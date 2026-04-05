دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، صبح یک‌شنبه ۱۶ فروردین با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال تایید کرد خلبان هواپیمای ساقط‌شده در ایران نجات یافته است.

در این پیام خطاب به مردم آمریکا آمده است: «خوشحالم به شما اعلام کنم که او اکنون در امنیت کامل قرار دارد... او دچار جراحاتی شد، اما سلامت خود را به دست خواهد آورد.»

ترامپ این ماموریت را «یکی از جسورانه‌ترین عملیات‌های جست‌وجو و نجات در تاریخ آمریکا» خواند و افزود: «این جنگجوی شجاع در پشت خطوط دشمن در کوه‌های خطرناک ایران، در حالی که از سوی دشمنانمان تعقیب می‌شد و هر ساعت به او نزدیک‌تر می‌شدند، حضور داشت؛ اما هرگز واقعا تنها نبود، زیرا فرمانده کل قوا، وزیر جنگ، رییس ستاد مشترک ارتش و دیگر هم‌رزمانش به‌صورت ۲۴ ساعته موقعیت او را زیر نظر داشتند.»

ترامپ همچنین نجات یک خلبان دیگر در خاک ایران را در ۱۴ فروردین تایید کرد و نوشت این نخستین بار در تاریخ عملیات‌های نظامی است که دو خلبان آمریکایی «به‌صورت جداگانه در عمق خاک دشمن نجات داده می‌شوند».

رییس‌جمهوری ایالات متحده ادامه داد: «این واقعیت که توانستیم هر دوی این عملیات‌ها را بدون حتی یک کشته یا مجروح از نیروهای آمریکایی انجام دهیم، بار دیگر نشان می‌دهد که ما به برتری و تسلط کامل هوایی بر آسمان ایران دست یافته‌ایم.»

بر اساس دستورالعمل‌ها، خدمه پروازی ایالات متحده برای مواجهه با شرایط اضطراری در صورت سقوط در قلمرو دشمن، آموزش‌های ویژه‌ای می‌بینند؛ مهارت‌هایی نظام‌مند که در قالب برنامه «بقا، گریز، مقاومت و فرار» (SERE) تعریف شده و آنان را برای بقا و بازگشت ایمن آماده می‌کند.

درگیری شدید در منطقه کوه‌سیاه دهدشت

ساعاتی پیش، رسانه‌ها از درگیری‌های شدید در منطقه کوه‌سیاه دهدشت از توابع شهرستان کهگیلویه در ارتباط با عملیات نجات خلبان آمریکایی خبر دادند.

فرماندار شهرستان کهگیلویه اعلام کرد در جریان حملات به منطقه کوه‌سیاه، پنج نفر به نام‌های کمال علی‌زاده، مصطفی حبیبی، علی کیانی، سجاد امیری و ابوالفضل پیمان کشته شدند. این حادثه همچنین هشت زخمی برجای گذاشت.

پیمان مسئول فضای مجازی «حوزه مقاومت بسیج دانش‌آموزی شهید فهمیده» دهدشت بود. رسانه‎‌ها در ایران از کیانی نیز به‌عنوان «بسیجی» یاد کردند. در مورد سایر کشته‌شدگان هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است.

طبق اعلام استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در حملات شب گذشته به این استان همچنین دو نفر در منطقه کاکان و سه تن دیگر در منطقه وزگ شهرستان بویراحمد جان خود را از دست دادند.

همچنین سپاه پاسداران اعلام کرد «پرنده‌های دشمن» را که برای نجات خلبان آمریکایی اعزام شده بودند، هدف قرار داده است.

واکنش نیروهای جمهوری اسلامی به عملیات نجات

خبرگزاری رویترز ۱۶ فروردین گزارش داد عملیات نجات خلبان‌های آمریکایی که با مشارکت ده‌ها فروند هواپیمای نظامی انجام گرفت، با واکنش نیروهای جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.

پیش‌تر در ۱۴ فروردین، دو فروند بالگرد بلک‌هاوک که در ماموریت جست‌وجو حضور داشتند، هدف آتش جمهوری اسلامی قرار گرفتند، اما توانستند از حریم هوایی ایران خارج شوند.

در رویدادی جداگانه، یک خلبان پس از هدف قرار گرفتن جنگنده «اِی-۱۰ وارثاگ» در آسمان کویت ناچار به خروج اضطراری شد و هواپیما سقوط کرد.

رویترز در ادامه نوشت اگر جمهوری اسلامی خلبان آمریکایی را به اسارت می‌گرفت، بحران گروگان‌گیری ناشی از آن می‌توانست نگاه افکار عمومی ایالات متحده به مناقشه کنونی را دگرگون کند.

‫یافته‌های تازه‌ترین نظرسنجی رویترز/ایپسوس که در فاصله هفتم تا نهم فروردین انجام شد، حاکی از آن است که ۸۶ درصد از آمریکایی‌ها نسبت به جان نیروهای نظامی کشورشان در جنگ ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.

طبق آمار ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، تاکنون در جریان جنگ ایران ۱۳ سرباز آمریکایی کشته و بیش از ۳۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.