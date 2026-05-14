اف‌بی‌آی برای اطلاعات منجر به بازداشت مونیکا ویت، مامور سابق ضدجاسوسی آمریکا که به انتقال اطلاعات دفاع ملی به جمهوری اسلامی متهم است، ۲۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای جداگانه برای اطلاعات درباره شش ایرانی فعال در تولید پهپاد تا ۱۵ میلیون دلار پاداش گذاشت.

دفتر میدانی اف‌بی‌آی در واشینگتن دی‌سی، ۲۴ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای، ویت را «عضو پیشین نیروهای مسلح آمریکا و مامور سابق ضدجاسوسی» معرفی کرد و نوشت که او در فوریه ۲۰۱۹ از سوی یک دادگاه فدرال به اتهام جاسوسی، از جمله انتقال اطلاعات دفاع ملی آمریکا به حکومت ایران، تفهیم اتهام شد.

این بیانیه از تاکید می‌کند ارائه‌کنندگان اطلاعاتی که به بازداشت و پیگرد قانونی مونیکا ویت منجر شود، تا ۲۰۰ هزار دلار پاداش دریافت خواهند کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای ارائه اطلاعات درباره ۶ نفر از کارکنان شرکت «کیمیا پارت سیوان (کیپاس)» که «بازوی تولید پهپاد نیروی قدس سپاه پاسداران» معرفی شده‌اند، تا ۱۵ میلیون دلار جایزه و امکان انتقال به ایالات متحده تعیین کرده است.

این افراد حسن آرامبونژاد، رضا نهاردانی، مهدی نقنه، هادی زوارکی، ابوالفضل مشکانی و عباس سرتاجی معرفی شده‌اند. در بخشی از این بیانیه آمده است که این افراد در آزمایش، توسعه و تامین پهپادهای سپاه نقش داشته‌اند.

مونیکا ویت کیست؟

بر اساس اعلام اف‌بی‌آی، ویت پیش‌تر به‌عنوان متخصص اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا و مامور ویژه دفتر تحقیقات ویژه نیروی هوایی فعالیت داشت. او بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ در ارتش آمریکا خدمت کرد و تا سال ۲۰۱۰ به‌عنوان پیمانکار دولت آمریکا مشغول به کار بود.

بر اساس این بیانیه، ویت در دوران خدمت نظامی و فعالیتش به‌عنوان پیمانکار، به اطلاعات «محرمانه» و «فوق‌محرمانه» مرتبط با اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی، از جمله نام‌های واقعی نیروهای مخفی جامعه اطلاعاتی آمریکا دسترسی داشت.

ویت در سال ۲۰۱۳ به ایران گریخت و با وجود تفهیم اتهام در پرونده جاسوسی همچنان متواری است.

در کیفرخواست دادگاه ذکر شده بود که او در این سفر با ارائه اطلاعاتی به حکومت ایران، برنامه‌های حساس و طبقه‌بندی‌شده دفاع ملی آمریکا را در معرض خطر قرار داد.

به گفته مقام‌های آمریکایی، ویت متهم است به‌طور عامدانه اطلاعاتی ارائه کرده که جان نیروهای آمریکایی مستقر در خارج از کشور و خانواده‌های آنان را به خطر انداخته است. او همچنین متهم است به نمایندگی از حکومت ایران تحقیقاتی انجام داده تا این حکومت بتواند همکاران سابق او در دولت آمریکا را هدف قرار دهد.

اف‌بی‌آی اعلام کرد فرار ویت به ایران به سود سپاه پاسداران تمام شده و نهادی را منتفع کرده است که بخش‌هایی از آن مسئول جمع‌آوری اطلاعات، جنگ نامتعارف و حمایت مستقیم از چندین سازمان تروریستی هدف‌گیرنده شهروندان و منافع آمریکا هستند.

دنیل ویرزبیکی، مامور ویژه مسئول بخش ضدجاسوسی و سایبری دفتر میدانی اف‌بی‌آی در واشینگتن، گفت: «مونیکا ویت متهم است بیش از یک دهه پیش، با گریختن به ایران و ارائه اطلاعات دفاع ملی به حکومت ایران، به سوگند خود در قبال قانون اساسی خیانت کرده و احتمالا همچنان از فعالیت‌های مخرب این حکومت حمایت می‌کند.»

او افزود: «اف‌بی‌آی فراموش نکرده و معتقد است در این لحظه حساس از تاریخ ایران، فردی هست که اطلاعاتی درباره محل اختفای او دارد. اف‌بی‌آی می‌خواهد این اطلاعات را دریافت کند تا بتواند ویت را بازداشت کرده و به دست عدالت بسپارد.»

چهارم اردیبهشت نیز وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای بابت دریافت اطلاعات کلیدی درباره «هاشم فینیان رحیم السراجی»، رهبر گروه مسلح «کتائب سیدالشهدا» (KSS)، وابسته به جمهوری اسلامی، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرد .

پیش‌تر پاداش مشابهی برای احمد حمیداوی، رهبر «کتائب حزب‌الله» ، در پی ربودن «شلی کیتلسون»، روزنامه‌نگار آمریکایی، تعیین شده بود.