جلسه محاکمه مقدماتی این دو نفر که جمعه چهارم اردیبهشت به ریاست قاضی چیما گراب برگزار می‌شود، به بررسی ماهیت پرونده نمی‌پردازد و دادگاه در این مرحله درباره مجرم بودن یا بی‌گناهی متهمان، تصمیمی اتخاذ نخواهد کرد.

دادگاه مقدماتی بر امور اجرایی پرونده متمرکز خواهد بود؛ از جمله چگونگی پیشبرد روند دادرسی، نحوه ارائه مدارک و تعیین زمان‌بندی جلسات آینده.

چیما گراب پیش‌تر قضاوت پرونده دانیل خلیفه، سرباز پیشین ارتش بریتانیا، را که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده بود، بر عهده داشت.

خلیفه، بهمن ۱۴۰۳ به‌دلیل «نقض قانون اسرار رسمی، نقض قانون تروریسم و فرار از زندان»، در مجموع به ۱۴ سال و سه ماه حبس محکوم شد .

در سال‌های اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا ، به‌ویژه در بریتانیا ، به نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.

شبکه ال‌بی‌سی، جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند به‌کارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه «با شتابی قابل‌ توجه» در جریان است.

پیش‌تر در ۹ فروردین، روزنامه تلگراف نوشت پرس‌تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی‌زبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن به‌عنوان پوششی برای جذب مهره استفاده می‌کند.

هویت و اتهامات دو مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی

نعمت‌الله شاهسونی، ۴۰ ساله و دارای تابعیت ایرانی-بریتانیایی و علیرضا فراستی، ۲۲ ساله و شهروند ایران، بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا، با اتهام انجام عملیات به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی روبه‌رو هستند.

طبق اعلام دادستان‌های پرونده، این فعالیت‌ها برای جمهوری اسلامی انجام گرفته‎‌اند.

این دو نفر متهم‌ هستند در طول چند ماه، برخی مکان‌ها را مورد شناسایی و بررسی میدانی قرار داده‌اند؛ از جمله سفارت اسرائیل در لندن، یک مرکز جامعه یهودیان، یک کالج و قدیمی‌ترین کنیسه بریتانیا.

شاهسونی و فراستی پیش‌تر در دادگاه مجیستریت وست‌مینستر حضور یافتند و اتهامات برای نخستین‌ بار علیه آن‌ها مطرح شد.

با توجه به ماهیت سنگین اتهام‌ها و اینکه رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عالی کیفری است، پرونده به دادگاه کراون ارجاع داده شد.

دادگاه کراون بخشی از نظام کیفری انگلستان و ولز است که به جرائم جدی مانند قتل و تروریسم رسیدگی می‌کند. این دادگاه‌ها با حضور قاضی و هیات منصفه برگزار و پرونده‌های سنگین به آن‌ها ارجاع می‌شوند.

هر دو متهم همچنان در بازداشت به سر می‌برند و روند رسیدگی به پرونده آن‌ها به‌صورت مشترک دنبال می‌شود. موضوعی که نشان می‌دهد اتهامات مطرح‌شده بر پایه مجموعه‌ای از وقایع مرتبط با یکدیگر شکل گرفته‌اند.

تیرماه ۱۴۰۴، کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا نسبت به افزایش چشمگیر تمایل تهران برای انجام «ترور، جاسوسی و حملات سایبری» در خاک این کشور هشدار داد و از دولت بریتانیا خواست تا در راهبرد خود نسبت به جمهوری اسلامی «بازنگری اساسی» انجام دهد.