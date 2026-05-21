رکوردشکنی صنایع هوافضای اسرائیل؛ جهش سفارشات به ۳۳ میلیارد دلار در سایه جنگ ایران
صنایع هوافضای اسرائیل در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ رکوردهای تازهای را به ثبت رساند. فروش این شرکت از مرز تاریخی دو میلیارد دلار عبور کرد، سود خالص آن حدود ۳۴ درصد افزایش یافت و حجم سفارشات ثبتشده به رکورد حدود ۳۳ میلیارد دلار رسید.
روزنامه معاریو پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت با استناد به گزارشهای مالی شرکت صنایع هوافضای اسرائیل برای سهماهه نخست سال ۲۰۲۶، نوشت که «بزرگترین سفارشها در تاریخ شرکت» در این بازه زمانی به ثبت رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، حجم سفارشات انباشته با جهشی محسوس از ۲۹ میلیارد دلار در پایان سال ۲۰۲۵، به رقم بیسابقه ۳۳ میلیارد دلار افزایش یافت.
این حجم از سفارشات، تداوم فعالیت عملیاتی شرکت را برای ۴.۴ سال آینده تضمین میکند.
حجم فروش در این دوره به حدود ۲.۱ میلیارد دلار رسید. رقمی که در مقایسه با ۱.۶ میلیارد دلار ثبتشده در دوره مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
سود خالص نیز با افزایش ۳۴ درصدی به حدود ۲۲۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سهماهه نخست ۲۰۲۵، حدود ۱۶۴ میلیون دلار بود.
همچنین سود پیش از بهره، مالیات و استهلاک، موسوم به EBITDA، از حدود ۲۴۰ میلیون دلار در سال گذشته به حدود ۳۲۱ میلیون دلار صعود کرد.
گزارش مالی اخیر صنایع هوافضای اسرائیل در حالی منتشر میشود که این کشور طی کمتر از یک سال گذشته، دو کارزار نظامی گسترده را علیه جمهوری اسلامی به انجام رسانده است. عملیاتی که نیازمند پشتیبانی لجستیکی و تامین مستمر تسلیحات پیشرفته بوده است.
علاوه بر تقابل مستقیم با حکومت ایران، اسرائیل در سالهای اخیر درگیر نبردی چندجانبه در جبهههای مختلف بوده و بهطور همزمان علیه گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس و جهاد اسلامی در غزه، حزبالله در لبنان و حوثیها در یمن وارد عمل شده است.
ادامه تنشها در منطقه نقش کلیدی صنایع نظامی اسرائیل را در حفظ آمادگی عملیاتی و تدارکاتی این کشور بیش از پیش برجسته کرده است.
چگونه جنگ با ایران، صنایع هوافضای اسرائیل را به رکورد تاریخی رساند؟
بوآز لوی، رییس هیاتمدیره صنایع هوافضای اسرائیل، در مصاحبه با معاریو، عملکرد اخیر شرکت را «فوقالعاده» خواند و گفت این نتایج نشاندهنده «اعتماد ویژه متحدان و مشتریان» در داخل و خارج از اسرائیل است.
او بر تعهد این شرکت به «ساختن آیندهای امنتر برای اسرائیل و سراسر جهان» تاکید کرد و افزود: «صنایع هوافضای اسرائیل رکن اصلی در تضمین امنیت و اقتصاد اسرائیل به شمار میرود و سامانههای این شرکت هر روز برای حفاظت از شهروندان در برابر طیف گستردهای از تهدیدها به کار گرفته میشوند.»
به گفته لوی، تولیدات این شرکت، بهویژه سامانه «پیکان» که با موشکهای بالستیک مقابله میکند، در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی کارایی خود را به نمایش گذاشتند.
او اضافه کرد در پی شرایط جنگی اخیر، سهم سفارشهای داخلی صنایع هوافضای اسرائیل از ۲۰ به ۳۰ درصد افزایش یافته و سهم صادرات از ۸۰ به ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
لوی افزود: «بهدلیل جنگ ایران و حملات موشکی، پهپادی و ریزپرندهای تهران علیه کشورهای همسایه، محصولات ما بهشدت مورد توجه قرار گرفتهاند. آنچه ما به جهان ارائه میکنیم، یک سامانه جامع دفاع چندلایه است و جنگ ایران نیاز جهانی به این نوع سامانهها را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.»
کانال ۱۱ اسرائیل ۳۱ اردیبهشت گزارش داد در پی ارزیابیهای اطلاعاتی جدید، ارتش و نهادهای امنیتی این کشور مجموعهای از اقدامات مهم را برای احتمال جدی ازسرگیری نبرد با جمهوری اسلامی آغاز کردهاند و آمادگی خود را به بالاترین سطح افزایش دادهاند.
بر اساس این گزارش، ارزیابیها نشان میدهد کارزار نظامی علیه حکومت ایران ممکن است «هر لحظه» از سر گرفته شود.
ژنرال کنت ویلزباخ، فرمانده نیروی هوایی آمریکا، اعلام کرد پهپادهای «امکیو-۹ ریپر» (MQ-9 Reaper) در جریان عملیات «خشم حماسی» علیه جمهوری اسلامی، «باارزشترین بازیگر» میدان جنگ بودهاند. آمریکا حدود ۳۰ فروند از این پهپادها را در جریان عملیات از دست داده است.
وبسایت تخصصی «ایر اند اسپیس فورسز» (Air & Space Forces Magazine) گزارش داد ویلزباخ ۳۰ اردیبهشت در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: «شاید ارزشمندترین بازیگر عملیات خشم حماسی، یک سامانه بدون سرنشین بود: امکیو-۹.»
این اظهارات از سوی فرماندهای مطرح میشود که خود خلبان جنگنده است و نیروی هوایی آمریکا در سالهای اخیر بارها درباره کنار گذاشتن تدریجی ریپرها صحبت کرده بود.
هزاران حمله با ریپرها
به گفته ویلزباخ، پهپادهای ریپر «تعداد بسیار زیادی» حمله علیه اهداف جمهوری اسلامی انجام دادهاند؛ گرچه او رقم دقیق را اعلام نکرد.
ارتش آمریکا پیشتر گفته بود در جریان شش هفته نبرد سنگین میان اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۱۳ هزار موضع در ایران هدف قرار گرفتهاند.
در این عملیات تقریبا تمام جنگندهها و بمبافکنهای اصلی آمریکا، از اف-۱۵ و اف-۱۶ تا اف-۲۲، اف-۳۵، بی-۱، بی-۲ و بی-۵۲ شرکت داشتند، اما ویلزباخ تاکید کرد هیچ سامانهای از نظر تعداد حملات به اندازه ریپرها فعال نبوده است.
او گفت استفاده گسترده از این پهپادها باعث شد خلبانان آمریکایی مستقیما در معرض خطر قرار نگیرند، زیرا ریپرها از راه دور هدایت میشوند.
در عین حال، استفاده گسترده از ریپرها هزینه سنگینی نیز برای آمریکا داشته است.
بر اساس این گزارش، نزدیک به ۳۰ فروند امکیو-۹ در عملیات علیه حکومت ایران از بین رفتهاند. بعضی از این پهپادها بهدست پدافند جمهوری اسلامی ساقط شدند و برخی دیگر نیز در حملات تهران به پایگاههای آمریکا در منطقه، روی زمین هدف قرار گرفتند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز بارها اعلام کرده بود در جریان جنگ، چندین پهپاد آمریکایی را ساقط کرده است.
این گزارش همچنین اعلام کرد که تهران موفق شده یک جنگنده اف-۱۵یی و یک هواپیمای «ای-۱۰ تاندربولت ۲» آمریکا را سرنگون کند و به یک جنگنده اف-۳۵ نیز آسیب برساند.
به نوشته ایر اند اسپیس فورسز، سامانههای فروسرخ (مادون قرمز) جمهوری اسلامی در ایران و یمن برای هواپیماهای آمریکایی دردسرساز شدهاند. سامانههایی که شناسایی آنها دشوارتر است.
شبکه فاکسنیوز گزارش داد تحلیلگران غیبت مجتبی خامنهای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، از انظار عمومی را یادآور سالهای پایانی زندگی اسامه بنلادن، رهبر پیشین القاعده، میدانند.
عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، در مصاحبه با فاکسنیوز گفت: «برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، ایالات متحده همان کاری را با تهران انجام داده که طی دو دهه با القاعده و داعش انجام میداد.»
او افزود: «آمریکا رهبر [جمهوری اسلامی] را به همان نوع پنهانکاری عملیاتی سوق داده است که بنلادن به مدت ۱۰ سال زندگی در ایبتآباد [پاکستان] در پیش گرفته بود.»
به گفته محمد، مجتبی خامنهای و بنلادن موقعیت خود را «به پشتوانه عملیات آمریکا» به دست آوردند و هر دو به شکلی واحد و با «ناپدید شدن از عرصه عمومی» به آن واکنش نشان دادند.
محمد بهعنوان کارشناس با «ابتکار پژوهش یهودستیزی» در «برنامه افراطگرایی» دانشگاه جورج واشینگتن همکاری میکند.
مجتبی خامنهای از زمان انتصاب بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، در هیچ مراسم یا مکانی عمومی حاضر نشده و هیچ پیام صوتی یا تصویریای منتشر نکرده است.
پیامهای منتسب به مجتبی خامنهای تنها بهصورت مکتوب منتشر میشوند. در این بازه زمانی، برخی رسانهها و حامیان جمهوری اسلامی بارها تصاویر و ویدیوهایی از او را که با هوش مصنوعی ساخته شدهاند، به اشتراک گذاشتهاند.
بنلادن، بنیانگذار القاعده و عامل اصلی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، پس از حمله ایالات متحده به افغانستان، نزدیک به یک دهه از دید نیروهای آمریکایی پنهان ماند.
بنلادن در این مدت در یک مجتمع امنیتی در شهر ایبتآباد پاکستان زندگی میکرد. او برای جلوگیری از ردیابی بهوسیله سرویسهای اطلاعاتی غرب، هرگونه ارتباط دیجیتال خود را قطع کرده بود و تنها از طریق شبکهای از پیکهای مورد اعتماد، با دنیای خارج ارتباط برقرار میکرد.
در نهایت، سازمانهای اطلاعاتی ایالات متحده با شناسایی و تعقیب یکی از این پیکها، مخفیگاه رهبر القاعده را کشف کردند. عملیاتی که سرانجام در سال ۲۰۱۱ با یورش نیروهای ویژه آمریکایی به کشته شدن بنلادن انجامید.
به گزارش فاکسنیوز، نکته کلیدی در پرونده بنلادن، زیست مخفیانه او در نزدیکی مهمترین آکادمی نظامی پاکستان است؛ جایی که او «در مقابل چشم همگان»، اما پشت دیوارهای بتنی بلند و سیمهای خاردار پنهان شده بود.
محمد در ادامه مصاحبه با فاکسنیوز گفت بنلادن «از حدود سال ۲۰۰۷ دیگر ویدیوهای دارای تاریخ منتشر نمیکرد و ارتباطات خود را به پیامهای صوتی محدود کرده بود که بهصورت دستی منتقل میشدند».
او اضافه کرد: «بنلادن تا پایان عمرش در خفا ماند، چون میدانست لحظهای که آشکار شود، مرگش فرا میرسد. انگیزههای مجتبی نیز شرایطی مشابه را نشان میدهد. او بیرون نخواهد آمد.»
به گفته این تحلیلگر، تهران احتمالا از ماجرای بنلادن به این نتیجه رسیده که امنترین محل اختفا برای مجتبی خامنهای، نه غارهای دورافتاده، بلکه مجتمعهای حفاظتشده در مناطق نظامی است.
او افزود الگوی مشابه در ایران میتواند شامل پنهان شدن رهبر جدید جمهوری اسلامی در تاسیساتی مستحکم در زیر یا نزدیک مراکز سپاه پاسداران باشد.
پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، پیشتر از جراحت چهره خامنهای و «بدشکل» شدن او در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت او همچون «موشی» به زیر زمین خزیده است.
در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی گزارشها درباره وضعیت جسمانی وخیم مجتبی خامنهای را تکذیب کردهاند.
حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد برای مجتبی خامنهای اتفاق خاصی رخ نداده و او تنها چند زخم سطحی برداشته است.
شباهت گفتمانی بنلادن و مجتبی
مجتبی خامنهای تاکنون بارها با ادبیاتی مشابه پدرش، از واشینگتن انتقاد کرده است.
او در پیامهای خود، ایالات متحده و اسرائیل را «شیاطین»، «دیوسیرتان» و «زورگویان» توصیف کرده و با تاکید بر تداوم رویارویی با آنها، از «آیندهای بدون آمریکا» در منطقه سخن گفته است.
محمد به فاکسنیوز گفت مجتبی خامنهای «رهبری مذهبی است که از مکانی نامعلوم، فراخوان جنگ مقدس علیه آمریکا و یهودیان را صادر میکند، زیرا دشمنانش علنا عهد بستهاند او را به محض رویت بکشند».
او رویکرد کنونی مجتبی خامنهای را «تقریبا نسخهای موبهمو از الگوی بنلادن» توصیف کرد.
محمد افزود حکومتی که «به مدت ۴۷ سال قدرت خود را از طریق یک رهبر واحد و آشکار در تریبون نماز جمعه به نمایش میگذاشت، دیگر نمیتواند چنین چهرهای را هر زمان که بخواهد ارائه کند» و این «یک نقطه عطف راهبردی» به شمار میرود.
این تحلیلگر ادامه داد: «رهبرانی که در حملات آمریکا کشته میشوند و جانشینانی که نمیتوانند چهره خود را نشان دهند؛ [در چنین شرایطی]، قدرت واقعی نه از سوی رهبر اسمی، بلکه به دست دستگاه امنیتی اعمال میشود.»
او با مقایسه وضعیت کنونی تهران و واشینگتن یادآور شد: «اکنون یک طرف از طریق رییسجمهورش، از عملیات در سه قاره خبر میدهد؛ در حالی که طرف دیگر، روی کاغذ بهوسیله فردی اداره میشود که حتی مردم کشورش نیز نمیدانند او کجاست یا در چه وضعیتی قرار دارد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی در مراحل نهایی قرار دارد اما همزمان هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات، حملات بیشتری علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. این اظهارات همزمان با سفر وزیر کشور پاکستان به تهران مطرح شد.
شش هفته پس از آنکه ترامپ عملیات «خشم حماسی» را برای برقراری آتشبس متوقف کرد، تاکنون پیشرفت چندانی در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ دیده نشده است.
ترامپ دوشنبه گفت که تا آستانه صدور دستور حملات بیشتر پیش رفته، اما به درخواست رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی برای دادن زمان بیشتر به مذاکرات، از آن خودداری کرده است.
فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ریاض از تصمیم رییسجمهوری آمریکا برای دادن فرصت دوباره به مذاکرات با جمهوری اسلامی بهمنظور دستیابی به توافقی که به پایان جنگ و بازگشت امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۹ اسفند ۱۴۰۴ منجر شود، قدردانی میکند.
او همچنین از تلاشهای مستمر پاکستان برای میانجیگری در این زمینه تقدیر کرد و در شبکه ایکس نوشت عربستان سعودی امیدوار است جمهوری اسلامی از این فرصت برای جلوگیری از «پیامدهای خطرناک تشدید تنش» استفاده کرده و فورا به تلاشها برای پیشبرد مذاکرات پاسخ دهد.
وزیر امور خارجه عربستان سعودی افزود هدف از این تلاشها، دستیابی به توافقی جامع است که صلح پایدار در منطقه و جهان را محقق کند.
تشدید فعالیتهای میانجیگرانه پاکستان
این اظهارات همزمان با سفر محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان به تهران صورت گرفته است. او در جریان این سفر چهارشنبه با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی با آمریکا دیدار و گفتوگو کرد.
در پی این سفر، برخی از رسانههای منطقه گزارش دادند که کار بر روی نهاییسازی متن توافق میان واشینگتن و تهران با جدیت در حال انجام است.
الحدث بهنقل از منابع آگاه که نام آنها را اعلام نکرد، گزارش داد که دور بعدی مذاکرات پس از مراسم حج در اسلامآباد برگزار خواهد شد.
الحدث همچنین افزود ممکن است فرمانده کل ارتش پاکستان پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت برای اعلام نهایی شدن متن توافق به ایران سفر کند.
شبکه العربیه نیز گزارش داد که ایالات متحده خواستههای خود در خصوص مساله هستهای و امنیت ناوبری در تنگه هرمز را سختگیرانهتر کرده اما در عین حال بر سر چند موضوع اقتصادی و کاهش تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی انعطافهایی محدود از خود نشان داده است.
بهگزارش العربیه ایالات متحده به پاکستان اطلاع داده است که در زمینه برنامه هستهای و تنگه هرمز هیچ امتیازی نخواهد داد.
در مقابل جمهوری اسلامی نیز همچنان تضمینهای آمریکا درباره هرگونه حمله احتمالی در آینده را ناکافی میداند.
خشم مردم ایران از جمهوری اسلامی
دونالد ترامپ، چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «ما در مراحل نهایی هستیم. خواهیم دید چه میشود. یا توافقی حاصل میشود، یا کارهایی انجام خواهیم داد که کمی ناخوشایند است، اما امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد.»
ترامپ افزود: «ما یک فرصت دیگر میدهیم. عجلهای ندارم. در حالت ایدهآل، دوست دارم افراد کمی کشته شوند، نه تعداد زیادی. هر دو راه برای ما ممکن است.»
او با تاکید بر اینکه به نظر نمیرسد رهبران جمهوری اسلامی منافع مردم ایران را در نظر داشته باشند گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد زیرا مردم در شرایط بدی زندگی میکنند و باید دید چه اتفاقی میافتد.
تهران نیز در مقابل، ترامپ را به برنامهریزی برای ازسرگیری جنگ متهم و تهدید کرد که در صورت هرگونه حمله، با حملاتی فراتر از خاورمیانه تلافی خواهد کرد.
سپاه پاسداران در بیانیهای اعلام کرد: «اگر تجاوز علیه ایران تکرار شود، جنگ منطقهای وعدهدادهشده این بار از منطقه فراتر خواهد رفت.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح، در پیامی صوتی که در شبکههای اجتماعی منتشر شد گفت «تحرکات آشکار و پنهان دشمن» نشان میدهد آمریکا و اسرائیل در حال آمادهسازی برای ازسرگیری حملات جدید هستند.
عبور نفتکشهای چینی از تنگه هرمز
در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داده که دو نفتکش عظیم چینی که در مجموع حدود چهار میلیون بشکه نفت حمل میکردند، چهارشنبه از تنگه هرمز خارج شدند. تهران هفته گذشته، همزمان با حضور ترامپ در پکن، اعلام کرده بود که برای تسهیل مقررات مربوط به کشتیهای چینی به توافق رسیده است.
وزیر امور خارجه کره جنوبی نیز چهارشنبه گفت یک نفتکش کرهای در هماهنگی با جمهوری اسلامی در حال عبور از تنگه است.
وبسایت رصد کشتیرانی لویدز لیست (Lloyd’s List) اعلام کرد که هفته گذشته دستکم ۵۴ کشتی از تنگه عبور کردهاند؛ رقمی حدود دو برابر هفته قبل از آن.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفندماه، تنگه هرمز را عملا به روی همه کشتیها بهجز کشتیهای خود بسته است؛ اقدامی که بزرگترین اختلال در تامین انرژی جهان در تاریخ را رقم زده است. ایالات متحده ماه گذشته در پاسخ، محاصرهای علیه بندرهای جنوبی ایران را آغاز کرد.
تهران میگوید هدفش بازگشایی تنگه هرمز برای کشورهای دوستی است که شرایط جمهوری اسلامی را برای عبور از این تنگه بپذیرند. این شرایط میتواند شامل دریافت عوارض برای عبور باشد؛ موضوعی که واشینگتن آن را غیرقابل قبول میداند.
فشار برای پایان دادن به جنگ
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که ترامپ برای پایان دادن به جنگ تحت فشار است، زیرا افزایش شدید قیمت انرژی به حزب جمهوریخواه او پیش از انتخابات کنگره در نوامبر آسیب میزند.
بهنوشته رویترز از زمان آتشبس، اظهارات عمومی ترامپ میان تهدید به ازسرگیری بمباران و اعلام نزدیک بودن توافق صلح در نوسان بوده است و همین مواضع متغیر باعث شده قیمت نفت ساعتبهساعت و روزبهروز تغییر کند، هرچند روند هفتگی آن بهوضوح صعودی بوده است. قراردادهای آتی یکماهه نفت برنت چهارشنبه صبح حدود پنج درصد کاهش یافت و به نزدیکی ۱۰۸ دلار در هر بشکه رسید.
بازارهای جهانی نفت همچنان امیدوارند بحران خلیج فارس بهزودی پایان یابد، اما تحلیلگران هشدار میدهند اختلالهای ناشی از «جنگ ایران»، بسته ماندن تنگه هرمز و آسیب گسترده به زیرساختهای انرژی، ممکن است جهان را وارد مرحلهای از کمبود واقعی منابع و رکود اقتصادی کند.
فایننشالتایمز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در گزارشی تحلیلی نوشت که پس از آغاز «جنگ ایران» و سپس محاصره دریایی، اکنون مرحله تازهای آغاز شده است: کمبود کالاهای حیاتی.
نفتکشهای حامل نفت، گاز طبیعی مایع، اوره، فرآوردههای پالایششده نفتی، هیدروژن و هلیوم، از حدود ۸۰ روز قبل دیگر به شکل گسترده از تنگه هرمز عبور نکردهاند. کشتیهایی که پیشتر منطقه را ترک کرده بودند، عمدتا به مقصد رسیدهاند، اما از این پس نبود محمولههایی که هرگز خارج نشدند، بهتدریج محسوس خواهد شد.
این گزارش تاکید کرد که تا امروز، کمبودها بیشتر «ذهنی» بودهاند، اما اکنون به کمبودهای واقعی تبدیل خواهند شد. وضعیتی که به گفته تحلیلگران، در نهایت یا با سهمیهبندی و یا با رکود اقتصادی، مدیریت میشود.
پیش از این، اکسیوس گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از اعلام توقف موقت حمله به ایران، گزینههای نظامی علیه جمهوری اسلامی را با تیم ارشد امنیت ملی خود بررسی کرد.
همزمان، جیدی ونس، معاون او، گفت مذاکرات پیشرفت زیادی داشته است و هیچ یک از طرفین خواهان از سرگیری جنگ نیستند.
فایننشالتایمز با استناد به تحلیل نیک باتلر، مدیر پیشین راهبرد و سیاستگذاری شرکت «بیپی» که اکنون در «کینگز کالج لندن» است، نوشت مشکلات کنونی فقط ناشی از بسته شدن تنگه هرمز نیست، بلکه حمله به زیرساختهای انرژی - عمدتا از سوی حکومت ایران - نیز خسارتهای سنگینی ایجاد کرده است.
بر اساس این تحلیل، دستکم هشت پالایشگاه مهم در خلیج فارس بهطور کامل یا جزیی از کار افتادهاند و تاسیسات گاز طبیعی مایع «راس لفان» قطر نیز آسیب دیده است.
هنوز مشخص نیست بازسازی این زیرساختها چه مدت زمان خواهد برد.
این گزارش تاکید کرد بحران کنونی فقط به نفت خام مربوط نیست و کمبودها بهطور ویژه بر برخی فرآوردههای خاص اثر خواهد گذاشت، زیرا پالایشگاهها برای فرآوری انواع مشخصی از نفت طراحی شدهاند.
پیش از بحران، کشورهای خلیج فارس روزانه حدود ۳.۳ میلیون بشکه فرآورده پالایششده و ۱.۵ میلیون بشکه گاز مایع صادر میکردند و محصولاتی مانند گازوئیل، سوخت هواپیما، بنزین و نفتا که مستقیما وارد زنجیره تامین اروپا و آسیا میشدند.
حذف این صادرات، جایگزینی ساده را ناممکن کرده است.
باتلر گفت مهمترین کمبودها اکنون در حوزه سوخت هواپیما و گازوئیل دیده میشود.
به نوشته فایننشالتایمز، بازارهای نفت ظاهرا بر این باورند که فشارهای اقتصادی در نهایت به آتشبس پایدار و بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد، اما نویسنده این تحلیل هشدار داد که هیچ تضمینی برای تحقق این سناریو وجود ندارد.
ترامپ همچنان تاکید میکند تنها موضوع مهم برای او، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
این گزارش پرسیده است آیا جمهوری اسلامی اصولا حاضر خواهد شد چنین توافقی را بپذیرد و چرا باید به اجرای تعهدات آمریکا اعتماد کند: «همچنین اگر ایران اکنون کنترل عبور و مرور در خلیج فارس را در دست گرفته، چرا باید به سادگی از این اهرم صرفنظر کند؟»
فایننشالتایمز در پایان هشدار داد بازارهای آتی نفت «گوی بلورین» نیستند و پیشبینیهایشان بارها اشتباه از آب درآمده است.
این گزارش تاکید کرد: «اگر بدترین سناریو رخ دهد، ممکن است قیمت نفت و کالاهای اساسی به شدت افزایش یابد و این وضعیت با رشد تورم، افزایش نرخ بهره و رکودی سنگین در اقتصاد جهانی همراه شود.»
فاتح بیرول، مدیر آژانس بینالمللی انرژی، پیشتر هشدار داده بود جهان ممکن است وارد «بزرگترین بحران انرژی تاریخ» شود.
نویسنده فایننشالتایمز بر این باور است که اگر شرایط بهزودی تغییر نکند، این هشدار میتواند به واقعیت تبدیل شود.
وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پیگیری ایراناینترنشنال اعلام کرد بررسی بخشی از درخواستهای ویزای ایرانیان اکنون در سفارت این کشور در ایروان انجام میشود. این تصمیم پس از هفتهها بلاتکلیفی هزاران متقاضی و توقف فعالیت بخش کنسولی سفارت آلمان در تهران اتخاذ شده است.
بر اساس پاسخ وزارت خارجه آلمان، روند بررسی نهایی پروندههایی که پیش از آغاز درگیریهای نظامی اخیر در سفارت آلمان در تهران ثبت شده بودند - بهویژه پروندههای ویزای کار و دانشجویی - در هفتههای اخیر از سر گرفته شده و پس از تکمیل بررسیها، سفارت آلمان در ایروان میتواند ویزای ورود را صادر کند.
این وزارتخانه اعلام کرد سفارت آلمان در تهران یا اداره فدرال امور خارجی آلمان، برای تعیین وقت مراجعه به سفارت آلمان در ایروان و الصاق ویزا به گذرنامه، با متقاضیان بهصورت فردی تماس میگیرد.
متقاضیان و سفارت آلمان
اعلام این تصمیم در حالی است که طی ماههای گذشته، شماری از متقاضیان ویزای آلمان چندین بار مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کرده بودند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، گروهی از متقاضیان ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در اعتراض به صادر نشدن ویزا مقابل ساختمان سفارت آلمان تجمع کردند و گفتند با وجود دریافت پیشتاییدیه و پیشویزای اداره مهاجرت آلمان، سفارت از صدور ویزا و تعیین وقت جدید خودداری میکند.
برخی از معترضان گفته بودند اعتبار پیشتاییدیههایشان در حال پایان یافتن است و کارفرمایان آنان در آلمان همچنان منتظر صدور ویزا هستند؛ در حالی که هر متقاضی برای این مرحله ۴۱۱ یورو هزینه پرداخت کرده است.
یک هفته پیش از آن نیز گروهی دیگر از متقاضیان مقابل ورودی سفارت آلمان تجمع کرده و گفته بودند بیش از یک سال از خانوادههای خود دور ماندهاند و فرصتهای شغلی و تحصیلی بسیاری را از دست دادهاند.
خبرگزاری ایرنا مرداد سال گذشته به نقل از امید محمدعلیخان، عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، گزارش داده بود توقف صدور ویزا از سوی برخی سفارتخانهها، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار متقاضی ایرانی را بلاتکلیف کرده است.
او همچنین گفته بود برخی سفارتخانهها، از جمله آلمان، اسپانیا، سوئیس و فرانسه، از تعیین وقت جدید خودداری میکنند و پذیرش درخواست سفرهای توریستی در شماری از سفارتخانههای خارجی متوقف شده است.
در هفتههای گذشته، بیش از ۵۵۰ فعال سیاسی، روزنامهنگار، فعال حقوق بشر و آسیبدیدگان چشمی خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز در نامهای به دولت آلمان خواستار ازسرگیری فوری روند پذیرش افراد در معرض خطر شده بودند.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است اطلاعات و جزییات تازه درباره روند بررسی ویزاهای ایرانیان در وبسایت سفارت آلمان در تهران منتشر خواهد شد.