وب‌سایت خبرآنلاین یکشنبه ۳۱ خرداد به نقل از سعید صفاتیان، درمانگر و پژوهشگر اعتیاد، نوشت قیمت انواع مواد مخدر پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، حدود ۳۰ درصد رشد کرده است.

براساس این گزارش، این افزایش قیمت در مورد تریاک شدیدتر است. نکته برجسته این گزارش، افزایش شدید قیمت شربت تریاک در بازار آزاد در حالی است که این دارو در مراکز درمان اعتیاد به شدت کمیاب شده است.

صفاتیان در این باره گفت: «شربت تریاک در مراکز درمان خیلی خیلی کم شده و سهمیه‌ها تا ۸۰ درصد پایین آمده ولی این شربت در بازار آزاد و با قیمت‌های بالا موجود است و این نشان می‌دهد که از یک جایی نشت می‌کند.»

خبرآنلاین نوشته است تعداد بیماران تحت درمان با شربت تریاک در برخی مراکز از ۱۰۰ نفر به ۱۰ نفر کاهش یافته و حتی منجر به تعطیلی تعدادی از مراکز شده، در حالی که شربت تریاک به وفور و با قیمت بالاتر در بازار قاچاق در دسترس است.

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پیش‌تر در ۱۴ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرف‌کنندگان مواد مخدر را با اختلال روبه‌رو کرده و نگرانی‌ها را درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناک‌تر و تشدید آسیب‌های اجتماعی، افزایش داده است.

در آن زمان صفاتیان گفت پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اعلام توقف کشت تریاک ، نهادهای مسئول برای مقابله با این وضعیت، آمادگی کافی نداشتند.

به گفته او، پیش از بروز جنگ، کشت تریاک در داخل کشور برای استخراج محصولات مورد نیاز، یکی از راهکارهای مطرح‌شده بود، اما این طرح به نتیجه نرسید.

در پاییز سال ۱۴۰۴ نیز هم‌زمان با قطع یا کاهش شدید سهمیه شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد، درمانگران هشدار دادند حدود ۶۰۰ هزار بیمار وابسته به این دارو با خطر احتمال بازگشت به مصرف مواد یا روی آوردن به بازار سیاه محلول‌های نامعلوم مواجه هستند.

روزنامه اعتماد آذر ۱۴۰۴ در گزارشی به نقل از مدیران مراکز درمان اعتیاد نوشت از ابتدای دی‌ ماه ۱۴۰۴ حتی یک قطره شربت تریاک به دست‌شان نخواهد رسید و بیماران با آینده‌ای نامعلوم مواجه می‌شوند.