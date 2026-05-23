به گزارش سی‌ان‌ان، در شرایطی که مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکا بر سر پایان جنگ همچنان با ابهام و بن‌بست روبه‌رو است، احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به یکی از چهره‌های کلیدی در تصمیم‌گیری‌های تهران تبدیل شده است؛ فردی که هم تحت تحریم آمریکا قرار دارد و هم به دلیل پرونده بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در آرژانتین، تحت تعقیب اینترپل است.

وحیدی پس از کشته شدن پاکپور، فرمانده پیشین سپاه، در حملات آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند - نخستین روز جنگ - فرماندهی کل سپاه را برعهده گرفت. به گفته کارشناسانی که با سی‌ان‌ان گفت‌وگو کرده‌اند، جایگاه جدید او نشان می‌دهد تلاش‌های آمریکا و اسرائیل برای حذف رهبران ارشد حکومت ایران، به شکل‌گیری ساختاری «میانه‌روتر» در جمهوری اسلامی منجر نشده است.

علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، به سی‌ان‌ان گفته است که اگرچه تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی به‌صورت جمعی انجام می‌شود، اما وحیدی اکنون «صدای بسیار بلندی در اتاق تصمیم‌گیری» دارد.

به نوشته سی‌ان‌ان، تحت رهبری وحیدی، جمهوری اسلامی توانسته فشار بر عبور و مرور در تنگه هرمز را افزایش دهد و هم‌زمان، خواسته‌های خود در مذاکرات با آمریکا را نسبت به گذشته سخت‌گیرانه‌تر کند.

دنی سیترینوویچ، رییس پیشین بخش ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل، نیز وحیدی را فردی «بسیار مسلط» و «رادیکال» توصیف کرده و گفته است: «نمی‌توان درباره چیزی توافق کرد بدون اینکه نظر او لحاظ شود.»

او افزوده است وحیدی از جمله افرادی است که معتقدند اگر [حکومت] ایران به خواسته‌هایش نرسد و آمریکا جنگ را از سر بگیرد، تهران آماده پاسخ خواهد بود.

این ارزیابی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در روزهای اخیر بار دیگر هشدار داده ممکن است حملات علیه ایران از سر گرفته شود، مگر آنکه تهران با توافق مورد نظر او موافقت کند. او با اشاره به روند مذاکرات گفته بود: «زمان در حال پایان یافتن است.»

در واکنش، وحیدی هشدار داده است هرگونه حمله تازه علیه [حکومت] ایران، پاسخ‌هایی فراتر از چارچوب جنگ محدود منطقه‌ای به دنبال خواهد داشت.

او گفته است: «اگر تجاوز دیگری علیه خاک ایران انجام شود، آن آتشی که پیش‌تر وعده داده شده بود، این بار از هر مرز و محدوده‌ای فراتر خواهد رفت.» به گزارش رسانه‌های ایرانی، وحیدی همچنین هشدار داده «ضربات ویرانگری دریافت خواهید کرد.»

چهره‌ای کم‌ظهور اما اثرگذار در پشت صحنه

سی‌ان‌ان می‌نویسد اگرچه مقام‌هایی مانند محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، چهره‌های علنی‌تر جمهوری اسلامی در موضوع مذاکرات با آمریکا هستند، اما به باور برخی تحلیلگران، وحیدی در پشت صحنه از حامیان اصلی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر [حکومت] ایران محسوب می‌شود.

این شبکه به نقل از فردی آگاه از روند مذاکرات گزارش داده که [حکومت] ایران تاکنون هیچ پیشنهادی را که از نگاه تهران به معنای عقب‌نشینی باشد نپذیرفته و موضوع غنی‌سازی هسته‌ای همچنان یکی از اصلی‌ترین نقاط اختلاف باقی مانده است.

فرمانده‌ای برخاسته از ساختار سپاه

به گفته کارشناسان، از زمان آغاز جنگ، اداره ایران بیش از گذشته در اختیار حلقه‌ای از فرماندهان باسابقه سپاه قرار گرفته؛ افرادی که تجربه جنگ ایران و عراق را در کارنامه دارند و وحیدی یکی از مهم‌ترین آن‌هاست.

وحیدی پس از انقلاب ۱۳۵۷ به ساختار امنیتی جمهوری اسلامی پیوست و در سال ۱۳۶۰ به سمت جانشین رئیس اطلاعات منصوب شد و بعدها فرماندهی نیروی قدس سپاه را برعهده داشت. در طول سال‌ها سمت‌هایی از جمله جانشین فرمانده سپاه، وزیر دفاع و وزیر کشور را برعهده داشته است.

وحیدی همچنین به دلیل اتهام مشارکت در بمب‌گذاری مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) در سال ۱۹۹۴ که ۸۵ کشته بر جای گذاشت، تحت تعقیب اینترپل قرار دارد. جمهوری اسلامی این اتهامات را رد کرده است.

او در سال ۲۰۲۲ نیز از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل نقش در سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی تحریم شد. آمریکا اعلام کرده بود وحیدی از برخوردهای شدید علیه معترضان دفاع کرده و زنان را درباره رعایت حجاب تهدید کرده است.

فرمانده‌ای زیر سایه تهدید دائمی

سی‌ان‌ان در پایان می‌نویسد وحیدی اکنون در موقعیتی قرار گرفته که برخی از فرماندهان پیشین سپاه، از جمله قاسم سلیمانی، پیش از او قرار داشتند؛ چهره‌هایی که در نهایت هدف عملیات آمریکا یا اسرائیل قرار گرفتند.

دنی سیترینوویچ درباره او می‌گوید: «او مردی تحت تعقیب است؛ فردی که باید او را جدی گرفت.»

به گزارش سی‌ان‌ان، افزایش نقش وحیدی در ساختار قدرت ایران نشان می‌دهد در شرایط جنگی، نفوذ فرماندهان امنیتی و نظامی در تصمیم‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی بیش از گذشته شده و احتمالاً بر مسیر مذاکرات و آینده تنش با آمریکا نیز اثرگذار خواهد بود.

