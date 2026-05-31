به گفته منابع آمریکایی، هدف از این اقدام افزایش فشار بر حکومت ایران برای پذیرش سریع‌تر توافق و پایان دادن به بن‌بست مذاکرات است.

نیویورک‌تایمز به نقل از سه مقام آگاه گزارش داد که رییس‌جمهوری آمریکا، مفاد یک توافق احتمالی برای پایان دادن به جنگ ایران را بازبینی کرده و با اعمال شروط سخت‌گیرانه‌تر، متن جدید را برای بررسی به مقام‌های ایرانی ارسال کرده است.

این مقام‌ها جزئیاتی درباره تغییرات اعمال‌شده در متن توافق ارائه نکرده‌اند، اما گفته‌اند ترامپ نسبت به برخی بخش‌های توافق که آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران را در بر می‌گیرد، ابراز نگرانی کرده است. به گفته دو مقام آمریکایی، رییس‌جمهوری آمریکا همچنان رویکرد دولت باراک اوباما در آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران در چارچوب توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ را اشتباه می‌داند و نمی‌خواهد توافق جدید به اقدامی مشابه منجر شود.

بر اساس این گزارش، یکی دیگر از دلایل بازنگری در متن توافق، نارضایتی ترامپ از کندی روند پاسخ‌گویی حکومت ایران به پیشنهادهای آمریکا بوده است. مقام‌های آمریکایی گفته‌اند مذاکرات و تدوین چارچوب توافق با کمک میانجی‌هایی از جمله پاکستان انجام شده، اما پاسخ تهران به کندی پیش رفته است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، نسخه جدید و سخت‌گیرانه‌تر توافق احتمالاً با این هدف تدوین شده که حکومت ایران را برای پذیرش سریع‌تر چارچوبی که پیش‌تر به رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای، ارسال شده بود، تحت فشار قرار دهد.

این روزنامه همچنین گزارش داد که دسترسی به رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی و تایید نهایی توافق دشوار بوده و همین موضوع روند تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است. به گفته منابع آگاه، هرگونه اصلاح در متن سند که از آن با عنوان «یادداشت تفاهم» یاد می‌شود، می‌تواند به تاخیرهای بیشتری در روند مذاکرات منجر شود.

نیویورک‌تایمز در ادامه نوشت ترامپ هشتم خرداد جمعه به مدت دو ساعت با مشاوران ارشد امنیتی و سیاسی خود در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره راه‌های پایان دادن به جنگ ایران گفت‌وگو کرد، اما این نشست بدون اعلام نتیجه مشخص یا توافق نهایی پایان یافت.

بر اساس چارچوب مورد بحث، کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران متوقف خواهد شد و در مقابل، جمهوری اسلامی محدودیت‌های اعمال‌شده بر تنگه هرمز را لغو خواهد کرد. تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان به شمار می‌رود و هرگونه اختلال در آن پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی انرژی دارد.

در این گزارش آمده است که پیش از آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در ۹ اسفند، تنگه هرمز برای تجارت بین‌المللی باز بود و یکی از محورهای اصلی مذاکرات کنونی، بازگرداندن شرایط عبور و مرور کشتی‌ها به وضعیت پیش از جنگ است.

نیویورک‌تایمز همچنین نوشت که برخی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین موضوعات، از جمله سرنوشت برنامه هسته‌ای ایران، در این چارچوب حل‌وفصل نخواهد شد و بررسی آنها به مراحل بعدی مذاکرات موکول می‌شود.

این گزارش در حالی منتشر شده که پس از بیش از سه ماه درگیری نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی که بتواند هم جنگ را متوقف کند و هم مسیرهای حیاتی انرژی را باز نگه دارد، وارد مرحله‌ای حساس شده است. با این حال، مشخص نیست تهران تا چه اندازه با شرایط جدید مورد نظر ترامپ موافقت خواهد کرد.

