واشینگتن‌پست چهارشنبه ۲۶ فروردین نوشت دولت دونالد ترامپ در تلاش است با افزایش فشارها، تهران را به پذیرش توافق وادار کند و در عین حال، در صورت فروپاشی آتش‌بس موقت، گزینه انجام حملات بیشتر یا حتی عملیات زمینی را نیز در نظر دارد.

شماری از مقام‌های فعلی و پیشین ایالات متحده در گفت‌وگو با این روزنامه اعلام کردند حدود شش هزار نیروی نظامی مستقر در ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جرج اچ. دابلیو. بوش» به‌همراه چندین ناو جنگی اسکورت‌کننده، در حال اعزام به خاورمیانه هستند.

این مقام‌ها خواستند به‌دلیل حساسیت موضوع، هویتشان مخفی بماند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۲۰۰ نیروی دیگر از «گروه آماده آبی‌خاکی باکسر» به‌همراه یگان تفنگداران دریایی آن، موسوم به «یگان اعزامی یازدهم»، تا پایان ماه جاری میلادی (۱۰ اردیبهشت) راهی منطقه شوند.

‫«باکسر» زیرمجموعه نیروی دریایی آمریکا به شمار می‎‌رود و برای استقرار سریع، عملیات آبی‌خاکی، واکنش به بحران‌ها و ماموریت‌های نظامی در مناطق راهبردی به کار گرفته می‌شود.

این نظامیان قرار است به حدود ۵۰ هزار نیرویی بپیوندند که پیش‌تر پنتاگون اعلام کرده بود در چارچوب عملیات مقابله با جمهوری اسلامی در منطقه حضور دارند.

ایالات متحده و حکومت ایران بامداد ۱۹ فروردین بر سر برقراری آتش‌بس دوهفته‌ای به توافق رسیدند.

با این حال، پس از شکست مذاکرات اسلام‌آباد، تنش‌ها بار دیگر بالا گرفته و ارتش آمریکا برای قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی، دست به محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران زده است.

کاخ سفید: همه گزینه‌ها روی میز است

جیمز فوگو، از فرماندهان بازنشسته نیروی دریایی آمریکا و رییس «مرکز راهبرد دریایی» در ویرجینیای شمالی، به واشینگتن‌پست گفت اعزام ناوهای جنگی بیشتر می‌تواند به افزایش فشار بر جمهوری اسلامی بینجامد و در صورت شکست مذاکرات، گزینه‌های بیشتری در اختیار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، و سایر فرماندهان ارشد نظامی قرار دهد.

او ادامه داد: «هرچه ابزارهای بیشتری در اختیار باشد، دامنه گزینه‌ها نیز گسترده‌تر خواهد شد. اعزام نیروهای بیشتر در صورتی که اوضاع رو به وخامت برود، نوعی ظرفیت پشتیبان محسوب می‌شود.»

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، نیز در واکنش به افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه هشدار داد در صورتی که تهران از «جاه‌طلبی‌های هسته‌ای» خود صرف‌نظر نکند و به «توافقی قابل قبول برای ایالات متحده» تن ندهد، ترامپ «همه گزینه‌ها» را روی میز نگه خواهد داشت.

سخنگوی کاخ سفید افزود ترامپ ، جی‌دی ونس، معاون او، و مذاکره‌کنندگان آمریکایی، «خطوط قرمز ایالات متحده را بسیار روشن کرده‌اند».

لیویت در عین حال پیش‌بینی کرد با اعمال محاصره دریایی ، تمایل جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق افزایش خواهد یافت.

در سوی دیگر، مقام‌های حکومت ایران همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند.

مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۲۶ فروردین گفت هرگونه تلاش برای «وادارسازی کشور به تسلیم» ناکام خواهد ماند.

علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، هم به گمانه‌زنی‌ها در خصوص مذاکرات اخیر تهران و واشینگتن پرداخت و گفت: «هیچ‌گونه مذاکره‌ای در زمینه غنی‌سازی پذیرفته نیست.»

نیکزاد تاکید کرد حکومت ایران در کنار «ملت‌های مظلوم و نیروهای مقاومت» در لبنان، یمن، عراق و سوریه ایستاده است.

«محور مقاومت» عنوانی است که مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی برای گروه‌های مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، جهاد اسلامی، حزب‌الله، حشد الشعبی و حوثی‌ها استفاده می‌کنند.

تامین مالی و تسلیحاتی گروه‌های نیابتی در منطقه در شرایطی ادامه دارد که مردم ایران در سال‌های اخیر با مشکلات متعدد اقتصادی ، از جمله تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ ارز و بیکاری، دست‌به‌گریبان بوده‌اند.