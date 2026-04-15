عبدالله مهتدی در پارلمان اروپا: ایران آینده باید دموکراتیک و تکثرگرا باشد
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان، در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایران که عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین در بروکسل برگزار شد، بر ضرورت تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی ایران تاکید کرد.
او گفت: «ما به یک قانون اساسی جدید نیاز داریم که تقسیم قدرت و مناسبات آن و شهروندی همه انسانها را محترم میشمارد.»
او همچنین با اشاره به چشمانداز مطلوب خود برای آینده ایران گفت: «ما برای ایران دموکرات و آزاد مبارزه میکنیم؛ ایرانی تکثرگرا که هیچ قوم یا جریان سیاسی در آن به دیگران سلطه پیدا نکند و دیکتاتوری جدیدی شکل نگیرد.»
او در ادامه افزود: «ایرانی که حق کُردها و دیگر قومیتها را محترم بشناسد، میتواند شریکی خوب برای جهان باشد.»
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داده در صورت تداوم جنگ ایران، بازارهای انرژی با کمبود طولانیمدت عرضه روبهرو میشوند و این وضعیت کشورها را ناچار خواهد کرد مصرف سوخت را کاهش دهند.
رویترز چهارشنبه ۲۶ فروردین نوشت در پی تحولات اخیر خاورمیانه، اروپا هنوز با کمبود عرضه انرژی مواجه نشده، اما جهش قابلتوجه قیمت نفت و گاز، به فشار بر بازار انرژی انجامیده است.
در همین حال، برخی شرکتهای هواپیمایی نسبت به احتمال بروز نخستین نشانههای کمبود سوخت جت در هفتههای آینده هشدار دادهاند.
ایالات متحده و حکومت ایران بامداد ۱۹ فروردین بر سر برقراری آتشبس دوهفتهای به توافق رسیدند.
با این حال، پس از شکست مذاکرات اسلامآباد، تنشها بار دیگر بالا گرفته و ارتش آمریکا برای قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، دست به محاصره دریایی تنگه هرمز زده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
سناریو اول: بازگشت ثبات به منطقه
به گزارش رویترز، کمیسیون اروپا ۲۶ فروردین در نشستی غیرعلنی با سفیران کشورهای عضو اعلام کرد در حال بررسی دو سناریو اصلی برای مدیریت بحران انرژی است.
در سناریو نخست، آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا پابرجا میماند و آمریکا به محاصره تنگه هرمز پایان میدهد. در این شرایط، جریان انتقال نفت و گاز ظرف چند ماه به حالت عادی بازمیگردد و قیمتها روند کاهشی پیدا میکنند.
کاهش قیمت گازوئیل و سوخت هواپیما نیز تا پایان تابستان پیشبینی میشود.
با این حال، بازار جهانی گاز طبیعی مایع (الانجی) بهدلیل آسیبهای واردشده به زیرساختهای قطر، تا سال ۲۰۳۰ در تنگنا خواهد بود.
از زمان آغاز مناقشه کنونی، جمهوری اسلامی شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق و عمان را هدف قرار داده است.
۲۵ فروردین، روزنامه گاردین با استناد به گزارش صندوق بینالمللی پول نوشت تشدید تنشها در خاورمیانه، بهویژه اختلال در عرضه انرژی و بالا رفتن قیمت نفت، میتواند باعث افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و بیثباتی در بازارهای مالی جهانی شود.
رویترز در ادامه نوشت کمیسیون اروپا در حال تدوین پیشنهادهایی برای مقابله با پیامدهای بحران انرژی است.
بر اساس پیشنویسی که به رویت این خبرگزاری رسیده، برنامههایی برای کاهش مالیات برق و تسریع در توسعه فناوریهای پاک در نظر گرفته شده است تا وابستگی اروپا به سوختهای فسیلی کاهش یابد و در برابر شوکهای احتمالی آینده در بازار نفت و گاز مقاومتر شود.
ایالات متحده، نروژ و برخی کشورهای خارج از خاورمیانه تامینکنندگان عمده انرژی اتحادیه اروپا به شمار میروند.
با این حال، وابستگی اتحادیه اروپا به واردات نفت و گاز، کشورهای عضو را در برابر جهش قیمتهای جهانی آسیبپذیر ساخته است.
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایران، در محل پارلمان بلژیک گفت: «جنگی در ایران بین جمهوری اسلامی و مردم ایران از سالها قبل شروع شده و هرگز آتشبسی در آن رخ نداده است.»
او افزود: «در جریان اعتراضات دیماه، مردم را قتل عام کردند و گزارشگر حقوق بشر، آن را جنایت علیه بشریت نامید. بیش از ۴۰ هزار نفر از معترضان کشته شدند و بیش از ۴۰ هزار نفر نیز بازداشت شدند.»
او اضافه کرد: «برخی از معترضان رضا پهلوی را در خیابان صدا زده و خواهان بازگشت او به ایران شدند. حکومت اینترنت را در ایران قطع کرد تا تصاویر و اخبار کشتهشدگان در اعتراضات منتشر نشود.»
شیرین عبادی ادامه داد: «حکومت در همین جنگ اخیر از کودکان برای اهداف نظامی و ایستهای بازرسی استفاده کرد که دستکم یک نفر از بین آنها کشته شد.»
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایران، در محل پارلمان بلژیک گفت: «جنگ در ایران بین جمهوری اسلامی و مردم ایران از سالها قبل شروع شده و هرگز آتشبسی در آن رخ نداده است.»
عبادی گفت: «در جریان اعتراضات دیماه، مردم را قتل عام کردند و گزارشگر حقوق بشر، آن را جنایت علیه بشریت نامید.»
او گفت: «برخی از معترضان رضا پهلوی را در خیابان صدا زده و خواهان بازگشت او به ایران شدند.» عبادی در ادامه تاکید کرد: «حکومت اینترنت را در ایران قطع کرد تا تصاویر و اخبار کشتهشدگان در اعتراضات منتشر نشود.»
او افزود: «حکومت در همین جنگ اخیر از کودکان برای اهداف نظامی و ایستهای بازرسی استفاده کرد که دستکم یک نفر از بین آنها کشته شد.»
به گفته عبادی، «حکومت اموال خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و برخی شهروندان بهائی را توقیف کرده است».
همزمان با چشمانداز مبهم مذاکرات تهران و واشینگتن و آتشبس شکننده میان دو طرف، روزنامه واشینگتنپست به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد پنتاگون در روزهای آینده هزاران نیروی دیگر را به خاورمیانه اعزام خواهد کرد.
واشینگتنپست چهارشنبه ۲۶ فروردین نوشت دولت دونالد ترامپ در تلاش است با افزایش فشارها، تهران را به پذیرش توافق وادار کند و در عین حال، در صورت فروپاشی آتشبس موقت، گزینه انجام حملات بیشتر یا حتی عملیات زمینی را نیز در نظر دارد.
شماری از مقامهای فعلی و پیشین ایالات متحده در گفتوگو با این روزنامه اعلام کردند حدود شش هزار نیروی نظامی مستقر در ناو هواپیمابر «یواساس جرج اچ. دابلیو. بوش» بههمراه چندین ناو جنگی اسکورتکننده، در حال اعزام به خاورمیانه هستند.
این مقامها خواستند بهدلیل حساسیت موضوع، هویتشان مخفی بماند.
همچنین پیشبینی میشود حدود ۴۲۰۰ نیروی دیگر از «گروه آماده آبیخاکی باکسر» بههمراه یگان تفنگداران دریایی آن، موسوم به «یگان اعزامی یازدهم»، تا پایان ماه جاری میلادی (۱۰ اردیبهشت) راهی منطقه شوند.
«باکسر» زیرمجموعه نیروی دریایی آمریکا به شمار میرود و برای استقرار سریع، عملیات آبیخاکی، واکنش به بحرانها و ماموریتهای نظامی در مناطق راهبردی به کار گرفته میشود.
این نظامیان قرار است به حدود ۵۰ هزار نیرویی بپیوندند که پیشتر پنتاگون اعلام کرده بود در چارچوب عملیات مقابله با جمهوری اسلامی در منطقه حضور دارند.
ایالات متحده و حکومت ایران بامداد ۱۹ فروردین بر سر برقراری آتشبس دوهفتهای به توافق رسیدند.
با این حال، پس از شکست مذاکرات اسلامآباد، تنشها بار دیگر بالا گرفته و ارتش آمریکا برای قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، دست به محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران زده است.
کاخ سفید: همه گزینهها روی میز است
جیمز فوگو، از فرماندهان بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و رییس «مرکز راهبرد دریایی» در ویرجینیای شمالی، به واشینگتنپست گفت اعزام ناوهای جنگی بیشتر میتواند به افزایش فشار بر جمهوری اسلامی بینجامد و در صورت شکست مذاکرات، گزینههای بیشتری در اختیار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، و سایر فرماندهان ارشد نظامی قرار دهد.
او ادامه داد: «هرچه ابزارهای بیشتری در اختیار باشد، دامنه گزینهها نیز گستردهتر خواهد شد. اعزام نیروهای بیشتر در صورتی که اوضاع رو به وخامت برود، نوعی ظرفیت پشتیبان محسوب میشود.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، نیز در واکنش به افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه هشدار داد در صورتی که تهران از «جاهطلبیهای هستهای» خود صرفنظر نکند و به «توافقی قابل قبول برای ایالات متحده» تن ندهد، ترامپ «همه گزینهها» را روی میز نگه خواهد داشت.
سخنگوی کاخ سفید افزود ترامپ، جیدی ونس، معاون او، و مذاکرهکنندگان آمریکایی، «خطوط قرمز ایالات متحده را بسیار روشن کردهاند».
لیویت در عین حال پیشبینی کرد با اعمال محاصره دریایی، تمایل جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق افزایش خواهد یافت.
در سوی دیگر، مقامهای حکومت ایران همچنان بر مواضع خود پافشاری میکنند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۲۶ فروردین گفت هرگونه تلاش برای «وادارسازی کشور به تسلیم» ناکام خواهد ماند.
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس شورای اسلامی، هم به گمانهزنیها در خصوص مذاکرات اخیر تهران و واشینگتن پرداخت و گفت: «هیچگونه مذاکرهای در زمینه غنیسازی پذیرفته نیست.»
نیکزاد تاکید کرد حکومت ایران در کنار «ملتهای مظلوم و نیروهای مقاومت» در لبنان، یمن، عراق و سوریه ایستاده است.
«محور مقاومت» عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزبالله، حشد الشعبی و حوثیها استفاده میکنند.
تامین مالی و تسلیحاتی گروههای نیابتی در منطقه در شرایطی ادامه دارد که مردم ایران در سالهای اخیر با مشکلات متعدد اقتصادی، از جمله تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ ارز و بیکاری، دستبهگریبان بودهاند.