآمد استارلینک، همزمان با وابستگی فزاینده پنتاگون به خدمات آن، پرسشهای تازهای درباره نقش شرکتهای خصوصی در زیرساختهای حیاتی امنیت ملی آمریکا ایجاد کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، سهشنبه اعلام کرد که جلسه کابینه که قرار بود در کمپ دیوید برگزار شود،بهدلیل «شرایط نامناسب جوی» در کاخ سفید برگزار خواهد شد. او پیشتر گفته بود تمام اعضای کابینه چهارشنبه ششم خرداد، در اقامتگاه جنگلی کمپ دیوید دیدار خواهند کرد.
انتشار خبر برگزاری جلسه کابینه در کمپ دیوید، ساعاتی پس از حملات جدید آمریکا به جنوب ایران، نگرانیهایی را بابت توافق صلح مورد انتظار برانگیخت.
با این حال، دونالد ترامپ سهشنبه پنج خرداد در پستی در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، نوشت: «با توجه به شرایط نامساعد جوی احتمالی فردا، چهارشنبه، جلسه کابینه را در کاخ سفید برگزار خواهیم کرد و سفر کابینه به کمپ دیوید را به تعویق میاندازیم.»
نیویورکپست ساعاتی پیش از انتشار این پست به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده بود که اعضای دولت قرار است در این جلسه درباره مسائل داخلی و خارجی از جمله دستاوردهای اقتصادی و پیروزیهای مربوط به کسبوکارهای کوچک، نکات برجسته کارگروه حذف تقلب، و تازهترین تحولات سیاست خارجی رایزنی کنند.
پس از انتشار این خبر، کاخ سفید این موارد را تایید کرد.
فاکس نیوز نیز تصمیم برگزاری نشست کابینه دولت در کمپ دیوید را «کمسابقه» توصیف کرد و با اشاره به اینکه مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی وارد «مرحلهای حساس» شده، یادآوری کرد که از کمپ دیوید در تاریخ آمریکا معمولا برای رایزنیهای مهم امنیت ملی و دیپلماتیک استفاده شده است.
سیاِنبیسی نیز در این باره نوشت: «ترامپ اگرچه اغلب کاخ سفید را ترک میکند تا زمانی را در جاهای دیگر بگذراند، اما معمولا ترجیح میدهد به املاک شخصی خود سفر کند و در هر دو دوره ریاستجمهوریاش بهندرت از کمپ دیوید دیدن کرده است.»
احضار نماد تاریخی کمپ دیوید در دیپلماسی خاورمیانه
کمپ دیوید، ملک ریاستجمهوری آمریکا در ایالت مریلند، بار تاریخی سنگینی دارد و در حافظه سیاسی این کشور با دیپلماسی محرمانه، گفتوگوهای دشوار و مصالحههای بزرگ پیوند خورده است. از مهمترین رویدادهای سیاسی در این ملک، شکلگیری توافق میان مصر و اسرائیل در سال ۱۹۷۸ بود که به نام همین مکان شهرت یافت. این توافق که به امضای جیمی کارتر، رئیسجمهوری وقت آمریکا، و مناخم بگین، نخستوزیر وقت اسرائیل، رسید، زمینه را برای پیمان صلح اسرائیل و مصر فراهم کرد.
سیانبیسی نوشت انتظار میرود جنگ کنونی آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه یکی از محورهای اصلی گفتوگو در نشست روز چهارشنبه کابینه باشد.
فاکس نیوز با تاکید بر اینکه همه اعضای دولت، حتی تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا که حدود یک ماه دیگر این نهاد را ترک خواهد کرد، در این جلسه شرکت خواهند داشت، این انتخاب در شرایط حساس کنونی را حامل احتمالی این پیام دانست که همه دستگاههای دولت از تصمیمهای رییسجمهوری دفاع میکنند.
در کنار پوشش گسترده این موضوع در رسانههای آمریکا، سیبیاس نوشت که ممکن است مکان برگزاری این جلسه به دلیل وضعیت هوا تغییر کند. این رسانه نیز تاکید کرد که با توجه به حملات شبانه آمریکا و اسرائیل علیه مواضعی در جنوب ایران، جنگ ایران بر این جلسه سایه خواهد انداخت.
پس از آتشبس ۱۹ فروردین، تهران و واشینگتن همچنان بر سر موضوعهای دشواری از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، جنگ اسرائیل و حزبالله در لبنان و همچنین درخواست تهران برای لغو تحریمها و آزادسازی داراییهای بلوکهشده، اختلاف دارند.
با این حال، دو طرف پس از هفتهها مذاکره عمدتا غیرمستقیم میگویند درباره یک یادداشت تفاهم که جنگ را متوقف میکند و به مذاکرهکنندگان ۶۰ روز فرصت میدهد تا به توافق نهایی برسند، پیشرفتهایی حاصل شده است.