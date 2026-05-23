کنفدراسیون دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل فرانسه در این بیانیه مشترک اعلام کردند که این گردهمایی با شرکت نمایندگان سازمان‌های سندیکایی از چند کشور دیگر، و «کمیته هماهنگی» که از سوی گروه‎‌های ایرانی در خارج از ایران تشکیل شده است، برگزار خواهد شد.

به‌نوشته بیانیه، گردهمایی ۱۵ خرداد و در جریان کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی کار برگزار خواهد شد.

سندیکاهای فرانسوی اعلام کردند که هدف از برگزاری این گردهمایی «محکوم کردن حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در کنفرانس سالانه سازمان بین‌المللی کار» و «تاکید مجدد بر اعلان همبستگی با کارگران ایران و با همه کسانی که مورد استثمار و ستم قرار گرفته‌اند، علیه سرکوب رژیم مبارزه می‌کنند و خشونت جنگ را متحمل می شوند»، است.

آنها گفتند که در این گردهمایی خواستار پایان فوری جنگ در منطقه، آزادی بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی، توقف فوری بازداشت‌ها، شکنجه و اعدام‌ها، برقراری فوری اینترنت، حق تشکل‌‌یابی مستقل، حق اعتصاب و تظاهرات، امنیت شغلی، و اجرای استانداردهای بهداشتی و ایمنی در محیط کار، فراهم شدن شرایط زندگی‌ شرافتمندانه، و تعیین دستمزدهای متناسب با هزینه‌های زندگی خواهند شد.

این پنج سندیکای کارگری فرانسه در سالیان گذشته بارها از تشکل‌های مستقل صنفی و نیز کارگران و مزدبگیران حمایت کرده و سیاست‌‌های جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند. ‌

آنها از جمله در بیانیه پنجم اسفند سال گذشته خواستار پایان فوری سرکوب‌ها در ایران شدند و بر لزوم آزادی همهٔ کسانی که به خاطر استفاده از حقوق بنیادین خود بازداشت شده‌اند،‌ تاکید کردند.

در این بیانیه با اشاره به کشته شدن ده‌ها هزار معترض به دست نیروهای جمهوری اسلامی در دی‌ماه سال گذشته، نوشته شده بود: «گورهای دسته‌جمعی با شتاب حفر شده‌اند تا ابعاد این کشتار پنهان بماند» و«بسیاری از خانواده‌ها هم چنان از سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود بی‌خبرند.»

پیش از فراخوان پنج سندیکای فرانسوی برای برگزاری یک گردهمایی در شهر ژنو، کمپین برای آزادی کارگران زندانی نیز اعلام کرده بود که در اعتراض به «حضور نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی» در اجلاس سالانه سازمان بین‌المللی کار و «ادامه سیاست سرکوب و کشتار در سایه فضای جنگی» و «در حمایت از مردم ایران»، تجمعی را در شهر ژنو سوییس برگزار می‌کند.

این کمپین در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشته بود که این تجمع روز ۱۲ خرداد برگزار خواهد شد و گفته بود خواست فوری‌اش، «اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار به‌عنوان یک گام مهم در بایکوت جهانی این حکومت آدمکش در سطح جهان است.»