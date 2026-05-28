علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی روسیه گفت که تهران از واشینگتن میخواهد «تمام داراییهای مسدودشده» را آزاد کند.
او گفت: «در تماسهای خود با آمریکا تلاش میکنیم آنچه بهحق به ما تعلق دارد را دریافت کنیم و حق ما این است که بدون هیچگونه شرطی آنها را بهطور کامل بازگردانند تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم.»
باقری کنی اضافه کرد: «داراییهای ایران باید تماما و بدون قید و شرط به ایران بازگردانده شود.»
نیروی هوایی اسرائیل در راستای ارتقای توان سوخترسانی خود، نخستین هواپیمای سوخترسان آمریکایی کیسی-۴۶ را تحویل گرفت. کیسی-۴۶ میتواند به جنگندههای نسل چهارم و پنجم اسرائیل سوخترسانی کند.
انتظار میرود دو فروند از این سوخترسانها در سال ۲۰۲۶ و دو فروند دیگر در سال ۲۰۲۷ تحویل داده شوند.
ناوگان فعلی سوخترسان اسرائیل حداکثر شامل هفت فروند بوئینگ ۷۰۷ «رِئِم» است که از سال ۱۹۷۹ برای ماموریتهای سوخترسانی تغییر کاربری داده شدند.
در پی بروز درگیریهای جدید میان آمریکا و جمهوری اسلامی و تشدید نگرانیها درباره اختلال در روند کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، قیمت جهانی نفت افزایش یافت.
بهای نفت برنت با بیش از ۳ درصد افزایش به ۹۷ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با رشد ۳.۴۲ درصدی، به قیمت ۹۱ دلار و ۷۱ سنت معامله شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سرباز این کشور در حمله پهپادی حزبالله به شمال اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان کشته شد.
به گفته ارتش، نظامی کشتهشده یک زن ۲۰ ساله به نام روتم یانای بود.
حمله پهپادی حزبالله همچنین به زخمی شدن دو نظامی اسرائیلی انجامید که جراحت یکی از آنها جدی گزارش شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» را که جمهوری اسلامی برای کنترل عبور کشتیها از تنگه هرمز ایجاد کرده، در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
این نهاد که بهتازگی از سوی جمهوری اسلامی تاسیس شده، مسئول هماهنگی، صدور مجوز عبور و تعیین مقررات تردد کشتیها در تنگه هرمز معرفی شده و تهران در هفتههای اخیر تلاش کرده از طریق آن، کنترل بیشتری بر عبور و مرور دریایی اعمال کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ۱۱اردیبهشت هشدار داده بود هرگونه پرداخت به حکومت ایران برای عبور از تنگه هرمز میتواند افراد و شرکتها را در معرض تحریم قرار دهد.
در پی شنیده شدن صدای چند انفجار در بندرعباس، مقامهای آمریکایی اعلام کردند ارتش این کشور چند پهپاد جمهوری اسلامی را در نزدیکی تنگه هرمز سرنگون کرده و یک سایت نظامی مرتبط با پرتاب پهپاد را هدف قرار داده است.
سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حمله بامداد پنجشنبه آمریکا به اطراف فرودگاه بندرعباس، یک پایگاه هوایی آمریکا را هدف قرار داده است. همزمان، ارتش کویت از رهگیری حملات موشکی و پهپادی «خصمانه» خبر داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از روند مذاکرات تهران و واشینگتن ابراز نارضایتی کرد و هشدار داد اگر گفتوگوها به یک «توافق عالی» منجر نشود، «شاید مجبور شویم برگردیم و کار را تمام کنیم».
رسانه ارمنیوز به نقل از منابع نظامی آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال حرکت به سوی گسترش استقرار موشکهای رهگیر در خاورمیانه است تا مانع از تهدیدات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه شود و تواناییهای تهران را برای انجام حملات تضعیف کند.
