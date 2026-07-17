در روزهای اخیر و با ادامه و گسترش حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در جنوب ایران، شهروندان رسانه‌های حکومتی را به تلاش برای کوچک و بی اثر نشان دادن حملات و پنهان‌کاری متهم کرده‌اند.

شورای‌عالی امنیت ملی در دستورالعمل تازه خود که جمعه ۲۶ تیر خطاب به مدیران و سردبیران رسانه‌ها نوشته شده، با تاکید بر «تداوم شرایط جنگی و احتمال گسترش دامنه آن»، از رسانه‌ها خواسته است: « درخصوص اطلاع‌رسانی از حملات دشمن به امکانات و زیرساخت‌های غیرنظامی، لطفا اصول «خودداری از انتشار اطلاعات حیاتی»، «پرهیز از ایجاد رعب و وحشت در مردم» و «پرهیز از پرداختن به جزئیات نظیر میزان موفقیت دشمن در تخریب یا اثرگذاری در روند خدمات رسانی» که می‌تواند از منظر بازخوردگیری مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، رعایت شود و به منظور ایجاد تمرکز در انتشار اخبار، اطلاع‌رسانی از طریق مقام ارشد دستگاه‌های آسیب دیده در سطح استان صورت گیرد.»

در ادامه این دستورالعمل گفته شده است: « در صورتی‌ که آسیب به زیرساخت‌ها خدمات‌رسانی را با وقفه‌ مواجه سازد، در انعکاس اخبار مربوطه از تعابیری نظیر «در دست بررسی و رفع اشکال است» استفاده و میزان تخریب و جزئيات آن به هیچ وجه برجسته نشود.»

شورای عالی امنیت ملی در بند سوم دستورالعمل خود افزوده است: «مرجعیت رسمی و قابل استناد در اعلام آمار شهدای غیرنظامی همچنان با وزارت بهداشت (اورژانس) است.»

این اولین بار نیست که شورای عالی امنیت ملی که رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی از آن به نام «شعام» یاد می‌کنند، با صدور دستور رسانه‌ها موظف می‌کند که بدون در نظر گرفتن معیارهای حرفه‌ای، از گفتن واقعیت‌ها خودداری کنند و در مقابل به انعکاس روایت رسمی حکومت بپردازند.

شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ خرداد، در دستورالعملی دیگر، رسانه‌ها را از القای آنچه «دوگانه میدان- دیپلماسی» نامید بر حذر داشت و تاکید کرد رسانه‌ها باید از هرگونه روایت‌سازی مبتنی بر تعارض میان این دو حوزه خودداری کنند.

در این دستورالعمل شورای‌عالی امنیت ملی که ایران‌اینترنشنال به نسخه‌ای از آن دست یافت، آمده بود: «با توجه به مسدود شدن مجدد تنگه هرمز در واکنش به تداوم نقض آتش‌بس و تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و در عین حال حضور هم‌زمان هیات مذاکره‌کننده کشورمان در گفت‌وگوهای ژنو، رسانه‌ها در پوشش اخبار و تحلیل‌ها از القای دوگانه «میدان/ دیپلماسی» به‌طور جدی پرهیز نمایند.»

شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات ژنو نیز با ارسال دستورالعملی به رسانه‌ها در ایران، شیوه خبررسانی درباره این مذاکرات را برای آنان تعیین کرد.

در متن این دستورالعمل که نسخه‌ای از آن دوشنبه ۲۷ بهمن در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، خطاب به مدیران و سردبیران رسانه‌ها آمده است که در آستانه برگزاری مذاکرات ژنو، نکات و ملاحظات مطرح‌شده در این دستورالعمل به‌طور دقیق رعایت شود.

شورای‌عالی امنیت ملی در متنی که به رسانه‌ها ابلاغ کرده، نوشته است: «جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست اعلام‌شده و قطعی خود، با جدیت و در عین پایبندی کامل به خطوط قرمز اساسی ـ صرفا در موضوع هسته‌ای، و نه در موضوعات موشکی و منطقه‌ای ـ در مذاکرات حضور یافته است. هدف، دستیابی به تفاهمی موثر و حداکثری در چارچوب منافع ملی، در فضایی مبتنی بر احترام متقابل، پرهیز از اتلاف وقت و در چارچوب اصول عزت، حکمت و مصلحت است.»

در این دستورالعمل، رسانه‌ها از انتقاد به تیم مذاکره‌کننده یا منع شده‌اند و حمایت از این تیم «تکلیفی ملی و راهبردی» خوانده شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی چند هفته پیش نیز به مدیران مسئول روزنامه‌ها و رسانه‌های آنلاین دستور داد تا از انتشار هرگونه خبر مستقل درباره شمار کشته‌شدگان انقلاب ملی ایرانیان خودداری کنند و صرفا به آمارهای اعلامی نهادهای حکومتی ارجاع دهند.

بنابراین اطلاعات، این دستور در نشستی با حضور مدیران رسانه‌های داخلی به آنها ابلاغ و در آن، به‌صراحت تاکید شد که هیچ‌گونه مصاحبه یا گفت‌وگویی با خانواده‌های کشته‌شدگان انجام نشود.