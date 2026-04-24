نت‌بلاکس به عنوان نهادی ناظر بر اختلال‌های اینترنتی در جهان، جمعه چهارم اردیبهشت نوشت محدودیت اینترنت در ایران، طولانی‌ترین قطع سراسری اینترنت ثبت‌شده در یک جامعه متصل محسوب می‌شود.

این نهاد تاکید کرد قطع اینترنت در حالی ادامه دارد که هم‌زمان با جنگ و گزارش‌ها از اعدام‌ها، شرایط ایران رو به وخامت است.

بر اساس گزارش‌ها، در حدود یک ماه گذشته، دست‌کم ۱۹ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند.

این رقم معادل بیش از یک‌سوم کل اعدام‌های سیاسی ثبت‌شده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدام‌های سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است .

به گزارش وب‌سایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۵۲ زندانی را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرد.

عضو هیات رییسه مجلس: در میانه جنگ نباید حرف سیاسی زد

هم‌زمان با پنجاه‌وششمین روز قطع اینترنت بین‌المللی در ایران، علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تداوم محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت بین‌المللی را «تصمیمی صرفا امنیتی» دانست.

او تاکید کرد تصمیم به قطع اینترنت، فراتر از مواضع اعلامی مسعود پزشکیان و وزیر ارتباطات اتخاذ شده است.

سلیمی در پاسخ به پرسشی درباره قطع اینترنت در کشور گفت: «در میانه جنگ نباید حرف سیاسی زد.»

خاموشی فعلی اینترنت که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و ساعاتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی با محدود شدن شدید دسترسی سراسری به اینترنت جهانی شروع شد، اکنون به یکی از طولانی‌ترین دوره‌های خاموشی اینترنت در مقیاس ملی و جهانی تبدیل شده است.

ادامه این قطع طولانی‌مدت، به‌ویژه پس از اعلام آتش‌بس موقت، موجی از مطالبات عمومی و نگرانی‌های اقتصادی را به همراه داشته است.

این در حالی است که ایران پیش‌تر و در دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با اعتراضات سراسری، دوره‌ای دیگر از اختلال و قطع ارتباطات را تجربه کرده بود.

قطع اینترنت و از دست رفتن درآمدهای وابسته به فضای آنلاین

شماری از مخاطبان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال گفتند قطع طولانی‌مدت اینترنت، فعالیت کسب‌وکارهای وابسته به ارتباطات آنلاین را عملا متوقف کرده است.

یک فعال حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی تاکید کرد بیش از دو هزار شرکت در این بخش فعالیت دارند که «ابزار اصلی کارشان اینترنت است» و اکنون با قطع دسترسی، امکان انجام هیچ یک از امور خود را ندارند.

برخی دیگر نیز گفته‌اند به‌دلیل وابستگی مستقیم شغلشان به اینترنت، طی حدود ۵۰ روز گذشته عملا هیچ درآمدی نداشته‌اند. وضعیتی که به گفته آن‌ها، ادامه آن می‌تواند به تعطیلی کامل فعالیتشان منجر شود.

در بخش دیگری از این پیام‌ها، مخاطبان تاکید کردند نبود دسترسی به اینترنت باعث شده بسیاری از افراد عملا امکان کار کردن را از دست بدهند.

هم‌زمان، برخی کاربران اشاره کردند که در شرایط محدودیت شدید اینترنت، استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ نیز به یک هزینه سنگین تبدیل شده و قیمت وی‌پی‌ان‌ها به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.

کانال تلگرامی امتداد، ۳۰ فروردین به نقل از فعالان بخش خصوصی گزارش داد با احتساب خسارت‌های غیرمستقیم جنگ، هزینه واقعی قطع اینترنت در ایران می‌تواند به روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار برسد.

این در حالی است که در هفته‌های گذشته، گزارش‌هایی از دسترسی مقام‌ها و وابستگان حکومت به «سیم‌کارت سفید» و «اینترنت پرو» منتشر شده که انتقادها از تبعیض اینترنتی در ایران را افزایش داده است.