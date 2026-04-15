رویترز چهارشنبه ۲۶ فروردین نوشت در پی تحولات اخیر خاورمیانه، اروپا هنوز با کمبود عرضه انرژی مواجه نشده، اما جهش قابل‌توجه قیمت نفت و گاز، به فشار بر بازار انرژی انجامیده است.

در همین حال، برخی شرکت‌های هواپیمایی نسبت به احتمال بروز نخستین نشانه‌های کمبود سوخت جت در هفته‌های آینده هشدار داده‌اند.

ایالات متحده و حکومت ایران بامداد ۱۹ فروردین بر سر برقراری آتش‌بس دوهفته‌ای به توافق رسیدند.

با این حال، پس از شکست مذاکرات اسلام‌آباد، تنش‌ها بار دیگر بالا گرفته و ارتش آمریکا برای قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، دست به محاصره دریایی تنگه هرمز زده است.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند.

سناریو اول: بازگشت ثبات به منطقه

به گزارش رویترز، کمیسیون اروپا ۲۶ فروردین در نشستی غیرعلنی با سفیران کشورهای عضو اعلام کرد در حال بررسی دو سناریو اصلی برای مدیریت بحران انرژی است.

در سناریو نخست، آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا پابرجا می‌ماند و آمریکا به محاصره تنگه هرمز پایان می‌دهد. در این شرایط، جریان انتقال نفت و گاز ظرف چند ماه به حالت عادی بازمی‌گردد و قیمت‌ها روند کاهشی پیدا می‌کنند.

کاهش قیمت گازوئیل و سوخت هواپیما نیز تا پایان تابستان پیش‌بینی می‌شود.

با این حال، بازار جهانی گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) به‌دلیل آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های قطر، تا سال ۲۰۳۰ در تنگنا خواهد بود.

از زمان آغاز مناقشه کنونی، جمهوری اسلامی شماری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، اردن، قطر، عراق و عمان را هدف قرار داده است.

۲۵ فروردین، روزنامه گاردین با استناد به گزارش صندوق بین‌المللی پول نوشت تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، به‌ویژه اختلال در عرضه انرژی و بالا رفتن قیمت نفت، می‌تواند باعث افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی جهانی شود.

سناریو دوم: تشدید درگیری‌ها

در صورت ادامه تنش‌ها، بازارهای انرژی با شوک طولانی‌مدت در عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها مواجه خواهند شد که اثرات آن در زنجیره‌ تامین صنایع مختلف بازتاب خواهد یافت.

بنا بر اعلام کمیسیون اروپا، ادامه اختلال در عرضه نفت به‌طور فزاینده‌ای به «تخریب تقاضا» منجر خواهد شد؛ به این معنا که مصرف سوخت کاهش پیدا می‌کند.

در این سناریو، اروپا ممکن است در پر کردن ذخایر گاز خود پیش از زمستان با مشکل مواجه شود. همچنین احتمال «کمبودهای موضعی» در تامین سوخت جت نیز وجود دارد.

اروپا به‌دنبال کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی

رویترز در ادامه نوشت کمیسیون اروپا در حال تدوین پیشنهادهایی برای مقابله با پیامدهای بحران انرژی است.

بر اساس پیش‌نویسی که به رویت این خبرگزاری رسیده، برنامه‌هایی برای کاهش مالیات برق و تسریع در توسعه فناوری‌های پاک در نظر گرفته شده است تا وابستگی اروپا به سوخت‌های فسیلی کاهش یابد و در برابر شوک‌های احتمالی آینده در بازار نفت و گاز مقاوم‌تر شود.

ایالات متحده، نروژ و برخی کشورهای خارج از خاورمیانه تامین‌کنندگان عمده انرژی اتحادیه اروپا به شمار می‌روند.

با این حال، وابستگی اتحادیه اروپا به واردات نفت و گاز، کشورهای عضو را در برابر جهش قیمت‌های جهانی آسیب‌پذیر ساخته است.