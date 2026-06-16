انتظار می‌رود جنگ علیه جمهوری اسلامی و پیامدهای آن بر امنیت و بازار انرژی، محور اصلی گفت‌وگوهای رهبران کشورهای گروه هفت در نشست سه‌شنبه ۲۶ خرداد باشد. این نشست در حالی برگزار می‌شود که توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی و آینده تحولات خاورمیانه همچنان با ابهام‌های جدی همراه است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، امیدوار بود با دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی و از موضعی قدرتمند وارد نشست گروه هفت شود. با این حال، پرسش‌هایی درباره جزییات توافق و میزان پایبندی طرفین به آن همچنان باقی مانده است.

مقام‌هایی از چهار کشور عضو گروه هفت اعلام کرده‌اند که نحوه مدیریت تحولات خاورمیانه پس از توافق اخیر، یکی از موضوعات اصلی گفت‌وگوهای پشت درهای بسته رهبران خواهد بود.

هم‌زمان، رهبران مصر، قطر و امارات متحده عربی نیز به دعوت امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در بخشی از نشست حضور خواهند داشت تا درباره تحولات منطقه رایزنی کنند. همچنین قرار است دونالد ترامپ به‌صورت جداگانه با رهبران این سه کشور دیدار کند.