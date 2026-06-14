متن قطعنامه که از سوی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، چهارشنبه با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع در نشست غیرعلنی شورای حکام به تصویب رسید. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رای منفی و ونزوئلا اجازه شرکت در رای‌گیری را نیافت.

قطعنامه شورای حکام از تهران می‌خواهد فورا با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و اجازه دهد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون هیچ محدودیتی از همه تاسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند.

این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است آمار دقیق مواد هسته‌ای خود را از جمله درباره بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کند.

دفاع نماینده روسیه از جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال

میخائیل اولیانف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی اختصاصی با احمد صمدی خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت: «اگر آمریکایی‌ها خواهان ایجاد دسترسی برای آژانس هستند، باید تضمین بدهند که از این پس هیچ حمله نظامی دیگری رخ نخواهد داد.»

او افزود: «من این قطعنامه را نمی‌پسندم. این صرفا اقدامی شرم‌آور و بسیار ریاکارانه است.»

اولیانف در ادامه با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها سال گذشته تاسیسات هسته‌ای ایران را ویران کردند گفت: «به دنبال آن تهران همکاری خود را با آژانس متوقف کرد، زیرا پس از حملات نظامی، وضعیت به‌طور کامل تغییر کرده است.»

اولیانف افزود: «اکنون طرف مقصر، همان طرفی که همکاری میان آژانس و ایران را تضعیف کرد، تلاش می‌کند بر قربانی این اقدام ،این جنایت و تجاوز، فشار وارد کند.از دیدگاه ما، این صرفا یک اقدام تجاوزکارانه از سوی ایالات متحده و اسرائیل بود.»

نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه آمریکایی‌ها در واقع برای فعالیت‌های آژانس در ایران ارزشی قائل نیستند گفت: «آنها امروز این قطعنامه را ارائه کرده‌اند؛ نمی‌دانم با چه هدفی، اما من این پیش‌نویس قطعنامه را یک مضحکه می‌دانم.»

اولیانف افزود: «شب گذشته آمریکایی‌ها، ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها حملات نظامی متقابل انجام دادند و صبح روز بعد، آمریکایی‌ها به نشست شورای حکام می‌آیند و پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره دسترسی ارائه می‌کنند. چه نوع دسترسی؟»

او همچنین گفت : «مدیرکل آژانس نمی‌تواند بازرسان خود را به محل اعزام کند، در حالی که هر لحظه ممکن است حملات نظامی رخ دهد. این غیرممکن است. پس هدف واقعی این قطعنامه چیست؟ من نمی‌دانم.»

نماینده روسیه با بیان اینکه یک راه کاملا منطقی پیش رو وجود دارد، تصریح گرد: «آمریکایی‌ها باید مذاکرات با ایرانی‌ها را تسریع کنند، یک آتش‌بس قابل اعتماد برقرار کنند، گفت‌وگو درباره مسائل هسته‌ای را آغاز کنند و در چارچوب این روند، مسئله دسترسی‌های آژانس نیز به‌سادگی و به منطقی‌ترین شکل حل‌وفصل خواهد شد. اما به‌جای این کار، اکنون بر موضوع دسترسی متمرکز شده‌اند؛ اگر بخواهم ساده‌تر بگویم موضوع دسترسی ها در زمانی کاملاً نابهنگام مطرح شده استو»

اولیانف در پاسخ به این سوال که مدیر کل گفته براساس پادمان ها تهران باید در دوران آتش بس شرایط را برای بازرسی ها فراهم کند گفت: «من در این مورد خاص با مدیرکل موافق نیستم.بار دیگر تاکید می‌کنم: ایران قربانی است.نظام پادمان‌ها نه از سوی ایران و نه از سوی آژانس، بلکه از سوی طرف آمریکایی کاملا تضعیف شده است.آنها به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز حمله کردند؛ تاسیساتی که ماهیت صلح‌آمیز آنها از سوی آژانس تایید شده بود. این یک ضربه به رژیم عدم اشاعه هسته‌ای است.»

او افزود: «مدیرکل یک بوروکرات است.او می‌تواند هرچه می‌خواهد بنویسد، اما واقعیت این است که خود او نیز روشن کرده که در شرایط کنونی قادر نیست افرادی را به محل اعزام کند و آن‌ها را در معرض خطر قرار دهد.»

اولیانف تصریح کرد: «اگر آمریکایی‌ها خواهان ایجاد دسترسی برای آژانس هستند، باید تضمین بدهند که از این پس هیچ حمله نظامی دیگری رخ نخواهد داد. اما آمریکایی‌ها چنین تضمینی نمی‌دهند؛ برعکس، واشینگتن هر روز اعلام می‌کند که حملات نظامی جدید همچنان ممکن است. این یک نمایش تئاتری است؛ هیچ ارتباطی با سیاست واقع‌گرایانه ندارد. در واقع، این اقدامی ساختگی و غیرواقعی است.به همین دلیل است که من این قطعنامه را نمی‌پسندم.»

میخائیل اولیانف در پاسخ به این سوال که گروسی می‌گوید عدم همکاری ایران با آژانس موجب نگرانی‌های اشاعه‌ای می‌شود تصریح کرد: «چه نوع نگرانی اشاعه‌ای؟ تاسیسات هسته‌ای نابود شده‌اند. دیگر چه نگرانی اشاعه‌ای می‌تواند وجود داشته باشد؟ این وضعیت را خود آمریکایی‌ها به وجود آوردند، از ایرانی‌ها چه انتظاری دارید؟»

تصویب قطعنامه در میانه حملات نظامی

این قطعنامه تنها چند ساعت پس از آن تصویب شد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی حملات نظامی متقابلی را انجام دادند. این حملات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد ناگزیر باید به اقدام جمهوری اسلامی در سرنگون کردن یک بالگرد آپاچی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز پاسخ داده شود.

حملات اسرائیل و آمریکا در خرداد ماه سال گذشته شماری از تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم ایران را نابود کرد یا به آنها به‌شدت آسیب رساند، اما تصور می‌شود بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی‌شده تولیدشده در این تاسیسات، از جمله موادی که به سطح غنای نزدیک به درجه تسلیحاتی رسیده بودند، همچنان باقی مانده‌اند.

جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعی درباره سرنوشت این مواد در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار نداده و همچنین اجازه نداده است بازرسان آژانس به سایت‌های بمباران‌شده بازگردند و وضعیت آنها را بررسی کنند.

ایالات متحده رهبری تلاش‌ها برای تصویب این قطعنامه را بر عهده داشت، اما جمهوری اسلامی این اقدام را «تطهیر و سفیدنمایی تجاوز نظامی» توصیف کرده است؛ زیرا به گفته تهران، بازرسان آژانس پیش از حملات نظامی به این تاسیسات دسترسی داشته‌اند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دوشنبه ۱۸ خرداد در حاشینه نشست شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال، بر لزوم نقش‌آفرینی این نهاد در هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن تاکید کرد و هشدار داد توافقی که فاقد سازوکار موثر راستی‌آزمایی باشد، در عمل «توهمی از توافق» خواهد بود.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافقی خارج از چارچوب نظارتی آژانس گفت: «دو طرف می‌توانند هر توافقی که می‌خواهند داشته باشند، اما امیدوارم چنین کاری انجام ندهند.»

گروسی افزود: «فکر می‌کنم خود آنها نیز آگاه باشند که توافقی که راستی‌آزمایی مناسب بخشی از آن نباشد، در واقع توهمی از توافق است، زیرا نمی‌دانید آیا طرف مقابل به تعهدات و مفاد توافق پایبند بوده است یا خیر.»

واکنش جمهوری اسلامی

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در وین قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای تهران را «سیاسی» و «فاقد حرفه‌ای‌گری» خواند.

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در وین اعلام کرد از حقوق «غیرقابل سلب» خود، از جمله در واکنش به این قطعنامه «معیوب»، حفاظت خواهد کرد و تهران درباره واکنش مقتضی به این قطعنامه تصمیم خواهد گرفت.

پیش‌تر خبرگزاری رویترز احتمال داده بود که متن تهیه‌شده از سوی آمریکا خطر پیچیده‌تر کردن مذاکرات جاری به میانجیگری پاکستان را در پی دارد زیرا جمهوری اسلامی معمولا در واکنش به قطعنامه‌هایی که در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه آن صادر می‌شود، با تشدید فعالیت‌های هسته‌ای یا کاهش همکاری‌های خود دست به اقدام تلافی‌جویانه زده است.

شورای حکام یکی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و متشکل از ۳۵ کشور عضو است که درباره مسائل مهم آژانس، از جمله پرونده هسته‌ای کشورها، قطعنامه‌ها و ارجاع احتمالی پرونده‌ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم‌گیری می‌کند.

قطعنامه‌های پیشین شورای حکام آژانس درباره ایران که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بودند، با اکثریت قاطع تصویب شده‌اند. یکی از این قطعنامه‌ها که در آبان ۱۴۰۴ تصویب شد ، از ایران خواسته بود «بی‌درنگ» آژانس را از وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تاسیسات آسیب‌دیده خود مطلع کند. جمهوری اسلامی هنوز به این خواسته آژانس پاسخ نداده است.

سه قطعنامه دیگر این نهاد که ۲۹ آبان ۱۴۰۴ ، ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، یک آذر ۱۴۰۳ تصویب شده بود محتوایی مشابه داشت. در قطعنامه خرداد ۱۴۰۴ تاکید شده بود که تهران با انباشت اورانیوم با غنای بالا و محدود کردن دسترسی بازرسان، تعهدات پادمانی خود را نقض کرده و باید فورا همکاری با آژانس را از سر بگیرد.

قطعنامه آذر ۱۴۰۳ نیز ضمن درخواست از تهران مبنی بر همکاری فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد می‌‌خواست که گزارشی جامع از روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهیه کند.

جمهوری اسلامی پس از تصویب این قطعنامه‌ها با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه، آنها را «غیرقانونی» خوانده بود.