بر اساس این بیانیه، لودهولت پیش‌تر به «تبانی برای تعقیب و آزار» و همچنین «تبانی برای پول‌شویی» اعتراف کرده بود.

جان ای. آیزنبرگ، دستیار دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، اعلام کرد جمهوری اسلامی قصد داشته این روزنامه‌نگار را در خاک آمریکا ترور کند، صرفا به این دلیل که او «شماری از موارد فراوان نقض [حقوق بشر] رژیم را افشا کرده بود».

جی کلیتون، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، نیز گفت جمهوری اسلامی «بارها تلاش کرده علی‌نژاد را درست همین‌جا در شهر نیویورک پیدا کند و به قتل برساند».

به گفته او، جمهوری اسلامی کوشیده علی‌نژاد را «به‌دلیل فعالیت‌هایش در مقابله با رژیم ایران و افشای رفتار تبعیض‌آمیز آن در قبال زنان، فساد، و نقض حقوق بشر ساکت کند».

کلیتون ادامه داد: «اگرچه این توطئه از ایران هدایت می‌شد، اما عاملان احتمالی ترور، شهروندان آمریکایی بودند که از روی طمع و در ازای پول پذیرفتند علی‌نژاد را به قتل برسانند. حکم امروز باید هشداری جدی برای کسانی باشد که بخواهند با اجرای خواسته‌های یک رژیم متخاصم خارجی در خاک ایالات متحده، سودجویی کنند.»

علی‌نژاد از صدور حکم ۱۰ سال زندان برای یکی از متهمان پرونده استقبال کرد و در صفحه اینستاگرامش نوشت: «این پرونده تمام نشده. تا وقتی رژیم ایران در قدرت است، هیچ یک از ما، چه در داخل و چه در خارج، امنیت نخواهیم داشت.»

جزییات پرونده

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، کارلایل ریورا، دوست لودهولت و متهم دیگر پرونده، در سال ۲۰۲۴ از سوی فردی به نام فرهاد شاکری ماموریت یافت تا به دستور اعضای بلندپایه سپاه پاسداران، علی‌نژاد را به قتل برساند.

این وزارتخانه افزود سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها در پی ربودن یا ترور این روزنامه‌نگار بوده‌اند.

در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، مقام‌ها و عوامل اطلاعاتی حکومت ایران توطئه‌هایی را برای ربودن علی‌نژاد از خاک آمریکا و انتقال اجباری او به ایران تدارک دیده بودند.

همچنین در سال ۲۰۲۲، سپاه پاسداران کوشید از اعضای مافیای روس برای اجرای نقشه ترور علی‌نژاد استفاده کند.

پس از ناکامی تمام این طرح‌ها، سپاه پاسداران به شاکری روی آورد. شاکری نیز ریورا را به کار گرفت و ریورا هم لودهولت را برای کمک به خود در تلاش برای قتل علی‌نژاد جذب کرد.

طبق اطلاعات پرونده، شاکری در ازای شناسایی و قتل علی‌نژاد، به ریورا پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ هزار دلار داده بود تا او به همراه لودهولت این عملیات را انجام دهند.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، لود‌هولت و ریورا طی چند ماه در تلاش بودند محل حضور علی‌نژاد را شناسایی کنند و او را به قتل برسانند.

این دو نفر با استفاده از خودروی لود‌هولت و پلاک‌های جعلی، او را در چندین موقعیت تعقیب کردند؛ از جمله در جریان یک سخنرانی عمومی در دانشگاه فرفیلد.

همچنین آن‌ها بارها خانه‌ای در بروکلین را که شاکری و سپاه پاسداران تصور می‌کردند محل اقامت این فعال سیاسی است، تحت نظر گرفتند.

پیش‌تر در بهمن ۱۴۰۴، دادگاه، ریورا را به اتهام مشارکت در این توطئه به ۱۵ سال زندان محکوم کرده بود.

واکنش مقام‌های اف‌بی‌آی به صدور حکم زندان برای متهم پرونده

جیمز سی. بارنکل، معاون مسئول اف‌بی‌آی در نیویورک، اعلام کرد لودهولت به‌عنوان «عامل اجیرشده» سپاه پاسداران ماموریت داشت علی‌نژاد را تحت نظر بگیرد، او را تعقیب کند و در نهایت به قتل برساند.

به گفته او، نیروهای مبارزه با تروریسم اف‌بی‌آی پیش از اجرای این طرح وارد عمل شدند و با خنثی‌سازی توطئه، متهم را بازداشت کردند.

بارنکل تاکید کرد اف‌بی‌آی «هرگونه تلاش برای ساکت کردن منتقدان رژیم‌های سرکوبگر در خاک آمریکا را در هم خواهد شکست».

دونالد هولستد، معاون مدیر اف‌بی‌آی، نیز اعلام کرد این نهاد از همه ظرفیت‌ها و منابع خود برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت افرادی که در راستای منافع قدرت‌های خارجی اقدام و امنیت افراد در داخل ایالات متحده را تهدید می‌کنند، استفاده خواهد کرد.