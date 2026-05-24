وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از دیدار محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، اعلام کرد تهران در حال تمرکز بر نهایی کردن یک «یادداشت تفاهم» است.

رسانه‌های حکومتی در ایران همچنین گزارش دادند منیر پیش از ترک تهران، با مسعود پزشکیان، رییس‌ دولت جمهوری اسلامی، نیز دیدار کرده است.

ارتش پاکستان اعلام کرد مذاکرات ۲۴ ساعت گذشته «پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای» در مسیر دستیابی به یک تفاهم نهایی به همراه داشته است.

واشینگتن: شاید ظرف چند روز آینده چیزی برای اعلام داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری رویترز، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، که به هند سفر کرده، نیز گفت در موضوع ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده و واشینگتن ممکن است «در روزهای آینده» موضع یا خبر تازه‌ای اعلام کند.

روبیو در جمع خبرنگاران در دهلی‌نو گفت: «پیشرفت‌هایی حاصل شده و حتی همین حالا که با شما صحبت می‌کنم، کارهایی در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که امروز، فردا یا ظرف چند روز آینده، چیزی برای گفتن داشته باشیم.»

هم‌زمان فایننشال تایمز گزارش داد میانجی‌های «جنگ ایران» معتقدند در حال نزدیک شدن به توافقی هستند که آتش‌بس میان واشینگتن و تهران را به مدت ۶۰ روز تمدید و چارچوبی برای مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایجاد کند.

افرادی که در جریان این مذاکرات قرار دارند به این رسانه گفتند این توافق شامل بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و همچنین تعهد به بررسی رقیق‌سازی یا واگذاری ذخایر اورانیوم با غنای بالا خواهد بود.

فایننشال تایمز افزود آمریکا همچنین محاصره بنادر ایران را کاهش می‌دهد و با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی مرحله‌ای دارایی‌های مسدودشده تهران در خارج از کشور هم موافقت خواهد کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز گفت روند این هفته به سمت کاهش اختلاف‌ها بوده، اما هنوز موضوع‌هایی باقی مانده که باید از طریق میانجی‌ها بررسی شود.

او افزود: «باید منتظر ماند و دید وضعیت ظرف سه یا چهار روز آینده به کجا می‌رسد.»

تنگه هرمز و توقف حملات، محور مذاکرات

پاکستان تلاش می‌کند پس از وقوع جنگ، اختلاف‌های تهران و واشینگتن را کاهش دهد. جنگی که باعث بسته شدن بخش عمده‌ای از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز شده و بازارهای جهانی انرژی را دچار آشفتگی کرده است.

رویترز گزارش داد مذاکرات بر محور سندی ۱۴ ماده‌ای که ایران آن را چارچوب اصلی گفت‌وگوها می‌داند و همچنین پیام‌های ردوبدل‌شده میان دو طرف، متمرکز بوده است.

بقایی گفت موضوع محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا اهمیت دارد، اما اولویت تهران پایان دادن به خطر حملات جدید آمریکا و همچنین توقف درگیری‌ها در لبنان است. جایی که نیروهای حزب‌الله، متحد جمهوری اسلامی، با ارتش اسرائیل در جنوب لبنان درگیر هستند.

تکرار مواضع تهران و واشینگتن

روبیو بار دیگر خواسته‌های دولت آمریکا را تکرار کرد و گفت: «ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. تنگه‌ها باید بدون عوارض باز باشند و ایران باید اورانیوم غنی‌شده خود را تحویل دهد.»

قالیباف نیز گفت جمهوری اسلامی «حقوق مشروع» خود را هم در میدان نبرد و هم از مسیر دیپلماسی دنبال خواهد کرد، اما افزود تهران نمی‌تواند به «طرفی که هیچ صداقتی ندارد» اعتماد کند. اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز بارها مطرح کرده‌اند.

او همچنین گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دوره آتش‌بس توانایی‌های خود را بازسازی کرده‌اند و اگر آمریکا «احمقانه جنگ را از سر بگیرد»، پیامدهای آن «شدیدتر و تلخ‌تر» از آغاز درگیری خواهد بود.

نگرانی ترامپ از تبعات جنگ

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، که محبوبیتش تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی در آمریکا قرار گرفته، اول خرداد ماه اعلام کرد به‌دلیل تحولات مربوط به ایران و برخی مسائل دیگر، در مراسم عروسی پسرش در آخر هفته شرکت نخواهد کرد و در واشینگتن می‌ماند.

با وجود جنگ ۴۰ روزه، جمهوری اسلامی همچنان ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تسلیحاتی خود و همچنین توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتی‌اش را حفظ کرده است. توانایی‌هایی که آمریکا و اسرائیل می‌گویند هدفشان محدود کردن آن‌هاست.