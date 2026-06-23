در دستورالعمل شورای‌عالی امنیت ملی که ایران‌اینترنشنال به نسخه‌ای از آن دست یافته، آمده است: «با توجه به مسدود شدن مجدد تنگه هرمز در واکنش به تداوم نقض آتش‌بس و تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و در عین حال حضور هم‌زمان هیات مذاکره‌کننده کشورمان در گفت‌وگوهای ژنو، رسانه‌ها در پوشش اخبار و تحلیل‌ها از القای دوگانه «میدان/ دیپلماسی» به‌طور جدی پرهیز نمایند.»

نیروی دریایی سپاه پاسداران ساعتی پیش از صدور این دستورالعمل اعلام کرد« با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس، تنگه هرمز بر روی همه شناورها بسته می باشد. تاکید می گردد تنگه هرمز بسته است و شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند؛ در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد.»

اندکی پیش از انتشار این بیانیه، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرده بود: « نظر به بدعهدی‌ و پیمان‌شکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ، و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و کشتار بی‌رحمانه و آوارگی صدها هزار نفر از مردم مظلوم این سرزمین و همچنین با توجه به عدم عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر صهیونی از اراضی جنوب لبنان، اعلام می‌دارد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.»

در این بیانیه گفته شده است: «متذکر می‌گردد این گام اول پاسخ به عهدشکنی دشمن است و در صورت ادامه تجاوز، گام‌های بعدی برای پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.»

سپاه پاسداران در حالی از بسته شدن مجدد تنگه هرمز خبر داد که ساعتی پیش از آن، جی‌دی ونس در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته بود: «اوضاع گفت‌وگوهای ایران خوب پیش می‌رود. به مذاکرات ایران فرصت خواهیم داد و هیچ مدرکی دال بر بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران وجود ندارد.»

او گفت: «ویتکاف و کوشنر برای گفت‌وگوهای ایران در محل حاضر هستند، انتظار دارم در یکی‌دو روز آینده به سوئیس بروم. من اطمینان دارم می‌توانیم آتش‌بس را حفظ کنیم. گفت‌وگوهای ایران ممکن است در روز یکشنبه برگزار شود.»

در همین حال پس از آنکه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفر عباس عراقچی به سوئیس را تایید کرد، گزارش‌هایی مبنی بر سفر محمدباقر قالیاف، رییس مجلس شورای اسلامی، به سوئیس منتشر و گفته شد که او ریاست تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی را برعهده خواهد داشت.

قالیباف پیش از ترک تهران، با شرکت در جلسه سرانه سه قوه، با مسعود پزشکیان رییس دولت در جمهوری اسلامی و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در دستورالعمل جدید شورای‌عالی امنیت ملی خطاب به رسانه‌ها همچنین گفته شده است: «جمهوری اسلامی ایران در چارچوب یک راهبرد واحد، هم از ابزارهای بازدارندگی و قدرت میدانی برای وادارسازی طرف مقابل به اجرای تعهدات خود بهره می‌گیرد و هم مسیر دیپلماسی را برای تثبیت حقوق ملت ایران دنبال می‌کند. در این چارچوب، اقدامات میدانی نه جایگزین دیپلماسی بلکه پشتوانه آن و مذاکرات نیز نه نشانه عقب‌نشینی بلکه ابزاری برای تبدیل دستاوردهای قدرت ملی به نتایج سیاسی و حقوقی پایدار تلقی می‌شود.»

در این دستور گفته شده است: «براین اساس، رسانه‌ها ضمن به تصویر کشیدن مولفه‌های قدرت ملی هم در عرصه میدان و هم در عرصه دیپلماسی، از هرگونه روایت‌سازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه اجتناب کرده، بر هم‌افزایی و مکمل بودن میدان و دیپلماسی در تأمین منافع ملی تاکید نمایند.»

این نخستین بار نیست که شورای‌عالی امنیت ملی، شیوه پوشش خبری رویدادها از سوی رسانه‌های داخل ایران را تعیین می‌کند.

شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات ژنو، با ارسال دستورالعملی به رسانه‌ها در ایران، شیوه خبررسانی درباره این مذاکرات را برای آنان تعیین کرد.

در متن این دستورالعمل که نسخه‌ای از آن دوشنبه ۲۷ بهمن در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، خطاب به مدیران و سردبیران رسانه‌ها آمده است که در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو، نکات و ملاحظات مطرح‌شده در این دستورالعمل به‌طور دقیق رعایت شود.

شورای‌عالی امنیت ملی در متنی که به رسانه‌ها ابلاغ کرده، نوشته است: «جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست اعلام‌شده و قطعی خود، با جدیت و در عین پایبندی کامل به خطوط قرمز اساسی ـ صرفا در موضوع هسته‌ای، و نه در موضوعات موشکی و منطقه‌ای ـ در مذاکرات حضور یافته است. هدف، دستیابی به تفاهمی موثر و حداکثری در چارچوب منافع ملی، در فضایی مبتنی بر احترام متقابل، پرهیز از اتلاف وقت و در چارچوب اصول عزت، حکمت و مصلحت است.»

در این دستورالعمل، رسانه‌ها از انتقاد به تیم مذاکره‌کننده یا منع شده‌اند و حمایت از این تیم «تکلیفی ملی و راهبردی» خوانده شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی چند هفته پیش نیز به مدیران مسئول روزنامه‌ها و رسانه‌های آنلاین دستور داد تا از انتشار هرگونه خبر مستقل درباره شمار کشته‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان خودداری کنند و صرفا به آمارهای اعلامی نهادهای حکومتی ارجاع دهند.

بنابراین اطلاعات، این دستور در نشستی با حضور مدیران رسانه‌های داخلی به آنها ابلاغ و در آن، به‌صراحت تاکید شد که هیچ‌گونه مصاحبه یا گفت‌وگویی با خانواده‌های کشته‌شدگان انجام نشود.

به گفته منابع مطلع، این تصمیم در راستای جلوگیری از انتشار ابعاد واقعی کشتار معترضان که به دستور مستقیم علی خامنه‌ای رخ داد، اتخاذ شده است.

قبل از آن نیز ایران‌اینترنشنال به نسخه‌ای از دستورالعمل شورای‌عالی امنیت ملی دست یافت که در آن از رسانه‌ها خواسته شده بود در پوشش سخنرانی دونالد ترامپ در پارلمان اسرائیل، از «برداشت‌های خوش‌بینانه» و «ذوق‌زدگی رسانه‌ای» خودداری و مواضع او را در چارچوب «رفتارهای خصمانه گذشته» تحلیل کنند.

در این دستورالعمل که شورای‌عالی امنیت ملی شامگاه دوشنبه ۲۱ مهر صادر کرد، تاکید شده بود که هدف، جلوگیری از «جنگ روانی دشمن» و «مدیریت برداشت افکار عمومی از تغییر احتمالی رویکرد آمریکا» است.