زراعتی ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ هنگام خروج از خانه‌اش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خودرو راهی استودیو ایران‌اینترنشنال شود، هدف حمله با چاقو قرار گرفت.

پلیس متروپولیتن لندن پس از پایان دادگاه و اعلام حکم در بیانیه‌ای اعلام کرد در جریان تحقیقات پلیس مبارزه با تروریسم لندن، ماموران موفق شدند با وجود آنکه مظنونان بلافاصله پس از حمله از بریتانیا گریخته بودند، هویت آن‌ها را شناسایی کنند.

به‌گفته پلیس، قاضی با ارزیابی و استدلال دادستانی موافقت کرد که این حمله یک حمله با حمایت یک دولت خارجی بوده است و نتیجه گرفت که شواهد به‌طور قاطع نشان می‌دهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است.

قاضی همچنین حکم داد که در مورد جورج استانا، شرط موسوم به «قدرت خارجی» بر اساس ماده ۳۱ قانون امنیت ملی بریتانیا محقق شده است؛ زیرا برنامه‌ریزی گسترده و مشارکت طولانی‌مدت او در این طرح نشان می‌دهد که او از ارتباط این حمله با حکومت ایران اطلاع داشته یا دست‌کم باید از آن آگاه می‌بود. به همین دلیل، مجازات استانا به دلیل احراز شرط «قدرت خارجی» در پرونده او تشدید شد.

با این حال، قاضی تشخیص داد که این شرط در مورد ناندیتو بادئا برقرار نیست، زیرا او از ارتباط حمله با ایران و انگیزه پشت آن اطلاعی نداشت.

پس از صدور حکم، قاضی از عملیات پلیس مبارزه با تروریسم که منجر به شناسایی، بازگرداندن و محاکمه این دو نفر شد، تقدیر کرد.

در همین زمینه، ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز پس از صدور حکم زندان برای دو شهروند رومانیایی که به حمله به پوریا زراعتی، مجری و خبرنگار ایران اینترنشنال، محکوم شده‌اند، اعلام کرد که این حکم «پیامی روشن به جمهوری اسلامی و کسانی است که به نیابت از آن عمل می‌کنند».

وزیر امور خارجه بریتانیا، روز جمعه ۱۲ تیر در واکنش به صدور این حکم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینکه کسی از طرف ایران برای برنامه‌ریزی و اجرای حمله به یک روزنامه‌نگار در خاک بریتانیا اقدام کند، نفرت‌انگیز است.» او افزود که حکم صادرشده «پیامی روشن به جمهوری اسلامی و کسانی است که به نیابت از آن عمل می‌کنند» ارسال می‌کند.

علاوه بر استانا و بادئا، یک شهروند رومانیایی دیگر به نام دیوید آندری نیز در این سوءقصد دخیل بود.

بر اساس اسناد دادگاه، آندری و بادئا حمله را اجرا کردند و استانا وظیفه فراری دادن آن‌ها را بر عهده داشت.

بادئا و استانا پس از بازداشت در رومانی، به بریتانیا مسترد شدند. هیات منصفه دادگاه لندن سرانجام در ۱۵ خرداد آن‌ها را مجرم شناخت .

آندری نیز در رومانی بازداشت شده، اما به‌دلیل رسیدگی به پرونده‌ای دیگر، همچنان در این کشور به سر می‌برد.

حمله به زراعتی از پیش برنامه‌ریزی شده بود

کریس رایت، از مقام‌های ارشد مقابله با تروریسم پلیس متروپولیتن لندن، پس از اعلام حکم دادگاه نیز در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، حمله به زراعتی را عملیاتی «از پیش برنامه‌ریزی‌شده» خواند و گفت یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد این حمله «یک اقدام خشونت‌آمیز تصادفی نبوده است».

او گفت: «همکاری ما با رسانه‌های فارسی‌زبان در لندن و دیگر نقاط بریتانیا سال‌هاست ادامه دارد. ما شرایطی را که خبرنگاران ایرانی در بریتانیا با آن روبه‌رو هستند، به‌خوبی درک می‌کنیم و رابطه‌ای بسیار مستحکم با این رسانه‌ها برقرار کرده‌ایم تا بتوانند از آزادی‌های موجود در بریتانیا بهره‌مند شوند و به فعالیت مهم خود ادامه دهند.»

رایت درباره حملات مرتبط با مداخله جمهوری اسلامی در بریتانیا گفت: «ما شاهد افزایش فعالیت‌های خصمانه، فعالیت‌های مجرمانه و همچنین برنامه‌ریزی‌هایی هستیم که از سوی قدرت‌ها و دولت‌های خارجی هدایت یا هماهنگ می‌شوند. همچنین استفاده از مجرمان اجیرشده یا افرادی که به آن‌ها نیابتی گفته می‌شود، افزایش یافته است. این افراد یا مجرمان مستقر در بریتانیا هستند یا از کشورهای دیگر وارد بریتانیا می‌شوند تا به نمایندگی از حکومت‌هایی که این اقدامات را هماهنگ می‌کنند، حملات را اجرا کنند.»

او درباره یکی از مظنونان این پرونده که همچنان خارج از بریتانیا است، گفت: «هنوز یک نفر در بازداشت بریتانیا نیست. روند قضایی مربوط به او همچنان در رومانی در جریان است. ما همکاری بسیار نزدیکی با شرکای بین‌المللی خود داریم و کاملا متعهد هستیم که همه افراد دخیل در این پرونده و پرونده‌های مشابه را در برابر عدالت قرار دهیم و پاسخگو کنیم.»

رایت در پاسخ به این پرسش که این پرونده چه پیامی برای کسانی دارد که قصد دارند با استفاده از شبکه‌های مجرمانه خبرنگاران و مخالفان ساکن بریتانیا را تهدید یا هدف حمله قرار دهند، گفت: «این حکم پیامی روشن برای حکومت‌های سراسر جهان دارد. کسانی که بخواهند ارزش‌های دموکراتیک بریتانیا را تضعیف کنند، اجازه نخواهند یافت در این کشور فعالیت کنند. ما از همه ابزارهای موجود در نظام قضایی استفاده خواهیم کرد تا این افراد را پاسخگو کنیم و نقش نهادها، سازمان‌ها و حکومت‌های خارجی را که این اقدامات را در بریتانیا هدایت کرده‌اند، آشکار سازیم.»

به گفته او، عاملان از دست‌کم یک سال پیش از حمله، با پایش، مراقبت و تعقیب هدف، مقدمات اجرای آن را فراهم آورده بودند.

رایت از ادامه رایزنی‌ها با مقام‌های بخارست برای استرداد متهم سوم پرونده سوءقصد به زراعتی خبر داد و تاکید کرد در مورد این فرد نیز «به‌دنبال اجرای عدالت هستیم».

ایران‌اینترنشنال ۱۲ تیر در گزارشی بر پایه ویدیوهای دوربین‌های مداربسته، جزییات تازه‌ای را از حمله دو سال گذشته به زراعتی منتشر کرد .

حمله به خبرنگاران حمله به آزادی بیان است

رایت جمعه پیش از اعلام حکم دادگاه نیز در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال، ضمن محکوم کردن خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها گفته بود حمله به زراعتی صرفا علیه یک فرد نیست، بلکه حمله‌ای به دموکراسی و آزادی بیان به شمار می‌رود و بریتانیا برای این ارزش‌ها اهمیت ویژه‌ای قائل است.

او افزود این پرونده و موارد مشابه، پلیس متروپولیتن را بر آن داشته است تا تدابیر حفاظتی از سازمان‌های رسانه‌ای، به‌ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان مستقر در لندن، را افزایش دهد.

دادستانی بریتانیا پیش‌تر اعلام کرده بود پرونده سوءقصد به زراعتی بخشی از یک کارزار تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی است که با به‌کارگیری عوامل نیابتی اجرا شده است.

رایت در همین زمینه گفت: «چه پیش از این حمله و چه پس از آن، در ۲۰ پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کرده‌ایم.»

او خطاب به حکومت‌هایی که در پی اقدامات خشونت‌آمیز و سرکوب فرامرزی هستند، هشدار داد: «چنین اقداماتی در بریتانیا جایی ندارد. اینجا یک دموکراسی است و این رفتارها تحمل نخواهد شد.»

این مقام پلیس لندن افزود نیروهای امنیتی و قضایی بریتانیا با جدیت برای شناسایی عاملان این حملات، محاکمه آن‌ها و همچنین آشکار کردن ارتباطشان با دولت‌های دخیل در این اقدامات تلاش می‌کنند.

طبق گزارش‌های متعدد، خبرنگاران ایران‌اینترنشنال در سال‌های گذشته با پایش، جاسوسی، عملیات سایبری ، تهدید و ارعاب ، فشار بر خانواده‌ها و حتی توطئه برای ترور مواجه بوده‌اند.

تاکید بر لزوم محافظت از مخالفان جمهوری اسلامی

رایت در ادامه مصاحبه خود، بر ضرورت حفاظت از مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا تاکید کرد و گفت نگرانی این افراد و خانواده‌هایشان از تهدیدهای حکومت ایران کاملا قابل درک است.

او افزود حمله به اعضای یک جامعه صرفا به‌دلیل ریشه یا ملیت آن‌ها، در واقع حمله به آزادی همه شهروندان است.

به گفته او، پلیس متروپولیتن متعهد است از افراد در معرض تهدید محافظت کند و کسانی را که قصد آسیب رساندن به آنان دارند، شناسایی کند و به دست عدالت بسپارد.

۲۰ خرداد، بریتانیا به همراه ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه، با انتشار بیانیه‌ای مشترک ، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه مخالفان حکومت، روزنامه‌نگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.