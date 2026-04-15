روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی تحلیلی به پیامدهای جنگ بر تغییر ساختار قدرت در حکومت جمهوری اسلامی پرداخت.

این گزارش تاکید کرد که با انتصاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی و تسلط شبکه موسوم به «حلقه حبیب» بر نهادهای نظامی و امنیتی، امیدها برای دستیابی به صلح پایدار یا سازش سیاسی بیش از هر زمان دیگری کم‌رنگ شده و حکومت در ایران در مسیری رادیکال‌تر و غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر حرکت می‌کند.

قدرت گرفتن مجتبی خامنه‌ای و حلقه حبیب

وال‌استریت ژورنال، شامگاه سه‌شنبه ۲۵ فروردین نوشت در حالی که آمریکا و اسرائیل امیدوار بودند حذف مقام‌های ارشد ایرانی راه را برای تغییر حکومت یا روی کار آمدن رهبران میانه‌رو هموار کند، اکنون خلأ قدرت با تندروهایی پر شده که علاقه‌ای به مصالحه ندارند.

در مرکز این تحولات، مجتبی خامنه‌ای قرار دارد؛ چهره‌ای که سال‌ها در سایه بوده و اکنون از سوی مجلس خبرگان به عنوان جانشین پدرش معرفی شده است.

او رهبری خود را بر شبکه‌ای از وفاداران موسوم به «حلقه حبیب» بنا کرده است.

این گروه متشکل از کهنه‌سربازان «گردان حبیب» لشکر محمد رسول‌الله سپاه پاسداران است که به تندروی شهرت دارند.

مجتبی خامنه‌ای برخلاف تصورات غرب، نه یک چهره میانه‌رو، بلکه پیونددهنده اصلی لایه‌های امنیتی و نظامی سخت‌گیر در ایران است.

سلطه فرماندهان بدسابقه بر ساختار قدرت

گزارش وال‌استریت ژورنال به انتصاب‌های کلیدی جدید اشاره کرد که نشان‌دهنده خشن‌تر و تندروتر شدن ساختار قدرت است.

محمدباقر ذوالقدر، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، سابقه فعالیت‌های چریکی و کشتن در پیش از انقلاب دارد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، ذوالقدر چنان تندرو توصیف شده که حتی چهره‌ای مانند قاسم سلیمانی در مقطعی در اعتراض به تندروی‌های او استعفا داده بود.

احمد وحیدی، فرمانده کل جدید سپاه پاسداران، که به دخالت در بمب‌گذاری آمیا در آرژانتین متهم است، پیش‌تر در سرکوب اعتراضات داخلی، نقشی کلیدی داشته است.

محسن رضایی، مشاور نظامی جدید، وعده داده است پاسخ جمهوری اسلامی دیگر «چشم در برابر چشم» نخواهد بود، بلکه «سر در برابر چشم» خواهد بود.

ایدئولوژی آخرالزمانی و مهدویت

به نوشته وال‌استریت ژورنال، یکی از نگران‌کننده‌ترین موضوعات، نفوذ تفکر «مهدویت آخرالزمانی» در بدنه رهبری جدید است.

این دیدگاه که تحت تاثیر آموزه‌های محمدتقی مصباح یزدی شکل گرفته، معتقد است «نابودی دشمنان، به‌ویژه اسرائیل، بازگشت امام غایب شیعیان را تسریع می‌کند».

تحلیلگران به وال‌استریت ژورنال گفتند این باورهای مذهبی دیگر صرفا لفاظی نیست، بلکه رفتار جنگ‌طلبانه حکومت را شکل می‌دهد.

جابر رجبی، عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با مجتبی خامنه‌ای هم‌درس بوده، گفت که او خود را شخصیت پیشگویی‌شده «سید خراسانی» می‌داند که «در آستانه ظهور، نیروهای حق را علیه دشمنان اسلام رهبری خواهد کرد».

سرکوب داخلی و تنش‌های منطقه‌ای

رهبران جدید جمهوری اسلامی به جای تلاش برای پایان دادن به درگیری‌ها، فشار بر مخالفان داخلی را از طریق بازداشت و اعدام تشدید کرده‌اند.

در سطح بین‌المللی نیز آن‌ها با اعمال کنترل بر تنگه هرمز، مسیر عبور ۲۰ درصد نفت جهان، در حال وارد آوردن فشار بر جامعه جهانی هستند.

گزارش وال‌استریت ژورنال در نهایت نتیجه گرفت که اگرچه فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ زیاد است، اما دشمنی حکومت جدید با غرب ریشه‌دارتر از آن است که به سادگی از بین برود.

به گفته کارشناسان، «تندروترین گروه در سپاه پاسداران اکنون فرمان را در دست گرفته است» و این امر احتمال طولانی شدن درگیری‌ها را به شدت افزایش می‌دهد.