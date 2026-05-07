بر اساس این گزارش، اطلاعاتی که به اسرائیل رسیده نشان می‌دهد جمهوری اسلامی خواستار گنجاندن بندی در توافق با واشینگتن شده که بر اساس آن هرگونه آتش‌بس یا تفاهم، تمام جبهه‌های منطقه‌ای را در بر بگیرد. به نوشته وای‌نت، آمریکا نیز با این بند موافقت کرده؛ موضوعی که برای اسرائیل «چندان مطلوب» توصیف نشده است.

نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، نیز در گفت‌وگو با الجزیره این موضوع را تایید کرده و گفته عباس عراقچی، وزیر خارجه حکومت ایران، به او اطلاع داده است که «لبنان بخشی از هر توافق آتش‌بس خواهد بود.»

در پی این تحولات، کابینه امنیتی اسرائیل قرار است درباره پیامدهای تفاهمات در حال شکل‌گیری میان تهران و واشینگتن، به‌ویژه در ارتباط با لبنان، تشکیل جلسه دهد.

وای‌نت می‌نویسد ارتش اسرائیل در جبهه شمالی با وضعیتی پیچیده روبه‌روست؛ زیرا حزب‌الله همچنان به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک می‌کند و ارتش اسرائیل همچنان تلفات می‌دهد، در حالی که آزادی عمل نظامی اسرائیل محدودتر شده است.

بر اساس این گزارش، نیروی هوایی اسرائیل برای هفته‌ها حمله‌ای به بیروت انجام نداده و عملیات‌های ترور هدفمند نیز متوقف شده‌اند. حتی نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، که در طول جنگ بارها از سوی وزیر دفاع اسرائیل تهدید شده بود، اکنون به گفته گزارش «نوعی مصونیت تحت حمایت ایران» پیدا کرده است.

مقام‌های ارتش اسرائیل گفته‌اند تا زمانی که توافقی برای خلع سلاح حزب‌الله حاصل نشود - حتی اگر این روند به‌صورت مرحله‌ای اجرا شود - نیروهای اسرائیلی در خطوط دفاعی فعلی خود باقی خواهند ماند. به گفته این مقام‌ها، هدف جلوگیری از بازسازی توان حزب‌الله و ممانعت از بازگشت حملات موشکی ضدتانک به شمال اسرائیل است.

در همین حال، ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، در بازدید از منطقه خیام در جنوب لبنان، که به‌رغم اعلام آتش‌بس همچنان صحنه درگیری توصیف شده، گفت اسرائیل «فرصتی تاریخی برای تغییر واقعیت منطقه‌ای» در اختیار دارد.

او همچنین با اشاره به [حکومت] ایران گفت: «ما همچنان مجموعه‌ای از اهداف آماده حمله در ایران داریم» و افزود ارتش اسرائیل در «آماده‌باش کامل» برای بازگشت به عملیات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی قرار دارد؛ عملیاتی که به گفته او می‌تواند «دستاوردها را عمیق‌تر و رژیم را ضعیف‌تر کند.»

زمیر در جریان این بازدید وارد تونلی از حزب‌الله شد که به گفته ارتش اسرائیل در عمق حدود ۲۵ متری زیر یک فروشگاه لباس کودکان در یک محله غیرنظامی کشف شده بود. او این موضوع را «مدرکی دیگر» از استفاده حزب‌الله از غیرنظامیان به‌عنوان «سپر انسانی» توصیف کرد.

رییس ستاد ارتش اسرائیل همچنین گفت از زمان آغاز عملیات «غرش شیر» بیش از دو هزار نیروی حزب‌الله کشته شده‌اند و به نیروهای اسرائیلی دستور داده است «بدون محدودیت» به شناسایی و نابودی دشمن ادامه دهند.

وای‌نت می‌نویسد با وجود آنکه ارتش اسرائیل می‌گوید ماموریت اصلی خود، یعنی جلوگیری از حمله نیروهای رضوان و متوقف کردن آتش ضدتانک علیه شهرک‌های شمالی را محقق کرده، اما اکنون مساله اصلی، تعیین وضعیت «روز پس از جنگ» است.

بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی در امتداد «خط زرد» مستقر هستند، اما هنوز مشخص نیست چه زمانی عقب‌نشینی خواهند کرد. فرماندهان اسرائیلی هشدار داده‌اند بازگشت ساکنان لبنانی به روستاهایی که تخلیه و پاکسازی شده‌اند، می‌تواند دستاوردهای امنیتی اسرائیل را از بین ببرد.

در بخش دیگری از گزارش، وای‌نت به غزه نیز پرداخته و نوشته است بندی که جبهه‌ها را در توافق آمریکا و [حکومت] ایران به هم مرتبط می‌کند، ممکن است اسرائیل را از ازسرگیری جنگ گسترده در غزه بازدارد؛ آن هم در شرایطی که حماس همچنان از خلع سلاح خودداری می‌کند.

به گفته مقام‌های ارشد ارتش اسرائیل، اکنون که دیگر گروگان اسرائیلی در غزه باقی نمانده، اسرائیل باید با استفاده از قدرت آتش و عملیات زمینی برای خلع سلاح حماس و فروپاشی حکومت آن در نوار غزه اقدام کند.

این مقام‌ها همچنین گفته‌اند محدود شدن درگیری در لبنان باعث شده نیروهایی برای عملیات در غزه آزاد شوند و اسرائیل بتواند «کار را تمام کند.»

با این حال، مقام‌های نظامی اسرائیل اذعان کرده‌اند که فرسودگی نیروهای ذخیره، نیاز به حفظ آمادگی در لبنان و احتمال تشدید تنش در کرانه باختری، در کنار ضرورت جلب موافقت کاخ سفید، از جمله محدودیت‌های مهم پیش روی هرگونه عملیات گسترده جدید است.

