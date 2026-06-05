بر اساس این گزارش که جمعه ۱۵ خرداد منتشر شد، نیروهای اسرائیلی از چندین مکان در جنوب جمهوری آذربایجان و در مجاورت مرزهای شمالی ایران فعالیت می‌کردند.

نزدیک‌ترین این پایگاه‌ها به ایران تنها حدود ۹۷ کیلومتر با شهر تبریز فاصله داشت.

دو منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفتند یگان‌های ویژه کماندویی اسرائیل در این منطقه مستقر بودند و ماموریت‌های اطلاعاتی و عملیات پهپادی را اجرا می‌کردند.

به گفته این افراد، استقرار این نیروها در جمهوری آذربایجان به اسرائیل امکان می‌داد تا از موقعیتی راهبردی، شمال ایران را در طول جنگ زیر نظر داشته باشد.

سی‌ان‌ان نوشت استقرار مخفیانه نیروهای اسرائیلی در جمهوری آذربایجان تنها یکی از بخش‌های شبکه نظامی این کشور در خاورمیانه بود. شبکه‌ای که به ارتش اسرائیل دامنه عملیاتی «کم‌سابقه‌ای» بخشید.

این رسانه افزود این مساله همچنین بیانگر نقش برخی کشورهای همسایه ایران در تسهیل عملیات علیه جمهوری اسلامی است. نقشی که در مواردی با آگاهی این کشورها و در برخی موارد، احتمالا بدون اطلاع کامل آن‌ها ایفا شده است.

کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد ، پس از حدود ۴۰ روز سرانجام در ۱۹ فروردین با برقراری آتش‌بس موقت میان طرف‌های درگیر متوقف شد.

با وجود ادامه مذاکرات میان تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافقی به‌منظور پایان دادن به جنگ، تنش‌ها به‌طور کامل فروکش نکرده و درگیری‌های پراکنده در منطقه همچنان ادامه دارد. لبنان نیز همچنان صحنه رویارویی‌ حزب‌الله و اسرائیل است.

طرح اسرائیل در آذربایجان هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه

یک منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفت عملیات اسرائیل در جمهوری آذربایجان شامل ده‌ها نیرو بود که در میان آنان، اعضای نیروهای ویژه، یگان نخبه هوابرد رزمی و امداد و نجات اسرائیل، و همچنین ماموران موساد حضور داشتند.

بر اساس این گزارش، حضور نظامی در آذربایجان به اسرائیل امکان می‌داد که در صورت بروز حادثه برای خلبانان این کشور در جریان جنگ، عملیات جست‌وجو و نجات هوایی از خاک آذربایجان انجام شود.

همچنین، این موضوع بستر مناسبی برای جاسوسی از جمهوری اسلامی فراهم می‌آورد.

سی‌ان‌ان اضافه کرد اسرائیل از سال‌ها پیش آذربایجان را «شریک راهبردی» خود در مقابله با حکومت ایران می‌داند.

به گفته دو منبع آگاه، هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه در ایران، اسرائیل ماموریتی محرمانه را در امتداد مرز ایران و آذربایجان طراحی کرد که هدف آن، ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی از طریق استقرار تجهیزات شنود و جمع‌آوری داده‌ها برای اقدامات بعدی بود.

این منابع افزودند اسرائیل قصد داشت این ماموریت را هم‌زمان با موج نخست حملاتی که برای اواخر دی‌ماه سال گذشته برنامه‌ریزی شده بود، اجرا کند. با این حال، به گفته آنان، پس از آن که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، از موافقت جمهوری اسلامی با توقف کشتار معترضان خبر داد، حملات مورد نظر در آخرین لحظات لغو شد.

سخنگوی سفارت آذربایجان در ایالات متحده در بیانیه‌ای به سی‌ان‌ان اعلام کرد باکو «ادعاهای بی‌اساس» را درباره استفاده از خاک جمهوری آذربایجان برای انجام عملیات علیه کشورهای ثالث رد می‌کند.

حکومت ایران در جریان جنگ اخیر، جمهوری آذربایجان را هدف قرار داد.

حمله پهپادی جمهوری اسلامی به منطقه نخجوان در ۱۴ اسفند چند زخمی بر جای گذاشت.

پایگاه‌های مخفی اسرائیلی در کشورهای منطقه

سی‌ان‌ان در ادامه گزارش داد به‌دلیل فاصله بیش از ۱۵۰۰ کیلومتری اسرائیل با تهران، این کشور برای اجرای یک کارزار نظامی مستمر، واحدهای نظامی و اطلاعاتی خود را به‌طور پنهانی در مکان‌هایی نزدیک‌تر به مرزهای ایران مستقر کرد.

بر اساس این گزارش، پایگاه‌های مخفی اسرائیل تنها به جمهوری آذربایجان محدود نبوده و در نقاط دیگری از منطقه، از جمله عراق، امارات متحده عربی و سومالی‌لند نیز فعال بوده‌اند.

این نیروها در ابتدا به‌عنوان تیم‌های پشتیبانی و نجات برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده بودند، اما به‌‌تدریج دامنه ماموریت‌های آن‌ها گسترش یافت و این پایگاه‌ها به مراکزی برای فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتی تبدیل شدند.

به گزارش سی‌ان‌ان، به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی اسرائیل در دی‌ماه ۱۴۰۴، زمینه دسترسی این کشور به یک موقعیت راهبردی در منطقه را فراهم کرد. این موقعیت می‌تواند در پشتیبانی از عملیات هوایی دوربرد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مسیرهای پروازی پیرامون شبه‌جزیره عربستان، نقش‌آفرین باشد.

در جریان جنگ اخیر، اسرائیل به‌صورت محرمانه یک سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین را به همراه نیروهای عملیاتی آن در امارات مستقر کرد.

اسرائیل همچنین دو پایگاه مخفی در عراق برای پشتیبانی لجستیکی و انجام احتمالی عملیات جست‌وجو و نجات در جریان کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی ایجاد کرد.