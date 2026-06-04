سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، پنج‌شنبه ۱۴ خرداد به ایلنا گفت کمبود داروهای مورد استفاده در مراکز درمان اعتیاد، به‌ویژه شربت تریاک، به یکی از چالش‌های جدی حوزه درمان اعتیاد در ایران تبدیل شده است.

به گفته او، در مراکز درمان اعتیاد سه داروی اصلی شامل متادون، بوپرنورفین و شربت تریاک، مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما موجودی شربت تریاک از چند ماه پیش به‌شدت کاهش یافته است.

صفاتیان گفت پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اعلام توقف کشت تریاک ، پیش‌بینی‌های او درباره کمبود شربت تریاک در ایران محقق شد و نهادهای مسئول برای مقابله با این وضعیت، آمادگی کافی نداشتند.

به گفته او، پیش از بروز جنگ و مشکلات اخیر، کشت تریاک در داخل کشور برای استخراج محصولات مورد نیاز، یکی از راهکارهای مطرح‌شده بود، اما این طرح به نتیجه نرسید.

صفاتیان گفت نهادهای مسئول از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد مبارزه با مواد مخدر، از سال‌ها پیش نسبت به احتمال بروز چنین بحرانی آگاه بودند اما اقدام موثری برای تامین جایگزین یا مدیریت پیامدهای آن انجام ندادند.

گروهی از درمانگران ترک اعتیاد، ۲۵ آذر ۱۴۰۴ در اعتراض به کمبود داروهای ترک اعتیاد مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند و شعار «داروی بیمار ما، تامین باید گردد» سر دادند.

علی احمدی، نایب‌رییس صنف درمانگران اعتیاد استان تهران، همان زمان گفت : «نزدیک به یک میلیون بیمار وابسته به درمان نگه‌دارنده با شربت تریاک (اوپیوم) در کشور تحت پوشش مراکز درمان اعتیاد قرار دارند، اما در بیش از ۱۵ استان، مراکز درمانی با کمبود یا قطع سهمیه دارویی مواجه شده‌اند.»

به گفته صفاتیان، پیامدهای این وضعیت از سال ۱۴۰۲ آشکار شد و در سال ۱۴۰۴ به مرحله‌ای رسید که در برخی مراکز تنها ۱۰ تا ۱۵ نفر از هر ۱۰۰ مراجعه‌کننده موفق به دریافت شربت تریاک می‌شدند.

صفاتیان گفت راهکارهایی مانند تامین تریاک از کشورهایی که به‌صورت قانونی آن را کشت می‌کنند، از جمله هند و ترکیه، مطرح شد اما هیچ‌ یک به نتیجه نرسید.

او هشدار داد مشکل تنها به گرانی دارو محدود نمی‌شود و بسیاری از کسانی که برای ترک یا کنترل مصرف مواد به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند، در صورت مواجهه با کمبود دارو ناچار می‌شوند به بازار غیرقانونی مواد مخدر روی آورند.

یک شهروند دی‌ماه ۱۴۰۴ در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت با وجود یک دهه فعالیت در مرکز درمان اعتیاد، حمایتی از سازمان بهزیستی دریافت نکرده و لغو پروانه برخی مراکز، بسیاری از بیماران را به مصرف متادون سوق داده است.

به گفته صفاتیان، از آنجا که قیمت تریاک در بازار غیرقانونی بسیار بالاست، برخی مصرف‌کنندگان ممکن است به سمت مواد خطرناک‌تری مانند شیشه سوق پیدا کنند.

این کارشناس حوزه اعتیاد تاکید کرد چنین روندی می‌تواند مصرف‌کنندگان را به استفاده هم‌زمان از چند ماده مخدر و روان‌گردان بکشاند؛ وضعیتی که درمان را دشوارتر کرده و پیامدهای جسمی، روانی، خانوادگی و اقتصادی گسترده‌تری به همراه دارد.

او همچنین پیش‌بینی کرد در صورت ادامه مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیت‌های ارزی، کمبود شربت تریاک، متادون و دیگر داروهای درمان اعتیاد در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

در شرایطی که کمبود داروهای درمان اعتیاد ادامه دارد، نگرانی‌ها درباره دشوارتر شدن روند درمان و افزایش گرایش به مواد پرخطر رو به افزایش است.

صفاتیان گفت که به باور او، ریشه کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد به ضعف عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر و نهادهای مسئول در تامین مواد اولیه و برنامه‌ریزی برای مقابله با بحران بازمی‌گردد.