تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد نشانههای اعتراض به حکومت همچنان بر دیوارهای تهران دیده میشود؛ حتی در مواردی که تلاش شده این شعارها از منظر عمومی پنهان شوند.
در یکی از این تصاویر، شعار «مرگ بر خامنهای» بر دیواری در تهران دیده میشود که با رنگ قرمز روی آن پوشانده شده است. با این حال، بخشهایی از نوشته همچنان قابل تشخیص است و اثر تلاش برای محو آن بهروشنی دیده میشود.
در تصویر دیگری نیز جمله «خون ما پاک نمیشه» روی دیواری نقش بسته است؛ شعاری که یادآور کشتهشدگان و زخمیهای اعتراضات و رویدادهای سالهای اخیر است.
انتظار میرود جنگ علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای آن بر امنیت و بازار انرژی، محور اصلی گفتوگوهای رهبران کشورهای گروه هفت در نشست سهشنبه ۲۶ خرداد باشد. این نشست در حالی برگزار میشود که توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی و آینده تحولات خاورمیانه همچنان با ابهامهای جدی همراه است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، امیدوار بود با دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و از موضعی قدرتمند وارد نشست گروه هفت شود. با این حال، پرسشهایی درباره جزییات توافق و میزان پایبندی طرفین به آن همچنان باقی مانده است.
مقامهایی از چهار کشور عضو گروه هفت اعلام کردهاند که نحوه مدیریت تحولات خاورمیانه پس از توافق اخیر، یکی از موضوعات اصلی گفتوگوهای پشت درهای بسته رهبران خواهد بود.
همزمان، رهبران مصر، قطر و امارات متحده عربی نیز به دعوت امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در بخشی از نشست حضور خواهند داشت تا درباره تحولات منطقه رایزنی کنند. همچنین قرار است دونالد ترامپ بهصورت جداگانه با رهبران این سه کشور دیدار کند.
نحوهٔ شادی محمد محبی پس از زدن گل در شبکههای اجتماعی واکنشهای زیادی به دنبال داشته است.
محبی بعد از زدن گل دوم، دستش را به شکل اسلحه درآورد و رو به هواداران گرفت.
این شادی جنجالی موجی از واکنش در رسانههای اجتماعی به راه انداخته و اتهامات متعددی مطرح شده مبنی بر اینکه رفتار محبی تعمدی و تحریکآمیز بوده است. در حال حاضر، بسیاری از هواداران از فیفا میخواهند که این حرکت را بررسی و محبی را جریمه کند.
محبی دربارهٔ شادی گلش گفت که «این چیزی است که به ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود؛ همین.» حال باید دید که آیا فیفا به این موضوع ورود خواهد کرد یا نه.
روزنامه کیهان، که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، نوشت که مجتبی خامنهای در تمامی پیامهای خود از زمان انتصاب به عنوان رهبر جمهوری اسلامی تاکنون هیچ اشارهای به موضوع هستهای نکرده و جایگاهی برای آن در چشمانداز پایان جنگ در نظر نگرفته است.
کیهان این رویکرد را «اقدامی معنادار» توصیف کرد و نوشت که این موضوع میتواند نشانهای از آن باشد که از نگاه جمهوری اسلامی، پرونده مذاکرات هستهای پس از حملات آمریکا و اسرائیل مختومه شده و تلاشی برای احیای آن صورت نخواهد گرفت.
این روزنامه همچنین نوشت که این رویکرد را میتوان یکی از مهمترین خطوط قرمز ترسیمشده از سوی رهبر جمهوری اسلامی دانست. به نوشته کیهان، هرگونه مذاکره برای تعیین شرایط پایان جنگ نباید در امتداد مذاکرات پیشین هستهای و در همان چهارچوب و با همان اهداف دنبال شود.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد قطر در حال برنامهریزی برای افزایش سریع تولید گاز طبیعی مایع (الانجی) پس از بازگشایی تنگه هرمز است و قصد دارد ظرف دو ماه بخش عمده ظرفیت صادراتی خود را احیا کند.
به گفته این منابع، شرکت قطر انرژی به خریداران اعلام کرده است که یک ماه پس از برقراری عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز، تولید را به حدود ۵۰ درصد ظرفیت خواهد رساند و این میزان ظرف دو ماه به حدود ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت.
منابع آگاه همچنین گفتند بازگرداندن ظرفیت باقیمانده، معادل دو خط تولید، به دلیل آسیبهای ناشی از حملات موشکی ایران در ماه مارس به سالها زمان نیاز خواهد داشت.
قطر در هفته نخست جنگ و پس از حمله جمهوری اسلامی، بزرگترین تاسیسات تولید الانجی جهان را تعطیل کرد؛ اقدامی که به لغو محمولههای صادراتی و کاهش اعتبار این کشور بهعنوان یکی از تامینکنندگان اصلی انرژی منجر شد.
مجتمع راس لفان، که سال گذشته نزدیک به یکپنجم عرضه جهانی الانجی را تامین کرده بود، بیش از سه ماه است که عمدتا غیرفعال مانده، زیرا محدودیتهای ایجادشده در تنگه هرمز انتقال گسترده گاز را با مشکل مواجه کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد رهبران اروپایی در نشست گروه هفت به دونالد ترامپ هشدار خواهند داد یک توافق «موقت و سطحی» ممکن است به تثبیت برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی منجر شود. آنها همچنین از رییسجمهوری آمریکا خواهند خواست در راهبرد خود درباره مناقشه اوکراین تجدیدنظر کند.
این نشست که از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اویان-له-بن فرانسه در ساحل دریاچه ژنو برگزار میشود، رهبران کشورهای فرانسه، بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده را به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا گرد هم آورده است.
ترامپ شامگاه ۲۵ خرداد پس از ورود به فرانسه گفت توافق اخیر میان تهران و واشینگتن «موفقیتهای زیادی به همراه خواهد داشت».
آمریکا و حکومت ایران بامداد ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان دادن به جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم قرار است جمعه ۲۹ خرداد بهطور رسمی در سوئیس امضا شود.
تاکید بر ضرورت دستیابی به توافق نهایی
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، ۲۵ خرداد با اشاره به روند گفتوگوها با جمهوری اسلامی اعلام کرد اولویت اصلی دستیابی به «یک توافق محکم، جدی و نهایی» است.
او افزود گفتوگوهای ظهر سهشنبه بر تضمین امنیت عبور و مرور در تنگه هرمز متمرکز خواهد بود.
این موضوع شامل بررسی تشکیل احتمالی یک ماموریت دریایی به رهبری فرانسه و بریتانیا و همچنین شناسایی مسیرهای جایگزین انرژی برای دور زدن این آبراه است.
این در حالی است که ترامپ ابراز اطمینان کرده است که تنگه هرمز ۲۹ خرداد «بهطور کامل» برای کشتیرانی باز خواهد بود.
رهبران امارات متحده عربی، قطر و مصر قرار است در اجلاس گروه هفت در فرانسه حضور یابند.
رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد این کشورها احتمالا وارد جزییات پرونده هستهای جمهوری اسلامی نخواهند شد، اما انتظارات خود را درباره روند آینده تحولات منطقهای و مذاکرات مطرح خواهند کرد.
بر اساس یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن، یک دوره ۶۰ روزه برای گفتوگوهای تخصصی در نظر گرفته شده است؛ مذاکراتی که قرار است بر موضوعات حساسی همچون سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده حکومت ایران و چگونگی رفع تحریمها تمرکز داشته باشد.
به گزارش رویترز، کشورهای اروپایی بیم آن دارند که تیم مذاکرهکننده آمریکا بهدلیل «کمتجربگی» نتواند در مرحله بعدی به یک توافق هستهای مستحکم دست یابد یا برنامه موشکهای بالستیک تهران را در مذاکرات بگنجاند؛ موضوعی که میتواند به ادامه تنشها و طولانی شدن بنبست دیپلماتیک منجر شود.
رویترز نوشت فرانسه، بریتانیا و آلمان میکوشند جایگاه خود را در مذاکرات آینده درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی بازیابند. این گفتوگوها در ماههای اخیر عمدتا با محوریت واشنگتن و تهران پیش رفته و نقش کشورهای اروپایی در آن کمرنگ شده است.
تروئیکای اروپایی از سال ۲۰۰۳ درگیر گفتوگوهای هستهای با حکومت ایران بودند و در ادامه نیز در کنار دولت باراک اوباما نقش مهمی در شکلگیری توافق هستهای سال ۲۰۱۵، موسوم به برجام، ایفا کردند.
در هفتههای گذشته، رییسجمهوری آمریکا بارها برجام را مورد انتقاد قرار داده و آن را «توافق بد» خوانده است.
تلاش برای تغییر راهبرد ترامپ در قبال اوکراین
رویترز در ادامه گزارش داد دیپلماتهای اروپایی اجلاس گروه هفت را فرصتی میدانند تا ترامپ را متقاعد کنند که پیشنهادهای پیشین واشینگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «بیش از اندازه به نفع مسکو» بوده است.
بر اساس این گزارش، کشورهای اروپایی قصد دارند به ترامپ این پیام را منتقل کنند که علیرغم تشدید تحریمها علیه مسکو و افزایش حمایتهای نظامی از اوکراین، همچنان آماده گفتوگو با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، هستند.
به باور متحدان اروپایی کییف، این روسیه است که مانع پیشرفت روند صلح شده و نه اوکراین.
ترامپ ۲۵ خرداد اعلام کرد به باور او، پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، برای برداشتن گامهایی در جهت خاتمه جنگ آمادگی دارند.
زلنسکی قرار است در نخستین نشست گروه هفت در ۲۶ خرداد که به موضوع «برقراری صلح در اوکراین» اختصاص دارد، حضور یابد و احتمال دیدار جداگانه او با ترامپ نیز مطرح شده است.
در شرایطی که مذاکرات صلح متوقف شده، زلنسکی در تلاش است با فعالتر کردن مسیر دیپلماسی و تقویت نقش اروپا، روند مذاکرات را احیا کند.
زلنسکی ۲۵ خرداد اعلام کرد پیشنهاد دیدار با پوتین را در حاشیه اجلاس گروه هفت مطرح کرده است، اما مسکو آماده پذیرش چنین پیشنهادی نبوده است.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، پیشتر در مصاحبه با خبرنگاران در اویان گفت: «اوکراین خط مقدم را حفظ کرده و حتی در برخی مناطق موفق به بازپسگیری بخشی از سرزمینهای خود شده است.»
او اضافه کرد: «اوکراین توانایی هدف قرار دادن اهداف راهبردی در عمق خاک روسیه را توسعه داده است. همچنین اوکراین به یکی از پیشگامان جهانی در تولید تجهیزات نظامی پیشرفته و نوآورانه تبدیل شده است.»
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است؛ اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.