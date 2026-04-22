گروسی: اگر آژانس در صحنه نباشد، تنها با توهم توافق روبهرو خواهیم بود
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، درباره شرایط توافق هستهای بین آمریکا و جمهوری اسلامی گفت: «هر زمان که توافقی حاصل شود، آژانس باید در صحنه حاضر بوده و راستیآزمایی کند. در غیر این صورت، با توهم یک توافق روبهرو خواهیم بود، نه یک توافق واقعی.»
او افزود: «لازم است بازرسان در محل حضور داشته باشند تا بررسی کنند آنچه مورد توافق قرار گرفته، در حال اجراست.» گروسی درباره سایر ابعاد یک توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی گفت: «مسائل مهم دیگری نیز وجود دارد؛ از جمله موضوع عبور و مرور در تنگه هرمز، مسائل مربوط به موشکهای بالستیک و موضوعات منطقهای. بنابراین، بهگمان من بسیار مهم است که فرصتی برای صلح فراهم شود.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام مهدی فرید، زندانی سیاسی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل خبر داد.
این رسانه حکومتی چهارشنبه دوم اردیبهشت در گزارشی، فرید را «مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از سازمانهای حساس کشور» معرفی کرد و نوشت او از طریق «فضای مجازی» با موساد ارتباط گرفته بود.
میزان افزود: «دسترسیها در سازمان، نمودار سازمان، جانمایی ساختمانهای داخلی، وضعیت حفاظتی و جزییات ساختمانهای پدافند و اطلاعات موجود در اتوماسیون هویت پرسنل، از جمله اطلاعاتی بوده که فرید تلاش داشته است به سرویس منتقل کند.»
رسانه قوه قضاییه در گزارش خود، به نام سازمان محل کار این زندانی سیاسی اشاره نکرد و هیچگونه مستنداتی درباره این اتهامات ارائه نداد.
آذرماه سال گذشته، سازمان حقوق بشر ایران ضمن ارائه اطلاعاتی درباره فرید، نسبت به اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی هشدار داد.
طبق بیانیه این سازمان، فرید در زمان بازداشت، در سازمان انرژی اتمی ایران مشغول به کار بود.
سازمان حقوق بشر ایران افزود که فرید علیرغم همکاری کامل با مقامها، ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران پس از محاکمه مجدد، حکم او را به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل، به اعدام تغییر داد.
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت ادامه محاصره دریایی میتواند به پر شدن تأسیسات خارک و بسته شدن چاههای نفتی ایران منجر شود. او تاکید کرد واشینگتن با کارزار «خشم اقتصادی» درآمدهای تهران را هدف میگیرد و هر فرد یا شناوری که این تجارت را تسهیل کند، تحریم خواهد شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا،با اشاره به تصمیم ایالات متحده برای ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفت طی چند روز آینده تأسیسات ذخیرهسازی جزیره خارک پر خواهد شد و چاههای نفتی شکننده ایران بسته خواهند شد.
بسنت افزود محدود کردن تجارت دریایی جمهوری اسلامی بهطور مستقیم شریانهای اصلی درآمد حکومت را هدف قرار میدهد و وزارت خزانهداری آمریکا به اعمال حداکثر فشار از طریق کارزار «خشم اقتصادی» ادامه خواهد داد تا بهصورت نظاممند توانایی تهران برای تولید، جابهجایی و بازگرداندن منابع مالی را تضعیف کند.
او همچنین تاکید کرد هر فرد یا شناوری که این جریانها را از طریق تجارت و تامین مالی پنهانی تسهیل کند، در معرض تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت و واشینگتن همچنان اموالی را که به گفته او «رهبری فاسد به نام مردم ایران به سرقت برده است» مسدود میکند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا گفت با طولانی شدن جنگ ایران، پیامدهای اقتصادی آن گستردهتر میشود و اختلال در تنگه هرمز بر زنجیره تأمین و انرژی اثر میگذارد. او از تأمین ۲۰۰ میلیون لیتر گازوئیل اضافی خبر داد و تاکید کرد دولت برای کاهش تبعات جنگ بر استرالیا اقدام میکند.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، گفت دنباله اقتصادی جنگ ایران با طولانی شدن درگیری، بزرگتر خواهد شد.
او افزود: «کشتیهایی در تنگه هرمز گیر افتادهاند و از سوی دیگر، معمولا حدود ۳۰ روز طول میکشد تا از این تنگه به مقصدی در آسیا برسند. این کشتیها باید بار خود را تخلیه کنند و سپس برگردند تا دوباره بارگیری کنند. هیچ راه گریزی از این موضوع نیست و استرالیا از پیامدهای آن مصون نیست.»
آنتونی آلبانیزی از تامین چهار محموله اضافی گازوئیل برای استرالیا خبر داد. این محمولهها که در مجموع ۲۰۰ میلیون لیتر گازوئیل اضافی برای استرالیا فراهم میکنند، از کره جنوبی (دو محموله)، یک محموله از برونئی و یک محموله از مالزی تامین شدهاند.
رسانههایی همچون والاستریت ژورنال و نیویورکتایمز گزارش دادهاند که آسیا-اقیانوسیه نخستین و شدیدترین منطقهای بوده که خارج از خاورمیانه از این جنگ آسیب دیده است؛ منطقهای که به دلیل وابستگی به واردات انرژی از خاورمیانه و درهمتنیدگی زنجیرههای تامین، آسیبپذیر است.
والاستریت ژورنال گزارش داد ترامپ درباره احتمال بمباران دوباره ایران با مشاورانش گفتوگو کرده، اما تصمیم گرفته فشار مستمر را حفظ کند. مقامهای دولت او میگویند سیاست فشار حداکثری ادامه مییابد تا تهران پیشنهاد مشخصی ارائه کند، سپس درباره مذاکرات یا حملات جدید تصمیمگیری خواهد شد.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ بهتازگی از مشاوران خود درباره احتمال بمباران دوباره ایران پرسوجو کرده، اما در نهایت تصمیم گرفته است سیاست فشار مستمر بر تهران را ادامه دهد.
به نوشته این روزنامه، مقامهای دولت ترامپ گفتهاند آمادهاند صبر کنند و معتقدند سیاست فشار حداکثری که پیشتر نتیجه داده، بار دیگر نیز میتواند مؤثر باشد.
بر اساس این گزارش، ترامپ و تیمش راه میانه را انتخاب کردهاند؛ به این معنا که فشار بر جمهوری اسلامی بهطور نامحدود و تا زمانی که تهران پیشنهادی مشخص به آمریکا ارائه کند ادامه یابد. پس از آن، رئیسجمهوری آمریکا میتواند ارزیابی کند که آیا مذاکرات ادامه پیدا کند یا موج تازهای از حملات علیه جمهوری اسلامی دستور داده شود.
نشنال اینترست گزارش داد نیروی دریایی آمریکا در عملیات علیه جمهوری اسلامی از شناور بیسرنشین «جیایآرسی» استفاده میکند. این شناور برای جمعآوری اطلاعات و پشتیبانی رزمی طراحی شده، صدها ساعت گشت دریایی ثبت کرده و در مقابله با قایقهای تندرو وابسته به سپاه به کار گرفته میشود.
نشریه نشنال اینترست گزارش داد نیروی دریایی آمریکا در عملیات خود علیه جمهوری اسلامی و در چارچوب مأموریتهای جاری امنیت دریایی، از شناور شناسایی خودکار جهانی موسوم به «جیایآرسی» استفاده میکند.
بر اساس این گزارش، جیایآرسی یک شناور سطحی کوچک و بدون سرنشین است که برای جمعآوری اطلاعات، انتقال ارتباطات و ایفای نقشهای پشتیبانی رزمی طراحی شده و امکان حمل محمولههای قابل تعویض برای مأموریتهای مختلف را دارد.
نشنال اینترست نوشت این سامانه در حمایت از عملیات نظامی آمریکا در منطقه مستقر شده و تاکنون صدها ساعت گشت دریایی ثبت کرده است. به گفته این نشریه، این شناور بیسرنشین در مقابله با تهدیدهای دریایی جمهوری اسلامی، از جمله قایقهای تندرو وابسته به سپاه در خلیج فارس، به کار گرفته میشود.