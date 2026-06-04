گرانی و کمبود دارو، روند درمان اعتیاد را در ایران مختل کرده است
کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و نگرانیها را درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی، افزایش داده است.
سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، پنجشنبه ۱۴ خرداد به ایلنا گفت کمبود داروهای مورد استفاده در مراکز درمان اعتیاد، بهویژه شربت تریاک، به یکی از چالشهای جدی حوزه درمان اعتیاد در ایران تبدیل شده است.
به گفته او، در مراکز درمان اعتیاد سه داروی اصلی شامل متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک، مورد استفاده قرار میگیرد، اما موجودی شربت تریاک از چند ماه پیش بهشدت کاهش یافته است.
صفاتیان گفت پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اعلام توقف کشت تریاک، پیشبینیهای او درباره کمبود شربت تریاک در ایران محقق شد و نهادهای مسئول برای مقابله با این وضعیت، آمادگی کافی نداشتند.
به گفته او، پیش از بروز جنگ و مشکلات اخیر، کشت تریاک در داخل کشور برای استخراج محصولات مورد نیاز، یکی از راهکارهای مطرحشده بود، اما این طرح به نتیجه نرسید.
صفاتیان گفت نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، از سالها پیش نسبت به احتمال بروز چنین بحرانی آگاه بودند اما اقدام موثری برای تامین جایگزین یا مدیریت پیامدهای آن انجام ندادند.
گروهی از درمانگران ترک اعتیاد، ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در اعتراض به کمبود داروهای ترک اعتیاد مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند و شعار «داروی بیمار ما، تامین باید گردد» سر دادند.
علی احمدی، نایبرییس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران، همان زمان گفت: «نزدیک به یک میلیون بیمار وابسته به درمان نگهدارنده با شربت تریاک (اوپیوم) در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ استان، مراکز درمانی با کمبود یا قطع سهمیه دارویی مواجه شدهاند.»
به گفته صفاتیان، پیامدهای این وضعیت از سال ۱۴۰۲ آشکار شد و در سال ۱۴۰۴ به مرحلهای رسید که در برخی مراکز تنها ۱۰ تا ۱۵ نفر از هر ۱۰۰ مراجعهکننده موفق به دریافت شربت تریاک میشدند.
صفاتیان گفت راهکارهایی مانند تامین تریاک از کشورهایی که بهصورت قانونی آن را کشت میکنند، از جمله هند و ترکیه، مطرح شد اما هیچ یک به نتیجه نرسید.
او هشدار داد مشکل تنها به گرانی دارو محدود نمیشود و بسیاری از کسانی که برای ترک یا کنترل مصرف مواد به مراکز درمانی مراجعه میکنند، در صورت مواجهه با کمبود دارو ناچار میشوند به بازار غیرقانونی مواد مخدر روی آورند.
یک شهروند دیماه ۱۴۰۴ در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود یک دهه فعالیت در مرکز درمان اعتیاد، حمایتی از سازمان بهزیستی دریافت نکرده و لغو پروانه برخی مراکز، بسیاری از بیماران را به مصرف متادون سوق داده است.
به گفته صفاتیان، از آنجا که قیمت تریاک در بازار غیرقانونی بسیار بالاست، برخی مصرفکنندگان ممکن است به سمت مواد خطرناکتری مانند شیشه سوق پیدا کنند.
این کارشناس حوزه اعتیاد تاکید کرد چنین روندی میتواند مصرفکنندگان را به استفاده همزمان از چند ماده مخدر و روانگردان بکشاند؛ وضعیتی که درمان را دشوارتر کرده و پیامدهای جسمی، روانی، خانوادگی و اقتصادی گستردهتری به همراه دارد.
او همچنین پیشبینی کرد در صورت ادامه مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیتهای ارزی، کمبود شربت تریاک، متادون و دیگر داروهای درمان اعتیاد در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.
در شرایطی که کمبود داروهای درمان اعتیاد ادامه دارد، نگرانیها درباره دشوارتر شدن روند درمان و افزایش گرایش به مواد پرخطر رو به افزایش است.
صفاتیان گفت که به باور او، ریشه کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد به ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای مسئول در تامین مواد اولیه و برنامهریزی برای مقابله با بحران بازمیگردد.
روزنامه اورشلیمپست گزارش داد پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی داراییهای مسدودشدهاش به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن تبدیل شده و روند گفتوگوها را با بنبست جدی مواجه کرده است.
اورشلیمپست پنجشنبه ۱۴ خرداد به نقل از دو منبع آگاه نوشت مقامهای حکومت ایران خواستار آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای بلوکهشده در همان مرحله نخست هرگونه توافق احتمالی هستند؛ مطالبهای که اختلافات میان دو طرف را تشدید کرده است.
بر اساس این گزارش، میانجیهای منطقهای در روزهای اخیر تلاش کردهاند با ارائه پیشنهادهای مختلف، شکاف موجود را کاهش دهند. یکی از این طرحها ایجاد «صندوقی بشردوستانه» به ارزش چند میلیارد دلار بوده که منابع آن «صرفا» برای تامین دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران، هزینه شود.
با این حال، جمهوری اسلامی خواهان آن است که در همان گام نخست توافق و پیش از انجام هرگونه اقدام عملی از سوی تهران، «دسترسی فوری» به منابع مالی نقد و قابل استفاده برای حکومت، فراهم شود.
پیشتر در ۹ خرداد، ایراناینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد قطر درخواست جمهوری اسلامی را برای «آزادسازی فوری و بدون قید و شرط» ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده تهران، رد کرده است.
بر پایه این گزارش، مقامهای قطری تنها با آزادسازی نیمی از این مبلغ موافقت کردهاند و آن را نیز مشروط به اعمال محدودیتهای سختگیرانه دانستهاند.
طبق این طرح، در صورت نهایی شدن توافق، جمهوری اسلامی صرفا میتواند از این اعتبار برای خرید کالاها و اقلام ضروری از بازار قطر استفاده کند.
واکنش منفی آمریکا
اورشلیمپست در ادامه گزارش داد مقامهای آمریکایی درخواست تهران را برای آزادسازی فوری داراییهای مسدودشده نپذیرفته و تاکید کردهاند هرگونه کاهش تحریمها یا آزادسازی منابع مالی، باید در ازای «اقدامات قابل راستیآزمایی» از سوی تهران انجام شود.
بر اساس این گزارش، واشینگتن به میانجیهای مذاکرات اعلام کرده است در آغاز هر توافق احتمالی، بدون دریافت «امتیازات ملموس» از جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هستهای و همچنین ترتیبات امنیتی مرتبط با تنگه هرمز، هیچ بخش قابل توجهی از داراییهای بلوکهشده را آزاد نخواهد کرد.
مقامهای ایالات متحده معتقدند آزادسازی منابع مالی پیش از برداشتن گامهای عملی از سوی جمهوری اسلامی میتواند به تضعیف یکی از مهمترین اهرمهای فشار آمریکا بینجامد و دستیابی به توافق بر سر برنامه هستهای تهران را با چالشهای بیشتری روبهرو کند.
در روزهای گذشته، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها رویکرد دولتهای پیشین این کشور را در قبال برنامه هستهای جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داده و توافق هستهای دوران باراک اوباما، موسوم به برجام، را «فاجعه» خوانده است.
ترامپ سوم خرداد در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت برجام «مبالغ هنگفتی پول نقد» در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد و «مسیری روشن و باز» برای دستیابی تهران به سلاح هستهای فراهم کرد.
نیویورکتایمز: سرنوشت ذخایر اورانیوم از مهمترین موانع در مسیر توافق است
در کنار اختلافات بر سر آزادسازی داراییهای مسدودشده حکومت ایران و رفع تحریمها، تداوم اختلافات میان تهران و واشینگتن درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و پرونده لبنان، چشمانداز دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ را با ابهامهای جدی مواجه کرده است.
روزنامه نیویورکتایمز سوم خرداد گزارش داد ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی همچنان یکی از مهمترین مسائل در مسیر دستیابی به هرگونه توافق احتمالی به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، بخش عمده این ذخایر احتمالا در تونلهای عمیق و مستحکم مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود و بخشهای دیگر نیز در تاسیسات فردو و نطنز قرار دارند.
به نوشته نیویورکتایمز، نگرانی اصلی مقامهای آمریکایی و کارشناسان هستهای این است که بخشی از ذخایر اورانیوم حکومت ایران به مکانهای اعلامنشده و خارج از نظارت آژانس منتقل شده باشد و این موضوع میتواند مذاکرات آینده را پیچیدهتر کند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا مرداسی، معلم زندانی سیاسی و دیگر محکومان به مرگ، ضمن محکوم کردن فضای «ارعاب، سرکوب و اعدام» بهویژه پس از جنگ اخیر، خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام شد.
این تشکل صنفی، در بیانیهای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای احکام افراد زیر حکم اعدام، از تمام مخالفان اعدام خواست برای توقف روند جاری و لغو مجازات مرگ، یکصدا تلاش کنند.
بیانیه شورای هماهنگی فرهنگیان در حالی منتشر شده است که دیوان عالی کشور بهتازگی احکام اعدام فرشاد اعتمادیفر، مسعود جامعی و علیرضا مرداسی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تایید کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نوشت در میان این افراد، نام مرداسی، معلم زندانی که سالها در عرصه آموزش فعالیت داشته، بیش از همه توجه جامعه فرهنگیان را به خود جلب کرده است.
جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
نهادهای حقوق بشری آبان ۱۴۰۴ گزارش دادند دیوان عالی کشور احکام «دو بار اعدام» صادرشده برای جامعی، مرداسی و اعتمادیفر را تایید کرده و این احکام از طریق وکیلان پرونده و سامانه ثنا، به آنان ابلاغ شده است.
سازمان حقوق بشر کارون، همان زمان اعلام کرد تایید احکام آنها در «روندی بسیار سریع و ویژه» انجام شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز ۲۳ تیر ۱۴۰۴، هر یک از این سه زندانی سیاسی را به اتهام «افساد فیالارض» و «عضویت در گروههای باغی و مخالف جمهوری اسلامی» به دو بار اعدام محکوم کرد.
دادگاه همچنین برای هر کدام از آنها بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، حکم یک سال حبس صادر کرد.
در همین پرونده، دو متهم دیگر به نامهای سامان حرمتنژاد و داوود حرمتنژاد، پیشتر به ترتیب به ۱۲ سال و ۱۵ سال حبس محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر کارون به نقل از منابع مطلع نوشت روند رسیدگی به این پرونده با نقض اصول دادرسی عادلانه، از جمله محدودیت در دسترسی موثر به وکیل، فشارهای امنیتی و اخذ اعترافات اجباری همراه بوده است.
ماموران وزارت اطلاعات پنج متهم این پرونده را در فاصله خرداد تا مرداد ۱۴۰۲ در اهواز و شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت کردند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، همان زمان با انتشار گزارشی این شهروندان را متهم کرد که «به سازمان مجاهدین خلق ایران متصل بوده» و قصد اقدام به «عملیات ایذایی» در استانهای خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را داشتهاند.
روزنامه اورشلیمپست به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا به بنبستی جدی رسیده است، زیرا تهران اصرار دارد میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران در همان مرحله نخست توافق آزاد شود.
طبق این گزارش، میانجیهای منطقهای در روزهای اخیر برای کاهش شکاف میان دو طرف چند فرمول مصالحهآمیز پیشنهاد کردهاند، از جمله صندوقی بشردوستانه که برای خرید دارو، غذا و کالاهای کشاورزی برای ایران اختصاص مییابد.
با این حال، به نوشته اورشلیمپست، مذاکرهکنندگان ایرانی خواستار دسترسی فوری به منابع نقدی در مرحله نخست توافق هستند؛ اما مقامهای آمریکایی این درخواست را رد کرده و آزادسازی منابع را به اقدامات قابل راستیآزمایی جمهوری اسلامی گره زدهاند.
مقامهای آمریکایی به میانجیها گفتهاند واشینگتن بدون امتیازهای مشخص جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای و ترتیبات امنیتی تنگه هرمز، منابع مالی قابل توجهی را آزاد نخواهد کرد، زیرا نگران است اهرم فشار خود را از دست بدهد.
الحدث گزارش داد آمریکا و جمهوری اسلامی به توافقی چهار مرحلهای نزدیک شدهاند که با کاهش تنشها آغاز میشود و به پرونده هستهای و ترتیبات امنیتی منطقه ختم خواهد شد و انتقال از هر مرحله به مرحله بعدی، پس از «اجرای تعهدات» انجام میشود.
طبق این گزارش، مرحله نخست توافق شامل توقف عملیات نظامی مستقیم و پرهیز از هرگونه تشدید تنش یا گشودن جبهههای جدید در منطقه است. مرحله دوم نیز بر امنیت کشتیرانی، بازگشایی تنگه هرمز و ترتیبات امنیتی ویژه گذرگاههای دریایی و خطوط انرژی متمرکز است.
به نوشته الحدث، مرحله سوم این توافق شامل اعتمادسازی اقتصادی، کاهش محدود برخی تحریمهای جمهوری اسلامی، آزادسازی بخشی از اموال مسدودشده ایران و ارائه تسهیلات مرتبط با صادرات نفت است.
بر اساس این گزارش، مرحله چهارم توافق پیچیدهترین مرحله به شمار میرود و ممکن است ماهها طول بکشد. این مرحله شامل بررسی برنامه هستهای ایران، سطح غنیسازی اورانیوم و سازوکارهای نظارتی و ترتیبات امنیتی منطقهای است.
دادستان کل موقت ایالات متحده از بازداشت یک شهروند دو تابعیتی ایرانی-آمریکایی به نام جمشید قمی خبر داد و اعلام کرد که او بر اساس یک شکایت کیفری فدرال، به اتهام «فروش فناوری رایانهای، از جمله فناوریهایی برای کمک به برنامه نظامی و هستهای ایران به حکومت ایران» دستگیر شده است.
تاد بلانش، عصر چهارشنبه ۱۳ خرداد در بیانیهای که نسخهای از آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد که اتهامهای منجر به بازداشت این شهروند از کمک به «یکی از دشمنان آمریکا از طریق نقض تحریمهای آمریکا» حکایت دارد.
او همچنین گفت قمی با کمک به جمهوری اسلامی، حمایت از برنامه هستهای حکومت ایران و نقض تحریمهای آمریکا ثروتمند شده و دفتر دادستانی ناحیه مرکزی کالیفرنیا روند توقیف عمارتی را آغاز میکند که به گفته او، با «درآمدهای غیرقانونی» خریداری شده است.
بلانش در پایان این بیانیه تاکید کرده است که قمی با «شدیدترین برخورد قانونی» مواجه خواهد شد.
روزنامه نیویورکپست نیز در گزارشی، قمی را «یک مدیر ایرانی حوزه فناوری، ۶۳ ساله و ساکن نیوپورت بیچ» معرفی کرد که در جریان «یورش ماموران فدرال به عمارت ۳۵ میلیون دلاریاش» بازداشت شد.
بر اساس این گزارش به توطئه برای نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» متهم شده و انتظار میرود بعدازظهر چهارشنبه به وقت محلی در دادگاه فدرال سانتا آنا حاضر شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «این تاجر متهم است سختافزارهای رایانهای را برای استفاده در عملیات نظامی و هستهای حکومت ایران به این حکومت فروخته است.» دادستانها میگویند «قمی از این معاملات میلیونها دلار به دست آورده و برای پنهان کردن این تراکنشها، طرحهای پیچیدهای طراحی کرده بود.»
بیل اسایلی، دادستان ارشد فدرال لسآنجلس، در این باره گفت: «ما با درخواست صدور حکم زندان متناسب و توقیف داراییهای قمی، از جمله عمارت ۳۵ میلیون دلاریاش در نیوپورت بیچ، او را پاسخگو خواهیم کرد.»
نیویورکپست درباره جزئیات این دستگیری نوشت: «بامداد چهارشنبه، دهها مامور با تجهیزات تاکتیکی و سلاحهای خودکار، در پارکینگی در منطقه اعیانی نیوپورت بیچ، نزدیک خانه کاخمانند قمی، تجمع کردند. ابتدا دو پسر بزرگسال قمی و همسرش از سوی ماموران به بیرون از ساختمان هدایت شدند و بعد، قمی پس از گفتوگو با پلیس از ساختمان بیرون آمد و بازداشت شد.»
علاوه بر ادعای نقض قوانین تحریمی آمریکا، مقامهای فدرال در حال تحقیق درباره قمی به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و جرایم دیگر نیز هستند.
او متهم است که از شرکت رایانهای خود سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار فروش داشته، اما تنها حداکثر ۲۰ هزار دلار درآمد را به اداره مالیات آمریکا گزارش میکرده است.
دادستانها میگویند قمی بیش از یک دهه از یک شرکت شبکههای رایانهای مستقر در تهران به نام «فراز پرداز رایانه» که خود بنیانگذاری کرده بود، برای تهیه تجهیزات شبکه آمریکایی برای مشتریانی در ایران استفاده کرده و به این ترتیب تحریمهای آمریکا را نقض کرده است.
بازرسان فدرال میگویند قمی ارسال مخفیانه بیش از ۲۵۰ تن فناوری تحت کنترل آمریکا را سازماندهی کرده و همچنین از حسابهای شخصی خود در ایبی و پیپل برای انجام صدها خرید دیگر تجهیزات شبکههای رایانهای استفاده کرده است؛ تجهیزاتی که بهطور غیرقانونی به ایران ارسال میشدند.
به گفته مقامها، او شخصا درباره خرید این تجهیزات رایانهای بهطور مستقیم با تامینکنندگانی در مینهسوتا و نبراسکا مذاکره میکرد و سختافزارها را از طریق یک شرکت صوری در امارات متحده عربی، و سپس به شرکت خود در ایران، منتقل میکرد.
به گفته دادستانها، او همچنین از شرکتهای حملونقل واسطه و میانجیهایی در دبی استفاده میکرد تا پنهان کند که مقصد واقعی سختافزارهای ارسالشده به خارج، ایران بوده است.
بر اساس اعلام دادستانها، قمی و همدستانش در مکاتبات داخلی خود درباره تهیه این تجهیزات، از ایران با عنوان «سرزمین مادری» یاد میکردند.
به گفته دادستانها، فناوریهایی که او متهم به واردات غیرقانونی آنها است، به صدها شرکت و نهاد دولتی ایرانی رسیده که بسیاری از آنها تحت تحریمهای آمریکا بودند.
دادستانها میگویند بخش نسبتا کوچک، اما مهمی از این تجارت به تشکیلات هستهای و نظامی حکومت ایران اختصاص یافته بود.
کارزار فشار اقتصادی بر وابستگان جمهوری اسلامی در آمریکا و اخراج آنها
در هفتههای گذشته آمریکا سیاستهای سختگیرانهتری برای اعمال فشار بر بازوهای اقتصادی جمهوری اسلامی دنبال میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه ۱۲ خرداد اعلام کرد که چهار صرافی ایرانیِ ارزهای دیجیتال از جمله نوبیتکس، و همچنین چهار شهروند ایرانی مرتبط با آنها را تحریم کرد. به نوشته این وزارتخانه، این افراد و شرکتهای تحریمشده با تکیه بر فناوری رمزارز در دور زدن تحریمها به جمهوری اسلامی کمک میکردند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشتم خرداد به توقیف یک میلیارد دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته بود که این کشور در حال همکاری با اروپا است تا املاک مقامهای جمهوری اسلامی در این کشورها توقیف شود.
او حدود یک ماه پیش از آن گفته بود که داراییهای سپاه پاسداران در خارج از ایران شناسایی شده و در حال مسدود شدن است.
در یک سال گذشته، بهویژه پس از اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دی و کشتار گسترده مردم ایران، کارزار شناسایی و اخراج وابستگان جمهوری اسلامی در ایالات متحده با جدیت بیشتری از سوی دولت آمریکا دنبال میشود.
دولت ترامپ بارها تاکید کرده است که هرگز اجازه نخواهد داد ایالات متحده به محل اقامت افرادی تبدیل شود که با رژیمهای ضدآمریکایی و حامی تروریسم ارتباط دارند.
وزارت خارجه ایالات متحده ۹ بهمن ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کرد: «همزمان با مبارزه مردم ایران برای دست یافتن به حقوق اولیه خود، ایالات متحده برای لغو امتیاز حضور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و خانوادههای آنها در خاک آمریکا اقدام کرده است.»
در یکی از رویدادهای مرتبط، وزارت امور خارجه آمریکا، شنبه ۱۵ فروردین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دختر خواهر یا برادر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه، و فرزند او که در آمریکا اقامت داشتند، پس از لغو اقامت دائم، بهدست ماموران فدرال بازداشت شدهاند و همسر او نیز از ورود به ایالات متحده منع شده است.
خانواده سلیمانی در ایران ارتباط با این فرد بازداشتشده را تکذیب کردند.
پس از اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی اقامت فاطمه لاریجانی در آمریکا و اشتغال او در «انستیتو سرطان وینشیپ» وابسته به دانشگاه ایموری در آتلانتا نیز خبرساز شده بود. گروهی از ایرانیان مقیم آتلانتا ۲۹ دی در برابر این موسسه تجمع کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان این موسسه درباره استخدام او شدند.
وزارت امور خارجه آمریکا ۱۵ فروردین اعلام کرد که اقامت فاطمه لاریجانی نیز لغو و از آمریکا اخراج شده است.
دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، ۲۲ فروردین اعلام کرد که گرین کارت عیسی هاشمی، فرزند معصومه ابتکار، و همسر و فرزند او را لغو کرده و این سه تن هم اکنون در بازداشت به سرمیبرند.