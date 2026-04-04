این گزارش با روایت مراسمی در یک کلیسای فارسی‌زبان در حومه شیکاگو آغاز می‌شود؛ جایی که کشیش جیمز شهابی در مراسم «یکشنبه نخل» برای «پایان قدرت تاریکی در ایران» و «آزادی عبادت» دعا کرد. حاضران - که عمدتاً ایرانی-آمریکایی بودند - در پاسخ به این دعا به‌صورت جمعی «آمین» گفتند.

حمایت بخشی از ایرانیان مهاجر از جنگ

به نوشته لس‌آنجلس‌تایمز، برخلاف موضع رسمی بسیاری از رهبران مذهبی، برخی از ایرانیان مهاجر از جنگ جاری حمایت می‌کنند و آن را فرصتی برای پایان حکومت جمهوری اسلامی می‌دانند.

آن‌ها می‌گویند در ایران آزادی مذهبی وجود ندارد و تغییر دین - به‌ویژه گرایش به مسیحیت - می‌تواند با مجازات‌های سنگین، حتی مرگ، همراه باشد. بسیاری از اعضای این کلیسا نیز به همین دلیل ایران را ترک کرده‌اند.

نرجس دلاچی، یکی از اعضای کلیسا، به این روزنامه گفت: «اگر ایران به کشوری باعظمت تبدیل شود، فکر می‌کنم جهان هم بهتر خواهد شد.»

آریا بهرامان، که به گفته خودش حدود ۱۵ سال پیش به دلیل فشارهای مذهبی از ایران خارج شده، نیز معتقد است تغییر حکومت در تهران می‌تواند نفوذ گروه‌های مورد حمایت حکومت ایران در منطقه را کاهش دهد و به امنیت جهانی کمک کند.

مخالفت رهبران کلیسا با جنگ

در مقابل، لس‌آنجلس‌تایمز گزارش می‌دهد که رهبران کاتولیک به‌شدت با جنگ مخالف هستند. پاپ لئو چهاردهم بارها خواستار آتش‌بس شده و تاکید کرده است که «خدا جنگ را رد می‌کند.»

کاردینال بلِیز کوپیچ نیز از نحوه نمایش حملات نظامی در رسانه‌ها انتقاد کرده و آن را بی‌توجهی به رنج مردم ایران دانسته است. همچنین شورای ملی کلیساها این جنگ را «تجاوز نظامی بدون مجوز» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای انسانی آن هشدار داده است.

روایت‌هایی از سرکوب مذهبی

این گزارش به نقل از سازمان عفو بین‌الملل می‌نویسد که اقلیت‌های مذهبی در ایران با تبعیض، بازداشت خودسرانه و شکنجه مواجه‌اند و تغییر دین می‌تواند به مجازات‌های سنگین منجر شود.

در این میان، برخی مهاجران ایرانی تجربه‌های شخصی خود از سرکوب را روایت کرده‌اند؛ از جمله یورش نیروهای امنیتی به خانه‌ها، بازداشت اعضای خانواده و محدودیت شدید در فعالیت‌های مذهبی.

امید به آینده‌ای متفاوت

با وجود اختلاف نظرها درباره جنگ، بسیاری از ایرانیان مهاجر در این گزارش بر امید خود به آینده‌ای دموکراتیک در ایران تاکید کرده‌اند.

به نوشته لس‌آنجلس‌تایمز، این افراد معتقدند تحقق آزادی‌های اساسی - از جمله آزادی دین و عقیده - تنها در صورت تغییر ساختار سیاسی در ایران امکان‌پذیر خواهد بود.

در عین حال، این روزنامه اشاره می‌کند که «جنگ ایران» همچنان در داخل آمریکا با مخالفت گسترده افکار عمومی مواجه است و بسیاری از شهروندان نسبت به پیامدهای آن برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی ابراز نگرانی کرده‌اند.

