اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال در پنج‌شنبه ۱۴ خرداد حاکی از آن است که شهیدی یزدی ۱۲ خرداد برای تحمل حبس به زندان کرمان منتقل شد.

ایران‌اینترنشنال هشتم خرداد گزارش داده بود از شهیدی یزدی خواسته شده خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.

او مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.

این شهروند بهائی ساکن کرج فروردین ۱۴۰۲ برای دیدار با برادرش به کرمان سفر کرده و هنگام بازگشت، در ایستگاه قطار به دست ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود.

ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی شهیدی یزدی را ضبط کردند. آن‌ها همچنین منزل او در کرج را تفتیش و کتاب‌های دینی و عکس‌های شخصی‌اش را ضبط کردند.

این شهروند بهائی پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی به‌طور موقت آزاد شد.

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت شهیدی یزدی سال‌ها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمک‌رسانی بشردوستانه به مناطق محروم فعالیت داشته است.

به گفته این منبع، بخشی از فعالیت‌های او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمک‌های جمع‌آوری‌شده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق استفاده می‌شده است.

شهیدی یزدی پیش‌تر نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.

افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمی سارا سپهری

هم‌زمان با انتقال شهیدی یزدی به زندان، نگرانی‌ها درباره وضعیت سارا سپهری در شیراز افزایش یافته است.

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت در آستانه شصتمین روز بازداشت سپهری، وضعیت جسمی او به‌ویژه در ناحیه چشم به مرحله‌ای بحرانی رسیده و او را در معرض خطر خونریزی چشمی قرار داده است.

به گفته این منبع، اگرچه پس از وخامت حال او برخی اقدامات درمانی اولیه انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و او نیازمند آزادی فوری و دسترسی به مراقبت‌های تخصصی و مستمر پزشکی است.

بر اساس نظر پزشک معالج، وضعیت چشم این شهروند بهائی حاد و نگران‌کننده است و فشارهای ناشی از شرایط زندان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت او به همراه داشته باشد.

سپهری پیش از این نیز سابقه خونریزی معده و مشکلات شدید التهابی چشم داشته است.

این منبع آگاه تاکید کرد بازجویی‌های انجام‌شده از سپهری هیچ ارتباطی با اتهام‌های مطرح‌شده علیه او نداشته و بازداشتش بدون ارائه دلیل موجه و قانونی ادامه یافته است.

او افزود مسئولیت هرگونه آسیب یا پیامد ناگوار احتمالی برای سارا سپهری مستقیما بر عهده نهاد بازداشت‌کننده و مقام‌های مسئول خواهد بود.

سپهری ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد . او همچنین مسئولیت نگهداری و مراقبت از مادر ۸۰ ساله خود را که دارای معلولیت است، بر عهده دارد.

جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیه‌ای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانه‌ها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.

طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به‌طور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفته‌اند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسب‌وکارها، یورش به منازل و نفرت‌پراکنی حکومتی.