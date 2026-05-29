سازمان ملل متحد، تجاوز و خشونت جنسی طالبان علیه زنان افغان را تایید کرد
سازمان ملل گزارش داد مقامات و نیروهای طالبان، مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدهاند. در این گزارش آمده است که هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، ۲۱ مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه ۱۵ زن و شش دختر افغان را در سال ۲۰۲۵ مستند کرده است.
به گزارش یوناما، مقامها و نیروهای طالبان به این زنان افغان، تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردهاند. برخی از آنها هم برهنه یا وادار به ازدواج اجباری شدهاند.
در این گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواجهای اجباریاند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است رژیم طالبان، زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت کرده و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده است.
با وجود این یافتهها، سازمان ملل از طالبان خواسته است که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که مقامات کنونی طالبان پیگیر سیاستهای سرکوبگرانهای علیه زنان و دختران افغان بودهاند.
گفته شده این خشونتها در بستری از نیازهای شدید بشردوستانه و مصونیت کامل از مجازات رخ داده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، نیز تاکید کرد زنان و دختران افغانستانی بهدلیل اعتراض یا چالش با سیاستهای جنسیتی طالبان، با شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی در بازداشتگاهها مواجه بودهاند.
علیرغم ممنوعیت اعلامشده ازدواج اجباری در سال ۲۰۲۱، مقامات طالبان هم در ارتکاب و هم در تداوم این ازدواجها دخیل بودهاند.
محدودیتهای شدید خدمات حمایتی
بر اساس یکی از بندهای گزارش سازمان ملل، ارائهدهندگان خدمات خط مقدم در افغانستان همچنان به مدیریت پروندهها و کمک حقوقی ادامه میدهند، اما دسترسی کلی به خدمات بهدلیل کمبود بودجه و محدودیتهای شدید اعمال شده بر کارکنان و فعالان حقوق بشر زن، به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
طبق این گزارش، تا ماه ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰ مرکز بهداشتی در افغانستان تعطیل شده و صدها نقطه خدماتی مرتبط با خشونت جنسی مبتنی بر جنسیت، غیرفعال شدهاند.
مقامهای طالبان همچنین مانع ورود زنان افغان شاغل در سازمان ملل به ساختمانهای این سازمان شدهاند.
نبود عدالت و پاسخگویی
گزارش سازمان ملل به نبود چارچوب قانونی روشن برای دسترسی زنان به عدالت اشاره دارد.
شکایتهای مربوط به خشونت جنسی عمدتا بهوسیله مقامات مرد بررسی میشوند.
در ماه اکتبر سال ۲۰۲۵، مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شد تا شواهد جنایات بینالمللی و نقضهای جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران را جمعآوری و تحلیل کند.
توصیههای دبیرکل سازمان ملل
در بند دیگری از گزارش سازمان ملل، آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، از مقامات طالبان خواسته است تا فورا تمام اعمال خشونت جنسی را متوقف کنند.
گوترش همچنین تاکید کرده است تمام قوانین، سیاستها و رویههایی که حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران را محدود میکنند، باید لغو شوند.
او از مقامات طالبان خواسته است تا خود را با تعهدات بینالمللی افغانستان و قطعنامههای شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۶۸۱ (۲۰۲۳)، کاملا تطبیق دهند و ممنوعیت اشتغال زنان افغان در سازمان ملل متحد و سازمانهای غیردولتی را نیز بردارند.
به گزارش افغانستاناینترنشنال، طالبان تاکنون به این گزارش سازمان ملل واکنش رسمی نشان نداده است.
پیش از این نیز اتهامات متعددی در مورد خشونت جنسی نیروهای طالبان علیه زنان افغان مطرح شده بود.
این گزارش بخشی از سندی جامعتر است که افزایش شدید خشونت جنسی مرتبط با درگیری در سطح جهانی را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است.
وضعیت افغانستان به عنوان نمونهای از ترکیب تبعیض جنسیتی نهادینه شده با خشونت مستقیم، برجسته شده است.
پلتفرم تحقیقات و دفاع سایبری «رازنت» پس از بررسی گزارش اخیر افغانستاناینترنشنال درباره همکاری فنی طالبان و جمهوری اسلامی برای توسعه یک اپلیکیشن، هشدار داد این برنامه میتواند به «مسالهای جدی» در حوزه امنیت کاربران، حریم خصوصی و رصد دیجیتال تبدیل شود.
رازنت چهارشنبه ششم خرداد با اشاره به گزارش افغانستاناینترنشنال نوشت «همکاری احتمالی میان دو ساختار اقتدارگرا که هر دو سابقه یا انگیزه روشن برای کنترل اطلاعات، محدود کردن جامعه مدنی و زیر نظر گرفتن مخالفان دارند»، موضوعی حساسیتبرانگیز است.
رازنت افزود در پی انتشار این گزارش، اپلیکیشن صفحهکلید وابسته به رادیو و تلویزیون افغانستان، موسوم به «کیبورد ملی»، را مورد بررسی قرار داد.
این ارزیابی با استفاده از روش «تحلیل ایستا» انجام گرفت که «کد، مجوزها، نقاط ارتباطی، دادههای سختکدشده، لاگها و ساختار امنیتی اپلیکیشن» را شامل میشد.
این پلتفرم امنیت سایبری خبر داد بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، این اپلیکیشن «بهدلیل ماهیتش بهعنوان کیبورد و بهدلیل ضعفهای امنیتی شناساییشده، برای کاربران بسیار نگرانکننده است».
افغانستاناینترنشنال ۱۷ اردیبهشت به نقل از منابع آگاه گزارش داد طالبان و جمهوری اسلامی در توسعه یک اپلیکیشن تلفن همراه همکاری کردهاند که طبق اطلاعات رسیده، از توانایی رصد کاربران داخل افغانستان برخوردار است.
منابع آگاه هشدار دادند این اپلیکیشن دارای قابلیتهای نظارتی و امنیتی است و احتمالا امکان دسترسی به تلفنهای همراه و دستگاههای متصل به اینترنت کاربران را فراهم میکند.
خطر افشای گذرواژهها و پیامهای خصوصی
به گزارش رازنت، بررسی فنی «کیبورد ملی» طالبان نشان داد کلید دسترسی سامانه هوش مصنوعی بهصورت ثابت در کد آن قرار داده شده است. این بدان معناست که این برنامه، متن کاربران را برای پردازش به یک «زیرساخت بیرونی» ارسال میکند.
رازنت نوشت چنین رفتاری در برنامههای صفحهکلید حساسیت بالایی دارد، زیرا دادههای تایپشده ممکن است شامل پیام خصوصی، گذرواژه، اطلاعات مالی یا محتوای محرمانه سیاسی باشد و نیاز به اطلاعرسانی شفاف دارد.
همچنین بر اساس ارزیابی این پلتفرم تحقیقاتی، «کیبورد ملی» برخی دادههای حساس، از جمله متن ترجمهشده کاربر، پاسخهای سامانه و جزییات خطا را در لاگهای اندروید ذخیره میکند و این مساله، خطر افشای اطلاعات را، بهویژه در دستگاههای ناامن یا تحت بررسی فنی، افزایش میدهد.
رازنت در ادامه نوشت: «اهمیت این گزارش فقط به افغانستان محدود نمیشود. این پرونده در امتداد پرسش بزرگتری قرار میگیرد: آیا جمهوری اسلامی در حال تبدیل تجربه داخلی خود در سرکوب دیجیتال، نظارت، کنترل ارتباطات و ابزارهای مبتنی بر داده، به یک ظرفیت صادراتی است؟»
تیرماه ۱۴۰۴، وبسایت هکرنیوز خبر داد پژوهشگران نمونههای جدیدی از ابزارهای جاسوسی اندرویدی را کشف کردهاند که به احتمال زیاد با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
هکرنیوز افزود این برنامهها با جعل اپلیکیشنهای ویپیان و سرویس اینترنت ماهوارهای استارلینک، در اختیار کاربران قرار گرفتهاند.
امنیت کاربران آسیبپذیر در خطر است
رازنت در انتهای گزارش خود درباره «کیبورد ملی» طالبان نوشت: «این تحلیل جاسوسافزار بودن عمدی اپلیکیشن را بهطور قطعی ثابت نمیکند، اما مجموعه رفتارها و تصمیمهای فنی شناساییشده، محیطی پرخطر برای سوءاستفاده، نظارت یا افشای ناخواسته دادههای حساس کاربران ایجاد میکند.»
این پلتفرم هشدار داد استفاده از این اپلیکیشن برای «کاربران آسیبپذیر» از جمله روزنامهنگاران، فعالان مدنی، زنان و مخالفان طالبان، تا پیش از انجام اصلاحات، شفافسازی فرایند پردازش دادهها و اعتبارسنجی امنیتی از سوی نهادهای مستقل، توصیه نمیشود.
رازنت افزود «کیبورد ملی» میتواند یکی از نمونههای اولیه از الگویی باشد که در آن، «فناوریهای ظاهرا خدماتی در محیطهای اقتدارگرا به بخشی از زیرساخت بالقوه کنترل اجتماعی تبدیل میشوند».
پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۲، شرکت امنیت سایبری «لوکاوت» گزارش داد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با نصب جاسوسافزار روی تلفن همراه برخی افراد بازداشتشده، از جمله اقلیتهای قومی و مذهبی، تلاش کرده است تا پس از آزادی از آنها جاسوسی کند.
افغانستاناینترنشنال به نقل از طاوس، زن متاهل ۲۶ ساله اهل ولایت دایکندی، گزارش داد یک مرد با «حمایت طالبان» میخواهد این زن را به ازدواج دیگری وادار کند و به نکاح خود درآورد.
بر پایه اطلاعات دریافتی، این زن بهدلیل ترس از بازداشت به دست طالبان و بهمنظور فرار از ازدواج مجدد و اجباری، به زندگی مخفیانه روی آورده است.
طاوس به افغانستاناینترنشنال گفت در سال ۱۳۹۹ با همسر کنونیاش نامزد و در مهرماه ۱۴۰۴ با او ازدواج کرد.
به گفته این زن، چند ماه پس از ازدواج، «مردی پشتون با سلاح» وارد خانه آنها شد و ادعا کرد که شوهر اوست.
طاوس افزود محکمه طالبان در منطقه اشترلی در ولایت (استان) دایکندی، پس از شکایت این مرد، بستگان او را بازداشت کرده است.
فرماندهی امنیه طالبان در اشترلی پدر این دختر را به مدت ۲۴ روز از ۱۳ فروردین تا هفتم اردیبهشت، برادر شوهرش را به مدت ۱۴ روز از هفت تا ۲۰ اردیبهشت، و پدر شوهرش را نیز برای چهار روز زندانی کرده است.
مولوی الهام، قاضی طالبان در اشترلی، در مصاحبه با یک رسانه محلی، بازداشت بستگان این زن را تایید کرده است.
طاوس خبر داد طالبان ۲۳ اردیبهشت، پدر همسر او را با ضمانت بزرگان محلی از زندان آزاد کرد.
منابع محلی که خواستند هویتشان فاش نشود، گفتند طالبان از خانواده این زن و مرد شاکی خواسته است موضوع را از طریق بزرگان محلی «هزاره و پشتون» حلوفصل کنند.
یا طاوس یا یک زن دیگر با صدها هزار افغانی
بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستاناینترنشنال، مرد شاکی در این پرونده گفته است در صورتی که خانواده طاوس «یک زن دیگر به او بدهند و ۷۰۰ هزار افغانی نیز پرداخت کنند»، از شکایت خود صرفنظر خواهد کرد.
افغانستاناینترنشنال با وجود تماسهای مکرر، تاکنون موفق به دریافت دیدگاه این مرد درباره پرونده نشده است. مقامهای محلی طالبان نیز به تماسهای این رسانه پاسخی ندادهاند.
قاضی طالبان در اشترلی در پاسخ به تماس افغانستاناینترنشنال گفت: «وقت ندارم.»
طاوس در ادامه اظهارات خود گفت در حال حاضر فراری است و بهصورت مخفیانه زندگی میکند.
او افزود بهدلیل ترس از بازداشت و وادار شدن به ازدواج اجباری، تاکنون در محکمه طالبان حضور نیافته است.
طاوس تاکید کرد مردی که ادعای همسری او را دارد، از روابط نزدیکی با طالبان برخوردار است و در صورت حضور این زن در محکمه، طالبان او را زندانی و مجبور به ازدواج با این مرد خواهد کرد.
منابع محلی در دایکندی تایید کردند مرد طرف دعوا یک شهروند غیرنظامی نزدیک به طالبان است.
یک مقام پیشین در این ولایت به افغانستاناینترنشنال گفت این مرد در دوران حکومت پیشین نیز روابط نزدیکی با طالبان داشت.
طاوس در ادامه گفت محکمه طالبان از این مرد هیچ سندی برای اثبات ادعایش نخواسته، بلکه تنها او و خانوادهاش را تحت فشار قرار داده است.
او افزود: «اگر این مرد با من نکاح کرده باشد، باید سند ارائه کند، شاهد بیاورد و ملایی را که عقد را بسته، حاضر کند.»
اسنادی که خانواده طاوس به محکمه طالبان ارائه کردهاند، نشان میدهد سند ازواج این زن به تایید و امضای «مدیر مدرسه رسول اکرم» رسیده است.
طاوس محکمه طالبان را به «قومگرایی» متهم کرد و گفت: «اگر قومگرایی نباشد، چرا این مرد پشتون در مقر ولسوالی با قوماندان و قاضی طالبان که خود پشتون هستند، غذا میخورد، اما اعضای خانواده من در زندان هستند؟»
نامههای بیپاسخ
نادر، پدر شوهر طاوس، در نامهای که یک نسخه از آن به افغانستاناینترنشنال رسیده، خطاب به ریاست استخبارات طالبان در ولایت دایکندی نوشت مرد طرف دعوا یک شهروند غیرنظامی است، اما دو بار با سلاح وارد خانه او شده، به زنان بیحرمتی کرده و حتی آنها را «تهدید به مرگ» کرده است.
در این نامه آمده است که این مرد با «ادارات دولتی در ولسوالی اشترلی رابطه دارد» و میخواهد از خانواده طاوس «اخاذی کند».
حبیب، برادر طاوس، نیز در نامهای به والی طالبان در دایکندی نوشت خواهرش (طاوس) و برادر کوچک او در زمان تحصیل در شهر نیلی، در مغازه این مرد به مدت حدود سه ماه در ازای سه هزار افغانی کار کرده بودند.
حبیب افزود این مرد اکنون مدعی شده است که هزینه تحصیل و سفر خواهرش به کربلا را پرداخته است.
در این نامه خطاب به والی طالبان آمده است: «این حرفها ناحق و آبروریزی برای یک زن شوهردار است.»
حبیب همچنین در این نامه نوشت که پدرش در زندان طالبان به سر میبرد.
برادر طاوس خواهان همکاری والی طالبان در این زمینه شد و گفت مرد طرف دعوا باید در قبال ادعایش پاسخگو باشد.
بر پایه یک نامه دیگر، مومن رضایی، قریهدار (کدخدا) در روستای بیدگ در اشترلی، به مقام طالبان نوشت: «در رابطه با پرداخت پولی که اسدالله به دختر جان محمد (طاوس) داده یا مصارف زیارتشان را داده، هیچ اطلاعی ندارم.»
همزمان، ۱۶ تن از بزرگان روستای بیدگ در نامهای به مقام طالبان در اشترلی اعلام کردند ادعای مرد شاکی درباره ازدواج با طاوس «بیاساس و عاری از حقیقت» است.
اهالی منطقه از طالبان خواستند با توجه به اینکه این موضوع یک «مساله ناموسی» محسوب میشود، به «جلب» خانواده داماد و عروس پایان دهند.
طاوس در شهر نیلی، مرکز ولایت دایکندی، در رشته پرستاری تحصیل کرده بود، اما بهدلیل محدودیتهای طالبان نتوانست در این حوزه مشغول به کار شود.
او تایید کرد در دوران تحصیل، برای تامین هزینههای زندگی، همراه برادرش حدود سه ماه در مغازه این مرد کار کرده است.
به گفته او، این مغازه در یک مجتمع تجاری قرار داشت و زنان و مردان دیگری نیز در آنجا مشغول به کار بودند.
موضع قاضی طالبان
مولوی الهام، قاضی طالبان در اشترلی، در مصاحبه با رسانه محلی «سنترال افغانستان»، در پاسخ به این پرسش که آیا فرد مدعی، سندی برای اثبات ادعایش به محکمه طالبان ارائه کرده است یا خیر، گفت این خانواده طاوس هستند که باید برای رد ادعای شاکی سند ارائه کنند.
او افزود بستگان این زن زندانی شدهاند، زیرا «موضوع جنایی است و بر اساس ادعای طرف مقابل، زن شوهردار را به کسی دیگر دادهاند».
به گفته قاضی طالبان، طاوس در مغازه مرد شاکی کار میکرد و آنها ازدواج کردهاند.
او در مورد این موضوع که والدین طاوس از موضوع ازدواج دخترشان با مرد طرف دعوا اطلاعی ندارند، گفت: «در مذهب حنفی رضایت پدر و مادر هنگام عقد شرط نیست و دو شاهد کافی است.»
مولوی الهام تاکید کرد تا زمانی که این زن در دادگاه حاضر نشود، اسناد و ادعای مدعی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
این مقام طالبان در مورد مسلح بودن مرد طرف دعوا و تهدید خانواده زن افزود نهادهای امنیتی باید به این موضوع رسیدگی کنند.
در سوی دیگر، خانواده طاوس اعلام کردهاند مقامهای طالبان به اسنادی که آنها ارائه میکنند، توجهی ندارند.
منابع افغانستاناینترنشنال خبر دادهاند که سیفالعدل، رهبر شبکه القاعده، در نامهای به رهبر طالبان، درباره انتقال موقت پایگاه رهبری خود به افغانستان، با ملا هبتالله رایزنی کرده است. آمریکا و کارشناسان سازمام ملل پیش از این اعلام کرده بودند که رهبر القاعده در ایران به سرمیبرد.
در این نامه گفته شده که در صورتی که جمهوری اسلامی، زیر فشارهای امریکا و اسرائيل سقوط کند، شبکه القاعده ناگزیر است رهبری خود را به کشورهایی مانند عراق یا سوریه منتقل کند.
در این نامه پیشنهاد شده که تا آن زمان، رهبری القاعده بتواند به گونه موقت در افغانستان اقامت کند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی منابع آگاهی که نخواستند نامشان فاش شود، این نامه حدود سه هفته قبل از سوی عبدالرحمن وردک، عبدالحکیم و فرد دیگری به نام افغانی، به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان فرستاده شده است.
سیفالعدل که به گزارش کارشناسان ملل متحد در ایران به سر میبرد، پس از کشته شدن ایمنالظواهری در کابل، رهبری القاعده را بر عهده گرفته است.
به گفته یک مقام سابق اداره تحقیقات فدرال امریکا (افبیآی) سیفالعدل از سال ۲۰۰۳ در ایران اقامت دارد. هرچند این گروه بهدلایل مرتبط با طالبان در افغانستان، رهبری خود را بهطور رسمی تایید نکرده است.
سیفالعدل که با نامهای مختلفی از جمله، محمد صلاح الدین زیدان، محمد ابراهیم مکاوی و ابراهیم المدنی نیز شناخته میشود، از سال ۲۰۲۱ در فهرست سیاه ایالات متحده قرار دارد. او در مصر متولد شده و ۶۶ ساله است.
بر اساس گزارشها، تصویری که پلیس امریکا با اعلامیه تحت تعقیب قرار داشتن سیفلعدل منتشر کرده، در سال ۱۳۹۱ در تهران گرفته شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا هشتم اسفند ۱۴۰۲ در پاسخ کتبی خود به ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی حداقل از سال ۲۰۰۹ به القاعده اجازه داده تا فعالیتهای تروریستی خود را از راه یک خط ارتباطی کلیدی از طریق ایران تسهیل و بودجه و جنگجویان خود را به جنوب آسیا، سوریه و نقاط دیگر منتقل کند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در پی کشته شدن اکرامالدین سریع، فرمانده ارشد پلیس در حکومت پیشین افغانستان و از چهرههای مخالف طالبان، در تهران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در منزل و دفتر او حضور یافته و این مکانها را به کنترل خود درآوردهاند.
بر اساس این اطلاعات، پلیس جمهوری اسلامی پنجشنبه چهارم دی از ورود مراجعهکنندگان به دفتر سریع در تهران جلوگیری کرده است.
برخی منابع به ایراناینترنشنال گفتند مقدمات لازم برای تدفین سریع در دست انجام است، اما هنوز مشخص نیست که آیا امکان انتقال پیکر او به افغانستان وجود دارد یا نه.
اطلاعات رسیده نشان میدهد سریع در خیابان خوشبیان غربی، خیابان مفتح شمالی در شهرک ولیعصر و در نزدیکی دفتر خود ترور شد و پس از این حمله، به بیمارستان غیاثی تهران انتقال یافت.
جبهه آزادی افغانستان چهارم دی با انتشار بیانیهای، طالبان را مسئول ترور «جنایتکارانه، غیرانسانی و تروریستی» سریع و و محمد امین الماس دانست و از جمهوری اسلامی خواست عاملان این رویداد را شناسایی و مجازات کند.
در این بیانیه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شده در چارچوب قوانین بینالمللی، برای حفاظت از جان پناهجویان افغانستانی مقیم ایران، به ویژه نظامیان پیشین، «اقدامات فوری» را در دستور کار قرار دهد.
نگرانی نظامیان پیشین افغانستانی در ایران
یک منبع آگاه در مصاحبه با ایراناینترنشنال، از «محاصره کامل» دفتر و منزل سریع در تهران بهدست نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی خبر داد.
او افزود عوامل حکومت ایران در حال «تحقیق» از ۱۲ نفری هستند که در دفتر سریع حضور دارند.
به گفته این منبع، ژنرال شاهآغا خان که در زمان تیراندازی در کنار سریع بود و از این سوءقصد جان سالم به در برد، نیز «تحت تحقیق» قرار دارد.
او یادآور شد این حادثه منجر به سردرگمی نظامیان پیشین افغانستانی در ایران شده و آنها نسبت به سرنوشت خود بیمناک هستند.
شامگاه سوم دی، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود تاکید کرد ترور سریع، پناهجویان افغان در ایران را بهشدت خشمگین و نگران کرده است.
جبهه مقاومت ملی، طالبان را عامل این «جنایت آشکار» و «هدفمند» دانست و از جمهوری اسلامی خواست این حادثه را «بهطور شفاف، جدی و مستقل»، بررسی کند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ اعلام کرد در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در افغانستان، معادل نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، به کمکهای بشردوستانه نیازمند بودهاند.
این نهاد با اشاره به دههها درگیری، دشواریهای اقتصادی، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی، تاکید کرد که کمکهای نجاتبخش همچنان ضروری است و همزمان، تلاشهای پایدار برای احیای معیشت، رسیدگی به ریشههای بحران و تقویت تابآوری، باید بهطور فوری دنبال شود.
صلیب سرخ اعلام کرد این بحران بهطور نامتناسبی گروههای آسیبپذیر از جمله کودکان دچار سوءتغذیه، سالمندان، افراد دارای معلولیت، خانوارهایی که سرپرست آنها زنان هستند و کارگران روزمزد را تحت تاثیر قرار داده و ضعف شبکههای حمایتی، آینده این گروهها را با ابهام روبهرو کرده است.
به گفته این نهاد، بلایای طبیعی و جابهجاییهای گسترده جمعیتی، از جمله زمینلرزهها، خشکسالیها و سیلابها، با نابودی محصولات کشاورزی، آوارگی خانوادهها و تخریب زیرساختها، ناامنی غذایی را تشدید کردهاند.
همزمان، بازگشت میلیونها شهروند افغانستانی از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵ - اغلب بدون حمایت کافی - فشار مضاعفی بر خدمات درمانی، آب، غذا و حمایتهای اجتماعی، بهویژه در استانهای مرزی، وارد کرده است.
به گفته صلیب سرخ، چالشهای بشردوستانه افغانستان حاصل همپوشانی بیثباتی اقتصادی، شوکهای اقلیمی، آوارگی، تحریمهای اقتصادی و کاهش تعامل بینالمللی است.
همزمان با تشدید نیازهای درمانی در افغانستان، مقامها و فعالان حوزه دارو در ایران از افزایش قاچاق دارو به کشورهای همسایه خبر دادند.
محسن عبداللهزاده، عضو هیات مدیره سندیکای توزیعکنندگان دارو، گفت: «تولید دارو در کشور ۵۰ درصد افزایش یافته اما قاچاق گسترده به افغانستان و عراق باعث کمبود در بازار داخلی شده است.»
او افزود: «شدت قاچاق بهحدی است که تجار این کشورها توان رقابت با قاچاقچیان را ندارند.»
محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو نیز با تایید وجود پدیده قاچاق معکوس گفت: «اختلاف قیمت دارو میان ایران و کشورهای همسایه، زمینه قاچاق را ایجاد کرده است. این مساله میتواند در صورت تداوم، باعث کمبود مقطعی دارو در داخل کشور شود.»
زمستان و تشدید بحران معیشتی
صلیب سرخ در بخش دیگری از گزارش خود درباره افغانستان به پیامدهای آغاز زمستان ۲۰۲۵ اشاره کرد و نوشت میلیونها افغانستانی با سختیهای فزاینده ناشی از سرمای شدید، فقر و سرپناه نامناسب روبهرو شدهاند.
به گفته این نهاد، خانوادههایی که در پی بلایای اخیر از جمله زمینلرزه کنر آواره شدهاند، در میان آسیبپذیرترین گروهها قرار دارند و بسیاری از آنها همچنان در چادرها یا خانههای آسیبدیده زندگی میکنند.
صلیب سرخ در این زمینه روایت یک شهروند ۷۳ ساله ساکن کابل را نقل کرد که گفته است با کار روزمزد، درآمد ناچیز، ناتوانی در پرداخت اجاره و نبود سوخت، خانوادهاش با بیماری، گرسنگی و سرمای شدید دستوپنجه نرم میکند.
در ادامه این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۵، از بهسازی آبیاری و بهبود کشاورزی تا اجرای طرحهای درآمدزایی کوتاهمدت در افغانستان حمایت شده و همزمان با برنامههای آگاهیرسانی و توانبخشی، به قربانیان مینها و مهمات منفجرنشده (که بعد منفجر شدهاند)، کمکرسانی شده است.
صلیب سرخ همچنین از پروژههای تامین برق پایدار برای بیمارستانها و ارتقای آبرسانی با استفاده از سامانههای خورشیدی خبر داد و افزود با همکاری هلالاحمر افغانستان از فعالیت ۴۷ درمانگاه پایه حمایت کرده و خدمات درمانی اولیه، واکسیناسیون و حمایت تغذیهای از کودکان دچار سوءتغذیه را گسترش داده است.