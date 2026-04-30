خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه ۱۰ اردیبهشت در گزارشی نوشت با توجه به اینکه برخی کشتی‌ها سیستم‌های ردیابی خود را خاموش کرده‌اند و نیروهای آمریکایی نفت‌کش‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را بازمی‌گردانند، اندازه‌گیری میزان نفت خامی که ایران به مشتریان، به‌ویژه مشتری اصلی خود چین تحویل می‌دهد، غیرممکن شده است.

گروه تحلیل داده‌های انرژی ورتکسا پنج‌شنبه درباره محاصره صادرات نفت ایران از سوی آمریکا اعلام کرد این کشور بین ۲۴ فروردین تا پنج اردیبهشت تنها حدود چهار میلیون بشکه نفت خام از دریای عمان صادر کرده است.

ورتکسا در ایمیلی به رویترز نوشت: «در این مرحله، ما برآورد می‌کنیم که حدود چهار میلیون بشکه نفت خام ایران با موفقیت از دریای عمان خارج شده است. در حال حاضر نمی‌توانیم تایید کنیم که آیا هیچ‌یک از این کشتی‌ها بعدا توقیف شده‌اند یا خیر.»

بر اساس داده‌های این شرکت، صادرات قابل ردیابی نفت ایران بیش از ۸۰ درصد نسبت به ماه مارس کاهش یافته است. در مارس، ایران ۲۳.۴ میلیون بشکه صادرات داشت.

ورتکسا این آمار را بر پایه رهگیری محموله‌های نفتی اعلام کرده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی است آمریکا نفت‌کش‌ها یا کشتی‌های کانتینری تحریم‌شده را حتی در نقاطی دورتر از دریای عمان در آب‌های آسیا نیز مجبور به بازگشت می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند در کاهش صادرات نقش داشته باشد.

افزایش فشارهای آمریکا بر صادرات نفت ایران در شرایطی رخ داده که جمهوری اسلامی بخش مهمی از درآمد ارزی خود را از فروش نفت تامین می‌کند.

مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، پنج‌شنبه در واکنش به ادامه محاصره دریایی ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تداوم این رویکرد ظالمانه غیر قابل تحمل است.»

او افزود: «جهان شاهد رواداری و صلح‌طلبی ایران بوده است. آنچه با عنوان محاصره دریایی در حال انجام است امتداد عملیات نظامی علیه ملتی است که تنها هزینه ایستادگی و استقلال خود را می‌پردازد.»

کاهش عرضه نفت ایران کمبودها را در بازار جهانی نفت افزایش می‌دهد، زیرا جنگ علیه جمهوری اسلامی موجب بسته شدن عملی تنگه هرمز و محدود شدن صادرات نفت از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و عراق شده است.

در حالی که قیمت‌های نفت در جهان افزایش یافته، آمریکا تلاش کرده از آن جلوگیری کند. ماه گذشته، آمریکا به‌طور غیرمنتظره یک معافیت موقت از تحریم‌های صادرات انرژی به تهران اعطا کرد تا به کاهش قیمت‌ها کمک کند.

قیمت نفت خام برنت، که شاخص بازار نفت محسوب می‌شود، از زمان آغاز جنگ ایران در نهم اسفند، حدود ۵۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته و قیمت بنزین، گازوئیل و سوخت جت را بالا برده است.

فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی، چهارشنبه گفت جهان به‌دلیل اختلال ناشی از جنگ علیه جمهوری اسلامی با «بزرگ‌ترین بحران انرژی تاریخ» روبه‌رو است.

بیرول گفت بازارهای نفت و گاز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند و افزایش بهای نفت به بیش از ۱۲۰ دلار، فشار زیادی بر بسیاری از کشورها وارد آورده است.

تحلیلگران شرکت کپلر نیز اعلام کردند که از زمان آغاز محاصره، هیچ نفت‌کش حامل نفت خام ایران را که از دریای عمان خارج شده باشد مشاهده نکرده‌اند.

همچنین مقامات آمریکایی اعلام کردند که این محاصره، تهران را از درآمد بسیار مورد نیاز حاصل از صادرات نفت خام محروم می‌کند.

برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، چهارشنبه با اشاره به محاصره دریایی جمهوری اسلامی گفت در حال حاضر ۴۱ نفت‌کش حامل حدود ۶۹ میلیون بشکه نفت در وضعیتی قرار دارند که امکان فروش آنها برای جمهوری اسلامی وجود ندارد.

پیشتر محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی، گفته است: «اقدام آمریکا درباره محاصره دریایی برخلاف قوانین بین‌المللی است و به نتیجه نخواهد رسید.»

او افزود: «در تامین و توزیع سوخت نگرانی وجود ندارد و در شرایط جنگی بسیاری از کشورها به مدیریت مصرف سوخت روی آوردند.»

ارزش پول ملی ایران، ریال، چهارشنبه در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد و نشان‌دهنده دشواری‌های مالی پیش‌روی اقتصاد ایران بود که به نفت وابسته است.

با وجود این فشارها، شرکت اطلاعات دریایی تانکر ترکرز اعلام کرد که ایران همچنان در پایانه اصلی صادراتی خود در جزیره خارک نفت خام بارگیری می‌کند.

این شرکت افزود تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد دست‌کم ۱۰ نفت‌کش در نزدیکی بندر چابهار، در جنوب شرقی ایران در دریای عمان متوقف شده‌اند.

پیشتر برخی گزارش‌ها حاکی بود که حکومت ایران در پی افزایش فشارهای ناشی از محاصره دریایی آمریکا، اقداماتی اضطراری برای ذخیره‌سازی مازاد نفت خود آغاز کرده است.

ایران در ماه فوریه حدود ۳.۲۴ میلیون بشکه در روز نفت خام تولید کرده است که حدود نیمی از آن برای پالایش داخلی مصرف می‌شود.

با این حال، یوهانس راوبال، تحلیلگر کپلر، به‌ رویترز گفت که این کشور ممکن است ظرف یک یا دو هفته مجبور به کاهش تولید شود، زیرا ظرفیت ذخیره‌سازی محدود است.

کپلر اعلام کرد ذخیره‌سازی زمینی حدود ۶۰ درصد پر شده و ذخایر به بیش از ۵۰ میلیون بشکه رسیده است. ظرفیت کل این ذخایر ۸۶ میلیون بشکه است.

شرکت‌ مشاوره اف‌جی‌ای نکستانت ای‌سی‌ای در تاریخ ۱۵ آوریل برآورد کرد که محدودیت ظرفیت می‌تواند ایران را وادار کند تا از اواسط ژوئن تولید خود را کاهش دهد.

محاصره دریایی بندرهای جنوب ایران از سوی آمریکا از بعدازظهر ۲۳ فروردین آغاز شد و از آن زمان، به گزارش منابع رسمی، به‌طور مستمر ادامه داشته است.