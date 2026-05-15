اسرائیل از هدف قرار دادن رهبر شاخه نظامی حماس در غزه خبر داد
اسرائیل اعلام کرد جمعه ۲۵ اردیبهشت در حملهای در غزه، عزالدین حداد، رهبر شاخه نظامی حماس را هدف قرار داده است.
اسرائیل اعلام کرد جمعه ۲۵ اردیبهشت در حملهای در غزه، عزالدین حداد، رهبر شاخه نظامی حماس را هدف قرار داده است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، در بیانیهای مشترک اعلام کردند حداد «مسئول قتل، ربایش و آسیب رساندن به هزاران غیرنظامی و نظامی اسرائیلی» بوده است.
آنها اعلام نکردند که آیا معتقدند حداد کشته شده است یا نه. حماس هنوز درباره سرنوشت حداد اظهار نظر نکرده است.
اسرائیل حداد را از طراحان حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توصیف کرده است. عزالدین حداد پس از کشته شدن محمد سنوار، برادر یحیی سینوار و فرمانده این گروه در مه ۲۰۲۵، به فرماندهی نظامی حماس در نوار غزه رسید.
حداد بالاترین مقام حماس است که از زمان توافق مورد حمایت آمریکا در ماه اکتبر که قرار بود درگیریها در غزه را متوقف کند، هدف حمله اسرائیل قرار گرفته است.
مذاکرات اسرائیل و حماس برای پیشبرد طرح پساجنگ دونالد ترامپ برای غزه همچنان در بنبست باقی مانده است.
گفته شده است که این حمله بهدستور مستقیم بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، انجام گرفته است.
بهگزارش رویترز، امدادگران در غزه اعلام کردند که در حملات هوایی به یک آپارتمان و یک خودرو دستکم سه نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدهاند. هنوز مشخص نیست که حداد در میان کشتهشدگان بوده یا نه.
اسرائیل میگوید: «حداد مسئول کشتار اسرائیلیها بوده است»
امدادگران و شاهدان در غزه گفتند یک حمله هوایی، آپارتمانی را در منطقه ریمال در شهر غزه هدف قرار داده که دستکم یک نفر را کشته و چندین نفر دیگر را زخمی کرده است. هویت فرد کشتهشده هنوز مشخص نیست.
به گفته امدادگران و شاهدان، اندکی بعد حمله هوایی دیگری یک خودرو را در خیابانی نزدیک هدف قرار داد. گزارشی فوری از تلفات این حمله دوم منتشر نشده است.
اسرائیل در پنج هفتهای که از توقف جنگ مشترک با آمریکا علیه جمهوری اسلامی میگذرد، حملات خود به غزه را تشدید کرده و تمرکز آتش خود را دوباره بر این منطقه معطوف کرده است؛ جایی که ارتش معتقد است نیروهای حماس در حال تقویت کنترل خود هستند.
توافقی که در ماه اکتبر به دست آمد، پس از دو سال جنگ میان اسرائیل و حماس، درگیریهای گسترده را متوقف کرد اما تلاشها برای دستیابی به یک راهحل دائمی، شامل خروج نیروهای اسرائیلی، خلع سلاح شبهنظامیان و بازسازی این منطقه، با مشکل مواجه شده است.
نیروهای اسرائیلی همچنان بیش از نیمی از خاک غزه را در اشغال دارند؛ جایی که بیشتر ساختمانهای باقیمانده را تخریب کرده و به ساکنان دستور تخلیه دادهاند.
اکنون بیش از دو میلیون نفر در نوار باریکی در امتداد ساحل عمدتا در ساختمانهای آسیبدیده یا چادرهای موقت زندگی میکنند، در حالی که نیروهای حماس عملا کنترل این منطقه را در دست دارند.
بر اساس آمارهایی که میان نیروهای نظامی و غیرنظامیان تفکیک قائل نمیشود، از زمان آتشبس اکتبر تاکنون حدود ۸۵۰ فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدهاند. در همین مدت، چهار سرباز اسرائیلی نیز بهدست شبهنظامیان کشته شدهاند. حماس آمار تلفات نیروهای خود را اعلام نمیکند.
به گزارش واینت، یک توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند معادلات جبهه لبنان را به شکل چشمگیری تغییر دهد؛ توافقی که به گفته منابع اسرائیلی، تهران اصرار دارد همه جبهههای درگیری، از جمله لبنان و غزه، را به یکدیگر پیوند بزند و توقف درگیریها را در تمامی آنها شامل شود.
بر اساس این گزارش، اطلاعاتی که به اسرائیل رسیده نشان میدهد جمهوری اسلامی خواستار گنجاندن بندی در توافق با واشینگتن شده که بر اساس آن هرگونه آتشبس یا تفاهم، تمام جبهههای منطقهای را در بر بگیرد. به نوشته واینت، آمریکا نیز با این بند موافقت کرده؛ موضوعی که برای اسرائیل «چندان مطلوب» توصیف نشده است.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، نیز در گفتوگو با الجزیره این موضوع را تایید کرده و گفته عباس عراقچی، وزیر خارجه حکومت ایران، به او اطلاع داده است که «لبنان بخشی از هر توافق آتشبس خواهد بود.»
در پی این تحولات، کابینه امنیتی اسرائیل قرار است درباره پیامدهای تفاهمات در حال شکلگیری میان تهران و واشینگتن، بهویژه در ارتباط با لبنان، تشکیل جلسه دهد.
واینت مینویسد ارتش اسرائیل در جبهه شمالی با وضعیتی پیچیده روبهروست؛ زیرا حزبالله همچنان به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک میکند و ارتش اسرائیل همچنان تلفات میدهد، در حالی که آزادی عمل نظامی اسرائیل محدودتر شده است.
بر اساس این گزارش، نیروی هوایی اسرائیل برای هفتهها حملهای به بیروت انجام نداده و عملیاتهای ترور هدفمند نیز متوقف شدهاند. حتی نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، که در طول جنگ بارها از سوی وزیر دفاع اسرائیل تهدید شده بود، اکنون به گفته گزارش «نوعی مصونیت تحت حمایت ایران» پیدا کرده است.
مقامهای ارتش اسرائیل گفتهاند تا زمانی که توافقی برای خلع سلاح حزبالله حاصل نشود - حتی اگر این روند بهصورت مرحلهای اجرا شود - نیروهای اسرائیلی در خطوط دفاعی فعلی خود باقی خواهند ماند. به گفته این مقامها، هدف جلوگیری از بازسازی توان حزبالله و ممانعت از بازگشت حملات موشکی ضدتانک به شمال اسرائیل است.
در همین حال، ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، در بازدید از منطقه خیام در جنوب لبنان، که بهرغم اعلام آتشبس همچنان صحنه درگیری توصیف شده، گفت اسرائیل «فرصتی تاریخی برای تغییر واقعیت منطقهای» در اختیار دارد.
او همچنین با اشاره به [حکومت] ایران گفت: «ما همچنان مجموعهای از اهداف آماده حمله در ایران داریم» و افزود ارتش اسرائیل در «آمادهباش کامل» برای بازگشت به عملیات گستردهتر علیه جمهوری اسلامی قرار دارد؛ عملیاتی که به گفته او میتواند «دستاوردها را عمیقتر و رژیم را ضعیفتر کند.»
زمیر در جریان این بازدید وارد تونلی از حزبالله شد که به گفته ارتش اسرائیل در عمق حدود ۲۵ متری زیر یک فروشگاه لباس کودکان در یک محله غیرنظامی کشف شده بود. او این موضوع را «مدرکی دیگر» از استفاده حزبالله از غیرنظامیان بهعنوان «سپر انسانی» توصیف کرد.
رییس ستاد ارتش اسرائیل همچنین گفت از زمان آغاز عملیات «غرش شیر» بیش از دو هزار نیروی حزبالله کشته شدهاند و به نیروهای اسرائیلی دستور داده است «بدون محدودیت» به شناسایی و نابودی دشمن ادامه دهند.
واینت مینویسد با وجود آنکه ارتش اسرائیل میگوید ماموریت اصلی خود، یعنی جلوگیری از حمله نیروهای رضوان و متوقف کردن آتش ضدتانک علیه شهرکهای شمالی را محقق کرده، اما اکنون مساله اصلی، تعیین وضعیت «روز پس از جنگ» است.
بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی در امتداد «خط زرد» مستقر هستند، اما هنوز مشخص نیست چه زمانی عقبنشینی خواهند کرد. فرماندهان اسرائیلی هشدار دادهاند بازگشت ساکنان لبنانی به روستاهایی که تخلیه و پاکسازی شدهاند، میتواند دستاوردهای امنیتی اسرائیل را از بین ببرد.
در بخش دیگری از گزارش، واینت به غزه نیز پرداخته و نوشته است بندی که جبههها را در توافق آمریکا و [حکومت] ایران به هم مرتبط میکند، ممکن است اسرائیل را از ازسرگیری جنگ گسترده در غزه بازدارد؛ آن هم در شرایطی که حماس همچنان از خلع سلاح خودداری میکند.
به گفته مقامهای ارشد ارتش اسرائیل، اکنون که دیگر گروگان اسرائیلی در غزه باقی نمانده، اسرائیل باید با استفاده از قدرت آتش و عملیات زمینی برای خلع سلاح حماس و فروپاشی حکومت آن در نوار غزه اقدام کند.
این مقامها همچنین گفتهاند محدود شدن درگیری در لبنان باعث شده نیروهایی برای عملیات در غزه آزاد شوند و اسرائیل بتواند «کار را تمام کند.»
با این حال، مقامهای نظامی اسرائیل اذعان کردهاند که فرسودگی نیروهای ذخیره، نیاز به حفظ آمادگی در لبنان و احتمال تشدید تنش در کرانه باختری، در کنار ضرورت جلب موافقت کاخ سفید، از جمله محدودیتهای مهم پیش روی هرگونه عملیات گسترده جدید است.
به گزارش تایمز اسرائیل، حماس در پاسخ به طرح خلع سلاح ارائهشده در قاهره، از پذیرش واگذاری کامل سلاحهای خود خودداری کرده و آن را به تشکیل دولت فلسطینی مشروط کرده است.
بر اساس این گزارش و به نقل از دو دیپلمات عرب آگاه از روند مذاکرات، حماس در پاسخ به پیشنهاد «هیات صلح» - که با هدایت ایالات متحده برای مدیریت پس از جنگ غزه تشکیل شده - تاکید کرده است که موضوع خلع سلاح تنها در چارچوبی گستردهتر و در نهایت در مسیر تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی قابل بررسی است.
این در حالی است که این هیات بهدنبال اجرای یک روند تدریجی برای خلع سلاح حماس است. به گفته منابع دیپلماتیک، حماس خواستار تضمینهای روشنتر درباره حق تعیین سرنوشت فلسطینیان شده و اعلام کرده پیش از دستیابی به چنین تضمینهایی، درباره واگذاری سلاح وارد مذاکره نخواهد شد.
انتقاد از عملکرد اسرائیل در آتشبس
به نوشته تایمز اسرائیل، حماس همچنین اسرائیل را به نقض تعهدات مرحله نخست توافق آتشبس که در ماه اکتبر حاصل شد، متهم کرده است.
این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، بهطور مشخص به گسترش کنترل اسرائیل در بخش شرقی نوار غزه، ادامه حملات در مناطق غربی و کاهش میزان ورود کمکهای انسانی - کمتر از سطح توافقشده - اعتراض کرده است.
نقش میانجیها و محدودیتهای فشار
یکی از دیپلماتهای عرب به تایمز اسرائیل گفته است که همچنان امکان متقاعد کردن حماس به خلع سلاح تدریجی وجود دارد، اما این امر مستلزم اعمال فشار همزمان از سوی ایالات متحده بر اسرائیل برای پایبندی به تعهداتش است.
با این حال، این منبع تاکید کرده که با توجه به تمرکز کنونی جامعه بینالمللی بر تحولات مربوط به ایران، احتمال اعمال چنین فشار هماهنگی پایین است.
چشمانداز مبهم غزه
به گزارش تایمز اسرائیل، این وضعیت نشاندهنده تداوم بنبست در مذاکرات غزه است؛ بنبستی که در صورت ادامه، میتواند تثبیت شرایط فعلی را به دنبال داشته باشد و بازگشت به وضعیت پیشین را دشوارتر کند.
بر اساس این گزارش، پاسخ حماس به طرح خلع سلاح، شکافهای عمیق در مسیر دستیابی به توافق را آشکار کرده و نشان میدهد که پیشرفت در مذاکرات غزه همچنان به عوامل سیاسی گستردهتری - از جمله آینده تشکیل دولت فلسطینی - وابسته است.
به گزارش تایمز اسرائیل، نخستوزیر اسرائیل قصد دارد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت جلسه کابینه امنیتی را برگزار کند؛ نشستی که به نوشته رسانههای اسرائیل در سایه تشدید تنش با حکومت ایران و بنبست در مذاکرات غزه، اهمیت ویژهای یافته است.
بنیامین نتانیاهو قرار است فردا (یکشنبه) کابینه امنیتی را با حضور جمعی از وزرای ارشد از جمله گیدئون ساعر، ئسرائیل کاتز، بزالل اسموتریچ، ایتمار بنگویر و آریه دری تشکیل دهد. این نشست در ادامه جلسات اخیر این حلقه محدود از تصمیمگیران امنیتی برگزار میشود.
این جلسه در حالی برگزار میشود که دونالد ترامپ بهتازگی از پیشنهاد جدید آتشبس جمهوری اسلامی ابراز نارضایتی کرده و اعلام کرده در صورت عدم دستیابی به توافق، گزینههای نظامی برای وارد کردن «ضربات شدید» به حکومت ایران بررسی شده است. همزمان، یک مقام ارشد ایرانی نیز هشدار داده که احتمال بازگشت به جنگ با آمریکا وجود دارد.
تمرکز بر غزه در کنار پرونده ایران
بر اساس گزارش رسانه دولتی کان، یکی از محورهای اصلی این نشست بررسی احتمال ازسرگیری جنگ در نوار غزه است؛ جایی که مذاکرات برای خلع سلاح حماس و اجرای طرح آتشبس پیشنهادی آمریکا با بنبست مواجه شده است.
یک منبع اسرائیلی در این باره گفته است: «حماس به توافق خلع سلاح پایبند نیست» و تاکید کرده که گفتوگوها با میانجیها همچنان ادامه دارد.
اختلاف بر سر خلع سلاح حماس
طبق گزارش الشرق الاوسط، حماس در قاهره پاسخ خود را به نقشه راه ۱۵ مادهای ارائهشده از سوی نیکولای ملادنوف برای اجرای مرحله دوم طرح صلح ترامپ ارائه کرده است.
این پاسخ با شگفتی میانجیها و برخی گروههای فلسطینی مواجه شده، زیرا حماس خواستار آتشبس کامل و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه شده و با خلع سلاح مرحلهای مخالفت کرده است. این گروه اعلام کرده مساله سلاح باید در چارچوب حقوق سیاسی فلسطینیان، تشکیل ساختار ملی و ترتیبات امنیتی جامع بررسی شود.
حماس همچنین بر ضرورت تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی و تضمین حق تعیین سرنوشت تاکید کرده است.
به گزارش تایمز اسرائیل، نشست پیشروی کابینه امنیتی در شرایطی برگزار میشود که همزمان دو پرونده حساس - تنش با حکومت ایران و بنبست در غزه - در حال شکلدهی به تصمیمات راهبردی اسرائیل هستند؛ وضعیتی که میتواند مسیر تحولات نظامی و دیپلماتیک در منطقه را در کوتاهمدت تعیین کند.
فلسطینیان شنبه پنجم اردیبهشت در انتخابات محلی رأی دادند؛ انتخاباتی که برای نخستینبار در دو دهه اخیر شامل غزه نیز میشود و معیاری برای سنجش فضای سیاسی این باریکه است.
تشکیلات خودگردان فلسطینی مستقر در کرانه باختری گفته امیدوار است گنجاندن شهر دیرالبلح در غزه در این انتخابات، ادعای حاکمیت آن بر سرزمینی را تقویت کند که در سال ۲۰۰۷ از سوی حماس از آن بیرون رانده شد.
بهگزارش رویترز، برخی از ساکنان غزه که در این باریکه ویرانشده برای تامین نیازهای اولیه خود تلاش میکنند، از فرصت رأی دادن استقبال کردند.
ممدوح البهیسی، رأیدهنده ۵۲ ساله، در مرکز رأیگیری دیرالبلح گفت: «بهعنوان یک فلسطینی و فرزند نوار غزه، احساس افتخار میکنم که پس از این جنگ، روند دموکراتیک بازمیگردد.»
با این حال، میزان مشارکت پایین بود؛ بر اساس آمار رسمی، تا ساعت ۱۳ به وقت محلی، مشارکت در دیرالبلح ۱۳.۸ درصد و در کرانه باختری ۲۵.۳ درصد بود. رأیگیری در کرانه باختری تا ساعت ۱۹ ادامه یافت، در حالی که در دیرالبلح بهدلیل محدودیتهای برق مراکز رایگیری یک ساعت زودتر بسته شدند.
محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، هنگام انداختن رأی خود در یک مرکز رأیگیری در منطقه البیره، نزدیک رامالله، گفت در نهایت انتخابات در سراسر نوار غزه برگزار خواهد شد.
او گفت: «غزه بخشی جداییناپذیر از کشور فلسطین است. بنابراین ما با همه ابزارها تلاش کردیم که انتخابات در دیرالبلح برگزار شود تا وحدت دو بخش کشور با هم تایید شود.»
این در حالی است که اسرائیل کنترل خود را بر غزه و کرانه باختری گسترش داده است.
از زمان اجرای آتشبس میان حماس و اسرائیل در غزه با میانجیگری آمریکا در ماه اکتبر، مذاکرات پراکنده به رهبری ایالات متحده پیشرفت اندکی به سوی توافقی داشته که نظارت بینالمللی بر غزه را در نظر میگیرد.
دولتهای اروپایی و عربی بهطور کلی از بازگشت نهایی حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطینی به غزه، همراه با ایجاد کشور مستقل فلسطینی، حمایت میکنند. این کشور شامل غزه، بیتالمقدس شرقی و کرانه باختری خواهد بود؛ جایی که تشکیلات خودگردان فلسطینی تحت اشغال اسرائیل خودگردانی محدودی اعمال میکند.
دیپلماتهای غربی میگویند انتخابات محلی میتواند گامی به سوی نخستین انتخابات ملی در نزدیک به دو دهه باشد و اصلاحاتی را پیش ببرد که تشکیلات خودگردان میگوید برای افزایش شفافیت و پاسخگویی در جریان است.
منیف تریش، یکی از نامزدها در کرانه باختری، گفت: «امیدواریم روندی که امروز انجام شد، با انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری تکمیل شود.»
رأیگیری روز شنبه نخستین انتخابات از هر نوع در غزه از سال ۲۰۰۶ و نخستین انتخابات فلسطینی از زمان آغاز جنگ غزه بیش از دو سال پیش با حمله فرامرزی حماس به جوامع جنوب اسرائیل است. انتخابات شهرداریها آخرین بار چهار سال پیش در کرانه باختری برگزار شد.
مشکل پرداخت حقوق
تشکیلات خودگردان فلسطینی در پرداخت حقوق با مشکل روبهروست زیرا اسرائیل درآمدهای مالیاتی را که به نمایندگی از آن جمعآوری میکند، نگه داشته است؛ موضوعی که نگرانیها از فروپاشی اقتصادی را افزایش داده است.
اسرائیل نگه داشتن این پولها را در اعتراض به پرداختهای رفاهی به زندانیان و خانوادههای افرادی که از سوی نیروهایش کشته شدهاند توجیه میکند؛ پرداختهایی که به گفته اسرائیل، حملات را تشویق میکند.
دولت اسرائیل همچنین اقداماتی برای کمک به شهرکنشینان جهت تصاحب زمینهای کرانه باختری انجام داده است. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، بارها گفته است: «ما به کشتن ایده کشور فلسطینی ادامه خواهیم داد.»
در دیرالبلح، که نسبت به دیگر شهرهای غزه از زمان حمله اسرائیل در سال ۲۰۲۳ آسیب کمتری دیده، بنرهای حاوی فهرست نامزدها از ساختمانها آویزان شده است.
کمیته انتخابات فلسطین تخریب گسترده را از جمله دلایلی عنوان کرده که باعث شده رأیگیری در سایر نقاط غزه برگزار نشود؛ بیش از نیمی از غزه تحت کنترل اسرائیل است و باقی آن تحت حاکمیت حماس قرار دارد.
حماس انتخابات را تحریم کرده اما برخی نامزدهای همسو با آن در انتخابات شرکت کردهاند.
برخی گروههای فلسطینی در اعتراض به درخواست تشکیلات خودگردان از نامزدها برای حمایت از توافقهای آن، که شامل به رسمیت شناختن کشور اسرائیل است، انتخابات را تحریم کردهاند.
حماس، که نزدیک به دو دهه بر غزه حکومت کرده است، هیچ نامزدی را بهطور رسمی معرفی نکرده، اما یکی از فهرستها در انتخابات دیرالبلح از نگاه ساکنان و تحلیلگران بهطور گسترده همسو با آن تلقی میشود.
تحلیلگران میگویند عملکرد نامزدهای مرتبط با این گروه شبهنظامی میتواند میزان محبوبیت آن را بسنجد. بیشتر نامزدها، از جمله در کرانه باختری، تحت عنوان فتح، جنبش سیاسی اصلی پشت تشکیلات خودگردان، یا بهعنوان مستقل شرکت کردهاند.
حماس گفته است نتایج را محترم خواهد شمرد. منابع فلسطینی پیش از رأیگیری به رویترز گفتند نیروهای پلیس مدنی این گروه برای حفاظت از مراکز رأیگیری در غزه مستقر خواهند شد.
کمیته مرکزی انتخابات فلسطین اعلام کرد بیش از یک میلیون فلسطینی، از جمله ۷۰ هزار نفر در غزه، واجد شرایط رأی دادن هستند و انتظار میرود نتایج اواخر شنبه یا روز یکشنبه اعلام شود.
شهادتهای نادری از داخل غزه که به دست روزنامه دیلیمیل رسیده، نشان میدهد اعضای حماس زنان، بهویژه بیوهها و زنان مطلقهای، را که برای دریافت کمک به نهادهای خیریه مراجعه میکنند مورد باجگیری و سوءاستفاده قرار میدهند.
به گفته منابع، «از آسیبپذیری آنها سوءاستفاده میشود و این وضعیت هر روز بدتر میشود.»
در حالی که توجه جهانی بر جنگ علیه حکومت ایران و پیامدهای منطقهای آن متمرکز شده، روایتهای نگرانکنندهای از نوار غزه در حال انتشار است که تصویری متفاوت از واقعیت جاری در این منطقه ارائه میدهد. ساکنان بهتدریج سکوت خود را میشکنند و از الگویی تکرارشونده از اخاذی و سوءاستفاده جنسی توسط حماس سخن میگویند؛ گروهی که از زمان آتشبس با اسرائیل همچنان با اقتداری سختگیرانه بر این منطقه حکومت میکند و زنان آسیبپذیر - بهویژه بیوهها و مطلقههایی که برای تامین غذا و کمکهای اولیه تلاش میکنند - را هدف قرار میدهد.
برخی از این شهادتها که دیلیمیل از طریق پلتفرم رسانهای عربی «جسور نیوز» به دست آورده، به دخالت افرادی مرتبط با حماس و در برخی موارد تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این موارد اشاره دارد. این وضعیت در بستر فروپاشی ساختارهای مدنی، تشدید بحران انسانی و افزایش نگرانکننده پدیدههایی چون ازدواج کودکان و بارداریهای نوجوانان رخ میدهد. در چنین شرایطی، ترس و وابستگی باعث شده بسیاری از قربانیان صدایی نداشته باشند. گروههای حقوق بشری در غزه میگویند تا ۶۰ هزار زن در معرض خطر هستند.
در یکی از این روایتها، یک ساکن غزه که بهصورت ناشناس صحبت کرده، از مشاهده تجاوز گروهی به یک زن بیوه آواره در داخل چادری توسط اعضای حماس خبر داده و گفته به او هشدار داده شده که در اینباره سکوت کند. او گفت: «همسر یکی از دوستانمان با ما تماس گرفت. او از یکی از فرماندهان گردانهای قسام درخواست کمک کرده بود، اما او از وضعیتش سوءاستفاده کرد.» او افزود: «رفتارش شرمآور بود. ما موضوع را بررسی کردیم و او را در چادری در منطقه غرابلی یافتیم، جایی که چند عضو قسام از او سوءاستفاده میکردند. موضوع را به مسئولان اطلاع دادیم اما به ما گفته شد باید سکوت کنیم.»
ساکن دیگری گفت که مورد مشابهی برای همسایهاش رخ داده که گفته میشود توسط اعضای یک نهاد خیریه وابسته به حماس باجگیری شده است. به گفته او «از او خواسته بودند در ازای یک بسته غذایی یا کوپن کمک یا ۱۰۰ شِکِل، تنفروشی کند.»
مردی که خود را عضو شاخه نظامی حماس معرفی کرده نیز تایید کرده که چنین سوءاستفادههایی زنان بیوه را هدف قرار میدهد. او گفت این موضوع را گزارش داده اما به او دستور داده شده سکوت کند. او افزود: «به آنها گفتیم این کار توهین به شرافت ماست»، و گفت از شدت خشم چادر را پاره کرده است.
«عبدالله» (نام مستعار)، روزنامهنگار جسورنیوز که این شهادتها را ثبت کرده، از مخفیگاه خود به دیلیمیل گفت: «متاسفانه موارد بسیار زیادی وجود دارد و بسیار گسترده است. در هر منطقه زنان زیادی مورد سوءاستفاده قرار میگیرند، بهویژه بیوهها و مطلقهها، چون نه پشتیبانی دارند و نه درآمد. از آسیبپذیری آنها سوءاستفاده میشود و این وضعیت هر روز بدتر میشود.»
«نور» (نام مستعار)، مادر مطلقه چهار فرزند که آواره شده، نیز با ترس و بهصورت تلفنی تجربه خود را شرح داده است. او گفت پس از مراجعه به یک موسسه خیریه اسلامی برای دریافت کمک، فردی که ظاهری مذهبی داشته، ابتدا وعده کمک داده اما سپس او را تحت فشار جنسی قرار داده است. او گفت: «وقتی شمارهام را گرفت، فکر کردم کمک خواهد کرد. اما بعد خواست شب با او تماس تصویری داشته باشم. از همان ابتدا حرفهایش آزاردهنده بود. من خیلی جوانتر از او هستم. به او اعتماد کردم چون سنش مثل پدرم بود، اما مستقیم مزاحم من شد.» نور افزود وقتی تهدید کرده که او را افشا میکند، آن فرد گفته: «نمیتوانی من را افشا کنی؛ من اینجا دولت هستم.»
نور این وضعیت را بخشی از الگویی گستردهتر دانست که در آن زنان آسیبپذیر به دلیل نبود حمایت و وابستگی به کمکها هدف قرار میگیرند: «آنها از نیاز زنان سوءاستفاده میکنند، اما زنان از ترس سکوت میکنند.»
گزارشی از صندوق جمعیت سازمان ملل نشان میدهد ازدواج کودکان و بارداریهای نوجوانان در غزه بهشدت افزایش یافته است. دادههای پیش از جنگ نشان میداد نرخ ازدواج کودکان از ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۹ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته بود، اما این روند اکنون معکوس شده است. بر اساس این گزارش، تنها در چهار ماه از سال ۲۰۲۵ دستکم ۴۰۰ دختر ۱۴ تا ۱۶ ساله ازدواج کردهاند، هرچند بهدلیل فروپاشی نظام ثبت رسمی، این رقم احتمالاً کمتر از واقعیت است.
یک زن مسن در غزه به جسورنیوز گفت: «واقعاً زنان را فریب میدهند. سازمانهای خیریهای هستند که از زنان سوءاستفاده میکنند. زنانی که برای کمی شکر یا یک دانه برنج درماندهاند.» زن دیگری نیز گفت: «میگویند بیا بسته کمک داریم، اما شرط میگذارند و زنانی که تجربهای ندارند، مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.» او افزود که یک نهاد خیریه خاص «از رییس تا دربان» در این رفتارها دخیل است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در سال ۲۰۲۵ موارد مشابهی را مستند کرده، از جمله مورد زنی ۳۸ ساله که برای تامین غذا برای شش فرزندش به فردی مراجعه کرد اما در نهایت مورد سوءاستفاده قرار گرفت. او گفت برای فرار از وضعیت ناچار به همراهی شده و در نهایت تنها ۱۰۰ شِکِل و مقداری دارو و غذا دریافت کرده، در حالی که وعده شغل هرگز محقق نشد.
حمزه هویدی، نویسنده اهل غزه، گفت: «سوءاستفاده جنسی از زنان اکنون حتی بدتر از دوران جنگ است.» او افزود بسیاری از قربانیان به دلیل انگ اجتماعی و ترس از پیامدها سکوت میکنند: «بیشتر زنان هرگز درباره آن علناً صحبت نمیکنند.»
در همین حال، عبدالله، روزنامهنگار جسورنیوز، حماس را به دستکاری روایتها و پنهانکاری متهم کرد و گفت: «حماس از رسانهها سوءاستفاده کرده، آمارهای اغراقآمیز یا نادرست منتشر کرده و کمکها را منحرف کرده است.» او گفت با وجود تهدید جانی، همچنان به کار خود ادامه میدهد.
احمد فواد الخطیب، مدیر سازمان «ریالاین برای فلسطین»، نیز گفت بسیاری از زنان از ترس حماس سکوت میکنند و هیچ نهاد مرکزی برای مستندسازی این موارد وجود ندارد. او افزود بسیاری از سازمانهای فعال در حوزه زنان نیز به دلیل ترس یا محدودیتها قادر به کمک نیستند.
دیلیمیل گزارش داده که برای دریافت واکنش، با نهاد «زنان سازمان ملل» تماس گرفته اما پاسخی دریافت نکرده است. همچنین دو سازمان حقوق بشری دیگر در غزه مورد پرسش قرار گرفتند که یکی از آنها اعلام کرد از چنین مواردی اطلاع ندارد.