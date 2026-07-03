در منطقه مرزی سومی، اوله هریهوروف، رییس اداره نظامی منطقه، جمعه ۱۲ تیر‌ گفت برخورد یک پهپاد روسیه به یک خانه، دو زن، یک مرد سالمند و دختری را که کمتر از دو سال داشت، کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد.

خبرگزاری رویترز ۱۲ تیر‌ از قول اولکساندر ویلکول، رییس شورای دفاعی کریفیی ریه، زادگاه ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، گزارش داد در این شهر نیز حمله موشکی روسیه به منطقه‌ای پرتراکم، هفت زخمی بر جا گذاشت.

قرار است جمعه در کی‌یف، پس از کشته شدن دست‌کم ۳۰ نفر در حمله گسترده روسیه در پنج‌شنبه، عزای عمومی باشد.

این حمله، مرگبارترین حمله روسیه به پایتخت اوکراین در سال جاری بود.

روسیه در ساعات اولیه ۱۱ تیر، صدها پهپاد و ده‌ها موشک به سوی کی‌یف شلیک کرد.

مقام‌های اوکراینی گفتند این حمله دست‌کم ۳۰ کشته، ده‌ها زخمی و آسیب به حدود ۱۳۰ ساختمان بر جا گذاشت.

چندین انفجار در مرکز کی‌یف رخ داد و صدای آن در سراسر پایتخت پیچید. هزاران نفر به پناهگاه‌ها و ایستگاه‌های مترو رفتند و ستون‌های بزرگ دود آسمان شهر را پوشاند.

خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد پس از بیرون کشیدن سه جسد دیگر از زیر آوار، شمار کشته‌شدگان به ۳۰ نفر رسید.

تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی پایتخت، پیش‌تر شمار زخمی‌ها را ۹۱ نفر اعلام کرده و هشدار داده بود آمار قربانیان ممکن است افزایش یابد.

او گفت نیروهای امدادی در یکی از مناطق شرقی کی‌یف، در کرانه چپ رود دنیپرو، پنج جسد را پیدا کرده‌اند و سرنوشت هشت نفر دیگر همچنان نامشخص است.

فشار بر روسیه و انتقاد از کمبود پدافند

زلنسکی که سفر خود را به ایرلند نیمه‌کاره گذاشت و به اوکراین بازگشت، از محل حمله به ساختمانی ۹ طبقه بازدید کرد که نیمی از آن ویران شده.

او بخشی از این تخریب‌ها را ناشی از تاخیر متحدان در تحویل سامانه‌های پدافند هوایی وعده‌ داده‌ شده، دانست.

زلنسکی گفت اگر شرکای اوکراین به‌موقع به وعده‌های خود عمل کرده بودند، «امروز می‌توانستیم خانه‌ها و جان‌های بیشتری را نجات دهیم».

او تاکید کرد کی‌یف چیزی فراتر از توافق‌های قبلی نمی‌خواهد.

رییس‌جمهوری اوکراین بعدتر در پیام ویدیویی شبانه خود گفت مساله پدافند هوایی یکی از نتایج کلیدی نشست هفته آینده ناتو در ترکیه خواهد بود و بار دیگر خواستار توسعه توان پدافندی اروپا شد.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه در حمله شبانه خود، ۷۴ موشک و ۴۹۶ پهپاد شلیک کرد.

یوری ایهنات، سخنگوی نیروی هوایی، گفت شمار موشک‌های بالستیک به‌طور غیرمعمول بالا بود و نرخ رهگیری پایین ماند.

اوکراین در ماه‌های اخیر با کمبود موشک‌های پاتریوت روبه‌رو بوده است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در این «حمله گسترده» از تسلیحات دوربرد و دقیق هوایی، زمینی و دریایی و همچنین پهپادها استفاده شده و اهداف نظامی، انرژی و فرودگاه‌ها در کی‌یف و دیگر مناطق هدف قرار گرفته‌اند.

مسکو این حملات را پاسخی به حملات پهپادی اوکراین به خاک روسیه خواند.

کی‌یف نیز اعلام کرد شبانه یک پالایشگاه نفت را در منطقه نیژنی نووگورود روسیه هدف قرار داده است. جایی که فرماندار منطقه از کشته شدن یک نفر در حمله به یک تاسیسات صنعتی خبر داد.

عزای عمومی در کی‌یف

ویتالی کلیچکو، شهردار کی‌یف، برای ۱۲ تیر عزای عمومی اعلام کرد و گفت خسارت‌ها در سراسر شهر ثبت شده است.

صلیب سرخ اوکراین نیز اعلام کرد انبار کمک‌های بشردوستانه‌اش در کی‌یف نابود شده و ۳۲۰ هزار قلم کالای امدادی از بین رفته است.

کاترینا ماترنووا، سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین، گفت روسیه «جهنم را بر کی‌یف فرود آورد» و محل اقامت کارکنان دیپلماتیک نیز آسیب دید، هرچند دیپلمات‌ها آسیبی ندیدند.

در واکنش به این حمله‌ها، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت تنها ادامه حمایت نظامی از اوکراین و افزایش فشار بر مسکو می‌تواند به توقف این حملات کمک کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز این حملات را محکوم کرد و سخنگوی او آن را بخشی از «الگوی مرگبار» حمله به مناطق مسکونی خواند.