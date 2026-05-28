یک منبع آگاه از روند مذاکرات تهران و واشینگتن، پنج‌شنبه هفتم خرداد به ایران‌اینترنشنال گفت: «درباره میزان اطلاع مجتبی خامنه‌ای از روند گفت‌وگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی با دولت دونالد ترامپ، ابهام‌های جدی وجود دارد.»

بر اساس این اطلاعات، سفر اخیر قالیباف و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به قطر و «خودداری تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی از سفر به پاکستان» یا پیشبرد گفت‌وگوها در تهران، بر گمانه‌زنی‌ها درباره تشدید اختلاف‌نظرها و نبود هماهنگی کامل در سطوح بالای حاکمیت افزوده است.

پیش‌تر در ۳۰ اردیبهشت، شبکه الحدث گزارش داد همکاری میان حکومت ایران و پاکستان با چالش‌هایی روبه‌رو شده و فضای بی‌اعتمادی بر سطح هماهنگی‌های دو طرف سایه انداخته است.

این رسانه افزود میان تهران و اسلام‌آباد درباره کانال‌های مذاکره و محل برگزاری گفت‌وگوها، اختلاف نظر وجود دارد.

بر اساس این گزارش، پاکستان از ایجاد کانال‌های ارتباطی جدید میان تهران و واشینگتن ابراز نارضایتی کرده است.

اکنون اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد افزایش نقش‌آفرینی دوحه و سفر هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی به قطر، ممکن است نشانه‌ای از اختلافات داخلی و تغییر در مسیر هماهنگی‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی باشد.

مجتبی خامنه‌ای از زمان انتصاب به‌عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکانی عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویری منتشر نکرده است.

پیام‌های منتسب به خامنه‌ای تنها به‌صورت مکتوب منتشر می‌شوند.

در این بازه زمانی، برخی رسانه‌ها و حامیان جمهوری اسلامی بارها تصاویر و ویدیوهایی از او را که با هوش مصنوعی ساخته شده‌اند، به اشتراک گذاشته‌اند.

اختلاف در حاکمیت بر سر مذاکره با آمریکا

در هفته‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره بروز اختلاف نظر در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی بر سر نحوه پیشبرد جنگ و مذاکرات با آمریکا منتشر شده و حتی اطلاعات رسیده از توبیخ قالیباف حکایت داشته است.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هفتم خرداد در مصاحبه با پایگاه خبری دیده‌بان ایران‌، به مذاکرات تهران و واشینگتن پرداخت و گفت: «تمام خطوط قرمز رهبری از تنگه هرمز، مساله هسته‌ای و گرفتن غرامت، نقض شده است.»

ابوترابی توافق احتمالی دو طرف را «برجام دو» خواند و با اشاره به مفاد آن افزود: «امروز دارند با یک آبنبات چوبی ما را فریب می‌دهند ... این ۱۴ بند با آن ۱۰ ‌بندی که با نظر مستقیم رهبری تهیه شده بود، کاملا و ۱۸۰ درجه متفاوت است.»

این اظهارات در شرایطی مطرح شد که علی‌رغم در جریان بودن رایزنی‌های دیپلماتیک، درگیری‌های پراکنده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

بامداد هفتم خرداد، ارتش آمریکا اعلام کرد چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپادها را هدف قرار داده است.

در مقابل، سپاه پاسداران از حمله به یک پایگاه هوایی آمریکا خبر داد.