نیویورکتایمز به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد شرکتهای چینی با جمهوری اسلامی درباره فروش سلاح در حال گفتوگو بودهاند و قصد داشتهاند این تسلیحات را از طریق کشورهای دیگر ارسال کنند تا منشا کمک نظامی پنهان بماند.
مقامهای آمریکایی گفتند دستکم یکی از کشورهای ثالث در آفریقا قرار دارد، اما مشخص نیست آیا محمولهای به آن کشور رسیده است یا نه.
مقامهایی که در جریان این اطلاعات قرار گرفتهاند، درباره اینکه آیا سلاحها پیشتر به کشورهای ثالث ارسال شدهاند یا نه، به جمعبندیهای متفاوتی رسیدهاند. با این حال، از زمان آغاز جنگ کنونی علیه جمهوری اسلامی، به نظر نمیرسد هیچ سلاح چینی در میدان نبرد علیه نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی استفاده شده باشد.
هنوز مشخص نیست چه تعداد سلاح منتقل شده یا مقامهای چینی تا چه اندازه این فروشها را تایید کردهاند.
پس از اعلام سفر محرمانه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به امارات متحده عربی در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، تنش تازهای میان تهران و ابوظبی شکل گرفته است.
مقامهای اماراتی این گزارش را تکذیب کردهاند، اما نزدیکان نتانیاهو بر انجام این سفر تاکید دارند و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز امارات را به «همدستی با اسرائیل» متهم کرده است.
دفتر نخستوزیری اسرائیل شامگاه چهارشنبه اعلام کرد نتانیاهو در اوج جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سفری مخفیانه به امارات متحده عربی داشته و با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات، دیدار کرده است.
بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو، این سفر به یک «پیشرفت تاریخی» در روابط دو طرف منجر شده است. این دفتر جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق سفر یا توافقهای احتمالی ارائه نکرد.
پیشتر نیز برخی مقامهای آمریکایی تایید کرده بودند اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی، یک سامانه گنبد آهنین و نیروهای مرتبط با آن را برای تقویت دفاع هوایی به امارات فرستاده بود؛ موضوعی که نشاندهنده گسترش همکاریهای امنیتی میان دو طرف در بحبوحه درگیریهای منطقهای تلقی میشود.
با این حال، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی ساعاتی بعد با انتشار بیانیهای گزارشها درباره سفر نتانیاهو به ابوظبی را رد کرد و گفت ادعاها درباره «سفرهای اعلامنشده» بیاساس است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه امارات تاکید کرد هیچ سفر اعلامنشدهای از سوی نخستوزیر اسرائیل به این کشور انجام نشده است.
اما این تکذیب با واکنش چهرههای نزدیک به نتانیاهو روبهرو شد. زیو آگمون، سخنگوی وقت و رییس دفتر موقت نخستوزیر اسرائیل، در پیامی در فیسبوک نوشت که شخصاً در این «سفر تاریخی» همراه نتانیاهو بوده است؛ سفری که به گفته او «تا امروز کاملاً محرمانه» باقی مانده بود.
آگمون تاکید کرد نتانیاهو در ابوظبی «با احترام پادشاهان» مورد استقبال قرار گرفت و محمد بن زاید به همراه اعضای خانواده و مقامهای ارشد امارات از حضور نخستوزیر اسرائیل استقبال کردند.
او همچنین گفت رییس امارات شخصاً نتانیاهو را با خودروی شخصیاش از فرودگاه به کاخ منتقل کرده است.
همزمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنشی شدید امارات را به «همدستی با اسرائیل» متهم کرد و هشدار داد تهران این اقدامات را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
عراقچی بامداد پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی از سفر ادعایی نتانیاهو به ابوظبی اطلاع داشته و این موضوع پیشتر از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران به رهبران جمهوری اسلامی منتقل شده بود.
او نوشت: «نتانیاهو اکنون بهطور علنی چیزی را فاش کرده که سرویسهای امنیتی ایران مدتها پیش به رهبری کشور منتقل کرده بودند.»
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود: «دشمنی با مردم بزرگ ایران قماری احمقانه است» و «همدستی با اسرائیل در این مسیر نابخشودنی است.»
او همچنین هشدار داد: «کسانی که با اسرائیل برای ایجاد تفرقه همکاری میکنند، پاسخگو خواهند شد.»
امارات متحده عربی و اسرائیل از زمان امضای «توافق ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ روابط رسمی دیپلماتیک برقرار کردهاند، اما جنگ اخیر و افزایش تنشهای منطقهای، روابط کشورهای عربی با اسرائیل را با فشارهای تازهای مواجه کرده است.
وزیر امور خارجه حکومت ایران بدون ارائه جزئیات بیشتر یا توضیح درباره اینکه چرا تهران پیشتر این اطلاعات را علنی نکرده بود، افزود: «دشمنی با مردم بزرگ ایران قماری احمقانه است» و «همدستی با اسرائیل در این مسیر نابخشودنی است.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد نخستوزیر اسرائیل در اوج جنگ با حکومت ایران سفری محرمانه به امارات داشته و با محمد بن زاید، رییس امارات، دیدار کرده است. مقامهای اماراتی این گزارش را رد کرده و آن را «بیاساس» خواندهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتوگو با شان هانیتی از شبکه فاکس نیوز تاکید کرد ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. او چین را «دشمن اصلی ژئوپلیتیک» آمریکا توصیف کرد اما افزود این مهم ترین رابطهای است که واشینگتن باید آن را مدیریت کند.
روبیو گفت منافع دو کشور در برخی موارد در تضاد قرار خواهد گرفت و باید این اختلاف ها برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی مدیریت شود. او همچنین در بخش دیگری از این گفتوگو در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا، به فشار بر چین برای نقش آفرینی در مهار تنش های مرتبط با حکومت ایران در خلیج فارس اشاره کرد و گفت حوادث اخیر در منطقه، از جمله آسیب به یک کشتی باری چینی، نشان دهنده سطح بالای بی ثباتی است.
روبیو همچنین گفت چین از نظر اقتصادی به بازگشت جریان کشتیرانی در تنگه هرمز نیاز دارد، زیرا در غیر این صورت تقاضا برای محصولات چینی کاهش مییابد و صادرات این کشور به شدت افت خواهد کرد.
روبیو افزود، ایالات متحده امیدوار است چین نقش فعالتری در تلاش برای متقاعد کردن حکومت ایران برای کنار گذاشتن اقداماتش در منطقه خلیج فارس ایفا کند.
سخنگوی پیشین نتانیاهو بدون ارائه جزئیات بیشتر، این سفر را «موفقیتی بزرگ» برای اسرائیل توصیف کرد و گفت نتایج آن «نسلها مورد بحث قرار خواهد گرفت.»