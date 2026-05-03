بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری، یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه نیوزنیشن تاکید کرد که ایالات متحده «کار را در ایران تمام نکرده» و افزود که تعریف او از موفقیت، برکناری حکومت در تهران است.

به نوشته نشریه هیل، بولتون با تاکید بر اینکه «ایالات متحده برتری بزرگی دارد، اما ماموریتی که آغاز کرده به پایان نرسیده است» افزود که حتی بدون تغییر رژیم، اقداماتی وجود داشته که دولت دونالد ترامپ می‌توانست انجام دهد اما انجام نداده است.

اختلاف بر سر اهداف جنگ

ترامپ پیش‌تر در اظهاراتی اعلام کرده بود از وضعیت فعلی رضایت ندارد و گفته بود: «ما همین حالا هم پیروز شده‌ایم، اما می‌خواهم با اختلاف بیشتری پیروز شویم.»

او همچنین تاکید کرده بود که با وجود آسیب‌های گسترده به زیرساخت‌های ایران، این کافی نیست و آمریکا باید تضمین بگیرد که [حکومت] ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

بن‌بست دیپلماتیک و تنش‌های میدانی

در حالی که مذاکرات میان تهران و واشینگتن متوقف شده، مقام‌های ایرانی اعلام کرده‌اند در حال بررسی پاسخ آمریکا به پیشنهاد اخیر خود برای پایان جنگ هستند و تاکید کرده‌اند این گفت‌وگوها «ماهیت هسته‌ای» ندارد.

هم‌زمان، تنش‌های امنیتی در منطقه ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی است روز یکشنبه یک کشتی باری در نزدیکی تنگه هرمز هدف حمله چند شناور کوچک قرار گرفته است؛ حادثه‌ای که به گفته مقام‌های بریتانیایی، بخشی از ده‌ها حمله مشابه در این منطقه از آغاز درگیری‌ها به شمار می‌رود.

مخالفت افکار عمومی آمریکا

به نوشته هیل، بر اساس یک نظرسنجی مشترک واشینگتن‌پست، ای‌بی‌سی‌نیوز و Ipsos، اکثریت شهروندان آمریکایی با اقدام نظامی «علیه ایران» مخالف هستند. در این نظرسنجی، ۶۱ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که تصمیم دولت ترامپ برای آغاز عملیات نظامی «علیه ایران» اشتباه بوده است.

فشار اقتصادی و پیامدهای جنگ

در پی ادامه درگیری‌ها، تنگه هرمز - یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان - عملاً بسته شده و این موضوع به افزایش قابل توجه قیمت سوخت در آمریکا منجر شده است.

بر اساس داده‌های AAA، میانگین قیمت هر گالن بنزین به حدود ۴.۴۵ دلار رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

در تازه‌ترین تحول، رییس جمهوری آمریکا بعدازظهر یکشنبه با انتشار پیامی اعلام کرد که ارتش آمریکا از دوشنبه هدایت کشتی‌ها از تنگه هرمز را آغاز خواهند کرد و هشدار داد که هر نوع اختلالی در این روند با پاسخ قاطع روبه‌رو خواهد شد.

