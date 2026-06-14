مقام ارشد جمهوری اسلامی: آمریکا با رقیقسازی ذخایر اورانیوم در داخل ایران موافقت کرد
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد پیشنویس نهایی تفاهمنامه میان تهران و واشینگتن طیف گستردهای از موضوعات شامل پرونده هستهای، بازگشایی تنگه هرمز و معافیتهای تحریمی را در بر میگیرد.
بر اساس این گزارش که یکشنبه ۲۴ خرداد منتشر شد، پس از موافقت دو طرف با این تفاهمنامه، مذاکرات درباره توافق نهایی طی ۶۰ روز آینده ادامه خواهد یافت.
این مقام حکومت ایران گفت پیشنویس تفاهمنامه در بخش مربوط به تنگه هرمز، شامل بازگشایی این گذرگاه راهبردی از سوی جمهوری اسلامی بلافاصله پس از توافق و لغو محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا است.
به گزارش رویترز، تهران طبق مفاد این تفاهمنامه متعهد میشود نه سلاح هستهای تولید کند و نه به آن دست یابد.
همچنین جمهوری اسلامی میپذیرد تا زمان دستیابی به توافق نهایی، وضعیت کنونی برنامه هستهای خود را حفظ کند؛ از جمله اینکه دست به غنیسازی اورانیوم نزند و تاسیسات اتمی خود را گسترش ندهد.
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، ایالات متحده نیز موافقت میکند که تهران ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود را در داخل ایران رقیقسازی کند و سازوکار اجرای این اقدام ظرف ۶۰ روز آینده مورد بحث و توافق قرار گیرد.
در گزارش رویترز به نام این مقام حکومت ایران اشارهای نشده است.
۲۲ خرداد، اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ در چارچوب تلاشها برای حلوفصل اختلافات هستهای با حکومت ایران، با طرحی موافقت کرده است که بر اساس آن، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل رقیقسازی شود.
این پایگاه خبری نوشت طبق یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن، حکومت ایران تعهدات مشخصی را در قبال برنامه هستهای خود خواهد پذیرفت؛ از جمله اینکه هرگز در پی دستیابی به سلاح هستهای نباشد و بنبست موجود بر سر ذخایر اورانیوم خود را از میان بردارد.
این در حالی است که برخی چهرههای حامی حکومت ایران از مفاد این توافق احتمالی انتقاد کردهاند.
جنگ روایتها درباره آزادسازی داراییهای تهران
رویترز در ادامه گزارش خود به نقل از مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داد بر اساس مفاد تفاهمنامه احتمالی، آمریکا متعهد میشود تا زمان دستیابی به توافق نهایی، هیچ تحریم جدیدی علیه تهران اعمال نکند.
همچنین آمریکا برای مدتزمانی مشخص، از اجرای تحریمهای نفتی علیه حکومت ایران صرفنظر میکند تا تهران بتواند نفت خود را بفروشد و درآمد حاصل از آن را دریافت کند.
به گفته این مقام جمهوری اسلامی، آمریکا همچنین با آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده حکومت در خارج از کشور موافقت میکند.
او افزود این اقدام از طریق انتقال مستقیم پول، همکاری کشورهای منطقه و ایجاد خطوط اعتباری مالی انجام خواهد شد.
شورای سردبیری اورشلیمپست ۲۴ خرداد در سرمقالهای، نسبت به احتمال آزادسازی بخشی از داراییهای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد تهران از آن برای بازسازی توان تسلیحاتی، تثبیت حاکمیت، پاداش به نیروهای امنیتی و احیای شبکههای نیابتی بهره خواهد گرفت.
این روزنامه توافق احتمالی را «برجام ۲» توصیف کرد و نوشت چنین توافقی میتواند تلاشهای صورتگرفته برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
این در حالی است که در روزهای گذشته، رییسجمهوری آمریکا بارها برجام را مورد انتقاد قرار داده و آن را «توافق بد» خوانده است.
ترامپ ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت برخلاف برجام، در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی «هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد».
همزمان با گزارشها از پیشرفت در مذاکرات تهران و واشینگتن، ارتش اسرائیل در واکنش به حملات حزبالله، منطقه ضاحیه بیروت را هدف قرار داد. این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی بارها برقراری آتشبس در لبنان را یکی از شروط خود برای توافق با آمریکا عنوان کردهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، یکشنبه ۲۴ خرداد با انتشار بیانیهای مشترک اعلام کردند ارتش اسرائیل در پاسخ به حملات حزبالله به خاک این کشور، به ضاحیه حمله کرده است.
در این بیانیه آمده است: «اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد.»
رسانههای اسرائیلی به نقل از یک منبع آگاه گزارش دادند هدف این عملیات، یکی از فرماندهان ارشد واحد ارتباطات حزبالله بوده است.
سخنگوی ارتش اسرائیل نیز خبر داد یک مقر حزبالله در حمله هدفمند به ضاحیه هدف قرار گرفت.
به گزارش رسانههای لبنانی، در این حمله یک نفر کشته شد و چهار تن دیگر زخمی شدند.
حملات حزبالله به شمال اسرائیل
ارتش اسرائیل ۲۴ خرداد اعلام کرد یک پهپاد حزبالله به منطقهای در شمال این کشور در نزدیکی مرز لبنان اصابت کرد.
به گفته ارتش، این حمله هیچ کشته یا مجروحی بر جای نگذاشت.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل نیز نوشت این سومین حادثه مشابه در روز یکشنبه به شمار میرود.
همزمان، آژیر هشدار در چندین شهرک در منطقه الجلیل علیا در شمال اسرائیل به صدا درآمد.
در واکنش به این تحولات، بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، از نتانیاهو خواسته بود مطابق وعدههای پیشین خود و در پاسخ به پرتاب راکت و پهپاد از خاک لبنان به شمال اسرائیل، ضاحیه بیروت را هدف قرار دهد.
پیشتر، وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده بود هرگونه حمله به شهرهای شمالی این کشور، با حمله به ضاحیه پاسخ داده میشود.
تداوم تنشها میان حزبالله و اسرائیل در شرایطی رخ میدهد که گمانهزنیها درباره دستیابی احتمالی تهران و واشینگتن به توافق افزایش یافته است.
مقامهای جمهوری اسلامی طی هفتههای اخیر بارها تاکید کردهاند هرگونه توافق برای پایان دادن به جنگ باید با برقراری آتشبس در لبنان همراه باشد.
روزنامه اسرائیل هیوم ۲۳ خرداد به نقل از یک منبع ارشد دیپلماتیک نوشت اسرائیل الزامی به امضای توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن ندارد و همچنان قادر خواهد بود در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما اقداماتش باید با هماهنگی ایالات متحده انجام شود.
حملات اسرائیل به جنوب لبنان
ارتش اسرائیل ۲۴ خرداد به ساکنان ۲۹ روستا و شهرک در جنوب لبنان هشدار داد پیش از حملات برنامهریزیشده علیه حزبالله، این مناطق را تخلیه کنند.
بر اساس این هشدار، ساکنان ۱۶ منطقه موظف شدهاند دستکم یک کیلومتر از محل سکونت خود فاصله بگیرند و ساکنان ۱۳ شهر و روستای دیگر نیز باید به شمال رودخانه زهرانی منتقل شوند.
آویخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، در شبکه ایکس نوشت در پی نقض توافق آتشبس از سوی حزبالله، ارتش اسرائیل ناگزیر است با قدرت علیه این گروه نیابتی جمهوری اسلامی اقدام کند.
رسانههای لبنانی صبح ۲۴ خرداد گزارش دادند همزمان با پیشروی نیروهای اسرائیلی در منطقه، توپخانه ارتش اسرائیل شهرکهای مجدل زون و المنصوری در جنوب لبنان را هدف گلولهباران قرار داده است.
رسانههای لبنانی همچنین از حمله اسرائیل به نبطیه در جنوب این کشور خبر دادند.
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست ۲۴ خرداد در سرمقالهای، با انتقاد از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن هشدار داد توافقی که صرفا به مواد هستهای بپردازد، اما با برنامه موشکی و شبکههای نیابتی جمهوری اسلامی مقابله نکند، نمیتواند مدعی تامین امنیت اسرائیل باشد.
بر اساس این سرمقاله، هرگونه توافقی که اسرائیل را به توقف درگیریها در لبنان وادار کند، بدون آنکه تضمینهای مشخصی درباره خلع سلاح حزبالله و قطع حمایت جمهوری اسلامی ارائه دهد، حق اسرائیل برای دفاع از شهروندانش را تضعیف خواهد کرد.
شورای سردبیری روزنامه اورشلیمپست با انتقاد از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن هشدار داد چنین توافقی میتواند تلاشهای صورتگرفته برای مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
این روزنامه یکشنبه ۲۴ خرداد در سرمقالهای، توافق احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا را «برجام ۲» توصیف کرد و نوشت در صورت صحت گزارشهای منتشرشده درباره مفاد یادداشت تفاهم، چارچوب مورد نظر دولت دونالد ترامپ «یک فاجعه» خواهد بود.
بر اساس این سرمقاله، یک یادداشت تفاهم تنها زمانی میتواند مفید واقع شود که «تعهداتی قاطع» را در بر گیرد و نهایی شدن آن پیش از پاسخگویی به پرسشهای دشوار «خطرناک» خواهد بود.
اورشلیمپست با اشاره به چارچوب زمانی تعیینشده برای مذاکرات پس از توافق اولیه افزود: «در خاورمیانه ۶۰ روز زمانی کافی است تا واقعیتهای میدانی دستخوش تغییر شوند. ایران میتواند دست به جابهجایی مواد [هستهای] بزند، تاسیسات خود را مستحکمتر کند، بر میانجیها فشار وارد آورد و هرگونه تاخیر را بهعنوان نشانه سوءنیت طرف مقابل جلوه دهد.»
سیانان ۲۳ خرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر، محل نگهداری ذخایر اورانیوم غنیشده خود را پلمب و ورودیها را مینگذاری کرده است.
پیشتر در ۲۲ خرداد، پایگاه خبری واینت نوشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در گفتوگوی اخیر خود با رییسجمهوری آمریکا تاکید کرده است اسرائیل «قربانی» توافق احتمالی تهران و واشینگتن نخواهد شد.
نگرانی اسرائیل از نادیده گرفته شدن برنامه موشکی و نیروهای نیابتی تهران
شورای سردبیری اورشلیمپست در ادامه نوشت اگرچه مقامهای اسرائیلی بارها اعلام کردهاند ترامپ از نگرانیها و مواضع اسرائیل آگاه است، اما این موضوع بهتنهایی کافی نیست و اسرائیل هیچگاه طرف مذاکرات اخیر نبوده است.
در این سرمقاله آمده است: «نادیده گرفتن موشکهای بالستیک در توافق اصلی، به ضعیفتر شدن این چارچوب خواهد انجامید. ایران تنها از طریق غنیسازی اورانیوم اسرائیل را تهدید نمیکند. ایران از طریق موشکها، پهپادها، حزبالله، حوثیها، شبهنظامیان در عراق و سوریه، و همچنین زیرساختهایی که به این نیروها امکان میدهد اسرائیل را زیر آتش نگه دارند، اسرائیل را تهدید میکند.»
اورشلیمپست هشدار داد توافقی که صرفا به مواد هستهای بپردازد، اما با سامانههای پرتاب و شبکههای منطقهای شکلگرفته پیرامون آن مقابله نکند، نمیتواند مدعی تامین امنیت اسرائیل باشد.
بر اساس این سرمقاله، هرگونه توافقی که اسرائیل را به توقف درگیریها در لبنان وادار کند، بدون آنکه تضمینهای مشخصی درباره خلع سلاح حزبالله، قطع حمایت مالی جمهوری اسلامی و حملات فرامرزی ارائه دهد، حق اسرائیل برای دفاع از شهروندانش را تضعیف خواهد کرد.
این روزنامه تاکید کرد نمیتوان انتظار داشت اسرائیل امنیت مناطق شمالی خود را به وعدههای تهران گره بزند.
روزنامه اسرائیل هیوم ۲۳ خرداد به نقل از یک منبع ارشد دیپلماتیک نوشت اسرائیل الزامی به امضای توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن ندارد و همچنان قادر خواهد بود در برابر تهدیدها از خود دفاع کند، اما اقداماتش باید با هماهنگی ایالات متحده انجام شود.
مقامهای جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر بارها تاکید کردهاند تهران درباره برنامه موشکی خود وارد مذاکره نخواهد شد.
برجام با نامی جدید؟
شورای سردبیری اورشلیمپست در ادامه نسبت به احتمال آزادسازی بخشی از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد این موضوع به میانهرو شدن حکومت نخواهد انجامید، بلکه تهران از آن برای بازسازی توان تسلیحاتی، تثبیت حاکمیت، پاداش به نیروهای امنیتی و احیای شبکههای نیابتی بهره خواهد گرفت.
این روزنامه نوشت: «چنین امتیازاتی خیانت به مردم ایران است. به آنان گفته شده بود جهان آزاد ماهیت رژیمی را که بر آنان حکومت میکند، بهخوبی میشناسد. به آنان گفته شده بود فشار بر تهران متوجه کسانی است که مخالفان را زندانی و زنان را سرکوب میکنند، شهروندان را به فقر میکشانند و ثروت ملی را به جنگهای خارجی اختصاص میدهند.»
اورشلیمپست مذاکرات کنونی را به «برجام ۲» تشبیه کرد و افزود در زمان ریاستجمهوری باراک اوباما، برجام بهعنوان راهکاری «عملگرایانه» برای به تعویق انداختن برنامه هستهای جمهوری اسلامی معرفی شد، اما در عمل به تهران زمان، منابع مالی و مشروعیت داد و بخش قابل توجهی از اقدامات منطقهای حکومت ایران را نادیده گرفت.
در ادامه آمده است: «احتمال میرود چارچوب کنونی همان اشتباه را با نامی جدید تکرار کند؛ یعنی اعطای امتیازهای زودهنگام، زمانبندیهای مبهم، به تعویق انداختن مذاکرات فنی و خودداری از مواجهه با ساختار کامل قدرت حکومت ایران.»
همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق، برخی چهرههای حامی حکومت ایران از مفاد این موافقتنامه احتمالی انتقاد کردند. پیشتر نیز گزارشهایی از وجود اختلاف نظر در میان نهادها و مقامهای جمهوری اسلامی درباره روند پیشبرد مذاکرات منتشر شده بود.
به گزارش رجانیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و از اعضای هیات اعزامی به مذاکرات اسلامآباد، جمعه ۲۲ خرداد در سخنانی توافق احتمالی با آمریکا را «خسارت محض» خواند.
او گفت: «تحریمهای آمریکا با این متن لغو نمیشود. تحریمهای شورای امنیت لغو نمیشود. اصلیترین تحریمها، تحریم کنگره آمریکاست که نیاز به مصوبه دارد. در متن فقط وعده لغو تحریمهای کنونی - آن هم مبهم و معلوم نیست تحقق یابد - آمده است. سرنوشت تحریمهای جدید بعد از توافق چه میشود؟»
این نماینده مجلس ادامه داد: «ایران در تنگه هرمز حق عوارض و مدیریت ندارد. باید تردد همه کشتیهای تجاری تمام کشورهای دنیا بدون محدودیت باشد. الان مدیریت تنگه به دست سپاه است، اما بلافاصله بعد از توافق، مدیریت ایران از بین میرود.»
نبویان افزود «تضمین توافق» منوط به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و حضور «نیروهای دشمن» در منطقه تا دستیابی به «توافق نهایی» ادامه خواهد داشت، اما زمان رسیدن به این توافق همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۲۲ خرداد کوشید روایتی متفاوت از روند توافق با آمریکا ارائه کند.
تسنیم نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر در پی آن بود تا از طریق «تهدید و اقدام نظامی» و «فشار میانجی قطری»، جمهوری اسلامی را به پذیرش تغییراتی در متن پیشنهادی وادار کند، اما تهران به این موضوع تن نداد.
۲۱ خرداد، ترامپ از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات تهران و واشینگتن خبر داد و افزود: «ما به یک توافق عالی برای پایان جنگ ایران دست یافتهایم.»
او همچنین اعلام کرد احتمال میرود توافق میان دو طرف «ظرف چند روز آینده» نهایی شود.
نبویان: آزادسازی داراییها مشروط به پیشرفت مذاکرات شده است
نبویان در ادامه اظهارات خود اعلام کرد طبق توافق احتمالی، آزادسازی داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی به «پیشرفت مذاکرات» گره خورده است، در حالی که این موضوع «باید پیششرط توافق میبود».
او افزود: «ایران حق تولید بمب اتم ندارد، سرنوشت مواد غنیشده با رضایت آمریکاست و باید درباره تمام موارد مرتبط با هستهای مذاکره شود. منابع و مصارف صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری مبهم است و باید با توافق آمریکا صورت بگیرد. وصول منافع ایران موکول به توافق نهایی است.»
این نماینده مجلس تاکید کرد: «صحبت از پیروزی با این متن مبهم و خسارتبار، کاملا غلط است.»
در هفتههای گذشته، برخی گزارشها از ایجاد یک «صندوق سرمایهگذاری» ۳۰۰ میلیارد دلاری در ایران در چارچوب توافق احتمالی جمهوری اسلامی و ایالات متحده حکایت داشت، اما این موضوع هیچگاه به تایید مقامهای کاخ سفید نرسید.
پایگاه خبری اکسیوس ۲۲ خرداد نوشت هنوز مشخص نیست توافق احتمالی تهران و واشینگتن شامل جزییات روشنی درباره سرنوشت میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در خارج از کشور خواهد بود یا نه.
به نوشته این رسانه، تهران خواستار دسترسی فوری به بخشی از این منابع مالی پس از امضای هر توافق اولیه است، اما واشینگتن تاکید دارد آزادسازی این داراییها باید بهصورت مرحلهای و متناسب با میزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش انجام شود.
به گزارش رجانیوز، حمید رسایی، نماینده مجلس، نیز از مبهم بودن مفاد توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن انتقاد کرد.
رسایی گفت: «ما در دو جا یک محتوا را محرمانه میکنیم: وقتی میخواهیم دشمن نفهمد و وقتی میخواهیم دوست متوجه نشود. استدلال هر کدام هم مشخص است. دشمن نباید به اسرار ما پی ببرد. دوست هم وقتی از ضرر ما مطلع شود، ناراحت و گاه عصبانی میشود.»
او اضافه کرد: «وقتی مذاکرات با دشمنی به نام آمریکاست، محرمانگی به این دلیل معنا ندارد. وقتی قرار است مذاکرهکنندگان خطوط قرمز را رعایت کنند، باز دلیلی برای پنهانکاری از دوست نیست.»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی، به گمانهزنیها درباره توافق با آمریکا واکنش نشان داد و در پیامی نوشت متنهای منتشرشده از این توافق «در صورت صحت، هیچ نسبتی با مطالبات مردم ایران ندارد».
آرمان ایران، رسانه نزدیک به سعید جلیلی، نیز با انتشار مطالبی در کانال تلگرامی خود به انتقاد از این توافق پرداخت.
این رسانه نوشت: «برنامهریزیها در حال انجام است تا مراسم جشن امضای توافق با قاتلان رهبر انقلاب ۱۴ ژوئن [۲۴ خرداد] در روز تولد ترامپ در ژنو برگزار شود.»
پایگاه خبری بلومبرگ ۲۲ خرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن احتمالا هفته آینده در شهر ژنو سوئیس امضا خواهد شد.
اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ در چارچوب تلاشها برای حلوفصل اختلافات هستهای با حکومت ایران، با طرحی موافقت کرده است که بر اساس آن، ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی میتواند در داخل کشور و تحت نظارت بازرسان سازمان ملل، رقیقسازی شود.
این پایگاه خبری جمعه ۲۲ خرداد نوشت طبق یادداشت تفاهم احتمالی میان تهران و واشینگتن، حکومت ایران تعهدات مشخصی را در قبال برنامه هستهای خود خواهد پذیرفت؛ از جمله اینکه هرگز در پی دستیابی به سلاح هستهای نباشد و بنبست موجود بر سر ذخایر اورانیوم خود را از میان بردارد.
یک منبع دیپلماتیک به اکسیوس گفت این یادداشت تفاهم «تمام جزییات مربوط به مسائل هستهای را در بر میگیرد» و «همه خواستههای ایالات متحده را برآورده میکند».
با این حال، اکسیوس گزارش داد هرگونه اقدام در خصوص برنامه هستهای جمهوری اسلامی به دستیابی به توافقی دیگر وابسته است.
این رسانه افزود با توجه به پیچیدگی مذاکرات بر سر یادداشت تفاهم اولیه، چشمانداز رسیدن به یک توافق جامعتر مبهم به نظر میرسد.
بر اساس این گزارش، این یادداشت تفاهم آتشبس را به مدت ۶۰ روز، از جمله در لبنان، تمدید میکند و در این مدت، مذاکرات هستهای برگزار خواهد شد.
پایگاه خبری بلومبرگ ۲۲ خرداد به نقل از منابع آگاه نوشت رسیدن تهران و واشینگتن به توافق در آستانه برگزاری نشست سران گروه ۷ محتمل است.
یک مقام گروه ۷ در مصاحبه با بلومبرگ هشدار داد هرچند نشانهها از نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق حکایت دارند، اما در گذشته نیز پیشرفتهای دیپلماتیک مشابهی رخ داده بود که در نهایت به نتیجه عملی نرسید.
نشست سران گروه ۷ قرار است از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اِویان فرانسه برگزار شود.
سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی از مهمترین موانع دستیابی دو طرف به توافقی برای پایان دادن به جنگ بوده است.
ترامپ ۲۵ اردیبهشت هشدار داد اگر جمهوری اسلامی اورانیوم غنیشده را تحویل ندهد، آمریکا در «مقطعی مناسب» وارد ایران خواهد شد.
کانال ۱۲ اسرائیل پیشتر در ۱۷ اردیبهشت گزارش داده بود خروج ذخایر اورانیوم از ایران یکی از شروط اصلی رییسجمهوری آمریکا در مذاکرات است و بدون تحقق آن، توافقی در کار نخواهد بود.
بازگشایی تنگه هرمز در برابر معافیت موقت از تحریمها
اکسیوس در ادامه به نقل از یک مقام آمریکایی و دیپلماتی از یکی از کشورهای میانجی در مذاکرات گزارش داد یادداشت تفاهم احتمالی خواهان آن است که تنگه هرمز فورا و بدون دریافت عوارض عبور بازگشایی شود و حجم تردد کشتیها در این گذرگاه ظرف ۳۰ روز به سطح پیش از جنگ بازگردد.
در مقابل، ارتش ایالات متحده محاصره بنادر جنوبی ایران را لغو خواهد کرد.
به گفته مقامهای آمریکایی، پس از بازگشایی تنگه هرمز، واشینگتن بهصورت موقت حکومت ایران را از تحریمها معاف خواهد کرد تا بتواند به مدت ۶۰ روز نفت خود را صادر کند. اقدامی که میتواند درآمد قابل توجهی برای جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد.
بر اساس این گزارش، در صورتی که تهران به تعهدات اولیه پایبند بماند و در مذاکرات بعدی «حسن نیت» نشان دهد، دامنه لغو تحریمها گسترش خواهد یافت.
یک منبع دیپلماتیک به اکسیوس گفت: «هیچ تاریخ مشخصی برای رفع تحریمها تعیین نشده است و این موضوع به نحوه اجرای توافق بستگی خواهد داشت.»
بازارهای جهانی سهام پس از اظهارات ترامپ مبنی بر احتمال نهایی شدن توافق تهران و واشینگتن در آیندهای نزدیک، شاهد رشد چشمگیری بودند.
فعالان بازار این تحولات را نشانه کاهش تنشهای ژئوپلیتیک و افزایش احتمال بازگشایی تنگه هرمز ارزیابی کردهاند.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ اخیر، تردد کشتیها را در این آبراه راهبردی مختل کرده است. اقدامی که به افزایش بهای جهانی انرژی انجامیده و به نگرانیها درباره امنیت کشتیرانی در منطقه دامن زده است.
سرنوشت مبهم داراییهای مسدودشده تهران
اکسیوس در ادامه گزارش داد هنوز مشخص نیست یادداشت تفاهم احتمالی شامل جزییات روشنی درباره سرنوشت میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در خارج از کشور خواهد بود یا نه.
به نوشته این رسانه، تهران خواستار دسترسی فوری به بخشی از این منابع مالی پس از امضای هر توافق اولیه است، اما واشینگتن تاکید دارد آزادسازی این داراییها باید بهصورت مرحلهای و متناسب با میزان پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش انجام شود.
یک منبع آمریکایی خارج از دولت ترامپ نسبت به احتمال گنجانده شدن موضوع داراییهای بلوکهشده حکومت ایران در یک توافق محرمانه جانبی ابراز نگرانی کرد.
با این حال، یک مقام آمریکایی در گفتوگو با اکسیوس، این احتمال را رد کرد.
اکسیوس افزود ایالات متحده، جمهوری اسلامی و قطر، در روزهای اخیر درباره سازوکاری گفتوگو کردهاند که بر اساس آن، تهران بتواند برای خرید کالاهای بشردوستانه به بخشی از داراییهای مسدودشده خود در قطر دسترسی پیدا کند.
۱۴ خرداد، روزنامه اورشلیمپست نوشت پافشاری جمهوری اسلامی بر آزادسازی داراییهای مسدودشدهاش به یکی از مهمترین موانع در مسیر مذاکرات تهران و واشینگتن تبدیل شده است.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی چهارشنبه ۲۰ خرداد قطعنامهای را علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی تصویب کرد و از تهران خواست هرچه زودتر ذخایر باقیمانده اورانیوم غنیشده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد این مواد را راستیآزمایی کنند.
متن قطعنامه که از سوی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بود، چهارشنبه با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع در نشست غیرعلنی شورای حکام به تصویب رسید. روسیه، چین و نیجر به این قطعنامه رای منفی و ونزوئلا اجازه شرکت در رایگیری را نیافت.
قطعنامه شورای حکام از تهران میخواهد فورا با آژانس بینالمللی انرژی اتمی همکاری کند و اجازه دهد بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی بدون هیچ محدودیتی از همه تاسیسات هستهای ایران بازرسی کنند.
این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است آمار دقیق مواد هستهای خود را از جمله درباره بیش از ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنیشده به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کند.
دفاع نماینده روسیه از جمهوری اسلامی در گفتوگو با ایراناینترنشنال
میخائیل اولیانف، نماینده روسیه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پس از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی، در گفتوگویی اختصاصی با احمد صمدی خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «اگر آمریکاییها خواهان ایجاد دسترسی برای آژانس هستند، باید تضمین بدهند که از این پس هیچ حمله نظامی دیگری رخ نخواهد داد.»
او افزود: «من این قطعنامه را نمیپسندم. این صرفا اقدامی شرمآور و بسیار ریاکارانه است.»
اولیانف در ادامه با اشاره به اینکه آمریکاییها و اسرائیلیها سال گذشته تاسیسات هستهای ایران را ویران کردند گفت: «به دنبال آن تهران همکاری خود را با آژانس متوقف کرد، زیرا پس از حملات نظامی، وضعیت بهطور کامل تغییر کرده است.»
اولیانف افزود: «اکنون طرف مقصر، همان طرفی که همکاری میان آژانس و ایران را تضعیف کرد، تلاش میکند بر قربانی این اقدام ،این جنایت و تجاوز، فشار وارد کند.از دیدگاه ما، این صرفا یک اقدام تجاوزکارانه از سوی ایالات متحده و اسرائیل بود.»
نماینده روسیه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی با بیان اینکه آمریکاییها در واقع برای فعالیتهای آژانس در ایران ارزشی قائل نیستند گفت: «آنها امروز این قطعنامه را ارائه کردهاند؛ نمیدانم با چه هدفی، اما من این پیشنویس قطعنامه را یک مضحکه میدانم.»
اولیانف افزود: «شب گذشته آمریکاییها، ایرانیها و اسرائیلیها حملات نظامی متقابل انجام دادند و صبح روز بعد، آمریکاییها به نشست شورای حکام میآیند و پیشنویس قطعنامهای درباره دسترسی ارائه میکنند. چه نوع دسترسی؟»
او همچنین گفت : «مدیرکل آژانس نمیتواند بازرسان خود را به محل اعزام کند، در حالی که هر لحظه ممکن است حملات نظامی رخ دهد. این غیرممکن است. پس هدف واقعی این قطعنامه چیست؟ من نمیدانم.»
نماینده روسیه با بیان اینکه یک راه کاملا منطقی پیش رو وجود دارد، تصریح گرد: «آمریکاییها باید مذاکرات با ایرانیها را تسریع کنند، یک آتشبس قابل اعتماد برقرار کنند، گفتوگو درباره مسائل هستهای را آغاز کنند و در چارچوب این روند، مسئله دسترسیهای آژانس نیز بهسادگی و به منطقیترین شکل حلوفصل خواهد شد. اما بهجای این کار، اکنون بر موضوع دسترسی متمرکز شدهاند؛ اگر بخواهم سادهتر بگویم موضوع دسترسی ها در زمانی کاملاً نابهنگام مطرح شده استو»
اولیانف در پاسخ به این سوال که مدیر کل گفته براساس پادمان ها تهران باید در دوران آتش بس شرایط را برای بازرسی ها فراهم کند گفت: «من در این مورد خاص با مدیرکل موافق نیستم.بار دیگر تاکید میکنم: ایران قربانی است.نظام پادمانها نه از سوی ایران و نه از سوی آژانس، بلکه از سوی طرف آمریکایی کاملا تضعیف شده است.آنها به تاسیسات هستهای صلحآمیز حمله کردند؛ تاسیساتی که ماهیت صلحآمیز آنها از سوی آژانس تایید شده بود. این یک ضربه به رژیم عدم اشاعه هستهای است.»
او افزود: «مدیرکل یک بوروکرات است.او میتواند هرچه میخواهد بنویسد، اما واقعیت این است که خود او نیز روشن کرده که در شرایط کنونی قادر نیست افرادی را به محل اعزام کند و آنها را در معرض خطر قرار دهد.»
اولیانف تصریح کرد: «اگر آمریکاییها خواهان ایجاد دسترسی برای آژانس هستند، باید تضمین بدهند که از این پس هیچ حمله نظامی دیگری رخ نخواهد داد. اما آمریکاییها چنین تضمینی نمیدهند؛ برعکس، واشینگتن هر روز اعلام میکند که حملات نظامی جدید همچنان ممکن است. این یک نمایش تئاتری است؛ هیچ ارتباطی با سیاست واقعگرایانه ندارد. در واقع، این اقدامی ساختگی و غیرواقعی است.به همین دلیل است که من این قطعنامه را نمیپسندم.»
میخائیل اولیانف در پاسخ به این سوال که گروسی میگوید عدم همکاری ایران با آژانس موجب نگرانیهای اشاعهای میشود تصریح کرد: «چه نوع نگرانی اشاعهای؟ تاسیسات هستهای نابود شدهاند. دیگر چه نگرانی اشاعهای میتواند وجود داشته باشد؟ این وضعیت را خود آمریکاییها به وجود آوردند، از ایرانیها چه انتظاری دارید؟»
تصویب قطعنامه در میانه حملات نظامی
این قطعنامه تنها چند ساعت پس از آن تصویب شد که ایالات متحده و جمهوری اسلامی حملات نظامی متقابلی را انجام دادند. این حملات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد ناگزیر باید به اقدام جمهوری اسلامی در سرنگون کردن یک بالگرد آپاچی آمریکا در نزدیکی تنگه هرمز پاسخ داده شود.
حملات اسرائیل و آمریکا در خرداد ماه سال گذشته شماری از تاسیسات غنیسازی اورانیوم ایران را نابود کرد یا به آنها بهشدت آسیب رساند، اما تصور میشود بخش عمدهای از اورانیوم غنیشده تولیدشده در این تاسیسات، از جمله موادی که به سطح غنای نزدیک به درجه تسلیحاتی رسیده بودند، همچنان باقی ماندهاند.
جمهوری اسلامی تاکنون اطلاعی درباره سرنوشت این مواد در اختیار آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار نداده و همچنین اجازه نداده است بازرسان آژانس به سایتهای بمبارانشده بازگردند و وضعیت آنها را بررسی کنند.
ایالات متحده رهبری تلاشها برای تصویب این قطعنامه را بر عهده داشت، اما جمهوری اسلامی این اقدام را «تطهیر و سفیدنمایی تجاوز نظامی» توصیف کرده است؛ زیرا به گفته تهران، بازرسان آژانس پیش از حملات نظامی به این تاسیسات دسترسی داشتهاند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دوشنبه ۱۸ خرداد در حاشینه نشست شورای حکام این نهاد وابسته به سازمان ملل در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال، بر لزوم نقشآفرینی این نهاد در هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن تاکید کرد و هشدار داد توافقی که فاقد سازوکار موثر راستیآزمایی باشد، در عمل «توهمی از توافق» خواهد بود.
او در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال درباره احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافقی خارج از چارچوب نظارتی آژانس گفت: «دو طرف میتوانند هر توافقی که میخواهند داشته باشند، اما امیدوارم چنین کاری انجام ندهند.»
گروسی افزود: «فکر میکنم خود آنها نیز آگاه باشند که توافقی که راستیآزمایی مناسب بخشی از آن نباشد، در واقع توهمی از توافق است، زیرا نمیدانید آیا طرف مقابل به تعهدات و مفاد توافق پایبند بوده است یا خیر.»
واکنش جمهوری اسلامی
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در وین قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای تهران را «سیاسی» و «فاقد حرفهایگری» خواند.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در وین اعلام کرد از حقوق «غیرقابل سلب» خود، از جمله در واکنش به این قطعنامه «معیوب»، حفاظت خواهد کرد و تهران درباره واکنش مقتضی به این قطعنامه تصمیم خواهد گرفت.
پیشتر خبرگزاری رویترز احتمال داده بود که متن تهیهشده از سوی آمریکا خطر پیچیدهتر کردن مذاکرات جاری به میانجیگری پاکستان را در پی دارد زیرا جمهوری اسلامی معمولا در واکنش به قطعنامههایی که در آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه آن صادر میشود، با تشدید فعالیتهای هستهای یا کاهش همکاریهای خود دست به اقدام تلافیجویانه زده است.
شورای حکام یکی از ارکان اصلی تصمیمگیری در آژانس بینالمللی انرژی اتمی و متشکل از ۳۵ کشور عضو است که درباره مسائل مهم آژانس، از جمله پرونده هستهای کشورها، قطعنامهها و ارجاع احتمالی پروندهها به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیمگیری میکند.
قطعنامههای پیشین شورای حکام آژانس درباره ایران که از سوی آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان ارائه شده بودند، با اکثریت قاطع تصویب شدهاند. یکی از این قطعنامهها که در آبان ۱۴۰۴ تصویب شد، از ایران خواسته بود «بیدرنگ» آژانس را از وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده و تاسیسات آسیبدیده خود مطلع کند. جمهوری اسلامی هنوز به این خواسته آژانس پاسخ نداده است.
سه قطعنامه دیگر این نهاد که ۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲ خرداد ۱۴۰۴، یک آذر ۱۴۰۳ تصویب شده بود محتوایی مشابه داشت. در قطعنامه خرداد ۱۴۰۴ تاکید شده بود که تهران با انباشت اورانیوم با غنای بالا و محدود کردن دسترسی بازرسان، تعهدات پادمانی خود را نقض کرده و باید فورا همکاری با آژانس را از سر بگیرد.
قطعنامه آذر ۱۴۰۳ نیز ضمن درخواست از تهران مبنی بر همکاری فوری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از رافائل گروسی، مدیرکل این نهاد میخواست که گزارشی جامع از روند برنامه هستهای جمهوری اسلامی تهیه کند.
جمهوری اسلامی پس از تصویب این قطعنامهها با انتشار بیانیههایی جداگانه، آنها را «غیرقانونی» خوانده بود.