مقام‌های اماراتی این گزارش را تکذیب کرده‌اند ، اما نزدیکان نتانیاهو بر انجام این سفر تاکید دارند و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز امارات را به «همدستی با اسرائیل» متهم کرده است.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل شامگاه چهارشنبه اعلام کرد نتانیاهو در اوج جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، سفری مخفیانه به امارات متحده عربی داشته و با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات، دیدار کرده است.

بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو، این سفر به یک «پیشرفت تاریخی» در روابط دو طرف منجر شده است. این دفتر جزئیات بیشتری درباره زمان دقیق سفر یا توافق‌های احتمالی ارائه نکرد.

پیش‌تر نیز برخی مقام‌های آمریکایی تایید کرده بودند اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی، یک سامانه گنبد آهنین و نیروهای مرتبط با آن را برای تقویت دفاع هوایی به امارات فرستاده بود؛ موضوعی که نشان‌دهنده گسترش همکاری‌های امنیتی میان دو طرف در بحبوحه درگیری‌های منطقه‌ای تلقی می‌شود.

با این حال، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی ساعاتی بعد با انتشار بیانیه‌ای گزارش‌ها درباره سفر نتانیاهو به ابوظبی را رد کرد و گفت ادعاها درباره «سفرهای اعلام‌نشده» بی‌اساس است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه امارات تاکید کرد هیچ سفر اعلام‌نشده‌ای از سوی نخست‌وزیر اسرائیل به این کشور انجام نشده است.

اما این تکذیب با واکنش چهره‌های نزدیک به نتانیاهو روبه‌رو شد. زیو آگمون، سخنگوی وقت و رییس دفتر موقت نخست‌وزیر اسرائیل، در پیامی در فیس‌بوک نوشت که شخصاً در این «سفر تاریخی» همراه نتانیاهو بوده است؛ سفری که به گفته او «تا امروز کاملاً محرمانه» باقی مانده بود.

آگمون تاکید کرد نتانیاهو در ابوظبی «با احترام پادشاهان» مورد استقبال قرار گرفت و محمد بن زاید به همراه اعضای خانواده و مقام‌های ارشد امارات از حضور نخست‌وزیر اسرائیل استقبال کردند.

او همچنین گفت رییس امارات شخصاً نتانیاهو را با خودروی شخصی‌اش از فرودگاه به کاخ منتقل کرده است.

هم‌زمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنشی شدید امارات را به «همدستی با اسرائیل» متهم کرد و هشدار داد تهران این اقدامات را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.

عراقچی بامداد پنج‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی از سفر ادعایی نتانیاهو به ابوظبی اطلاع داشته و این موضوع پیش‌تر از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران به رهبران جمهوری اسلامی منتقل شده بود.

او نوشت: «نتانیاهو اکنون به‌طور علنی چیزی را فاش کرده که سرویس‌های امنیتی ایران مدت‌ها پیش به رهبری کشور منتقل کرده بودند.»

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود: «دشمنی با مردم بزرگ ایران قماری احمقانه است» و «همدستی با اسرائیل در این مسیر نابخشودنی است.»

او همچنین هشدار داد: «کسانی که با اسرائیل برای ایجاد تفرقه همکاری می‌کنند، پاسخگو خواهند شد.»

امارات متحده عربی و اسرائیل از زمان امضای «توافق ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ روابط رسمی دیپلماتیک برقرار کرده‌اند، اما جنگ اخیر و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، روابط کشورهای عربی با اسرائیل را با فشارهای تازه‌ای مواجه کرده است.

