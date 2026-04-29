سایت «امتداد» چهارشنبه ۹ اردیبهشت خبر داد رئیسیان و پناهی‌پور، به‌دلیل اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی به پرونده حسینی‌پور، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به شعبه سوم دادسرای امنیت تهران احضار شدند.

بر اساس این گزارش، رئیسیان هفتم اردیبهشت، پس از آنکه در ماه‌های اخیر درباره پرونده حسینی‌پور اطلاع‌رسانی کرده بود، به شعبه سوم دادسرای امنیت احضار و تفهیم اتهام شد. یک روز پیش از او نیز میلاد پناهی‌پور در همین شعبه حاضر شده بود.

به نوشته «امتداد»، تشکیل پرونده قضایی برای این دو وکیل پس از آن صورت گرفت که آنها در بهمن‌ماه سال گذشته، با انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی از «ممانعت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از ورود وکیل انتخابی به پرونده احسان حسینی‌پور» خبر داده بودند.

پناهی‌پور که قصد ورود به این پرونده را به‌عنوان وکیل انتخابی داشت، این اقدام را فراقانونی خوانده و به آن اعتراض کرده بود و رئیسیان نیز این موضوع را بازنشر کرده بود.

احسان حسینی‌پور، معترض ۱۹ ساله بازداشت‌شده در جریان اعتراضات دی‌ماه، با اتهام‌هایی مواجه است که او را در معرض خطر جدی «اعدام و قصاص» قرار داده است.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، سوم اردیبهشت گزارش داد که حکم اعدام حسینی‌پور و دو معترض بازداشت‌شده دیگر به نام‌های متین محمدی و عرفان امیری، در دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است.

محمود بهزادی‌راد، وکیل رئیسیان، در گفت‌وگو با «امتداد» اعلام کرد که در شعبه سوم دادسرای امنیت، دو اتهام «نشر اکاذیب» به‌دلیل اطلاع‌رسانی درباره پرونده حسینی‌پور و «تبلیغ علیه نظام» به‌دلیل امضای بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری در بهمن‌ماه به موکلش تفهیم شده است.

او تاکید کرد اطلاعات منتشرشده درباره حسینی‌پور و وضعیت پرونده او «صرفا با هدف اطلاع‌رسانی و جلوگیری از تضییع حق متهمی» بوده که با مجازات سلب حیات مواجه است و امضای این بیانیه نیز در چارچوب وظایف وکالتی و دفاع از حق دادرسی عادلانه انجام شده و جرم محسوب نمی‌شود.

بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری که در بهمن‌ماه منتشر شد، به نقض حقوق بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، از جمله اخذ اعتراف تحت فشار، برخوردهای خشن و ممانعت از ورود وکلا به پرونده‌ها اعتراض کرده و این روند را مغایر قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول دادرسی منصفانه دانسته بود.

مصطفی نیلی، وکیل پناهی‌پور، نیز در گفت‌وگو با «امتداد» گفت موکلش نیز به‌دلیل اطلاع‌رسانی درباره پرونده حسینی‌پور با اتهام‌های «نشر اکاذیب» و «تبلیغ علیه نظام» مواجه شده است.

به گفته او، پناهی‌پور و رئیسیان پس از حضور در شعبه سوم دادسرای امنیت، با قرار کفالت و تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی پرونده، آزاد شده‌اند.

«امتداد» در پایان گزارش خود نوشت این اتهام‌ها در شرایطی به این دو وکیل تفهیم شده که وکلای انتخابی حسینی‌پور و دو متهم دیگر این پرونده، تا زمان نگارش گزارش، همچنان به پرونده دسترسی پیدا نکرده و موفق به مطالعه آن نشده‌اند.

ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینی‌پور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجه‌ها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود .

قوه قضاییه اتهام‌های این سه نفر را «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت»، «مشارکت در قتل» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور در پی فراخوان‌های فضای مجازی» اعلام کرده است.

با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این سه جوان اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشته‌اند و پرونده‌ای علیه آنها ساخته شده است.