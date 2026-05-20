وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پیگیری ایراناینترنشنال اعلام کرد بررسی بخشی از درخواستهای ویزای ایرانیان اکنون در سفارت این کشور در ایروان انجام میشود. این تصمیم پس از هفتهها بلاتکلیفی هزاران متقاضی و توقف فعالیت بخش کنسولی سفارت آلمان در تهران اتخاذ شده است.
بر اساس پاسخ وزارت خارجه آلمان، روند بررسی نهایی پروندههایی که پیش از آغاز درگیریهای نظامی اخیر در سفارت آلمان در تهران ثبت شده بودند - بهویژه پروندههای ویزای کار و دانشجویی - در هفتههای اخیر از سر گرفته شده و پس از تکمیل بررسیها، سفارت آلمان در ایروان میتواند ویزای ورود را صادر کند.
این وزارتخانه اعلام کرد سفارت آلمان در تهران یا اداره فدرال امور خارجی آلمان، برای تعیین وقت مراجعه به سفارت آلمان در ایروان و الصاق ویزا به گذرنامه، با متقاضیان بهصورت فردی تماس میگیرد.
متقاضیان و سفارت آلمان
اعلام این تصمیم در حالی است که طی ماههای گذشته، شماری از متقاضیان ویزای آلمان چندین بار مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کرده بودند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، گروهی از متقاضیان ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در اعتراض به صادر نشدن ویزا مقابل ساختمان سفارت آلمان تجمع کردند و گفتند با وجود دریافت پیشتاییدیه و پیشویزای اداره مهاجرت آلمان، سفارت از صدور ویزا و تعیین وقت جدید خودداری میکند.
برخی از معترضان گفته بودند اعتبار پیشتاییدیههایشان در حال پایان یافتن است و کارفرمایان آنان در آلمان همچنان منتظر صدور ویزا هستند؛ در حالی که هر متقاضی برای این مرحله ۴۱۱ یورو هزینه پرداخت کرده است.
یک هفته پیش از آن نیز گروهی دیگر از متقاضیان مقابل ورودی سفارت آلمان تجمع کرده و گفته بودند بیش از یک سال از خانوادههای خود دور ماندهاند و فرصتهای شغلی و تحصیلی بسیاری را از دست دادهاند.
بررسی انتقال پروندهها به ایروان
وزارت خارجه آلمان اکنون اعلام کرده است در حال بررسی این موضوع است که آیا درخواستهای اولیه ویزا در سایر دستهبندیها نیز میتوانند در سفارت آلمان در ایروان بررسی شوند یا نه.
در پاسخ این وزارتخانه به ایراناینترنشنال همچنین آمده است در صورتی که امکان ثبت درخواست در کشورهای همسایه فراهم شود، متقاضیان از طریق شرکت «تیالاس کانتکت» (TLScontact) مستقیما مطلع خواهند شد.
اختلال در روند صدور ویزا پس از آن شدت گرفت که سفارتخانههای خارجی در تهران، در پی تحولات امنیتی و نظامی اخیر، فعالیتهای حضوری خود را محدود کردند.
وزارت خارجه آلمان ۹ مرداد ۱۴۰۴ در پاسخ به ایراناینترنشنال گفته بود سفارت این کشور در تهران «تعطیل نشده»، اما برای مراجعهکنندگان بسته است و خدماتی ارائه نمیکند.
در وبسایت رسمی سفارت آلمان در تهران نیز اعلام شده بود که این سفارتخانه به دلیل «شرایط بحرانی فعلی» تا اطلاع ثانوی برای مراجعه حضوری بسته است و همه وقتهای قبلی لغو شدهاند.
این تحولات پس از جنگ ۱۲ روزه میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رخ داد.
دهها هزار متقاضی بلاتکلیف
خبرگزاری ایرنا مرداد سال گذشته به نقل از امید محمدعلیخان، عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، گزارش داده بود توقف صدور ویزا از سوی برخی سفارتخانهها، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار متقاضی ایرانی را بلاتکلیف کرده است.
او همچنین گفته بود برخی سفارتخانهها، از جمله آلمان، اسپانیا، سوئیس و فرانسه، از تعیین وقت جدید خودداری میکنند و پذیرش درخواست سفرهای توریستی در شماری از سفارتخانههای خارجی متوقف شده است.
در هفتههای گذشته، بیش از ۵۵۰ فعال سیاسی، روزنامهنگار، فعال حقوق بشر و آسیبدیدگان چشمی خیزش «زن، زندگی، آزادی» نیز در نامهای به دولت آلمان خواستار ازسرگیری فوری روند پذیرش افراد در معرض خطر شده بودند.
وزارت خارجه آلمان اعلام کرده است اطلاعات و جزییات تازه درباره روند بررسی ویزاهای ایرانیان در وبسایت سفارت آلمان در تهران منتشر خواهد شد.
دادههای کشتیرانی نشان میدهد دو نفتکش چینی حامل نفت، چهارشنبه از تنگه هرمز عبور کرده و از خلیج فارس خارج شدند که این موضوع امیدها به پایان احتمالی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی را افزایش داده است، آن هم پس از اظهارات دونالد ترامپ و معاونش درباره پیشرفت مذاکرات با تهران.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت نوشت که رییسجمهوری آمریکا، ۲۹ اردیبهشت گفت جنگ «خیلی سریع» پایان خواهد یافت و جیدی ونس، معاون او، نیز از پیشرفت گفتوگوها با تهران برای رسیدن به توافقی بهمنظور پایان درگیریها سخن گفت.
رویترز نوشت آمریکا نزدیک به سه ماه است در تلاش برای پایان دادن به جنگی است که همراه با اسرائیل آغاز کرد: «ترامپ در طول این جنگ بارها گفت توافق با تهران نزدیک است و همزمان تهدید کرد در صورت نرسیدن به توافق، حملات سنگینی علیه ایران انجام خواهد شد.»
رییسجمهوری آمریکا اکنون در داخل این کشور با فشار شدید سیاسی روبهروست تا توافقی بهدست آید که به بازگشایی تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی انتقال نفت و دیگر کالاها در جهان، منجر شود.
در حالی که قیمت بنزین در آمریکا همچنان بالاست، محبوبیت ترامپ نیز در آستانه انتخابات کنگره در ماه نوامبر کاهش یافته است.
این جنگ بزرگترین اختلال تاریخ در عرضه جهانی انرژی را ایجاد کرده و صدها نفتکش را در خلیج فارس متوقف کرده است. همزمان، زیرساختهای انرژی و حملونقل دریایی در سراسر منطقه نیز آسیب دیدهاند.
در پی سیگنالهای مثبت از سوی کاخ سفید و تحولات خلیج فارس، قیمت نفت کاهش یافت و بهای نفت برنت تا ۱۱۰ دلار و ۱۶ سنت در هر بشکه پایین آمد؛ هرچند بعدا بخشی از افت خود را جبران کرد.
توشیتاکا تازاوا، تحلیلگر شرکت «فوجیتومی سکیوریتیز»، گفت: «سرمایهگذاران میخواهند بدانند آیا واشینگتن و تهران واقعا میتوانند به نقطه مشترک برسند و توافق صلح حاصل کنند یا نه؛ بهویژه که موضع آمریکا هر روز تغییر میکند.»
ونس در نشست خبری کاخ سفید اذعان کرد مذاکره با ساختار رهبری چندپاره جمهوری اسلامی دشوار است.
او گفت: «گاهی اصلا مشخص نیست موضع مذاکرهکنندگان ایرانی دقیقا چیست.»
ونس افزود آمریکا تلاش میکند خطوط قرمز خود را شفاف نگه دارد.
معاون ترامپ همچنین گفت یکی از اهداف سیاستهای دولت آمریکا جلوگیری از گسترش رقابت تسلیحات هستهای در منطقه است.
در مقابل، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در شبکه ایکس نوشت توقف حمله آمریکا ناشی از آن بوده که واشینگتن دریافته هرگونه اقدام علیه حکومت ایران با «پاسخ قاطع نظامی» روبهرو خواهد شد.
رسانههای حکومتی ایران نیز گزارش دادند پیشنهاد تازه تهران برای صلح شامل توقف درگیریها در همه جبههها، از جمله لبنان، خروج نیروهای آمریکایی از مناطق نزدیک به ایران و پرداخت غرامت بابت خسارتهای ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل است.
بر اساس اظهارات کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تهران همچنین خواستار لغو تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و پایان محاصره دریایی آمریکا شده است.
با این حال، مفاد این پیشنهاد تفاوت چندانی با پیشنهاد قبلی جمهوری اسلامی ندارد؛ پیشنهادی که ترامپ هفته گذشته آن را «مزخرف» توصیف کرده بود.
حملات آمریکا و اسرائیل پیش از توقف در قالب آتشبس در اوایل فروردین، هزاران نفر را در ایران کشت. اسرائیل نیز هزاران نفر دیگر را در لبنان کشت و صدها هزار نفر را در جریان عملیات علیه حزبالله، از خانههایشان آواره کرد.
حملات حکومت ایران به اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس نیز چند ده کشته بر جای گذاشته است.
آتشبس میان جمهوری اسلامی و اسرائیل تا حد زیادی حفظ شده، اما در روزهای اخیر پهپادهایی از عراق به سمت کشورهای خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی و کویت، شلیک شدهاند. حملاتی که بهنظر میرسد از سوی تهران و گروههای همپیمانش انجام شده باشد.
ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفتهاند هدف آنان از آغاز جنگ، محدود کردن حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی منطقه، نابودی برنامه هستهای تهران، از بین بردن توان موشکی و فراهم کردن شرایط برای سرنگونی حکومت ایران بوده است.
رویترز نوشت که با این حال، جنگ هنوز نتوانسته جمهوری اسلامی را از ذخایر اورانیوم غنیشده نزدیک به سطح تسلیحاتی محروم کند یا توانایی آن برای تهدید همسایگان از طریق موشکها، پهپادها و نیروهای نیابتی را از بین ببرد.
در عین حال، حکومت جمهوری اسلامی که در دی ماه با اعتراضات گسترده داخلی روبهرو شده بود، تا اینجای ماجرا حملات آمریکا و اسرائیل را بدون ظهور یک اپوزیسیون سازمانیافته، پشت سر گذاشته است.
رهبران چین و روسیه چهارشنبه در دیدار خود در پکن بر گسترش روابط راهبردی میان دو کشور تاکید کردند. انتظار میرود ولادیمیر پوتین در سفر خود برای تقویت همکاریهای انرژی میان مسکو و پکن تلاش کند.
علاوه بر مذاکرات رسمی، قرار است دو رهبر در ادامه روز در دیداری خصوصی گفتوگو کنند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت نوشت شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، با استقبال رسمی، گارد احترام و شلیک توپ، در حالی که کودکان پرچمهای چین و روسیه را در دست داشتند، در تالار بزرگ خلق از پوتین استقبال کرد.
این دیدار تنها چند روز پس از سفر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به پکن انجام شد و به همین دلیل، نحوه برگزاری و نتایج نشست شی و پوتین به دقت با سفر ترامپ مقایسه خواهد شد.
بر اساس متن منتشرشده از سوی خبرگزاری دولتی شینهوا، شی گفته است دو کشور باید بر «راهبرد بلندمدت» تمرکز کنند و برای ایجاد نظام حکمرانی جهانی «عادلانهتر و منطقیتر» همکاری داشته باشند.
او در آغاز دیدار با پوتین گفت: «روابط چین و روسیه به این سطح رسیده، زیرا توانستهایم اعتماد سیاسی متقابل و همکاری راهبردی را تعمیق کنیم.»
پوتین نیز گفت روابط دو کشور به حفظ ثبات جهانی کمک میکند و تاکید کرد روسیه در شرایط اختلال ناشی از بحران خاورمیانه، همچنان تامینکننده قابل اعتماد انرژی باقی مانده است.
او افزود: «حتی در شرایط حاصل از عوامل خارجی نامطلوب، همکاریها و روابط اقتصادی ما همچنان روندی مثبت و پویا دارند.»
پوتین همچنین اعلام کرد از شی برای سفر به روسیه در سال آینده دعوت کرده است.
شی به میزبانی رهبران خارجی در نشستهای غیررسمی برای نوشیدن چای شناخته میشود، اما نحوه و محل این دیدارها معمولا بهعنوان نشانهای از میزان اهمیت مهمان برای رهبر چین تعبیر میشود.
زمانی که شی یک سال قبل میزبان پوتین بود، دو رهبر بدون کراوات و در فضای باز مجموعه ژونگنانهای - باغ امپراتوری سابق که اکنون محل استقرار رهبری حزب کمونیست و دولت چین است - هنگام نوشیدن چای گفتوگو کردند.
در مقابل، قدم زدن ترامپ با شی در باغی محافظتشده، نوشیدن چای در همان مجموعه و بازدید از معبد بهشت در هفته گذشته، از نگاه ناظران، «برنامهای کنترلشدهتر و نمایشیتر» به نظر میرسید.
گریم اسمیت، پژوهشگر ارشد دانشگاه ملی استرالیا، گفت: «پکن از این تصاویر بسیار لذت میبرد. چین دوست دارد مرکز توجه جهان باشد و قطعا از این موضوع برای مخاطبان داخلی خود استفاده خواهد کرد.»
رسانههای دولتی چین، سفرهای پیاپی رهبران دو قدرت بزرگ را - که اختلافهای عمیق سیاسی، نظامی و اقتصادی با یکدیگر دارند - نشانهای از جایگاه جهانی پکن در نظم بینالمللی چندپاره کنونی توصیف کردهاند.
پوتین که شی او را «دوست قدیمی» خطاب میکند، در شرایطی وارد پکن شد که تجارت دوجانبه پس از افت سال گذشته، دوباره روند افزایشی گرفته است.
ارزش تجارت دو کشور در چهار ماه نخست سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵، ۱۶.۱ درصد افزایش یافته است.
با این حال، ارزش کل تجارت چین و روسیه در سال ۲۰۲۵ به ۱.۶۳ تریلیون یوان، معادل حدود ۲۴۰ میلیارد دلار، رسید که نسبت به رکورد سال ۲۰۲۴ حدود ۶.۵ درصد کاهش نشان میدهد. نخستین افت در پنج سال گذشته.
پوتین پیشتر بر ضرورت توقف این روند نزولی تاکید کرده بود. موضوعی که اهمیت چین را برای اقتصاد روسیه، در شرایط تحریمهای غرب بهدلیل جنگ اوکراین، نشان میدهد.
او با هیاتی شامل معاونان نخستوزیر، وزیران، مدیران شرکتهای دولتی و روسای بانکهای بزرگ به پکن سفر کرده است.
کرملین اعلام کرده «انتظارات جدی» از این سفر وجود دارد. برنامه سفر علاوه بر مذاکرات رسمی، شامل مراسم امضای اسناد، ضیافت رسمی و نشست غیررسمی دو رهبر خواهد بود.
بر اساس اعلام کرملین، حدود ۴۰ سند همکاری میان دو کشور امضا خواهد شد و بیانیه مشترکی در ۴۷ صفحه، درباره تقویت مشارکت راهبردی دو کشور منتشر میشود.
خط لوله «قدرت سیبری ۲» در دستور کار
کارشناسان صنعت انرژی میگویند مذاکرات درباره خط لوله گاز «قدرت سیبری ۲» نیز احتمالا از محورهای مهم گفتوگوها خواهد بود. پروژهای که قرار است روسیه را به شمال چین متصل کند.
مشارکت موسوم به «بدون محدودیت» میان چین و روسیه، پس از اعمال تحریمهای غرب علیه مسکو بهدلیل جنگ اوکراین، بیش از پیش تقویت شده است.
در عین حال، بحران انرژی ناشی از «جنگ ایران» میتواند استدلال روسیه را برای تبدیل شدن به منبع بلندمدت تامین گاز چین تقویت کند؛ هرچند پکن احتمالا همچنان بر سیاست تنوعبخشی به منابع انرژی خود پافشاری خواهد کرد.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در پستی در ایکس با اشاره به اینکه پول حکومت ایران رو به اتمام است و اقتصادش در حال فروپاشی است، گفت با این حال جمهوری اسلامی به جای تغییر رویه، مشغول اقدامهای غیرقابل تحملی همچون حملات به زیرساختهای غیرنظامی است.
او گفت: «اما نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به جای اتخاذ رویکردی جدید و مسالمتآمیز، درگیر حملات مکرر و بیملاحظه، به زیرساختهای برق غیرنظامی، شده و به استراتژی سلاحهای هستهای پناه بردهاند که خطر فرو بردن جهان در تاریکی را به همراه دارد.»
او افزود:«ما نمیتوانیم این را تحمل کنیم و آن را تحمل نخواهیم کرد.»
والتز گفت: «رییسجمهوری ترامپ و ایالات متحده بارها و بارها در این درگیری مورد تردید قرار گرفتهاند، اما به نظر من این بار دیگر روشن شده که رییسجمهوری در حال انجام اقداماتی است که برای تضمین آیندهای امنتر برای جهان ضروری است.»
سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد افزود: «آنچه باید بر آن تمرکز کنیم، حکومتی است که بهتازگی به یک نیروگاه هستهای در یک کشور همسایه حمله کرده است.»
بر اساس سوابق تحریمها و اسناد افشاشدهای که ایراناینترنشنال بررسی کرده، یک شبکه مالی خانوادگی متهم به پولشویی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از لندن فعالیت و منابع مالی را از طریق شرکتهای صوری در چین و امارات جابهجا میکند.
دولت بریتانیا در ۱۱ مه چهار عضو خانواده زرینقلم را بهدلیل ارتباط با افرادی که فعالیتهایشان به بیثباتی در بریتانیا کمک میکند، تحریم کرد. گفته میشود دستکم سه نفر از آنها ساکن لندن هستند.
یکی از افراد تحریمشده فرهاد زرینقلم، ۴۴ ساله، است. او متخصص ارتباطات بیسیم و فناوری مالی است و مدرک کارشناسی و دکترای خود در رشته الکترونیک را از کینگز کالج لندن دریافت کرده است.
او که کارمند سابق نوکیا و دارای تابعیت بریتانیاست، عضو هیاتمدیره شرکت «پرگاس پترو ترید گروپ» در ایران است و یک شرکت در سنگاپور را نیز مدیریت میکند.
نشانی ثبتشده به نام فرهاد زرینقلم متعلق به شرکتی در برج سما در دبی است؛ هر دو مورد از سوی ایالات متحده بهدلیل پولشویی برای سپاه پاسداران تحریم شدهاند.
فرهاد زرینقلم به درخواستهای ایراناینترنشنال برای اظهار نظر پاسخ نداد، اما به روزنامه دیلی میل گفته است که تصمیم دولت بریتانیا را به چالش خواهد کشید.
خانواده زرینقلم مدتهاست با دور زدن تحریمها و شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی در ارتباط بودهاند.
ناصر زرینقلم، ۶۶ ساله، مالک «صرافی برلیان» است. سه سال پیش، ایراناینترنشنال تصاویری اختصاصی از گفتوگوهای داخل دفتر این صرافی منتشر کرد که در آن او بهصراحت به دور زدن تحریمها اشاره میکند.
در ژوئن ۲۰۲۵، وزارت خزانهداری آمریکا ناصر زرینقلم و صرافیاش را بهدلیل نقش داشتن در تامین مالی تروریسم تحریم کرد.
اسناد منتشرشده در ویکیایران نشان میدهد ناصر زرینقلم و صرافیاش دستکم ۳۷ شرکت صوری در امارات و چین ثبت کرده و بیش از ۱۴۰ حساب بانکی در این کشورها برای دور زدن تحریمها در اختیار داشتهاند.
در یکی از اسناد، او از شرکت پتروشیمی زاگرس خواسته سه میلیون یورو به شرکت صوری «فانژیان اینترنشنال» در چین منتقل کند. این تراکنش از طریق بانک ژیشانک انجام شده است.
سهامدار اصلی پتروشیمی زاگرس، گروه نفت و گاز پارسیان است که به شرکت سرمایهگذاری غدیر، هلدینگ متعلق به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تعلق دارد. مدیرعامل گروه پارسیان نیز سرتیپ سپاه احمد وحیدی دستجردی، معاون پیشین وزیر دفاع، است.
یک سند افشاشده دیگر نشان میدهد ناصر زرینقلم از طریق صرافی خود در امارات به نام «مدریت جنرال تریدینگ» برای شرکت پتروشیمی شیراز پولشویی کرده است؛ شرکتی که آن نیز تحت تحریم آمریکا قرار دارد و سهامدار اصلی آن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است.
سند دیگری نشان میدهد بیش از ۸۹۰ هزار یورو از طریق یک شرکت صوری به حسابی در چین منتقل و سپس به آلمان ارسال شده است.
بر اساس سوابق موجود، ناصر زرینقلم تابعیت جزیره سنتکیتس را دارد و مالک خانهای در منطقه فینچلی در شمال لندن است که جمعیت ایرانی قابلتوجهی در آن زندگی میکنند.
بریتانیا همچنین پسر ناصر، پوریا زرینقلم ۲۹ ساله را تحریم کرده است؛ فردی که تابعیت بریتانیا و سنتکیتس را دارد. طبق سوابق ثبت شهری، او در سالهای اخیر در فینچلی و کنری وارف زندگی کرده و مقامات بریتانیایی تایید کردهاند که ساکن لندن است. او در ایران عضو هیاتمدیره شرکت «مهر شبستان مازندران» است.
یکی دیگر از اعضای تحریمشده خانواده، منصور زرینقلم ۶۳ ساله، مالک شرکت «منصور زرینقلم و شرکا» است که با نام «صرافی GCM» نیز شناخته میشود. ایالات متحده سال گذشته او و صرافیاش را بهدلیل تامین مالی سپاه پاسداران تحریم کرد.
در یکی از اسناد افشاشده، منصور پس از پولشویی، وجوه متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را بهصورت نقدی تحویل داده و آن را به ایران بازگردانده است.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، دومین شرکت بزرگ ایران از نظر درآمد، بهدلیل تامین مالی نیروی قدس سپاه تحریم شده و یکی از بازوهای اقتصادی مهم مرتبط با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء محسوب میشود.
در قراردادی که ایراناینترنشنال بررسی کرده، منصور زرینقلم متعهد شده «ساختار مالی مناسبی» برای انتقال پول و دریافت ارز خارجی ایجاد کند. در بند دیگری نیز آمده است که او با ایجاد چنین شبکهای «با رعایت اصول امنیتی» ریسک انتقال را کاهش خواهد داد.
بریتانیا همچنین فضلالله زرینقلم ۷۴ ساله، برادر ناصر و منصور، را تحریم کرده است. فضلالله که تابعیت بریتانیا را نیز دارد، مالک «صرافی زرینقلم و شرکا» است و بنا بر اعلام خزانهداری بریتانیا در لندن زندگی میکند.
هشت سال پیش، یکی از پسران فضلالله به نام فرشاد که صاحب یک صرافی در تهران بود، به اتهام اخلال در نظام ارزی ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شد. پسر دیگر او، بهزاد، نیز مالک یک صرافی در منطقه سعادتآباد تهران است.
در تهران، به نظر میرسد بخشی از فعالیتهای این شبکه توسط میترا زرینقلم، خواهر برادران زرینقلم، هماهنگ میشود. این زن ۵۳ ساله مالک شرکت سرمایهگذاری «زرین تهران» است و او و شرکتش نیز از سوی آمریکا بهدلیل تامین مالی تروریسم تحریم شدهاند.
این تحریمها در شرایطی اعمال شده که نظارتها بر فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی در بریتانیا افزایش یافته است؛ بهویژه پس از مجموعهای از حوادث در شمال لندن که اماکن یهودی و سازمانهای رسانهای مخالف جمهوری اسلامی را هدف قرار دادهاند.
گروه «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» که به حکومت ایران نزدیک است، در شبکههای اجتماعی مسئولیت برخی از این حملات را بر عهده گرفته است.