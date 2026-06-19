ترامپ در گفت‌وگو با شبکه ایتالیایی La7 گفت که ملونی در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه برای گرفتن عکس با او «التماس کرده» و او تنها از روی دلسوزی با این درخواست موافقت کرده است.

خبرگزاری رویترز جمعه ۲۹ خرداد گزارش داد بر اساس ترجمه ایتالیایی منتشرشده از این مصاحبه، ترامپ گفته است: «احتمالا خوشحال است که با او صحبت کردم. لازم نبود با او صحبت کنم.»

او همچنین گفت: «[ملونی] برای گرفتن عکس با من التماس کرد. آن‌قدر عکس می‌خواست که اگر دلم برایش نسوخته بود، این کار را نمی‌کردم.»

شبکه La7 نسخه اصلی صوتی این گفت‌وگو را منتشر نکرد و تنها نسخه دوبله‌شده آن را پخش کرد.

واکنش تند نخست‌وزیر ایتالیا

ملونی صبح ۲۹ خرداد با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس به این اظهارات پاسخ داد و گفت سخنان ترامپ «کاملا ساختگی» است.

او افزود: «صادقانه بگویم، شوکه شده‌ام. نمی‌دانم چرا رییس‌جمهوری ایالات متحده با متحدان خود چنین رفتاری می‌کند و این نخستین بار هم نیست.»

نخست‌وزیر ایتالیا همچنین گفت مایه تاسف است که ترامپ در برابر دشمنان غرب و آمریکا همان قاطعیتی را نشان نمی‌دهد که در برخورد با متحدانش دارد.

او افزود: «اما یک چیز را باید به خاطر داشته باشد؛ نه من و نه ایتالیا هرگز التماس نمی‌کنیم.»

لغو سفر وزیر امور خارجه به آمریکا

در پی این ماجرا، آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، سفر برنامه‌ریزی‌شده خود را به آمریکا لغو کرد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سخنان جدی و توهین‌آمیز رییس‌جمهوری ترامپ درباره جورجیا ملونی، توهین به تمام ایتالیا است.»

تایانی قرار بود اوایل هفته آینده به آمریکا سفر کند و در همایش ایتالیا-آمریکا برای تجارت، سرمایه‌گذاری، علم و نوآوری در میامی شرکت کند.

همچنین برنامه دیدار او با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در دستور کار قرار داشت.

100 % دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا و جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا

شکافی عمیق‌تر در روابط دو طرف

این تنش تنها چند روز پس از نشست گروه هفت در فرانسه رخ داد. نشستی که تصاویر منتشرشده از آن، ترامپ و ملونی را در حال گفت‌وگویی طولانی و صمیمانه نشان داد.

با این حال، روابط دو طرف در ماه‌های اخیر با اختلاف‌هایی همراه بوده است.

ملونی که زمانی از نزدیک‌ترین متحدان اروپایی ترامپ به شمار می‌رفت و تنها رهبر اروپایی حاضر در مراسم تحلیف او در سال ۲۰۲۵ بود، امسال از حملات لفظی او به پاپ لئو چهاردهم به‌دلیل مخالفت با جنگ ایران انتقاد کرد.

ترامپ نیز در واکنش، ملونی را به کمبود شجاعت متهم کرده بود.

جیووان باتیستا فاتسولاری، معاون دفتر نخست‌وزیری ایتالیا و از نزدیک‌ترین متحدان ملونی، در واکنشی کم‌سابقه گفت مشخص نیست که آیا ترامپ «از روی عمد یا از سر ناتوانی» در حال تخریب روابط تاریخی میان آمریکا و اروپا است.

او افزود رفتارهای ترامپ موجب شده ایالات متحده در سراسر اروپا با کاهش محبوبیت روبه‌رو شود و این روند بیش از آن که به اروپا آسیب بزند، به منافع خود آمریکا لطمه وارد می‌کند.

این ماجرا تازه‌ترین نشانه از افزایش تنش میان واشینگتن و برخی متحدان اروپایی ایالات متحده است. روابطی که در ماه‌های اخیر بر سر مسائل مختلف سیاست خارجی، با چالش‌های فزاینده‌ای روبه‌رو شده است.