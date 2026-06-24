بر اساس این گزارش، این نخستین بار نیست که چنین وضعیتی برای شهروندان جنگ‌زده رخ می‌دهد. پس از جنگ ۱۲ روزه نیز شهرداری تهران تعدادی از آسیب‌دیدگان را در هتل‌ها اسکان داد، اما شماری از آنان پیش از آماده شدن خانه‌هایشان یا دریافت خسارت و هزینه بازسازی، ناچار به ترک محل اسکان موقت شدند.

شرق نوشت اکنون با گذشت نزدیک به یک سال و پس از وقوع جنگی دیگر، همان شرایط در حال تکرار است و برخی شهروندان در حالی دستور تخلیه هتل‌ها را دریافت کرده‌اند که هنوز تصمیم مشخصی درباره بازسازی واحدهای مسکونی آنان گرفته نشده است.

پیش‌تر در ۲۶ اردیبهشت، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، اعلام کرده بود ۵۱ هزار واحد مسکونی در تهران در جریان جنگ آسیب دیدند که از این میان، ۱۸۱۹ واحد نیازمند تخریب و نوسازی کامل هستند.

به گفته او، بخش عمده مسئولیت بازسازی به شهرداری تهران واگذار شده، مراحل کارشناسی پرونده‌ها به پایان رسیده و روند تعیین خسارت، انتخاب پیمانکار و تایید نقشه‌ها در حال انجام است.

با این حال، در گزارش شرق آمده است: «کلنگ بازسازی هیچ‌ خانه‌ای نخورده است و حتی مسئول بازسازی‌ها نیز مشخص نشده است، اما جنگ‌زدگان از هتل خارج شده‌اند.»

پایگاه خبری بلومبرگ پیش‌تر گزارش داد در جریان جنگ اخیر، دست‌کم ۷۶۴۵ ساختمان در سراسر ایران آسیب دیدند یا تخریب شدند که در میان آنان، ۶۰ مرکز آموزشی و ۱۲ مرکز درمانی به چشم می‌خورند.

بلومبرگ با تحلیل نوع کاربری زمین در مناطق آسیب‌دیده تهران نوشت در مجموع، ۲۸۱۶ ساختمان پایتخت در درگیری‌ها هدف قرار گرفتند ‌که حدود ۳۲ درصد نظامی، ۲۵ درصد صنعتی، ۲۱ درصد غیرنظامی، ۱۹ درصد تجاری و دو درصد، دولتی بودند.

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حتی یک پیچ از خانه‌مان سالم نمانده؛ چطور به همان خانه برگردیم؟

روزنامه شرق در ادامه گزارش خود به وضعیت یکی از مجروحان جنگ اخیر به نام «آقای ع» پرداخت. خانه این شهروند اسفند سال گذشته بر اثر شدت موج انفجار ناشی از یک حمله در شرق تهران به‌شدت آسیب دید و او به همراه خانواده‌اش در هتل اسکان داده شد.

«ع» با اشاره به جلسه‌ای که اردیبهشت‌ماه به همراه سایر همسایگان با جمعی از مقام‌های مسئول داشته، از نحوه برخورد و وعده‌های بی‌سرانجام آن‌ها گلایه کرد و گفت شهردار منطقه در آن جلسه «حرف‌های جالبی نزد و به ‌شکلی با ما اتمام حجت کرد».

او افزود: «ما گفتیم حتی یک پیچ از خانه‌مان سالم نمانده، چطور قرار است به همان خانه برگردیم؟ در جواب گفتند شهردار تهران مبلغی برای کمک در نظر گرفته است. از آن جلسه دو ماه گذشته، هنوز یک ریال به من نداده‌اند.»

این شهروند ادامه داد: «روز اول به ما گفتند خودمان می‌سازیم و مثل روز اول تحویل می‌دهیم. بعد به جایی رسید که اعلام کردند خودتان یک سازنده پیدا کنید، ما به شما تراکم می‌دهیم تا بتوانید سازنده را برای ساخت خانه قانع کنید. اما سازنده‌ای قبول نکرده است که با شرایط موجود خانه ما را بسازد.»

به گفته «ع»، در چنین شرایطی، مسئولان هتل ۳۱ خرداد به آن‌ها اعلام کردند از آن پس باید هزینه اقامت خود را شخصا بپردازند یا هتل را ترک کنند.

۲۶ فروردین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، خبر داد دولت قصد ارائه کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانه‌های تخریب‌شده را ندارد و از سازوکاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد تا بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی ترغیب شود.

بر اساس این طرح، سازندگان می‌توانند در ازای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده یا تخریب‌شده، مجوز ساخت یک یا دو طبقه اضافی در ساختمان‌های جدید دریافت کنند و این واحدهای مازاد را با هدف کسب سود به فروش برسانند.

منتقدان بر این باورند این پیشنهاد واقع‌بینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمی‌تواند جبران‌کننده زیان خانواده‌هایی باشد که خانه‌های خود را از دست داده‌اند؛ به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های ساخت‌وساز در ایران به‌شدت افزایش یافته است.

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ساعت ۱۲ شب گفتند باید هتل را تخلیه کنید؛ این انسانی‌ است؟

«خانم ج» یکی دیگر از شهروندانی است که خانه‌اش در جنگ اخیر آسیب دیده است. او با اشاره به شرایط دشوار زندگی خود گفت: «۱۵۵ میلیون ‌تومان به من خسارت پرداختند، در حالی که حداقل ۴۰۰ میلیون ‌تومان برای بازسازی خانه من نیاز است. همان موقع که این پول پرداخت شد، شکایت کردم، اما تا‌کنون نتیجه شکایت من اعلام نشده است.»

او از نحوه پایان دادن به اسکان موقت آسیب‌دیدگان انتقاد کرد و افزود: «ساعت ۱۲ شب گفتند باید هتل را تخلیه کنید. آیا این انسانی‌ است؟ من را در شرایطی به خانه‌ام فرستادند که خانه من نه گاز دارد، نه کولر دارد و نه حتی در.»

«ج» ادامه داد: «به ما گفتند بروید خانه اقوام. من چند ماه در خانه مادر و اقوام دیگرم بمانم و مشکلات آن شکل از زندگی را به خودم و دیگران تحمیل کنم؟»

این شرایط در حالی به شهروندان جنگ‌زده تحمیل شده که تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی در هفته‌های اخیر، زندگی روزمره مردم را با دشواری‌های جدی روبه‌رو کرده است.